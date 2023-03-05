Роберт Джордан, Тереза Паттерсон «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия»

Роберт Джордан создал один из самых масштабных и проработанных авторских миров в истории жанра фэнтези. Автор тщательно прописал географию и историю своей вселенной, политику и культуру множества государств, биографии сотен персонажей и оригинальную магическую систему. На страницах цикла всё это раскрывается перед читателями постепенно, а в энциклопедии информация не только сведена воедино, но и дополнена множеством деталей, которым не нашлось места в романах.

Robert Jordan, Teresa Patterson

The World of Robert Jordan’s The Wheel of Time

Энциклопедия

Жанр: путеводитель по вымышленной вселенной

Выход оригинала: 1997

Художники: Томас Кэнти, Тодд Гамильтон, Даррелл Свит, Элиза Митчелл, Джон М. Форд

Переводчик: Т. Велимеев

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 12+

304 с., 5000 экз.

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«Колесо Времени» начиналось так же, как и многие другие циклы, вдохновлённые «Властелином колец», — с того, что в глухой провинции появляется таинственная личность, и вскоре группа героев отправляется в долгое путешествие, которому суждено изменить судьбу мира. Однако довольно быстро Роберт Джордан продемонстрировал, что он не просто очередной эпигон Профессора, а автор, создающий неординарный и самобытный цикл. Неудивительно, что уже в 1997 году, задолго до финала цикла, увидела свет «Энциклопедия» по его вселенной.

Автором выступил не сам Джордан (в книге лишь несколько написанных им фрагментов), но он активно консультировал Терезу Паттерсон и делился с ней информацией, которой не было в романах. Поэтому большим достоинством книги можно назвать то, что в ней поклонники саги Джордана не только найдут собранные воедино сведения о мире, которые им уже знакомы, но и расширят свои знания о вселенной «Колеса Времени». Из энциклопедии можно почерпнуть многое и о населяющих вселенную Джордана народах, и о Единой Силе, и об Отродьях Тени. Пожалуй, наиболее любопытны главы, посвящённые прошлому мира — особенно Эпохе Легенд, — ведь они не только расширяют наши знания о сеттинге, но и дополняют истории романов.

Впрочем, стоит учитывать, что книга увидела свет задолго до финала цикла. Поэтому кое-какие подробности или секреты, которые читатели узнают из поздних книг, в «Энциклопедии» не отражены. Сам Джордан специально не раскрывал все свои задумки даже Терезе Паттерсон. Книга стилизована под историческую хронику, а хроники подчас содержат ошибки и неточности. И Джордан считал вполне логичным то, что так будет и в его фэнтезийном мире.

Не стоит браться за «Энциклопедию» и тем, кто только начал знакомиться с «Колесом Времени». Даже если вселенная очень полюбилась, велик риск нахвататься спойлеров (пусть и не о магистральном сюжете, а о странах и организациях, играющих в нём важную роль). На английском книга была опубликована в промежутке между выходом седьмого и восьмого романов цикла. И пожалуй, лучше всего открыть «Энциклопедию» примерно тогда, когда вы читаете эти романы. Скорее всего, раз вы добрались до них, то уже любите «Колесо Времени» и всерьёз погрузились в его мир, который в то же время таит в себе ещё немало тайн.

Если бы мы оценивали только текст «Энциклопедии», то с уверенностью назвали бы её отличной книгой для всех поклонников цикла. Но книга ещё и обильно иллюстрирована, однако большая часть картинок — за исключением артов для обложек и карт — оставляет желать много лучшего. Кажется, словно это фан-арты, нарисованные каким-то начинающим художником, а не рисунки для официального издания по популярнейшей фэнтезийной вселенной. Показательно, что сразу после выхода первого издания книги англоязычные фанаты прозвали её «Большой книгой с плохим артом». Художник Тодд Камерон Гамильтон впоследствии заявлял, что изначально издательство заказало ему лишь небольшое количество чёрно-белых иллюстраций, а затем потребовало в те же сроки и за те же деньги куда больше полноцветных рисунков. Как бы то ни было, по визуалу «Энциклопедия» сильно проигрывает большинству подобных изданий, которые выходили на русском в последние годы.

Итог: впечатление от книги портят посредственные иллюстрации, но если вам важны прежде всего текст и возможность лучше узнать вселенную Роберта Джордана, то «Энциклопедия» вполне заслуживает вашего внимания.

В последние годы войны Тень, как казалось, уверенно шагала к неминуемой победе. Тень готова была уморить голодом или перебить бóльшую часть населения завоёванных территорий ради того, чтобы навязать и упрочить своё господство, а войска Света больше не в состоянии были продолжать столь затянувшуюся войну. Их ждало полное поражение, и ждать оставалось недолго. Если силы Света хотели всё-таки победить, им оставалось только одно — предпринять решительную атаку, чтобы единственным стремительным ударом положить конец такой долгой войне.