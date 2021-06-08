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    #Аластер Рейнольдс #космическая опера #пираты

    Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса»: нелёгкий путь космических пиратов

    8 июня 2021
    08.06.2021
    16727
    3 минуты на чтение
    #Аластер Рейнольдс #космическая опера #пираты

    Сёстры Несс и их боевые товарищи-космоплаватели свергли беспощадную пиратку Босу Сеннен. Но в душе у Адраны Несс, которую Боса превращала в верную последовательницу, пробуждается зло. И пока Адрана пытается понять, где кончается её личность и начинается личность пиратки, её сестра Фура готовит новый дерзкий план…

    Первый том

    Аластер Рейнольдс «Мстительница»:

    Аластер Рейнольдс «Мстительница»: юные сестры покоряют космические дали

     Александр Стрепетилов |  12.11.2020

    Драматическая история взросления в антураже пиратских приключений.

    Аластер Рейнольдс «Черные паруса»

    Alastair Reynolds
    Shadow Captain
    Роман
    Жанр: пиратская космическая опера
    Выход оригинала: 2019
    Художник: С. Шикин
    Переводчик: Н. Осояну
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фантастики. Аластер Рейнольдс»
    480 стр., 3000 экз.
    «Мстительница», часть 2
    Похоже на:
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    Карл Шрёдер, цикл «Вирга»

    Действие «Чёрных парусов» разворачивается спустя несколько недель после событий первой части — и теперь мы следим за сюжетом уже с точки зрения Адраны, а не Арафуры. Легендарная гроза космоплавателей Боса Сеннен убита, и герои остались один на один с её космическим кораблём и, что важнее, с её скверной репутацией, из-за которой судно не желают видеть ни в одном мире.

    Для второго тома трилогии Рейнольдс непростительно долго запрягает. В начале книги он пытается сосредоточиться на внутренних конфликтах, благо после первого тома фундамент для этого подготовлен. Рейнольдс ещё сильнее сгущает краски, хотя «Мстительница» и так была довольно мрачной, щедро раздувает паранойю среди членов команды и обостряет конфликт между сёстрами. Они обе впитали худшие черты Босы: одна — когда подверглась пыткам и психологической обработке в плену, а другая — когда ожесточилась в попытке отомстить. Но до противостояния между ними так и не доходит.

    Где-то с середины романа Рейнольдс резко меняет курс, и сформировавшийся было внутренний конфликт затухает. Зато начинает разворачиваться новый подсюжет в нуарных декорациях, который вызывает в памяти, скажем, «Пробуждение Левиафана» Джеймса Кори или даже «Бегущего по лезвию». После того как герои прибывают в новый мир, роман будто крючьями вцепляется в читателя и не отпускает до самого конца: враждебная обстановка, где важно сохранить тайну личности; новые персонажи со своими корыстными интересами; опасность, которая настигнет команду через считаные часы! Рейнольдс разыгрывает бодрое «приключение тела» с убийствами, шантажом и перестрелками. Интрига выдержана мастерски, но, как часто бывает, многие ответы дадут лишь в третьей части.

    Потому после прочтения «Чёрных парусов» чувствуешь себя немного обманутым. В первой половине романа начали намечать внутренние конфликты, но так и не развили. Во второй половине начали раскрывать тайны мира, но оборвали сюжет на клиффхэнгере. И кажется, что главный конфликт романа — это не противостояние сестёр Несс и не борьба команды с космическими головорезами, а контраст между двумя частями текста.

    Из-за этого непроработанными смотрятся и другие моменты. Особенно удивляет характер Адраны. Весь первый том мы наблюдали, как жажда отмщения и желание спасти сестру последовательно превращали Арафуру из доброй милой девушки в холодную и расчётливую космоплавательницу Фуру. А что тогда с Адраной? А ничего — после спасения она предстаёт почти нормальной. Будто и не было никакого плена у садистки-психопатки, которая подвергала девушку загадочной психологической и химической «обработке». Тень Босы проявляется лишь в излишней подозрительности и паре вспышек гнева.

    Среди прочих персонажей есть интересные, а есть совсем никакие. С одной стороны, многие новые герои получились как минимум любопытными, со своими тайнами (чего только стоит хитрющий бывший помощник Босы и доктор с тёмным прошлым). С другой, дочь того же доктора за книгу не произнесла ни слова, у неё ровно одна сюжетная функция.

    Единственная ключевая идея, которую Рейнольдсу удаётся пронести через весь роман, — размышления о расплывчатых границах нашего «я». Что определяет человека, его действия или его окружение? Насколько одно влияет на другое? Сёстры и экипаж всячески пытаются делать вид, что они не имеют отношения к Босе Сеннен и к пиратам. Но а кто ещё летает под чёрными парусами, держится подальше от мирных планет и обстреливает другие корабли?

    Итог: продолжение приключенческой космооперы получилось спорным — во многом из-за разноплановости двух половин романа. Рейнольдс будто бы хотел сосредоточиться на психологии персонажей, но бросил эту идею на полпути и сконцентрировался на «приключениях тела». Обе части неплохо работают сами по себе, но цельной картины не выходит.

    Будут ли экранизации?

    Первыми экранизациями Рейнольдса стали короткометражные анимационные фильмы в антологии «Любовь, смерть и роботы». Хотя, по словам писателя, он не принимал творческого участия в работе над ними. Рейнольдс также отмечает, что в ближайшее время новых экранизаций не планируется, но кое-какие переговоры он ведёт.

    Аластер Рейнольдс «Черные паруса»
    Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам космооперы — вполне, особенно тем, кто любит истории о пиратах.
    Удачно
    нуарный подсюжет
    пара новых персонажей
    мрачная обстановка
    Неудачно
    долгая раскачка
    слабое раскрытие персонажей
    ощущение «вбоквела»
    7
    Достойно

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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