Ирландия, Х век. Кланы борются за власть над Изумрудным островом, с моря угрожают набегами викинги, а молодое христианство только-только начинает набирать известность. Целительница Фоула из бессмертных потомков Туата Де Дананн отправляется в мир людей, чтобы помешать разгореться великой войне. А королева Гормлат из огненного племени фоморов пытается сделать единственного сына правителем Дублина — и ради этого не гнушается никакими средствами.

Shauna Lawless The Children of Gods and Fighting Men Роман Жанр: историческое фэнтези Выход оригинала: 2022 Художник: Таня Дюрер Переводчик: Д. Перегудов Издательство: «Эксмо», 2024 Серия: «New adult. Магические миры» Возрастной рейтинг: 16+ 544 с., 3000 экз. «Гэльская песнь», часть 1 Похоже на: Джордж Р. Р. Мартин «Игра престолов» Скотт Оден «Стая воронов»

Об истории Ирландии рядовой наш читатель знает не то чтобы много — остров гораздо больше известен своими мифами и легендами, нежели реальными сражениями, королями и завоевателями. А ведь в судьбе маленькой страны было немало интересных поворотов — об одном из них и решила рассказать Шона Лоулес в цикле «Гэльская песнь».

Форму писательница выбрала довольно занятную — настоящие распри ирландских правителей здесь показаны с точки зрения двух женщин из враждующих волшебных народов. Обеим героиням так или иначе приходится выживать в мире смертных, но даже магия далеко не всегда может в этом помочь.

Да и сверхъестественными силам в книге уделено не так уж много внимания — кажется, что необычные способности играют роль своеобразного «бога из машины» и в нужные моменты двигают сюжет вперёд. Если их убрать, глобально ничего не поменяется — и Фоула, и Гормлат с тем же успехом могли бы быть обычными людьми, ведь своих целей они чаще всего добиваются вполне земными способами. Впрочем, ожившие легенды придают происходящему особый шарм — чего стоят хотя бы ведьмы, умеющие превращаться в птиц, или зеленоглазый предводитель фейри Томас, напоминающий Томаса-Рифмача из преданий об Эльфландии.

C чем у «Детей Богов и Воинов» точно всё в порядке — так это с психологической проработкой образов. Главные героини вышли очень разными, но в то же время парадоксально похожими — ведь ими, по сути, движет одно и то же чувство. Хитрая и расчётливая Гормлат готова сделать что угодно для счастья сына — мечтая увидеть его на троне, она методично идёт по трупам, без конца плетёт интриги и манипулирует всеми, кто хоть немного может быть ей полезен. Фоула ради опальной сестры вынуждена втираться в доверие к смертным, которых не понимает и боится, — но со временем она осознаёт, что людям тоже не чужды благородство и смелость.

Истории получились очень сбалансированными — хоть боевитой королеве и досталось чуть больше экшен-сцен, чем наивной целительнице. А вот общий темп романа временами хотелось бы сделать побыстрее — в середине действие ощутимо буксует, путаясь в обстоятельных диалогах. Немного странным кажется и решение автора растянуть происходящее на четыре года — при том, что течение времени бессмертные персонажи почти не замечают.

Непростые реалии Средневековья показаны без прикрас, но и без излишнего натурализма. По-настоящему жестоких сцен в «Детях» всего две — но они написаны настолько ярко, что задают настроение всей книге. Погружению в историю помогает и отсутствие современной повестки — герои ведут себя именно так, как вели бы себя люди X века, а не притворяются нашими современниками, разодетыми в доспехи и пышные платья.

Тему неравенства полов Лоулес раскрывает очень грамотно — не ударяясь в чрезмерный феминизм и в то же время изображая сильные характеры. У героинь всё ещё много социальных ограничений, но даже в их рамках они пытаются изменить мир — безжалостный мир мужчин, где слово женщины значит не больше разбитого горшка. Ведь ради любви можно пойти на любые жертвы, даже если это означает постоянные унижения, нежеланный брак и междоусобную войну.

Итог: крепкая, неглупая книга с отличными женскими персонажами. Волшебство здесь — лишь приятная приправа, которая делает ярче и без того интересный исторический роман.



Дети огня Королева Гормлат в романе принадлежит к народу фоморов — мифических ирландских демонов, потомков подземной богини Домну. Вечно юная героиня романа Лоулес явно стала бы среди соплеменников белой вороной — согласно преданиям, фоморы были безобразными гигантами с одной ногой, одним глазом и губами, которые свешивались на грудь.

Подцепив пальцем подбородок сына, я заставила его посмотреть мне в глаза. — Ты же знаешь, что такое настоящая любовь. Ума не приложу, как ты мог купиться на ее уловки. Ситрик отвел мою руку в сторону: — Нет, я не знаю, что такое настоящая любовь. — Еще как знаешь. Я тебя люблю. — Нет, не любишь, — горько рассмеялся он. — Ты любишь мою любовь к тебе. А это совсем другое.