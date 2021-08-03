Клаудия Грей «Звёздные войны: Учитель и ученик»

Юный Оби-Ван Кеноби безуспешно пытается найти общий язык со своим новым наставником, мастером-джедаем Квай-Гоном Джинном. Кажется, их конфликт неразрешим: ученик цепляется за догмы ордена, а учитель всем правилам предпочитает собственную интуицию и обострённое чувство справедливости. Неожиданно Квай-Гону предлагают войти в Совет джедаев, и это значит, что он должен будет отказаться от своего падавана. Но перед тем как принять судьбоносное решение, герои получают просьбу о помощи с планеты Пайджел, где политический кризис вот-вот обернётся гражданской войной. Задание грозит окончательно разрушить союз Оби-Вана и Квай-Гона — или сплотить их, как никогда прежде.

Claudia Gray

Master & Apprentice

Роман

Жанр: космическая опера, политический детектив

Выход оригинала: 2019

Художник: Элис Чжан

Переводчик: В. Ткаченко

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

Серия: «Fanzon. Звёздные Войны»

416 стр., 4000 экз.

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фильм «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)

Джуд Уотсон, цикл «Ученик джедая»

Так уж повелось, что значительная часть литературы по «Звёздным войнам» служит придатком фильмов. О чём думал третий инопланетянин-статист слева, как злодеи строили очередную Звезду смерти, а герои учились сражаться на световых мечах? На первый взгляд, «Учитель и ученик» не исключение. Это приквел приквелов: действие разворачивается за несколько лет до Эпизода I, а центральная интрига будто бы лишена накала. К чему переживать за отношения Оби-Вана с Квай-Гоном, если итог давно известен по событиям «Скрытой угрозы»?

Но не всё так просто. В додиснеевскую эпоху авторов действительно больше заботила подгонка сюжета под киноканву, заполнение лакун в хронологии далёкой-далёкой галактики. Однако после перезагрузки франшизы фокус сместился в сторону небольших персональных приключений — с уникальным составом героев и изолированным местом действия. Это уже не учебники истории, но портреты, попытки отразить внутреннюю эволюцию персонажей, их философию и противоречия. Стало быть, реальная интрига «Учителя и ученика» не в том, помирится ли дуэт джедаев, а в том, почему они это сделают.

Задача как раз под стать Клаудии Грей, которая в своих романах («Потерянные звёзды», «Голос крови») проявила редкий талант вскрывать самую суть героев «Звёздных войн». И на сей раз образы персонажей переданы чрезвычайно точно. Молодой Оби-Ван несколько скован, лёгкая ирония сочетается в нём с нотками высокомерия. Квай-Гон же прячет за внешним спокойствием пылкий, сосредоточенный ум, постоянно анализирующий события.

В то же время Грей обнажает в могучих защитниках Республики по-настоящему трогательную уязвимость. Герои искренне хотят наладить контакт, учитель и ученик в равной степени боятся разочаровать друг друга, а когда это всё-таки происходит, в первую очередь винят самих себя — надо было вовремя сказать, заранее научить. Со временем личный конфликт переходит в идеологический: к решению кризиса на Пайджеле у Квай-Гона и Оби-Вана принципиально разный подход. Это позволяет автору отразить этический раскол внутри всего Ордена джедаев, каким он показан в Эпизодах I–III. Образы главных героев оттеняют два других персонажа-джедая. Первый — граф Дуку, учитель Квай-Гона и будущий злодей, появляющийся в сценах-флешбэках. Второй — Раэль Аверросс, фактический правитель Пайджела, своим примером нарушающий все каноны ордена: соблазняет миловидных дам, пропускает на ночь по стаканчику спиртного, а в порыве чувств может и матюгнуться.

Столь неортодоксальный подход к джедаизму выворачивает наизнанку основную канву истории, намеренно созвучную фильмам. Вновь в центре сюжета — юная королева, таинственные убийцы и алчная корпорация, но Грей ловко перетасовывает знакомые элементы и играет с ожиданиями читателей.

Итог: несмотря на формальную привязку к Эпизоду I, «Учитель и ученик» — самодостаточный и увлекательный роман. Клаудию Грей мало заботит развитие вселенной и «дополнение» фильмов — в первую очередь она любит придуманных Лукасом персонажей. И находит способ показать их как никогда полно: не только в бою и на дипломатическом поприще, но и через трогательную взаимную дружбу.

Смотрите также Читаем книгу: Клаудия Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик» Одна из самых высокооценённых книг нового канона по «Звёздным войнам» рассказывает о временах, когда молодой Оби-Ван обучался у Квай-Гона.

Ещё более далёкая галактика В 2021 году Клаудия Грей снова погрузилась в историю Ордена джедаев — на этот раз без привязки к фильмам. Она приняла участие в медиапроекте «Расцвет Республики», героями которого стали рыцари, жившие за 200 лет до событий Эпизода I. Это был период мира и процветания, когда джедаи ещё не были связаны политической конъюнктурой и реально заботились о защите простых обитателей галактики.