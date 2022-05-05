Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2022

Несмотря на всякие санкции и бойкоты, запасов переводных новинок у отечественных издателей хватит минимум до конца года (а может, и на более долгий период). Потому свежих имён, неизвестных отечественным любителям жанра, в достатке. Да и новых книг уже знакомых нам авторов немало — как отечественных, так и зарубежных. О самых интересных из них расскажет наш регулярный дайджест фантастических новинок 2022 года, на сей раз за последний весенний месяц.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Аластер Рейнольдс «Молчание костей»

Сёстры Адрана и Арафура Несс вне закона — их корабль «Мстительница» преследуют по всей Галактике. За головы сестёр назначена награда, за которой охотятся многие, и самый опасный из преследователей обладает и талантом, и умом, и удачей.

Что нас ждёт: финальный роман трилогии пиратской космооперы «Мстительница».

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики. Аластер Рейнольдс»

Брайан Фриман «Бесконечность»

Однажды ночью Дилан Моран вместе с женой попадают в автомобильную аварию, и жена погибает. Затем Дилан начинает видеть странные образы и узнаёт, что после катастрофы он проходил уникальную терапию, основанную на идее, согласно которой при каждом сделанном человеком выборе возникает бесконечное количество параллельных миров. Дилан пытается использовать альтернативные реальности, чтобы получить второй шанс.

Что нас ждёт: научно-фантастический триллер от автора популярных психологических детективов, который ранее фантастику не писал. Права на экранизацию романа недавно приобрела студия Universal Pictures.

Издательство: «Эксмо: Inspiria»

Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка»

Мир9 — смертельно опасная планета, совершенно чуждая человеку. По покрытой песком поверхности перемещаются огромные корабли с многолюдными экипажами. Однажды такой механизм под названием «Робредо» терпит аварию. Преодолевая её, команда понимает, что этот корабль разумен и относится к людям, мягко говоря, без симпатии. Начинается битва за выживание…

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Мир9», который считается вершиной современной итальянской НФ.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

ФЭНТЕЗИ

Стивен Эриксон «Увечный бог. Том 2»

Армия под началом адъюнкта Таворе Паран на грани мятежа, однако отважная командирша, не владеющая магией, готова вступить в финальную битву с богами. И победить, если повезёт. А тем временем миру грозит тотальное уничтожение…

Что нас ждёт: второй том десятой, финальной книги цикла фэнтезийной эпопеи «Малазанская “Книга Павших”», российское издание которой наконец-то завершится.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Чёрная Fantasy»

О серии: Малазан: один из лучших миров тёмного фэнтези Рассказываем про цикл «Малазанская книга Павших» Стивена Эриксона и его яркий, живой, увлекательный, завораживающий мир, наполненный самыми разнообразными событиями.

Генри Лайон Олди «Сто страшных историй»

Закон будды Амиды гласит: убийца жертвует своё тело убитому, а сам спускается в ад. Торюмон Рэйден, самурай из службы Карпа-и-Дракона, расследует случаи насильственных смертей. Ведь в этом мире никого нельзя убивать. Хотя, вероятно, кого-то не только можно, но и нужно…

Что нас ждёт: завершение дилогии «Дракон и карп», состоящее из трёх частей: «Повесть о голодном сыне и сытой матери», «Повесть о несчастном отшельнике и живом мертвеце», «Повесть о потерянной голове».

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Азбука-Фэнтези»

Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей»

На Сотне Островов идёт бесконечная война, в которой сражаются корабли из костей гигантских морских драконов. Находка после крушения раскрывает команде корабля «Дитя Приливов» часть ужасного плана правительницы Сотни Островов. И теперь капитан Миас готова на всё, чтобы остановить свою властолюбивую мать.

Что нас ждёт: второй роман цикла морского фэнтези «Костяные корабли».

Издательство, серия: «Эксмо», fanzon / «Fanzon. Наш выбор»

Джули МакЭлвен «Перелом во времени»

Неведомым путём оказавшись в Англии 1815 года, агент ФБР из XXI века Кендра Донован продолжает использовать свои знания и навыки для раскрытия преступлений. На сей раз Кендре придётся оправдать своего возлюбленного Алека, которого несправедливо обвиняют в жестоком убийстве.

Что нас ждёт: второй роман цикла попаданческого фэнтезийного детектива о Кендре Донован.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Из профайлера в служанки. Детективы Джули МакЭлвен»

МИСТИКА И ХОРРОР

Ширли Джексон «Солнечные часы»

В роскошном особняке семейства Халлоран происходят странные события. Старую деву тетю Фанни посещают видения о конце света, которые все обитатели усадьбы принимают всерьёз. И начинается подготовка к грядущему апокалипсису.

Что нас ждёт: внецикловый роман известного автора мистических историй, причём в оригинале книга вышла ещё в 1958 году, но на русский ранее не переводилась.

Издательство, серия: «АСТ» / «Вселенная Стивена Кинга»

Нацухико Кёгоку «Лето злых духов убумэ»

1952 год. Зловещие события случаются с семьёй врачей Куондзи, владеющей крупной гинекологической клиникой в Токио. Ходят слухи, что семья проклята. Писатель Тацуми Сэкигути уговаривает разобраться в ситуации своего друга, чародея-оммёдзи, способного изгонять злых духов.

Что нас ждёт: детектив с элементами традиционной японской мистики и необычным сыщиком, Шерлоком-экзорцистом. Это, кстати, первый том цикла.

Издательство, серия: «Эксмо: Inspiria» / «Tok. Национальный бестселлер. Япония»

Анна Старобинец «Лисьи броды»

1945 год, советско-китайская граница. Проклятое место, где встречаются лисы-оборотни, беглые зэки, офицеры НКВД и монах-даос, владеющий тайной бессмертия.

Что нас ждёт: внецикловый роман известной российской писательницы, мастера мистики и магреализма.

Издательство: «Рипол Классик»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Кристофер Прист «Градуал»

Композитор Алесандро Сасскен живет в Глонде, фашистском государстве, которое постоянно воюет с соседней страной. Отправившись на гастроли, Алесандро узнает то, что изменит его навсегда.

Что нас ждёт: роман из цикла «Архипелаг Грёз», философская притча о тяготах жизни в условиях войны и о природе времени.

Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

Об оригинале: Кристофер Прист «Архипелаг Грёз» Образцовый пример прозы британской «новой волны»: сочетание сдержанного «чисто английского» стиля и провокационных, вызывающих сюжетов.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Холли Рейс «Полночные тайны»

Шестнадцатилетняя Ферн Кинг и её брат-близнец Олли, обладающие мистической силой, способны переноситься в мир сновидений Аннун. Им предстоит помочь рыцарям-защитникам в борьбе с жестоким чародеем Мидраутом, который стремится захватить власть в Аннуне и на Земле.

Что нас ждёт: второй роман «Трилогии о полночных близнецах», которую называют юношеской версией цикла Льва Гроссмана «Волшебники».

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «С. Дж. Маас. Новая фэнтези»

Аманда Фуди, Кристина Линн Эрман «Все мы злодеи»

В затерянном городе Ильвернат раз в поколение проходит смертельный турнир, в котором участвуют представители семи семейств. Победитель получает полный контроль над городскими запасами магии, самого ценного ресурса в мире. Чаще всего турниры выигрывал криминальный клан Лоузов, но на сей раз каждый из участников имеет шансы на победу. Однако остаться должен только один…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Турнир Кровавой луны», напоминающего популярное аниме «Судьба: Ночь схватки».

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Турнир Кровавой луны»

Джуди Лин «Магия, пропитанная ядом»

Девушка Нин, ученица мастера чайной церемонии, случайно подала отравленный чай, который убил её мать и навредил сестре. Однажды Нин узнаёт о конкурсе на звание великого мастера магического искусства приготовления чая. Награда за победу — исполнение любого желания. Мечтая спасти сестру, Нин отправляется в имперскую столицу, где полно заговоров и интриг…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Книга чая», основанного на китайской мифологии и истории.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Китайское магическое фэнтези»

Эдриенн Янг «Безымянная»

Девушка Фейбл победила своего отца, коварного босса морских торговцев, и вместе с командой корабля «Мэриголд» собирается отправиться навстречу приключениям. Однако на пути героев стоит знаменитый пират, победить которого возможно только при условии союза с загадочной интриганкой Холланд, торговкой драгоценностями, хранящей множество секретов.

Что нас ждёт: заключительный роман дилогии «Фейбл», юношеского фэнтези с элементами морских приключений.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Фейбл. История наследницы моря»

Тифани Совел «Цитадель времени»

В свои восемнадцать лет Брисеида мечтает о приключениях. Когда отец, видный физик, предлагает ей поучаствовать в рискованном эксперименте, девушка радостно соглашается. Брисеида переносится в другую реальность, где ей предстоит выбираться из Вечной Цитадели, в которой реальность напоминает кошмарный сон.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Брисеида», имевший на родине автора, во Франции, большой успех.

Издательство: «Эксмо: Freedom»

Джордан Ифуэко «Лучезарная»

Тарисай выросла в глуши, в одиночестве, и единственный близкий ей человек — загадочная Леди. Она отправляет Тарисай на опасное задание в столицу, где ей нужно сблизиться с наследным принцем. Героиня проходит через многое, чтобы занять достойное место при дворе, однако оказывается в ловушке, когда узнаёт подлинные цели Леди…

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла американки с нигерийскими корнями, основанный на африканской мифологии, номинант «Небьюлы», «Хьюго» и Мифопоэтической премии.

Издательство, серия: «Эксмо: Like Book» / «Young Adult. Экранизация»