Какие фильмы посмотреть в апреле 2022? (Да, кино ещё показывают!)

Кинопрокат продолжает адаптироваться к санкциям, наложенным на Россию из-за «спецоперации» в Украине. Легальный доступ к иностранным стриминг-платформам заблокирован, отменены показы многих голливудских блокбастеров. В их числе — «Морбиус», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» и «Соник 2 в кино». Впрочем, это не значит, что киноэкраны пустуют. Наоборот, в ближайшее время зрители смогут увидеть некоторые из, вероятно, лучших фильмов года. По иронии судьбы, главной темой киноапреля стал эскапизм: герои бегут от жестокой реальности в виртуальные миры, параллельные вселенные и собственные детские воспоминания.

Варяг

The Northman

Когда? 24 апреля.

Что? Суровый нордический эпос от режиссёра «Маяка».

О чём? Много веков назад северным королевством правил благородный витязь Аурвандил. Но его подлый брат Фьёлнир убил короля и захватил его трон. Законный наследник, юный Амлет, бежал из страны, поклявшись отомстить обидчику. Со временем Амлет прибился к жестокому племени викингов, наводящему ужас на окрестные земли. Тело героя окрепло, сердце ожесточилось, а разум наполнили жуткие видения, напоминающие о былой клятве. Пришло время возмездия!

Чего ждать? Нового прочтения знакомой истории. Шекспировская трагедия о принце Гамлете известна каждому, но на этот раз кинематографисты обратились к её первоисточнику — средневековой скандинавской саге о мести. Неудивительно, что эта легенда привлекла режиссёра Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк»), известного холодными мистическими хоррор-драмами.

Судя по ранним отзывам, автор не изменил себе. «Варяг» очаровывает красотой северных пейзажей, шокирует натурализмом сражений и ищет в закалённом боями Амлете хоть каплю человечности. Детально воссозданный средневековый быт Эггерс сопровождает психоделическими видениями с участием валькирий и ясновидящей колдуньи — её, кстати, сыграла икона исландского авангарда Бьорк.

Рецензенты предупреждают: многих зрителей фильм может отпугнуть бескомпромиссной жестокостью и неторопливым темпом повествования. Но те, кого не страшит брутальный сплав «Гладиатора» и «Легенды о Зелёном рыцаре», оценят очередной мрачный шедевр Эггерса по достоинству.

Всё везде и сразу

Everything Everywhere All at Once

Когда? 7 апреля.

Что? Комедийный боевик про мультивселенные.

О чём? Давным-давно китаянка Эвелин бежала от деспотичного отца в Америку, чтобы построить новую жизнь с любимым мужем Уэймондом. Но, кажется, эта реальность неминуемо движется к концу света: супруги постарели и растеряли былые мечты, их отношения с дочерью трещат по швам, брак на грани распада, а семейную прачечную вот-вот закроют за долги.

Неожиданно с Эвелин связывается совсем другой Уэймонд — энергичный, решительный и ловко расшвыривающий противников в драке. Он объясняет, что в бесчисленном множестве параллельных вселенных есть другие версии Эвелин, и всем им угрожает загадочная разрушительная сущность по имени Джобу Тупаки. Предотвратить апокалипсис удастся, только если героиня «вспомнит» свои альтернативные жизни…

Чего ждать? Одного из самых оригинальных фильмов года. За «Всё везде и сразу» стоят Дэн Кван и Дэниел Шайнерт — авторы изобретательной абсурдистской комедии «Человек — швейцарский нож», в которой Дэниел Рэдклифф сыграл многофункциональный пердящий труп. К созданию своего нового фильма режиссёры подошли с тем же безумным чувством юмора и с ещё большей выдумкой. Путешествуя по мультивселенной, Эвелин пробует самые разные роли и жанры. Одна её жизнь напоминает романтическую мелодраму, другая — ураганный боевик, а третья — кукольный мультфильм!

Первые зрители остались в восторге от ленты (97% положительных рецензий на портале Rotten Tomatoes) и сравнивают «Всё везде и сразу» с философской фантастикой нулевых, вспоминая что-то вроде «Матрицы» и «Быть Джоном Малковичем». Особой похвалы удостоилась исполнительница главной роли — экшен-икона Мишель Йео. Фильм в полной мере задействует и боевое мастерство актрисы, и комедийный талант, и даже драматические навыки. Ведь проходя через соблазны и ужасы мультивселенной, героиня прежде всего разбирается в собственной жизни — нелепой, неустроенной и всё-таки чудесной.

Красавица и дракон

竜とそばかすの姫 / Ryū to Sobakasu no Hime

Когда? 14 апреля.

Что? Фэнтези-аниме с элементами мюзикла.

О чём? Социальная сеть U шагает по планете. Уже 5 миллиардов людей перенесли себя в бескрайний цифровой мегаполис, где можно принять любой облик и раскрыть свои тайные таланты. Внутри вселенной U застенчивая школьница Судзу быстро становится суперзвездой Белль и поёт так, как никогда не осмелилась бы в реальном мире. Однажды её концерт прерывается появлением Дракона — жуткого, но благородного зверя, чья шкура покрыта таинственными шрамами. Судзу/Белль влюбляется в зверя и решает узнать, кто скрывается за его аватаром.

Чего ждать? Новой завораживающей фантазии от Мамору Хосоды, режиссёра «Ученика чудовища» и «Девочки, покорившей время». Сюжет во многом ссылается на классическую сказку «Красавица и чудовище» и её диснеевскую экранизацию (есть даже сцена в бальном зале!), однако фанаты Хосоды быстро узнают фирменные темы мастера. Это история про взросление и принятие себя, про обаяние маленьких городов и пьянящую свободу виртуальной реальности.

Режиссёр не отказывает социальным сетям в токсичности, но напоминает и об исцеляющей, объединяющей роли Интернета. Неслучайно к созданию волшебного мира U Хосода привлёк коллег со всего света. Образ Белль разработал аниматор Disney Джин Ким («Холодное сердце»), дизайном локаций занимались ирландцы из Cartoon Saloon («Легенда о волках»), а соавтором электронного саундтрека выступил швед Людвиг Форсселл (игра Death Stranding). Так что «Красавица и дракон» — проект по-настоящему глобальный… и в то же время очень личный и трогательный.

Пузырь

The Bubble

Когда? 1 апреля (Netflix).

Что? Сатира на фантастические блокбастеры Голливуда.

О чём? Легендарная франшиза возвращается! В 2009 году человечество впервые сразилось с ожившими доисторическими монстрами в приключенческом боевике «Звери со скал». А потом сразилось ещё раз. И ещё три раза. И вот наконец-то пришло время новой решающей битвы. Всеми любимые актёры прибывают в Англию на съёмки фильма «Звери со скал 6: Бой за Эверест. Воспоминания о реквиеме». И ничто не помешает им снять очередной шедевр — ни взбалмошные студийные боссы, ни модные инфлюенсеры из TikTok, ни даже эпидемия коронавируса.

Чего ждать? Неровной, но местами забавной насмешки над фабрикой грёз. «Пузырь» пытается объять всё и сразу, совместить энергичную придурь «Солдат неудачи» с невротичной злободневностью «Не смотрите наверх». Актёрский состав также укомплектован выходцами из самых разных комедийных школ. Есть здесь и ветераны скетч-шоу (Кейт Маккиннон из передачи SNL, Киган-Майкл Кей из сериала «Кей и Пил»), и опытные кинокомики (Карен Гиллан, Лесли Манн), и яркие новички (Мария Бакалова из «Бората 2»), и драматические актёры, издевающиеся над своими геройскими амплуа (Дэвид Духовны, Педро Паскаль).

Найти баланс при таком многообразии стилей — задача непростая. И, кажется, не совладал с ней даже патриарх американского юмора Джадд Апатоу. Критики приняли «Пузырь» в штыки, разругав его за затянутость, плоские шутки и сюжет, который разваливается на отдельные эпизоды. Впрочем, есть среди этих эпизодов и вполне удачные: например, весёлый групповой танец с компьютерным динозавром.

Аполлон-10½: Приключение космического века

Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure

Когда? 1 апреля (Netflix).

Что? Ностальгический мультфильм о высадке на Луну.

О чём? Лето 1969 года. Америка и СССР ведут незримую холодную войну, которая в любой момент может обернуться настоящим ядерным конфликтом. Это опасное время… но одновременно и прекрасное. Мир меняется на глазах, технологии развиваются семимильными шагами, а Земля мечтает о звёздах. На передовой космической гонки оказывается простой техасский мальчик Стэн, пройдоха и фантазёр. Учёные NASA приглашают его испытать лунный модуль, который по ошибке оказался рассчитанным на пилота-ребёнка, и Стэн соглашается на эту сверхсекретную миссию.

Чего ждать? Оптимистичного взгляда в прошлое от одного из главных романтиков кино — Ричарда Линклейтера, автора «Отрочества» и трилогии «Перед рассветом». Его новый фильм основан на воспоминаниях о собственном детстве: увлекательный полёт в космос даёт режиссёру повод детально воссоздать неповторимую атмосферу 1960-х со всеми её контрастами. Угроза Армагеддона и азарт научных открытий, опасные шалости и первые киоски «Баскин Роббинс», пластинки Deep Purple и походы в кино на «Космическую одиссею»…

Чтобы изобразить реальность, живущую на грани фантастики, Линклейтер использовал технику ротоскопирования, которую он задействовал и в предыдущем своём мультфильме «Помутнение». Результат получился одновременно убедительным и волшебным. На сайте Metacritic «Аполлон-10½» уже входит в двадцатку лучших новинок года, а рецензенты шутят, что вместе с покорением Луны зрителей ожидает настоящее путешествие во времени.

Скрежет

Pahanhautoja

Когда? 7 апреля.

Что? Боди-хоррор с элементами чёрной комедии.

О чём? Девочка-подросток Тинья изо всех сил старается быть образцовой дочерью. Её мать ведёт популярный лайфстайл-блог и ради идеальной картинки третирует всех своих родных. Как-то раз Тинья приносит в лакированное семейное гнёздышко чужака — таинственное яйцо, подобранное в лесной глуши. Яйцо становится всё больше, и вскоре из него вылупляется жуткое неведомое существо. Тинья решает подарить найдёнышу всё материнское тепло, которого не хватает ей самой. Вот только с каждым днём зверушка требует больше заботы и всё сильнее напоминает человека…

Чего ждать? Остроумного и по-хорошему мерзкого фильма ужасов из Финляндии. Режиссёр-дебютантка Ханна Бергхольм не стесняется кровавых подробностей, а главный монстр фильма выглядит по-голливудски эффектно — над созданием чудо-птицы работали те же художники, что и над «Чужим» и «Лунным рыцарем». При этом «Скрежет» не только пугает зрителей, но и взывает к их эмпатии: за всеми ужасами скрывается тонкая история взросления и примирения героини с собственными негативными эмоциями. Первые отзывы с фестиваля «Санденс» хвалят Бергхольм за изобретательность и пророчат постановщице большое будущее в кино.

Пузырь

バブル / Baburu

(всё правильно, это другой фильм с таким же названием!)

Когда? 28 апреля (Netflix).

Что? Постапокалиптическое приключение от создателей «Атаки титанов».

О чём? Гравитационная катастрофа бесповоротно изменила Токио. Город оказался в ловушке аномалии: одни районы ушли под воду, в других уменьшилась сила притяжения. Немногочисленные выжившие соревнуются в ловкости, исследуя развалины и выискивая ресурсы. Как-то раз юный сорвиголова Хибики допускает фатальную ошибку, однако от смерти его спасает красавица Ута. Вместе герои отправляются на поиски загадочного голоса, который привёл их друг к другу.

Чего ждать? Зрелищного, хотя и не слишком оригинального аниме от современных мастеров жанра. Вселенную «Пузыря» придумал Гэн Уробути («Психопаспорт»), а за анимацию отвечает студия Wit во главе с режиссёром Тэцуро Араки («Атака титанов»). И пускай интрига здесь строится на знакомых подростковых клише (сюжет отчасти вдохновлён сказкой про Русалочку), с экшеном в фильме полный порядок. Молодые паркурщики на огромной скорости носятся по живописным руинам Токио и совершают захватывающие дух прыжки в невесомости.

Отчаянные мстители

Freaks Out

Когда? 21 апреля.

Что? Супергероика в сеттинге Второй мировой войны.

О чём? 1943 год. На окраины фашистского Рима прибывает странствующий цирк синьора Израэля. Гвоздь программы — четвёрка «уродцев» с удивительными способностями. Альбинос Ченцио повелевает насекомыми, карлик Марио притягивает к себе металлические предметы, волосатый гигант Фульвио могуч как бык, а хрупкая Матильда генерирует электричество. Герои привлекают внимание амбициозного нациста-провидца Франца. Предвидя крушение Рейха, он собирается использовать силы мутантов, чтобы изменить ход истории.

Чего ждать? Чудного, но по-своему обаятельного кинокомикса на стыке «Людей Икс» и «Бесславных ублюдков». Итальянский режиссёр Габриэль Майнетти («Меня зовут Джиг Робот») пытается сочетать жестокость войны со сказочной атмосферой цирка, зловещие аллюзии на Холокост — с постмодернистским юмором. Вот лишь одна из безумных деталей фильма: при помощи своих видений Франц ворует из будущего песни Radiohead и Guns N’ Roses. Безусловно, не всем такое сочетание придётся по вкусу, однако фестивальная публика приняла «Отчаянных мстителей» весьма благосклонно.

Смертельный выбор

Choose or Die

Когда? 15 апреля (Netflix).

Что? Сюрреалистический хоррор о проклятой видеоигре.

О чём? Жизнь программистки Кейлы идёт под откос. Учёбу она забросила, работу потеряла, деньги на нуле. Как нельзя кстати девушка находит кассету со старым текстовым квестом Curs>r, за прохождение которого назначен приз в 125 тысяч долларов. Кейла и её приятель Айзек начинают игру, однако быстро понимают, что каким-то образом Curs>r меняет саму реальность. Решения игроков оборачиваются кровавыми последствиями, а тех, кто откажется от выбора, ждёт неминуемая гибель.

Чего ждать? Духовного наследника проекта «Чёрное зеркало: Брандашмыг» — увы, неинтерактивного, но, кажется, не менее жестокого. В киноиндустрии у «Смертельного выбора» хорошая репутация: на ранних этапах проект поддержал Ридли Скотт, а права на показ обошлись Netflix в несколько миллионов долларов. Продюсером и соавтором идеи выступил британец Саймон Аллен, зарекомендовавший себя как создатель ярких, иногда даже скандальных проектов вроде панк-экранизации «Стражи».

