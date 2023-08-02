Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов»

Альтернативный XIX век. Сто лет назад учёный-новатор Виктор Франкенштейн открыл способ воскрешения мёртвых в виде бездушных кадавров. Мир заполонили орды мертвецов, которые выполняют роль андроидов, освобождая людей от тяжёлой работы. Кадавры, известные как франкенштейны, даже используются в роли солдат! Однако, по слухам, Виктор Франкенштейн мог наделять мертвецов душой, но его опасная разработка была уничтожена. Тем не менее где-то на границе восточных колоний Британии находятся безответственные учёные, которые пытаются вновь открыть способ наделения трупов «духовной эссенцией», что может привести к непредсказуемым последствиям. Спецслужба Её Величества, известная как Аппарат Уолсингема, направляет на Восток для расследования начинающего агента и талантливого медика Джона Ватсона…

Keikaku Itō, To Enjo

Shisha no teikoku / The Empire of Corpses

Роман

Жанр: АИ-фэнтези

Выход оригинала: 2012

Художник: Дзюн Кавана

Переводчик: Е. Старостина

Издательства: «АСТ», Reanimedia, 2023

Серия: «Хиты Японии. Аниме»

Возрастной рейтинг: 18+

480 с., 7000 экз.

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Роджер Желязны «Ночь в тоскливом октябре»

аниме «Стимбой» (2004)

В 2015 году появилось полнометражное аниме «Империя мертвецов» — красочное, эффектное, но довольно сумбурное. Роман-первоисточник гораздо более логичен и потому увлекателен. К тому же его авторы насытили текст множеством образов и персонажей, пришедших как со страниц мировой литературы (от Джона Ватсона до братьев Карамазовых), так и из реальной истории викторианской эпохи. Получилось оригинально и любопытно. И как раз в духе аниме — ведь японцы изрядно поднаторели в культурной апроприации самого экзотического свойства.

Хотя, конечно, в таком беззастенчивом заимствовании есть и слабости. Сеттинг уж очень эклектичен, как будто авторы пытались впихнуть в него практически всё связанное с викторианской эпохой. Даже в мелочах. Буквально на пару страниц заглядывает в текст высокоумный профессор-спецагент— и его зовут Абрахам Ван Хельсинг. Мельком упоминается знаменитый путешественник — и это Филеас Фогг. Ну, главный герой Джон Ватсон в представлении не нуждается, и, естественно, его ждёт опасное путешествие в Афганистан. Раз события разворачиваются во время Второй англо-афганской войны (1878–1880), герою предстоит познакомиться с тогдашним вице-королём Индии Робертом Бульвер-Литтоном, который курировал британскую экспедицию. А охранником Джона в опасных приключениях назначен Фредерик Густав Барнаби — легендарный английский разведчик тех времён. И так далее и тому подобное. Более того, авторы решили не ограничиваться исключительно викторианством — шеф спецслужбы известен под именем М, а технологическими разработками агента Ватсона снабжает некто Q. Даже странно: почему Ватсона всё-таки зовут не Бонд? А ещё в этом мире существуют Три Принципа мертвецов, разработанные самой Флоренс Найтингейл и подозрительно смахивающие на Законы некоего Азимова…

Всех этих аллюзий и пасхалок слишком много, из-за чего роман похож на шараду. А ещё бесконечные поклоны авторов в сторону литературно-киношных произведений и реальной истории здорово тормозят повествование — особенно вначале. Правда, когда герой и его спутники оказываются в самом горниле войны, а затем по ходу событий Ватсону нужно разбираться с вражескими кознями, становится значительно интереснее. Так что в плане сюжета роман получился удачнее, нежели экранизация, — ведь в аниме упор был на визуал, а вот сценарий оказался слишком уж рваным.

В общем, книга неплоха. Правда, образы героев совершенно неубедительны — даже Ватсон больше напоминает функцию, об остальных и говорить не приходится. Потому текст хоть и занимательный, но какой-то бездушный. Пожалуй, солидная порция духовной эссенции пришлась бы ему кстати…

Итог: экзотичный, пёстрый и достаточно увлекательный роман, увы, с излишним перекосом в эклектику. Всё-таки японская коммерческая литература сильно отличается от западной — хотя, наверное, когда иностранцы пишут романы о Японии, её жители тоже бывают озадачены.

Успешный проект Основной автор романа Кэйкаку Ито более известен под псевдонимом Project Itoh. Но Кэйкаку тоже псевдоним — настоящее имя писателя Сатоси Ито. Роман «Империя мертвецов» имел в Японии большой успех и получил главную фантастическую награду, премию Сэйун. Кроме того, ещё два романа писателя были экранизированы в виде полнометражных аниме — фэнтези «Гармония» (2015) и НФ-триллер «Орган геноцида» (2017).

Женщина изящным движением протянула мне руку в белоснежной перчатке. Когда Батлер опустил лампу, ее чересчур симметричное лицо расчертили глубокие тени. Она тоже смотрела на меня.

— Ватсон. Джон Ватсон.

— Адали. Наслышаны о вас, доктор Ватсон.