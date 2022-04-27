Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток»

Шэй Эшкрофт, министр Её Величества, попал в опалу из-за того, что не разрешил применить газ на толпе протестующих, и в наказание вынужден покинуть столицу. Шэй отправляется в герцогство Оуэнберг, чтобы проследить за строительством гигантской оборонительной башни. Башня — последняя мечта дряхлеющей королевы — должна поразить мир; вот только в её строительстве используются устройства дракири, существ иной расы, напоминающих тёмных эльфов. На стройке случаются трагедии, герцог Оуэнберга вовсе не рад приезду столичного чиновника, а у дракири есть легенда: как только строительство Башни будет завершено, произойдёт нечто ужасное…

Yaroslav Barsukov

Tower of Mud and Straw

Авторский сборник

Жанр: научная фантастика, фэнтези

Выход оригинала: 2021

Переводчик: В. Юрасова

Издательство: «Эксмо», 2022

Серия: «Впустите фантастику»

Возрастной рейтинг: 16+

320 с., 4000 экз.

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Тед Чан «Вавилонская башня»

Чайна Мьевиль «Посольский город»

«Башня из грязи и веток» попала в шорт-лист премии «Небьюла» в 2021 году. Повесть россиянина, живущего в Австрии и пишущего на английском языке, привлекла внимание критиков, а знаменитый Питер Уоттс сравнил её с произведениями Чайны Мьевиля и раннего Теда Чана. С его словами трудно не согласиться: история действительно балансирует на грани научной фантастики и фэнтези, но также её можно назвать и сатирой, и политическим триллером. Она повествует о любви и об искушениях власти, о механизмах государственной пропаганды и о трагедиях прошлого. И конечно, о вечной дилемме — выборе между жаждой успеха и честностью. Сможет ли человек радоваться благополучию, построенному на чужой трагедии? Сможет ли идти к власти, понимая, что предаст этим свою любовь?

Во время чтения не покидает ощущение, что повесть стала бы ещё лучше, расширь её автор до романа. Мир Барсукова любопытен, но не раскрыт. Тут и летающие аппараты в духе стимпанка, и поселение дракири, и вражеское государство Дума, повествование о котором отдаёт славянскими мотивами, но обо всём этом сказано довольно скупо. То же самое относится и к героям — старому герцогу, военному министру, главному инженеру Башни, девушке-дракири по имени Лена, так отчаянно напоминающей Шэю его погибшую сестру. Сюжет вряд ли удивит неожиданными поворотами, но этого и не требуется — в конце концов, история скорее рассказывает о сложности морального выбора, чем о политических интригах.

Помимо «Башни из грязи и веток», в одноимённый сборник включены девять рассказов. Они яркие и тревожные, но говорят примерно об одном: о технологическом будущем и одиночестве, человечности и памяти, желаниях и потерях. «Где не цветёт сирень» рассказывает о постапокалиптическом мире и символе мира прежнего. «Комната за дверью №27» — классическая история о том, что нужно быть осторожнее со своими желаниями. «Порой в конце улицы — свет» — о мечтах и вере в себя, об одиночестве, разделённом на двоих… и о том, что иногда рука помощи может появиться буквально из стены. «Забыть Мадрид» — о важности памяти и опасности необдуманных желаний. «Вниз по реке, где молчит вода» — трогательная история потери и странных научных изобретений. «О природе реальности» — рассказ о любопытстве и пустоте. «Ваше горе для нас на первом месте» — о мире будущего, где чувства обесцениваются, а пару для человека подбирает андроид. В рассказе «О памяти лишь слух» описывается мир, где человек может пересадить себе характер так же, как пересаживают внутренние органы. Ну а из «Дороги на Вавилон» как раз и выросла «Башня из грязи и веток», так что параллелей между рассказом и повестью можно найти немало. Слог у Барсукова ясный, полный интересных и запоминающихся образов — но есть основание полагать, что в оригинале текст лучше, чем в переводе.

Итог: интересный авторский сборник с любопытным сеттингом, глубоким смыслом и яркими, хоть и несложными героями — но будь заглавная повесть романом, читать было бы ещё интереснее.

Слово творца «Но повесть на самом деле не про будущее и не про башню! Она — о ностальгии и сожалениях. Если мы иногда чувствуем потребность посетить город, в котором выросли (для меня это Москва), то почему нам не испытывать той же тяги к прошедшей любви и дружбе? Былые отношения определяют будущие; в людях мы всегда будем искать то, что потеряли».

Собаки. Они захватили столицу неделю назад. Ветер таскал по тротуару гирлянды из битого стекла, продуктов и предметов обихода, и собаки подбирали всё, что могли сжевать: мясо из разгромленных лавок, зелень, чьи-то ботинки. Смелости животным было не занимать. Это люди прятались по домам — и половина из них кляла единственного человека, который мог «остановить насилие ещё в зачатке». Его. Башня из грязи и веток

Смотрите также Читаем рассказ «О памяти лишь слух» Ярослава Барсукова Родителей не устраивает, что их восьмилетний сын получает «тройки» в школе и интересуется жуками. Поэтому они решаются на пересадку характера — чтобы добавить ребёнку немного стойкости.