Роберт Джордан, Тереза Паттерсон «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия»

Robert Jordan, Teresa Patterson

The World of Robert Jordan’s The Wheel of Time

Энциклопедия

Жанр: путеводитель по вымышленной вселенной

Выход оригинала: 1997

Художники: Томас Кэнти, Тодд Гамильтон, Даррелл Свит, Элиза Митчелл, Джон М. Форд

Переводчик: Т. Велимеев

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 12+

304 с., 5000 экз.

Похоже на:

Джордж Р. Р. Мартин, Элио М. Гарсиа-мл., Линда Антонссон «Мир Льда и Пламени»

Терри Пратчетт, Пол Кидби «Плоский мир. Воплощая легенду»