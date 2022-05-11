    11
    Книги | Обзоры книг
    #авторский сборник #Ким Стэнли Робинсон #научная фантастика

    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста

    11 мая 2022
    11.05.2022
    2026
    3 минуты на чтение
    #авторский сборник #Ким Стэнли Робинсон #научная фантастика

    Знаменитый автор «Марсианской трилогии» в компании с не менее знаменитым редактором Джонатаном Стрэном отобрали двадцать два рассказа, написанных Робинсоном с 1981 по 2010 год. Читатель встретит в одной книге авантюристов, учёных, художников и мечтателей, увидит затонувшую Венецию, верховья Гималаев и терраформированный Марс…

    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста

    Kim Stanley Robinson
    The Best of Kim Stanley Robinson
    Сборник рассказов
    Жанр: «твёрдая» НФ
    Выход оригинала: 2010
    Переводчики: Д. Старков, А. Агеев, А. Корженевский
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022
    Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»
    Возрастной рейтинг: 16+
    576 с., 3000 экз.
    Похоже на:
    Питер Уоттс «По ту сторону Рифта»
    антологии серии The Year’s Best Science Fiction

    Даже если бы Ким Стэнли Робинсон не написал ничего, кроме «Марсианской трилогии», он всё равно был бы значимым автором современной научной фантастики. Но, к счастью для всех любителей жанра, он написал много чего ещё. Некоторые его романы перешли границу между фантастикой и мейнстримом и регулярно появляются в списке бестселлеров New York Times (например, «Годы риса и соли»). А ещё Ким Стэнли Робинсон — автор немалого количества рассказов. Джонатан Стрэн, подбирая их для сборника «Чёрный воздух», решил расставить тексты примерно в хронологическом порядке, а потому открывает книгу «Затонувшая Венеция», написанная ещё в начале восьмидесятых. Здесь автор впервые для себя обращается к теме климатической катастрофы, которую впоследствии исследует в нескольких полноценных романах. Впрочем, интересен рассказ не только с исторической точки зрения — в первую очередь это чудесное описание города.

    Сборник невероятно разнообразен и разнороден, в нём охвачено множество тем и вопросов и использованы самые разные антуражи. Действие двух (хоть и не самых удачных) рассказов происходит в мире «Марсианской трилогии». «Побег из Катманду» посвящён снежному человеку по имени Будда — и это очень смешная история. «Чёрный воздух», вынесенный в заголовок русского издания и получивший Всемирную премию фэнтези, рассказывает о Непобедимой армаде (честно говоря, это один из самых неудачных рассказов сборника — скорее виньетка-описание, но чудовищных для виньетки размеров). Время и место действия рассказа «Литаврщик из Берлинской филармонии, 1942» ясно из названия (а с 2010 года рассказ о музыке как об акте политического неповиновения приобрёл новые оттенки смысла)…

    Некоторые рассказы помогут лучше понять хобби и вкусы автора: например, «Ледник» или «Мьюир на Шасте» — явная дань многолетнему увлечению горными походами, а «Артур Стернбах открывает кручёную подачу» — бейсбольная байка, которая вряд ли будет иметь успех в России, где этот вид спорта малоизвестен.

    Впрочем, несмотря на обилие тем, есть у сборника и одна общая, глобальная, объединяющая. История. Робинсон раз за разом обращается к истории человечества и особенно XX века — реконструирует её события или ищет альтернативные варианты их развития и притом задаётся вопросом о роли, которую в них играет личность. Некоторые рассказы прямо так и называются — «Перекраивая историю» или «Иллюстрированная история XX века».

    Итог: сборник разных хороших историй, серьёзных и не очень, охватывающий много тем и ставящий много вопросов. На русском ранее публиковалось заметно меньше половины рассказов, потому для знакомства с малой прозой Робинсона «Чёрный воздух» подойдёт практически идеально.

    И немного о политике

    Журнал New Yorker назвал Кима Стэнли Робинсона «одним из самых важных политических авторов, ныне работающих в Америке». И действительно, он автор как очень правдоподобных утопий (жаль только, что утопия возможна исключительно на Марсе), так и вполне убедительных антиутопий (вроде «Нью-Йорк 2140»).

    «Баарни просят объяснить, что астрологические наблюдения со дна моря, выполненные их жречеством, ритуальной войне в этот раз не благоприятствуют. Баарни предлагают отменить войну и возобновить ритуал, как предписывает традиция, через двенадцать в квадрате раннохских лет, считая от сего дня, дождавшись благоприятного расположения звёзд».

    Ящик исправно проклекотал все это в переводе на игггласский. Выслушав сказанное, все игггла до единого щёлкнули устрашающими щучьими челюстями и заскакали по кругу, поднимая в воздух клубы пыли.

    «Переводчик»

    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста
    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам Робинсона и любителям качественных НФ-рассказов — да.
    Удачно
    подбор рассказов
    общий высокий уровень
    Неудачно
    кое-какие рассказы
    8
    хорошо

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    Грег Иган «Город перестановок»
    Грег Иган «Город перестановок». Отрывок
    Черновик 783
    Читаем комикс: «Бегущий по лезвию 2019»
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 12
    Ник Горькавый «Курьер-619»: где чего-то слишком много — жди печального итога!

    Статьи

    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя 4
    0
    7420
    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя

    Марвеловский Бэтмен, психические болезни и Древний Египет.

    Фонда Ли рассказывает о «Саге Зеленой Кости» 4
    0
    54948
    Фонда Ли рассказывает о «Саге Зелёной Кости»

    Писательница о своём криминальном фэнтези в декорациях, напоминающих Азию середины XX века.

    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сцены после титров и последствия
    0
    105144
    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сцены после титров и последствия

    А ещё рассказываем, на какие камео надеялись фанаты.

    Комикс: невероятная правда
    0
    115084
    Комикс: невероятная правда

    «Мир никогда этого не забудет».

    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сюжет и камео (все спойлеры здесь!)
    0
    146900
    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сюжет и камео (все спойлеры здесь!)

    А ещё рассказываем, что стоит знать перед просмотром.

    «Роботы против фей». Если кит на слона налезет — кто кого сборет?
    0
    157586
    «Роботы против фей». Если кит на слона налезет — кто кого сборет?

    Кто интереснее, чудеснее и загадочнее — роботы или феи?

    «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество
    0
    210005
    «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество

    Зрелище мифологического масштаба — из тех, что выходят лишь раз в несколько лет.

    Что смотреть из новых сериалов в мае 2022? «Кеноби», «Звёздный путь» и сериал Моффата 1
    0
    237289
    Что смотреть из новых сериалов в мае 2022? «Кеноби», «Звёздный путь» и сериал Моффата

    А ещё — вампирская сага от создателей «Атаки титанов» и научно-фантастическая драма о госте из другого мира. 

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить