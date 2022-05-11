Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы»

Знаменитый автор «Марсианской трилогии» в компании с не менее знаменитым редактором Джонатаном Стрэном отобрали двадцать два рассказа, написанных Робинсоном с 1981 по 2010 год. Читатель встретит в одной книге авантюристов, учёных, художников и мечтателей, увидит затонувшую Венецию, верховья Гималаев и терраформированный Марс…

Kim Stanley Robinson

The Best of Kim Stanley Robinson

Сборник рассказов

Жанр: «твёрдая» НФ

Выход оригинала: 2010

Переводчики: Д. Старков, А. Агеев, А. Корженевский

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Возрастной рейтинг: 16+

576 с., 3000 экз.

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Даже если бы Ким Стэнли Робинсон не написал ничего, кроме «Марсианской трилогии», он всё равно был бы значимым автором современной научной фантастики. Но, к счастью для всех любителей жанра, он написал много чего ещё. Некоторые его романы перешли границу между фантастикой и мейнстримом и регулярно появляются в списке бестселлеров New York Times (например, «Годы риса и соли»). А ещё Ким Стэнли Робинсон — автор немалого количества рассказов. Джонатан Стрэн, подбирая их для сборника «Чёрный воздух», решил расставить тексты примерно в хронологическом порядке, а потому открывает книгу «Затонувшая Венеция», написанная ещё в начале восьмидесятых. Здесь автор впервые для себя обращается к теме климатической катастрофы, которую впоследствии исследует в нескольких полноценных романах. Впрочем, интересен рассказ не только с исторической точки зрения — в первую очередь это чудесное описание города.

Сборник невероятно разнообразен и разнороден, в нём охвачено множество тем и вопросов и использованы самые разные антуражи. Действие двух (хоть и не самых удачных) рассказов происходит в мире «Марсианской трилогии». «Побег из Катманду» посвящён снежному человеку по имени Будда — и это очень смешная история. «Чёрный воздух», вынесенный в заголовок русского издания и получивший Всемирную премию фэнтези, рассказывает о Непобедимой армаде (честно говоря, это один из самых неудачных рассказов сборника — скорее виньетка-описание, но чудовищных для виньетки размеров). Время и место действия рассказа «Литаврщик из Берлинской филармонии, 1942» ясно из названия (а с 2010 года рассказ о музыке как об акте политического неповиновения приобрёл новые оттенки смысла)…

Некоторые рассказы помогут лучше понять хобби и вкусы автора: например, «Ледник» или «Мьюир на Шасте» — явная дань многолетнему увлечению горными походами, а «Артур Стернбах открывает кручёную подачу» — бейсбольная байка, которая вряд ли будет иметь успех в России, где этот вид спорта малоизвестен.

Впрочем, несмотря на обилие тем, есть у сборника и одна общая, глобальная, объединяющая. История. Робинсон раз за разом обращается к истории человечества и особенно XX века — реконструирует её события или ищет альтернативные варианты их развития и притом задаётся вопросом о роли, которую в них играет личность. Некоторые рассказы прямо так и называются — «Перекраивая историю» или «Иллюстрированная история XX века».

Итог: сборник разных хороших историй, серьёзных и не очень, охватывающий много тем и ставящий много вопросов. На русском ранее публиковалось заметно меньше половины рассказов, потому для знакомства с малой прозой Робинсона «Чёрный воздух» подойдёт практически идеально.

И немного о политике Журнал New Yorker назвал Кима Стэнли Робинсона «одним из самых важных политических авторов, ныне работающих в Америке». И действительно, он автор как очень правдоподобных утопий (жаль только, что утопия возможна исключительно на Марсе), так и вполне убедительных антиутопий (вроде «Нью-Йорк 2140»).

«Баарни просят объяснить, что астрологические наблюдения со дна моря, выполненные их жречеством, ритуальной войне в этот раз не благоприятствуют. Баарни предлагают отменить войну и возобновить ритуал, как предписывает традиция, через двенадцать в квадрате раннохских лет, считая от сего дня, дождавшись благоприятного расположения звёзд». Ящик исправно проклекотал все это в переводе на игггласский. Выслушав сказанное, все игггла до единого щёлкнули устрашающими щучьими челюстями и заскакали по кругу, поднимая в воздух клубы пыли. «Переводчик»