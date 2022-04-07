«Всё везде и сразу»: пальцы-сосиски в мультивселенной безумия

Жизнь Эвелин не удалась. Её бизнес убыточен, между членами её семьи ширится пропасть непонимания. Но что, если есть другие версии Эвелин — успешные, сильные, мудрые? Что, если есть мир, где она — камень, или мир, где у неё вместо пальцев — сосиски? Может, другие Эвелин и добились большего в жизни, но всех придётся спасать этой…

Everything Everywhere All at Once Жанр: постмодернистская фантастическая комедия

Режиссёры: Дэниелы (Дэн Кван, Дэниел Шайнерт)

В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун

Премьера в России: 7 апреля 2022 года

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Облачный атлас» (2012) • «Вечное сияние чистого разума» (2004)

Я и не подозревал, насколько мне нужно увидеть этот фильм, пока я его не посмотрел. Я и не думал, что можно назвать фильм «Всё везде и сразу» и не солгать, а буквально запихнуть в одно кино несколько разножанровых фильмов и целую мультивселенную в придачу.

Семейная драма, боевик о единоборствах, научная фантастика о перемещениях между вселенными, абсурдистская комедия, триллер и фильм о кино в целом и о Мишель Йео в частности. Вот что обрушится на ничего не подозревающего зрителя, стоит ему открыть эту шкатулку Пандоры.

Фильм вырос из простого зёрнышка, из мысли, посещавшей каждого: если бы я в определённый момент поступил иначе, какой была бы моя жизнь? В один ужасный день Эвелин (Мишель Йео) вместе с семьёй отправляется в налоговую инспекцию, где её ждёт взбучка от инспектора (Джейми Ли Кёртис). Но проблемы с налогами оказываются не единственными, и, возможно, не самыми значимыми в жизни — на кону стоит спасение всех вселенных. С Эвелин связывается версия её мужа Вэймонда из другой вселенной и объясняет, что каждый сделанный в жизни выбор создаёт вселенную-ответвление. Поскольку эта Эвелин — самая унылая, самая забитая неудачница из всех вселенных, ей открыты все пути. Надо только слегка размять воображение: чтобы овладеть доступным Эвелин из другой вселенной навыком, придётся сделать что-то максимально глупое и неприличествующее ситуации, например откусить кусок от помады или нарочно порезаться бумагой.

Запахло одновременно «Матрицей» и «Назад в будущее», верно? Вам не показалось, таких кивков любимым фильмам во «Всё везде и сразу» будет с лихвой. Вспомнятся и «Убить Билла», и «Космическая одиссея», и «Рататуй», и «12 обезьян», и фильмы Чарли Кауфмана, и «Любовное настроение» Вонга Карвая. Есть тут и персональная для Мишель Йео отсылка к «Крадущемуся тигру, затаившемуся дракону».

Изначально на главную роль хотели пригласить Джеки Чана, но с ним не срослось, и фильм переписали под женщину. И это, честно говоря, к лучшему. У Йео появился уникальный шанс побывать в отражениях её собственной судьбы — стать кинодивой, мастером боевых искусств, хозяйкой разваливающегося бизнеса (и даже камнем). Её героине предстоит переоценить принятые в жизни решения и вырулить на путь примирения с собой и окружающими. Но путь этот будет тернист, на нём встретятся люди с пальцами-сосисками, судьбоносные дилдо и вселенский бейгл, сотворённый антагонистом всей картины — Джобу Тупаки (да, на слух запомнить невозможно).

Остальные актёры, за исключением Джейми Ли Кёртис, по-настоящему отрывающейся в кадре, будут вызывать постоянное ощущение «где-то я его/её уже видел». И вы снова окажетесь правы — Ке Хюи Куан, играющий Вэймонда, был Коротышкой в «Индиане Джонсе»! Что называется, почувствуйте себя старым — но только не на фоне 93-летнего Джеймса Хуна (отец Эвелин Гон Гон), который отметился в «Большом переполохе в маленьком Китае», «Бегущем по лезвию», «Китайском квартале» и ещё нескольких сотнях фильмов! А Стефани Сюй (дочь Вонгов Джой) засветилась в «Удивительной мисс Мейзел» и «Шан-Чи».

«Всё везде и сразу» — в равной степени актёрский и режиссёрский фильм. Это лишь вторая работа творческого дуэта Дэниелов после «Человека — швейцарского ножа», но чувствуется разница и в масштабах, и в качестве. Причудливая трагикомедия с Полом Дано и Дэниелом Рэдклиффом разделила зрителей на два лагеря: кого-то она позабавила, кого-то оставила в недоумении. В новом фильме таких моментов-водоразделов будет меньше, но нужно не захлебнуться в потоке идей, который режиссёры выливают на зрителя. Подобно другим успешным дуэтам — Филу Лорду и Кристоферу Миллеру или Дэну Хармону и Джастину Ройланду, Дэниелам порой трудно совладать с собственной энергией. К счастью, в этом им помогли продюсеры — Джонатан Вонг и не нуждающиеся в представлении братья Руссо.

Несмотря на обилие всего и сразу — калейдоскопических визуальных образов, шуток, слезливых моментов, драк и погонь — картина не оставляет ощущения какофонии. Перед нами цельная история, рассказанная в уникальной манере и достойная нескольких просмотров. Этот озорной и трогательный фильм для киноманов и простых смертных — неожиданный глоток свежего воздуха, столь необходимого во времена духоты и неопределённости.