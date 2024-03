Shauna Lawless

The Children of Gods and Fighting Men

Роман

Жанр: историческое фэнтези

Выход оригинала: 2022

Художник: Таня Дюрер

Переводчик: Д. Перегудов

Издательство: «Эксмо», 2024

Серия: «New adult. Магические миры»

Возрастной рейтинг: 16+

544 с., 3000 экз.

«Гэльская песнь», часть 1

Похоже на:

Джордж Р. Р. Мартин «Игра престолов»

Скотт Оден «Стая воронов»