Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов»

Keikaku Itō, To Enjo

Shisha no teikoku / The Empire of Corpses

Роман

Жанр: АИ-фэнтези

Выход оригинала: 2012

Художник: Дзюн Кавана

Переводчик: Е. Старостина

Издательства: «АСТ», Reanimedia, 2023

Серия: «Хиты Японии. Аниме»

Возрастной рейтинг: 18+

480 с., 7000 экз.

Похоже на:

Роджер Желязны «Ночь в тоскливом октябре»

аниме «Стимбой» (2004)