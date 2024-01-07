Из чего сделана вставная челюсть Коэна-варвара? Что экспортируют из Лламедоса? Почему герцогиня Кипсек всегда путешествует в похоронном платье? Сколько фениксов могут существовать одновременно? Как называется мёртвый дракон? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в «Путеводителе по Плоскому миру» — книге, без которой путешественнику не выжить!

Terry Pratchett, Stephen Briggs Turtle Recall: The Discworld Companion… So Far Энциклопедия-путеводитель Жанр: путеводитель, фэнтези Выход оригинала: 2012 Художник: Стивен Бриггс Переводчики: В. Сергеева, К. Тринкунас Издательство: «Эксмо», 2023 Возрастной рейтинг: 16+ 528 с., 3000 экз. Похоже на: Хорхе Луис Борхес, Маргарита Герреро «Книга вымышленных существ»

В хитросплетениях географии, политики, социального устройства Плоского мира — не говоря уже об особенностях его жителей! — полностью сможет разобраться только вдумчивый поклонник книг Терри Пратчетта. А некоторых из тех, кто только-только берётся за первый том (и ещё вопрос, каким тот будет, из какого цикла) — все эти сложности, взаимосвязи и масштабность вселенной могут и оттолкнуть.

Потому энциклопедии-глоссарии, вычленяя основные структурные моменты и детали книжного цикла, преподносят их максимально чётко и ярко. Такой утилитарный подход особенно справедлив, когда за дело берётся профессиональный библиограф или энциклопедист, — но когда руку к подобному тексту прикладывает сам автор, может получиться что-то неожиданное.

Терри Пратчетт и Стивен Бриггс — их заслуженно можно назвать летописцем и картографом Плоского мира — создали условно полный путеводитель по нему, где рассказывают о его географии, флоре и фауне, религиях и обычаях, а также об известных (или не очень) личностях.

Это одновременно и вымышленная энциклопедия — и энциклопедия вымышленного мира, где попытки структурировать уже существующие тексты переплетаются с фантазией по поводу ещё не написанных историй.

Вселенная Плоского мира никогда не была упорядоченной и последовательной. В ней царил здоровый, естественный хаос живого организма — и структуры её были гибки и подвижны. Хоть последовательность, в которой нужно знакомиться с циклами, и существует, она скорее совет, предложение, идеальный вариант — и ничего страшного не случится, если начать книг о Страже и лишь потом перейти к историям о волшебниках. Также нет и правил, по которым нужно читать «Путеводитель», — можно бродить по его статьям извилистыми путями, каждый раз собирая из фактов новую мозаику. Здесь есть как объёмные статьи, например «Стража, анк-морпоркская», так и небольшие, совершенно проходные, вроде статьи «Сторожевая Башня, брат. Член Озарённого Братства Непроницаемой Ночи. Здоровяк. [СС]». Такие фрагменты, несмотря на их кажущуюся простоту и примитивность, очень важны: они как строительный раствор удерживают вместе более крупные и насыщенные статьи, собственно, и создавая форму «энциклопедии». Без них этой формы не стало бы — и «Путеводитель» превратился бы в скорее в подборку миниатюр-зарисовок, авторских упражнений «на тему» и таких же мини-иллюстраций и карт.

Нужно отметить, что в нынешнем издании «Путеводителя по Плоскому миру» не разобраны романы «Поддай пару!» и «Пастушья корона», которые были опубликованы после выхода дополненного издания 2012 года. Поэтому, хоть книгу и нельзя назвать устаревшей (по сравнению с текстом, например, первого издания 1994 года), на полный охват всей пратчеттовской вселенной она претендовать не может.

Но «Путеводитель» и не ставит целью предоставить всю информацию о Плоском мире: здесь важно не то что, — а то как. Короткие заметки и пространные эссе, сухие факты и ёмкие сатирические замечания, правила игры в дуркер, проблемы перевода имён и названий, небольшое интервью с Пратчеттом — «Путеводитель», хоть он и вторичен по отношению к романам, выглядит в некоторой степени самостоятельным произведением. Будучи действительно энциклопедически насыщенным, он не превращается в сухой глоссарий и сохраняет узнаваемый стиль Пратчетта.



Итог: любопытная игра с жанром энциклопедии, но нисколько не заигрывание автора с читателем.



Слово творца Когда я был ребёнком, я очень, очень хотел стать астрономом. Но у меня нет никаких математических способностей. Всё нормально, когда я имею дело с числами, но если вы покажете мне квадратное уравнение — то я растеряюсь. И мне просто хотелось с удивлением смотреть на Вселенную — а это совсем не то, чем должен заниматься астроном. Терри Пратчетт

Косой, Арнольд. Анк-морпоркский попрошайка из Нищей Братии. У него нет ног, и ездит он на маленькой четырёхколесной тележке. Впрочем, отсутствие ног лишь даёт ему дополнительное преимущество в трактирных драках — человека с крепкими зубами на уровне мошонки противника не стоит недооценивать. Его личная техника попрошайства — схватить прохожего за колени и спросить: «Не разменяешь пенни?» Происходящий в результате мозговой коллапс неизменно приносит ему доход. [РМ, Пр]