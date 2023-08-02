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    #альтернативная история #аниме #Викторианская эпоха #историческое фэнтези

    Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов». Джон Ватсон без Шерлока Холмса

    2 августа 2023
    Борис Невский
    02.08.2023
    94
    2 минуты на чтение
    #альтернативная история #аниме #Викторианская эпоха #историческое фэнтези

    Альтернативный XIX век. Сто лет назад учёный-новатор Виктор Франкенштейн открыл способ воскрешения мёртвых в виде бездушных кадавров. Мир заполонили орды мертвецов, которые выполняют роль андроидов, освобождая людей от тяжёлой работы. Кадавры, известные как франкенштейны, даже используются в роли солдат! Однако, по слухам, Виктор Франкенштейн мог наделять мертвецов душой, но его опасная разработка была уничтожена. Тем не менее где-то на границе восточных колоний Британии находятся безответственные учёные, которые пытаются вновь открыть способ наделения трупов «духовной эссенцией», что может привести к непредсказуемым последствиям. Спецслужба Её Величества, известная как Аппарат Уолсингема, направляет на Восток для расследования начинающего агента и талантливого медика Джона Ватсона…

    Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов». Джон Ватсон без Шерлока Холмса

    Keikaku Itō, To Enjo
    Shisha no teikoku / The Empire of Corpses
    Роман
    Жанр: АИ-фэнтези
    Выход оригинала: 2012
    Художник: Дзюн Кавана
    Переводчик: Е. Старостина
    Издательства: «АСТ», Reanimedia, 2023
    Серия: «Хиты Японии. Аниме»
    Возрастной рейтинг: 18+
    480 с., 7000 экз.
    Похоже на:
    Роджер Желязны «Ночь в тоскливом октябре»
    аниме «Стимбой» (2004)

    В 2015 году появилось полнометражное аниме «Империя мертвецов» — красочное, эффектное, но довольно сумбурное. Роман-первоисточник гораздо более логичен и потому увлекателен. К тому же его авторы насытили текст множеством образов и персонажей, пришедших как со страниц мировой литературы (от Джона Ватсона до братьев Карамазовых), так и из реальной истории викторианской эпохи. Получилось оригинально и любопытно. И как раз в духе аниме — ведь японцы изрядно поднаторели в культурной апроприации самого экзотического свойства.

    Хотя, конечно, в таком беззастенчивом заимствовании есть и слабости. Сеттинг уж очень эклектичен, как будто авторы пытались впихнуть в него практически всё связанное с викторианской эпохой. Даже в мелочах. Буквально на пару страниц заглядывает в текст высокоумный профессор-спецагент— и его зовут Абрахам Ван Хельсинг. Мельком упоминается знаменитый путешественник — и это Филеас Фогг. Ну, главный герой Джон Ватсон в представлении не нуждается, и, естественно, его ждёт опасное путешествие в Афганистан. Раз события разворачиваются во время Второй англо-афганской войны (1878–1880), герою предстоит познакомиться с тогдашним вице-королём Индии Робертом Бульвер-Литтоном, который курировал британскую экспедицию. А охранником Джона в опасных приключениях назначен Фредерик Густав Барнаби — легендарный английский разведчик тех времён. И так далее и тому подобное. Более того, авторы решили не ограничиваться исключительно викторианством — шеф спецслужбы известен под именем М, а технологическими разработками агента Ватсона снабжает некто Q. Даже странно: почему Ватсона всё-таки зовут не Бонд? А ещё в этом мире существуют Три Принципа мертвецов, разработанные самой Флоренс Найтингейл и подозрительно смахивающие на Законы некоего Азимова…

    Всех этих аллюзий и пасхалок слишком много, из-за чего роман похож на шараду. А ещё бесконечные поклоны авторов в сторону литературно-киношных произведений и реальной истории здорово тормозят повествование — особенно вначале. Правда, когда герой и его спутники оказываются в самом горниле войны, а затем по ходу событий Ватсону нужно разбираться с вражескими кознями, становится значительно интереснее. Так что в плане сюжета роман получился удачнее, нежели экранизация, — ведь в аниме упор был на визуал, а вот сценарий оказался слишком уж рваным.

    В общем, книга неплоха. Правда, образы героев совершенно неубедительны — даже Ватсон больше напоминает функцию, об остальных и говорить не приходится. Потому текст хоть и занимательный, но какой-то бездушный. Пожалуй, солидная порция духовной эссенции пришлась бы ему кстати…

    Итог: экзотичный, пёстрый и достаточно увлекательный роман, увы, с излишним перекосом в эклектику. Всё-таки японская коммерческая литература сильно отличается от западной — хотя, наверное, когда иностранцы пишут романы о Японии, её жители тоже бывают озадачены.

    Успешный проект

    Основной автор романа Кэйкаку Ито более известен под псевдонимом Project Itoh. Но Кэйкаку тоже псевдоним — настоящее имя писателя Сатоси Ито. Роман «Империя мертвецов» имел в Японии большой успех и получил главную фантастическую награду, премию Сэйун. Кроме того, ещё два романа писателя были экранизированы в виде полнометражных аниме — фэнтези «Гармония» (2015) и НФ-триллер «Орган геноцида» (2017).

    Женщина изящным движением протянула мне руку в белоснежной перчатке. Когда Батлер опустил лампу, ее чересчур симметричное лицо расчертили глубокие тени. Она тоже смотрела на меня.
    — Ватсон. Джон Ватсон.
    — Адали. Наслышаны о вас, доктор Ватсон.

    Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов»
    Стоит ли читать?
    Если нравятся викторианство, постмодернистские игры и аниме, то вполне.
    Удачно
    аллюзии и пасхалки
    увлекательный сюжет
    оригинальная концепция зомби
    Неудачно
    перебор с аллюзиями и пасхалками
    дубоватые герои
    7
    Оценка

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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