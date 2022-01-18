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    #космическая фантастика #Пространство (Expanse) #рецензии на книги

    «Падение Левиафана»: как закончился книжный цикл «Пространство»?

    18 января 2022
    18.01.2022
    19577
    4 минуты на чтение
    #космическая фантастика #Пространство (Expanse) #рецензии на книги

    Благодаря протомолекуле, созданной погибшим инопланетным разумом, человечеству открылись врата в иные звёздные системы, и люди начали стремительно осваивать новые миры. На время все они оказались под властью Лаконии — колонии, основанной бывшим марсианским адмиралом Уинстоном Дуарте и добившейся изрядного прогресса в использовании инопланетных технологий. Тем, кому суровые порядки, насаждаемые Лаконией, оказались не по нраву, удалось сбросить ярмо её правления. Но пока кипели военные и политические конфликты, над всем человечеством нависла смертельная опасность — таинственный враг, некогда уничтоживший создателей протомолекулы, теперь угрожает уже людям.

    «Падение Левиафана»: как закончился книжный цикл «Пространство»?

    James S.A. Core

    Leviathan Falls

    Жанр: научная фантастика
    Дата выхода: декабрь 2021 года
    Издательство: Orbit 

    «Пространство» за десять лет с момента выхода «Пробуждения Левиафана» стало одним из самых популярных и масштабных фантастических циклов современности. Соавторы, работающие под псевдонимом Джеймс Кори, показывали и напряжённую холодную войну между основными политическими силами Солнечной системы; и то, как люди вырываются за пределы своих владений, устремляясь к новым мирам. И ожесточённое военное противостояние, которое нанесло болезненный удар по Земле и стало поворотным в истории цивилизации. И возникновение новой могучей силы, на время объединившей под своей властью всё человечество. 

    Однако писать с таким размахом и о событиях эпического масштаба Кори начал отнюдь не сразу. В первом томе сюжет был относительно камерным и фокусировался на маленькой группе персонажей. Большинство из них впоследствии остались в центре истории и начали играть значительную роль в разнообразных конфликтах, сотрясавших сначала Солнечную систему, а затем и колонии в иных мирах. 

    Название финального тома цикла — «Падение Левиафана» — намекало, что нас, вероятно, ждут параллели с первой частью цикла. Отчасти так и получилось, но, пожалуй, не совсем в том смысле, которого ожидало большинство читателей. Завершение масштабного цикла, растянувшегося аж на девять романов, вроде бы должно быть эпическим и давать ответы на вопросы — если не на все, то хотя бы на большую их часть. Как ни странно, ни то, ни другое на страницах «Падения Левиафана» читателей не ждёт. Подобно первому тому, заключительный роман в значительной степени сосредоточен на экипаже «Росинанта» и посвящён прежде всего завершению личных историй главных героев, которые, впрочем, тесно связаны с таинственной угрозой, нависшей над человечеством. 

    Где-то до середины «Падения Левиафана» вообще постоянно терзают сомнения, действительно ли это заключительный роман цикла — первая половина книги кажется просто очередным приключением капитана Холдена и его друзей. При побеге с Лаконии в финале восьмой книги экипаж «Росинанта» не только воссоединился, но и взял под свою опеку Терезу Дуарте, единственную дочь и наследницу человека (хотя можно ли его ещё назвать человеком?), который совсем недавно был императором всех населённых людьми миров и претендовал на то, чтобы править вечно. Хотя Лакония уже не та, что прежде, Тереза остаётся для неё очень важна. На девушку начинается охота, а Холден и его друзья всеми силами стараются защитить её. 

    Да, мы видим, что учёные продолжают биться над загадкой гибели создателей протомолекулы и ищут способ спасти человечество от повторения их участи, а Лакония пытается удержать свою империю от полного распада. Но Кори не акцентирует на этом внимания, делая это по сути фоном для приключенческого сюжета, который мы видим как с точки зрения наших старых знакомых, так и с позиции полковника Танаки из армии Лаконии. Происходящее весьма увлекательно, однако до поры до времени кажется, что оно совершенно не приближает магистральный сюжет к развязке. 

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     Издательство fanzon |  30.05.2020

    Именно о создателях протомолекулы и их наследии мы сегодня и поговорим.

    Однако ближе к середине романа Кори ловко подводит похождения команды «Росинанта», полковника Танаки и исследования Элви Окойе к противостоянию, в котором решается будущее всей цивилизации. И определяют его у Кори не грандиозные битвы флотов или действия могущественных политиков, а поступки нескольких простых, в общем-то, людей, у которых вошло в привычку оказываться в эпицентре судьбоносных событий.

    Благодаря Уинстону Дуарте вроде бы появляется способ уберечь человеческую цивилизацию от гибели, но предложенный им рецепт — едва ли не хуже самой болезни. Остаётся совсем немного времени, чтобы остановить бывшего правителя Лаконии и найти другой способ избежать глобальной катастрофы. И это приводит «Падение Левиафана», а вместе с тем и весь цикл к эмоциональной, красивой и немного грустной развязке. Грустной не только потому, что без потерь среди героев, конечно, не обойдётся, но и потому что хотя дамоклов меч, уничтоживший создателей протомолекулы, героям удастся отвести от человечества, перспективы для нашего вида финал «Пространства» сулит далеко не самые радужные.

    Стоит приготовиться и к тому, что «Падение Левиафана» не даст ответов на все вопросы. О природе создателей протомолекулы, о причинах их гибели и о таинственном враге, что некогда обрушился на них, а теперь угрожает и людям, мы узнаем лишь немногим больше, чем прежде. Почти ничего авторы не рассказывают и о том, как сложились судьбы героев после финального противостояния. Грядущей весной увидит свет повесть «Грехи наших отцов», которая, по словам Кори, станет своего рода кодой всего цикла. Вероятно, в ней нам ещё поведают, что происходило с персонажами после заключительных сцен «Падения Левиафана». Но в самом романе соавторы решили обойтись без подобного подведения итогов. А в коротком эпилоге книги вообще переносят действие примерно на тысячу лет вперёд, делая лишь небольшую оптимистичную зарисовку об отдалённых перспективах существования человечества.

    Финал «Пространства» получился очень сильным и эмоциональным, хотя и может разочаровать тех, кто предпочитает, чтобы в концовке масштабных историй автор раскладывал всё по полочкам, раскрывал все загадки и расписывал дальнейшую жизнь персонажей.

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     Ася Михеева |  05.12.2019

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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