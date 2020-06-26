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    #Вероника Рот #подростковая фантастика #супергерои

    Вероника Рот «Избранные». Супергероика про взрослых, ведущих себя как дети

    26 июня 2020
    Аватар
    26.06.2020
    18635
    3 минут на чтение
    #Вероника Рот #подростковая фантастика #супергерои

    Десять лет назад пятеро указанных пророчицей Избранных-подростков победили загадочного Тёмного, который уничтожил уйму народа посредством Сливов — страшных водоворотов магической энергии. Но после победы ребята к нормальной жизни так и не вернулись — тут и бремя всемирной славы, и чувство вины перед погибшими, и депрессия. Впрочем, десять лет — большой срок: пора отпустить прошлое и вздохнуть спокойно. Только вот аномалии, как выясняется, и не думали исчезать, а значит, Избранным придётся готовиться к новой битве…

    Вероника Рот «Избранные

    Veronica Roth
    Chosen Ones
    Роман
    Жанр: супергероическое городское фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: М. Мальцева-Самойлович
    Издательство: «Эксмо», 2020
    Серия: «Фантастика. Вероника Рот. Бестселлеры от автора Дивергента»
    «Избранные», часть 1
    608 стр., тираж не указан (книга вышла только на Литрес)
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    В своём первом заявленном «взрослом» романе видный мастер Young Adult Вероника Рот использовала нестандартный ход: в самом начале мы видим будни героев уже после спасения мира. И будни эти довольно печальные — мрачнее только флешбэки, которыми они перемежаются. Соответственно, в первой трети книги преобладает депрессивная атмосфера с погружением в личные проблемы всеобщих спасителей. К счастью, динамика и увлекательность постепенно раскручиваются, и примерно со второй трети романа мы понимаем, что речь идёт не о простом камбэке типичного тёмного властелина.

    Влияние магии на современный мир описано с выдумкой. Ставшее обыденным волшебство отразилось на самых разных сферах человеческой жизни. Магии стали посвящать исследования — выдержки из них не менее интересны, чем основное повествование. Модельеры принялись кроить одежду, отсылающую к популярным образам «волшебников». Привычную нам архитектуру сменили здания, не подчиняющиеся законам физики. Магия проникла в литературу, кино, спорт, даже в маркетинг. Разумеется, были полностью реорганизованы и властные структуры. А вот высокие технологии за ненадобностью забросили, что не раз послужит лазейкой для протагонистов, привыкших мыслить «по старинке».

    При этом неординарные способности далеко не всегда становятся благом для их обладателей. Эпизодический, но колоритный образ вышеупомянутой пророчицы — лучший тому пример: как бы вы себя чувствовали, если бы с ранних лет периодически впадали в транс и несли что-то, зловеще намекающее на конец света? Или если бы от вас, опасаясь неконтролируемого магического потенциала, отказались собственные родители?

    Увы, Рот всё же не удалось избавиться от своих «юношеских» привычек. В кульминации романа все её яркие находки сводятся к типичным для YA клише — триумфальному сокрушению всего плохого силами пары влюблённых изгоев. Даже как-то обидно.

    Не улучшают впечатления и шаблонные персонажи. Герои, вроде бы взрослые люди (всем уже под тридцать), ведут себя как подростки: устраивают глупые разборки, упорствуют в бессмысленном бунтарстве или живут ради образа в соцсети. Особенно на этом поприще отличилась центральная героиня, Слоан Эндрюс. Она не задумывается над своими действиями, нелепо оскорбляет своих и чужих по поводу и без, бросается на шею сразу нескольким «мальчикам», в том числе недавнему лютому врагу. Вот уж действительно «ребёнок, который захотел поиграть в героя», как Слоан однажды характеризует саму себя.

    На этом фоне один из антагонистов кажется куда обаятельнее — но ровно до тех пор, пока не переходит в разряд «своих». Хотя и в роли относительно нестандартного злодея он не блистал логикой: мадагаскарскому ежу понятно, что, даже если тебя подло используют, идти на обидчиков в лоб не слишком умно. Ну и, разумеется — это даже не будет спойлером, — с таким «гением» у Слоан тоже роман.

    Книга заканчивается вполне предсказуемо, но хотя бы не оставляет много хвостов. Правда, она задумана как цикл, — а значит, песня на тему «никем не понятая одарённая девочка и её необычный парень спасают вселенную» продолжится ещё в двух-трёх томах.

    Итог: в общем, довольно неплохое Young Adult, которое автор зачем-то маскирует под «взрослую» фантастику.

    Магия имени

    Веронику Рот можно поздравить — репутация автора молодёжных бестселлеров работает на все сто. В апреле этого года стало известно, что права на экранизацию «Избранных» уже выкуплены. Причём фильмом займутся те же люди, что ранее работали над экранизацией «Дивергента».

    Он развлекался, читая последние теории землян: Тёмный — это неудачный правительственный эксперимент; инопланетный захватчик, стремящийся к мировому господству; сумасшедший миллиардер, ставший суперзлодеем. Он решил, что люди Земли читают слишком много комиксов.

    Вероника Рот «Избранные»
    Стоит ли читать?
    Любителям увлекательной юношеской фантастики и поклонникам мыльных опер — вполне.
    Удачно
    лихие сюжетные повороты
    необычная «точка отсчёта»
    проработанное фантдопущение
    оригинальное использование магии
    Неудачно
    подростковое поведение героев
    затянутое начало
    клише Young Adult
    6
    Неплохо

    Отрывок из книги

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