Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы»

Kim Stanley Robinson

The Best of Kim Stanley Robinson

Сборник рассказов

Жанр: «твёрдая» НФ

Выход оригинала: 2010

Переводчики: Д. Старков, А. Агеев, А. Корженевский

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Возрастной рейтинг: 16+

576 с., 3000 экз.

Похоже на:

Питер Уоттс «По ту сторону Рифта»

антологии серии The Year’s Best Science Fiction