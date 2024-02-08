Фантастика про попаданцев вызывает у российских читателей стойкую ассоциацию с путешественниками в прошлое, которые пытаются исправить ошибки правителей или победить в войнах. Однако у попаданчества давняя история, и в самом её начале чаще встречались перемещения в альтернативные или фантастические миры. В широком смысле попаданкой можно назвать Алису из произведений Льюиса Кэрролла — а в романе «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена герои оказываются не в реальном VI веке, а в стилизации под рыцарские романы. Мы сделали подборку книг, в которых люди попадают из условной реальности в фэнтези-вселенные и пытаются там выжить — в том числе с помощью современных знаний.

Клайв С. Льюис

Цикл «Хроники Нарнии»

Начало Второй мировой войны. Родители отправляют двоих братьев и двух сестёр Певенси из Лондона к другу семьи, профессору Керку. Дети находят в его старом доме платяной шкаф и через него проваливаются в Нарнию — волшебную страну, в которой правит Белая Колдунья и никогда не наступает весна.

Так начинается самая известная детская сказка о попаданцах ХХ века. Первый роман цикла можно даже счесть магическим реализмом — дети выдумывают Нарнию, чтобы справиться со стрессом от расставания с близкими, и, побеждая зло там, приближают окончание войны в реальном мире. Но следующие книги развивают историю, показывают другие регионы и народы сказочной вселенной и раскрывают характеры детей через их приключения.

Новаторство Льюиса состояло не только в том, что он соединил фэнтези и христианство (и даже использовал языческие образы для продвижения своих идей). Он одним из первых придумал массовое попаданчество, то есть перемещение в альтернативный мир сразу нескольких человек: в первом романе всех четверых героев, в следующих — по двое или трое. Эксперимент оправдался — дети отличаются по характеру и по-разному воспринимают Нарнию, поэтому история получается полной и разнообразной.

Лев Гроссман

Цикл «Волшебники»

При написании цикла Гроссман опирался на «Хроники Нарнии», но сделал свои книги более взрослыми, реалистичными и мрачными. В мире «Волшебников» существует колледж Брекбиллс, где талантливых подростков обучают магии. Но сверхъестественные способности ещё не означают счастья или решения всех проблем. Главный герой, Квентин, сдаёт экзамены в Брекбиллс, но и там не может избавиться от мрачных мыслей. Единственная его отрада — волшебная страна Филлори, о которой он узнал в детстве. Когда он с однокурсниками всё-таки попадает туда, то выясняет, что Филлори совсем не такая, как ему представлялось.

В местный аналог Нарнии путешествуют не добрые дети, а депрессивные студенты. На первый взгляд, они добиваются таких же результатов — тиран свергнут, страна освобождена. Но описания гораздо мрачнее — в здешних битвах не обходится без жертв. Гроссман деконструирует роман Льюиса и фэнтези про магические школы — в его версии быть волшебником недостаточно для счастливой жизни.

Читайте также «Волшебники»: Хогвартс для взрослых Новый фэнтези-сериал действительно нашёл свежий подход к заезженной теме магической школы.

Чайна Мьевиль

«Нон Лон Дон»

Единственный однозначно детский роман Мьевиля со сравнительно простым сюжетом — две подружки, следуя за сломанным зонтиком, попадают в волшебный Нон Лон Дон, над которым нависла опасность. Одна из девочек — Избранная и, согласно пророчеству, должна помочь жителям города побороть коварного врага.

Мьевиль припрятал несколько тузов в рукаве, благодаря которым книгу интересно читать и детям, и взрослым. Во-первых, он тоже отчасти занимается деконструкцией: история с пророчеством оборачивается неожиданным образом, когда Избранную побеждают в первой же её битве. Во-вторых, вселенная Мьевиля, как всегда, продуманная и необычная. Привычные вещи из нашей реальности в Нон Лон Доне обретают другое применение или новые особенности. Например, жирафы — страшные хищники (иначе зачем им такие длинные шеи и большие зубы), а одежда шьётся из книжных страниц. Наконец, Мьевиль включает в текст мощный экологический посыл — неожиданное дополнение в фэнтези о попаданцах.

Сюзанна Кларк

«Пиранези»

Пиранези — молодой человек, живущий в странном Доме. Залам в нём нет числа, вместо потолка — небо, а нижний этаж — океан. Пиранези не помнит ничего о себе, но тонко настроен на окружающий мир — он знает, когда начинаются приливы, какую пищу можно есть, как ориентироваться в лабиринте комнат. Он живёт один — но однажды в Доме появляется Другой, который что-то ищет. Пиранези вызывается помочь, но чем больше он общается с Другим, тем сильнее чувствует, что неожиданный гость знает больше, чем говорит.

Первая половина романа — неторопливая философская притча, однако к финалу действие ускоряется и напоминает герметичный триллер. Пиранези получает ответы на все вопросы, но это знание не приносит ему ничего хорошего — он теряет свою естественность и близость к природе. Кларк даёт читателю выбор, как трактовать события и кому верить — в зависимости от этого книгу можно счесть фэнтези, магическим реализмом или реализмом в чистом виде. Благодаря такой вариативности, роман приобретает дополнительную глубину — его хочется обсуждать и осмысливать.

Ярослав Гжендович

Цикл «Владыка Ледяного Сада»

Вуко Драккайнен — спасатель. Ему поручили найти учёных, которые два года назад пропали на планете, находящейся на уровне раннего Средневековья. На первый взгляд, задача несложная, ведь Вуко модифицирован и почти во всём превосходит местных жителей. Но прибыв на место, он обнаруживает, что один из учёных превратился в дерево, остальные исчезли без следа, а вокруг происходит какая-то чертовщина. Так ещё и магия реальна! Но Вуко не сдаётся: он продвигается вглубь планеты, знакомится с разными культурами и народами, и всё ради миссии — её нужно исполнить любой ценой. Даже если придётся возвращать учёных силой.

Начало цикла похоже на «Трудно быть богом», но с более сильным фэнтези-элементом и фокусом на экшене. Вуко — типичный «десантник», который видит цель и не видит препятствий, хотя боится нарушить сложившийся порядок вещей. Но когда события приобретают глобальный масштаб, герою становится не до правил поведения в других мирах — остаться бы живым и защитить новых друзей. Цикл нельзя назвать оригинальным, но он динамичный, мрачный и саркастичный. За развитием героев любопытно наблюдать, причём Вуко — даже не самый интересный из них.

Брендон Сандерсон

«Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии»

Второй «секретный проект» Сандерсона (так автор назвал четыре книги, которые он писал во время пандемии без оглядки на требования издательств) начинается как классическая история о попаданце. Мужчина приходит в себя посреди поля. Он ничего не помнит и не понимает, где находится. Вскоре ему становится известно, что он — сотрудник полиции, который попал в параллельное измерение, похожее на Англию эпохи викингов. Как и в цикле Гжендовича, у героя есть медицинские и физические усовершенствования, вот только половина из них не работает. Перенос явно произошёл не так, как следует — если судить по отрывкам из брошюры, валяющейся рядом с местом приземления. Мужчина пытается заполнить пробелы в памяти и заодно помочь местным жителям, которым угрожают не только викинги, но и преступники из другой реальности.

Роман не характерен для Сандерсона — он написан довольно прямолинейно, хоть и с неожиданными сюжетными поворотами. Место действия показано схематично, зато много внимания уделяется устройству параллельных измерений и корпорации, которая продаёт путешествия между мирами. Сандерсон играет, скорее, с формой, чем с содержанием — часть книги оформлена как страницы Пособия с многочисленными иллюстрациями. Тем не менее в том, что касается попаданчества, роман получился удачно. Герой, который считает себя всемогущим — ведь он из будущего и осведомлён о достижениях науки и техники — вскоре понимает, что далеко не все его знания применимы в жизни, и лучше поискать другие пути.

Мосян Тунсю

Цикл «Система „Спаси-Себя-Сам“ для главного злодея»

В азиатских романах и комиксах тема попаданчества встречается часто. «Система…» написана автором нашумевшего цикла «Благословение небожителей». Молодой человек любит читать веб-новеллы. Как-то он раскритиковал одно произведение в жанре «гаремник» — а затем внезапно переселился в тело врага и по совместительству учителя главного героя романа. Теперь ему предстоит изменить судьбу и не погибнуть в муках — ведь смерть в мире новеллы также означает смерть в реальности.

Попаданец быстро принимает правила игры и начинает менять сюжет, прекратив издевательства над учеником. Он позволяет ему прокачиваться и пользоваться всеми преимуществами жизни великого воина. Но затем в придуманном сюжете наступает поворотный момент, и герой снова оказывается под угрозой смерти.

Мосян Тунсю пишет схематично, но динамично — ей удаётся поддерживать напряжение в саркастичных диалогах. Хотя герой отчасти читер, он ведёт себя адекватно и знает свои границы. Поэтому и не превращается в Марти Стью — пусть даже предпосылки для этого имеются.

Шеннон Макгвайр

«В каждом сердце — дверь»

Если предыдущие книги были про людей, которые попадали в фэнтези и пытались там адаптироваться, то роман Шеннон Макгвайр — о переживаниях детей, которые вернулись из другого мира и больше не могут попасть обратно. Волшебных вселенных бессчётное число, но их все можно разделить на Абсурдные или Логические, Добрые или Злые. Обычно возвращение домой проходит травматично. А родители, которые всему ищут рациональное объяснение, делают только хуже. В пансионате Элеанор Уэст обещают излечить детей от заблуждений об иных вселенных, но на самом деле помогают адаптироваться к новой старой реальности. Ведь директриса пансионата — прототип Алисы из сказки Кэрролла.

В книге есть детективный сюжет, но он не так интересен, как концепция иных измерений и преподавателей, которые помогают детям вернуться к жизни после того, как приключения в иных мирах закончились. Действительно, большинство фэнтези о попаданцах концентрируются на том, что было до и во время жизни в другом мире, а вот период «после» описывают кратко. Хотя, если подумать, последствия таких путешествий могут быть серьёзными с психологической точки зрения.

Читайте также Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов Печальная история о первой любви и старой Барселоне, антиутопия каннибалов и эротический хоррор про лорда Байрона.