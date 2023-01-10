Чем кончился сериал «Тёмные начала»? Обзор 3 сезона

В конце декабря на канале HBO завершился сериал по фантастической трилогии Филипа Пулмана. В финальный, восьмисерийный сезон «Тёмных начал» вошли события книги «Янтарный телескоп» — неидеальной, но незабываемой для читателей, которые следили за историей юных Лиры и Уилла. А что там с эмоциями зрителей? Отвечаем: финал не проймёт лишь самых стойких.

У больших дорогих сериалов есть печальная тенденция скатываться к разочаровывающим концовкам. В последние годы мы повидали немало таких хитов, и первой, конечно, вспоминается «Игра престолов». На HBO называли «Тёмные начала» своей «Игрой престолов», но это не лучшее сравнение. Во-первых, адаптация книг Пулмана сильно отстаёт от адаптации Мартина в популярности. А во-вторых, в отличие от «Игры престолов», «Тёмные начала» держат планку, заданную первым сезоном. Сюжет и его подача от серии к серии нисколько не теряют в качестве, они развиваются последовательно, почти без провисаний, приводя к блестящему финалу.

Чувствуется, с каким уважением отнеслись к Пулману авторы сценария. Да, они пошли на изменения, но ведь адаптация книги и не может быть дословной! Ещё с первого сезона «Тёмных начал» стало ясно, что сценаристы урезают и видоизменяют оригинал со знанием дела. Заметно, что они знакомы со всеми книгами о Лире, а не только с первой трилогией. Этот тщательный подход позволил с ведома и одобрения самого Пулмана разжевать заложенные им непростые идеи.

Его сага в своё время подавалась как «детские книги для взрослых сердец», и её можно было читать людям всех возрастов. Однако ребёнку, даже подростку, эта «детская» литература — в частности, «Янтарный телескоп» — будет понятна не до конца. Юного читателя увлекут приключения в параллельных мирах, нешаблонные персонажи-дети, удивительные находки и, возможно, романтическая линия, но это далеко не всё, что представляют из себя «Тёмные начала». Книги Пулмана о Лире полны теологических и философских вопросов; в них глубже, чем в каких-нибудь «Голодных играх», рассматривается идея бунта против тирании, в них изящно завуалирована тема взросления через опыт. Всё это вышло на первый план в финальном сезоне — и это подано проще и доступнее, чем в оригинале. Притом сериал не выглядит поверхностнее книг, а кое в чём их даже превзошёл.

Осторожно, спойлеры! Есть небольшие спойлеры для не читавших/не смотревших!

В обзорах предыдущих сезонов «Тёмных начал» мы хвалили раскрытие такой неоднозначной героини, как миссис Колтер (её превосходно сыграла Рут Уилсон). В «Янтарном телескопе» этот персонаж чересчур резко превращается в любящую мать. Сериал закрывает неудобные пробелы, местами даже добавляя подробности из книг, выходивших гораздо позже «Тёмных начал» («Лира и птицы», «Прекрасная дикарка», «Тайное содружество»). Рут Уилсон ярко демонстрирует как никогда цельную личность Марисы Колтер, одновременно пугающую и уязвимую. Её развитие — одна из главных находок шоу, а феминистские монологи, которые не во всех современных сериалах подаются хорошо, в её устах звучат абсолютно оправданно. Ведь персонаж всегда был в том числе и про это.

Главной интригой третьего сезона был вопрос о том, сумеет ли сериал сделать зрителю «плохорошо», когда придёт время любви между Лирой Белаквой (Дафни Кин, которая со времён «Логана» успела вырасти в отличную актрису) и Уиллом Парри (Амиром Уилсоном, и лучшего актёра в этой роли невозможно представить: это стопроцентный Уилл). Когда в 13–14 лет впервые читаешь «Янтарный телескоп», то кажется, что автор хочет оставить тебе душевную травму на всю жизнь. Казалось бы, нет ничего проще и банальнее истории юных влюблённых, которым не суждено быть вместе. Но у Пулмана финал выстреливал не хуже пули в лоб по множеству причин.

Это кульминация трилогии, тот дорогой сердцам многих сюжет, который ни в коем случае нельзя запороть. И авторы сериала не просто не запороли, а дополнили концовку сценой на знаменитой лавочке Ботанического сада в Иванов день — сценой, от которой хочется долго и обречённо выть. Очень сложно оценивать финал объективно из-за многолетней любви к «Тёмным началам», а потому просто скажу: это было так больно и так прекрасно!

Третий сезон выглядит дороже и масштабнее предыдущих, особенно второго, ограниченного очень малым числом локаций. Именно в третьем натурные съёмки заставляют затаить дыхание. Сезон рассказывает о войне человечества в лице отца Лиры, лорда Азриэла (его с куражом сыграл Джеймс Макэвой), с самим Царством Небесным за право создать «Небесную республику», что весьма провокационно смотрится в якобы подростковой фантастике. Благодаря этому нам демонстрируют больше экшена. Часы, которые Азриэл и его соратники проводят в одном и том же лагере повстанцев, потом сполна окупаются.

Тем временем преследуемая Магистериумом Лира путешествует из мира в мир, и, хотя их не с десяток, а меньше, они очень разнообразны по визуалу. Операторская работа и переходы неизменно радуют, а к графике почти невозможно придраться, особенно когда с её помощью авторы воссоздают мулефа — этих существ было сложно себе представить даже по их описаниям в книге.

Азриэл вышел самым спорным элементом сериала. В заключительном сезоне его столько, что разница между ним и книжным воплощением наконец-то начинает бросаться в глаза. Впрочем, Макэвой — давний фанат «Тёмных начал», у него есть право на своё видение этого героя, отличающееся от того, что было в книгах, но обоснованное в рамках сериала. Кроме того, в «Янтарном телескопе» его будто недораскрыли, как и Марису Колтер.

В сериале мы видим лидера, легковозбудимого и презирающего общественные нормы, достаточно харизматичного, чтобы вести за собой толпы, и спятившего ровно до той степени, чтобы бросить вызов небесному престолу. Фундамент под образом сериального Азриэла довольно крепкий, но сам образ непривычен и кажется ещё страннее в сценах с Колтер, когда невольно задаёшься вопросом о том, что вообще могло сблизить этих двоих. Между Макэвоем и Уилсон, к сожалению, отсутствует химия, но хотя бы свои роли они отыгрывают полностью.

А вот к чему по-прежнему трудно относиться всерьёз, так это к ведьмам из мира Лиры. Если в первом сезоне они ещё могли заинтересовать, то во втором и третьем в них просто не веришь. Ведьма Рута Скади (сыграна Джейд Анукой) маячит на экране добрую половину сезона, но на события не влияет. Вдобавок кажется неудачным выбор Руты Гедминтас на роль Серафины Пеккалы. Этому персонажу, очень важному в трилогии Пулмана, в принципе не везёт — даже великолепная Ева Грин в фильме «Золотой компас» в роли Серафины тоже смотрелась неубедительно. Роль ведьм в сериале весьма сократилась: они произнесли судьбоносное пророчество о Лире и с тех пор перестали быть важны. Однако кто заслуживает внимания в третьем сезоне вместо них, так это ангелы. В общем, есть на кого посмотреть.