«Колесо времени»: первые впечатления от экранизации Роберта Джордана

Размеренную жизнь уединённой деревни в Двуречье нарушает появление волшебницы Морейн, которая принадлежит к Айз Седай — ордену женщин, наделённых талантом направлять Единую Силу. Вскоре на поселение нападает отряд троллоков, служащих Тёмному. И Морейн, и чудовища разыскивают человека, в котором возродился Дракон — величайший герой прошлой эпохи, которому предначертано вновь бросить вызов Тёмному. Юные герои — один из них должен оказаться Драконом — вынуждены покинуть родные края и пуститься в опасное путешествие.

«Колесо времени» — один из самых масштабных фэнтезийных циклов в истории жанра. Множество персонажей с детально прописанными характерами, проработанная мифология, геополитика и культуры различных народов, многослойная магическая система и эпические сражения… Всё это можно отнести к числу главных достоинств книг Роберта Джордана, которые завоевали любовь миллионов читателей. Однако в первой книге, «Оке мира», этого пока не видно, ведь она была во многом калькой с «Властелина колец», посвящённой путешествию группы героев из глухой деревни на край тьмы ради спасения мира.

Авторы телевизионной адаптации цикла Джордана могли либо сохранить верность тексту книг, не имея возможности сходу выложить главные козыри, либо постараться пораньше разыграть их, но позволить себе изрядные вольности. Создатели шоу избрали первый путь, так что, как и в книге, на телеэкране нас ждёт эпигонство «Властелина колец». Подражание одному из величайших образцов жанра не стало бы проблемой, будь оно исполнено по-настоящему талантливо, но, увы, это не тот случай.

Amazon Prime в день премьеры выпустил сразу три часовых эпизода, которые по суммарному хронометражу практически равны «Братству кольца». Давайте вспомним, что за это время успел сделать Питер Джексон. Он внятно обрисовал суть основного конфликта и познакомил даже тех, кто не читал книгу, с ключевыми элементами лора. Показал нам множество разнообразных локаций. Снял несколько зрелищных боевых сцен. Сумел сделать каждого из важных персонажей выразительной личностью, вызывающей у зрителя искренние эмоции. А чтобы не перебарщивать с пафосом, нашёл место для уютных и забавных эпизодов, которые делали героев и мир по-настоящему живыми. В первых же эпизодах «Колеса времени» нет почти ничего подобного.

Мифология мира и подоплёка конфликта подаются фрагментарно и сумбурно. Что за Тёмный угрожает миру, кто такой Дракон и почему именно с ним люди связывают надежды на победу над злом, почему на Айз Седай, к которым все вроде бы относятся с пиететом, охотятся Белоплащники… Вот лишь малая часть важных для понимания мира «Колеса времени» вопросов, ответы на которые в сериале в лучшем случае даются невнятной скороговоркой, а то и не звучат вовсе. Кстати, нет в сериале и пролога с трагедией предыдущего Дракона, Льюса Терина, что и снижает эмоциональный накал начала истории, и лишает её важного элемента лора первоисточника.

Среди основных мест действия первой половины сезона есть пара невзрачных деревушек, лесные глубинки да серый во всех смыслах, проклятый и заброшенный город Шадар Логот. Ни одной локации, которая так бы запоминалась и впечатляла, как милый зелёный Шир, пугающая и полная опасностей Мория или величественный Ривенделл.

Вот с экшеном дело обстоит неплохо. В конце первого и четвёртого эпизодов нам показывают пару весьма зрелищных битв, где в ход идут и клинки, и Единая Сила, а Айз Седай и их стражи превращаются в убийственно эффективные команды. Кроме того, создатели «Колеса времени» сумели красочно визуализировать плетения Единой Силы, а также показать, что мужская её часть загрязнена и сводит с ума.

А вот главные герои телевизионного «Колеса времени» пока что вызывают исключительно разочарование, и, пожалуй, это основной недостаток сериала. За четыре часа экранного времени и Ранд, и Мэт, и Перрин, и Эгвейн умудряются ни разу не продемонстрировать яркой индивидуальности или хотя бы зачатков качеств, благодаря которым могут стать вершителями судеб мира — что предстоит каждому из персонажей. В экранизации перед нами предстают четыре посредственности, которые не вызывают ни интереса, ни каких-то эмоций, кроме лёгкой брезгливости. Авторы сериала умудрились даже колоритного пройдоху Мэта превратить в блёклого и мерзковатого типа, лишённого всякого обаяния.

Вдобавок молодых героев сделали старше, чем в книгах, — Ранд и его друзья в сериале не подростки, а молодые люди, и играют их актёры в районе 24–26 лет. Создатели сериала говорили, что поменяли возраст персонажей, чтобы «Колесо времени» не воспринималось как подростковая история. Однако адаптировать сюжет под повзрослевших героев сценаристы не потрудились. Когда деревенские подростки в условно средневековом сеттинге только задумываются о перспективе брака или толком не определились с занятием в жизни, это ещё можно понять. Но когда то же самое происходит с парнями и девушкой, которым уже хорошо за двадцать, это смотрится нелепо. Да и поведение и переживания у главных героев «Колеса времени», которых формально состарили, остаются чисто подростковыми.

С персонажами в возрасте дело обстоит заметно лучше. В Морейн, которую играет главная звезда «Колеса времени» Розамунд Пайк, с первых кадров ощущается харизма и скрытая сила. Хорош мудрый и плутоватый менестрель Том Меррилин, моментально затмевающий оказавшихся с ним в компании Ранда и Мэта. Неплох и Лан, который поначалу проявляет себя только в боевых сценах, но постепенно начинают раскрываться и его человеческие качества. Но это едва ли может компенсировать полную невразумительность ключевых персонажей, на которых сфокусирована история.