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    #восток #Г. Л. Олди #детектив #историческое фэнтези

    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи»

    19 августа 2020
    Светлана Евсюкова
    19.08.2020
    17980
    3 минуты на чтение
    #восток #Г. Л. Олди #детектив #историческое фэнтези

    Младший дознаватель службы Карпа-и-Дракона Торюмон Рэйден продолжает делать карьеру, расследуя странные дела. В «Повести о стальных мечах и горячих сердцах» неизвестный убивает каонай — «безликих», которые служат дознавателям. В «Повести о деревенском кладбище и посланце небес» дело о фуккацу, казавшееся слишком простым, перерастает в запутанную политическую интригу с налётом мистики. А в «Повести о лицах потерянных и лицах обретённых» Рэйден получает приглашение от самого сёгуна Оды Кацунаги принять участие в большом празднике на земле, над которой не властен закон фуккацу.

    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи»

    Роман в новеллах
    Жанр: историческое детективное фэнтези
    Художники: В. Бондарь, А. Семякин
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020
    Серия: «Азбука-фэнтези»
    416 стр., 4000 экз.
    «Карп и дракон», часть 2
    Похоже на:
    Джеймс Клавелл «Сёгун»
    аниме-сериал «Гинтама» (2006–2010)

    В первом томе «Карпа и дракона» писательский дуэт Олди познакомил нас с альтернативной Японией, в которой практически полностью исчезли убийства. Таков был дар Будды одному благочестивому монаху. Отныне на Чистой Земле действует закон фуккацу, по которому убитый немедленно занимает тело убийцы, а душа последнего отправляется в ад. Если убийство подстроено убитым с корыстной целью, то он теряет лицо — в буквальном смысле слова, превращаясь в каонай, презренное существо, занимающее низшую ступень в социальной иерархии. Для регистрации случаев фуккацу и расследования особо запутанных казусов создана служба Карпа-и-Дракона, которую возглавляют потомки того самого святого настоятеля монастыря.

    Главный герой, юный Торюмон Рэйден, в первой книге успел обратить на себя внимание умом и наблюдательностью, за что был зачислен в штат службы Карпа-и-Дракона, получил положенного по должности слугу-каоная (при жизни тот был «южным варваром», испанским идальго доном Мигелем) и неплохо зарекомендовал себя перед начальником, строгим, но справедливым Сэки Осаму.

    Читалась книга как сборник детективных повестей, связанных друг с другом главным героем, который ведёт расследование, и ещё несколькими персонажами и событиями. Но уже во второй книге то, что начиналось как провинциальный детектив, обретает масштаб и грозит затронуть самые основы миропорядка, который сделал Страну восходящего солнца Чистой Землёй, где невозможны убийства. Или всё-таки иногда возможны?

    Олди искусно сплетают сюжетную паутину: все истории вроде бы завершены, но плотно свиты в единое целое. Первая повесть, где неизвестный убивает каонай оружием, которого не видели на Чистой Земле много десятилетий, выводит на сцену персонажей и мотивы, что будут эхом отзываться в дальнейшем. Во второй истории авторы проводят своеобразный эксперимент: что происходит с душами людей, переживших более одного фуккацу, и можно ли отменить действие закона Будды на отдельно взятой территории? А третья оборачивается лихим политическим триллером, который закручивается на той самой территории, где убийства снова становятся тем, чем они были в Эпоху Воюющих Провинций…

    Усложняется сюжет — растёт и главный герой, вынужденный познавать всё новые тайны мироздания. Например, мы наконец-то узнаем, в чём смысл существования каонай и зачем дознавателям службы Карпа-и-Дракона нужны такие слуги. Острый ум и наблюдательность остаются при Рэйдене, хотя моральный выбор ему делать всё сложнее. И, похоже, авторам так нравится придуманный ими умный и отважный юноша, что они местами откровенно ему подыгрывают: из некоторых смертельных передряг Рэйден выпутывается явно не своим умом, а лишь авторским произволом. Впрочем, читатель не в обиде — персонаж действительно вышел симпатичный.

    И ещё Олди не были бы собой, если бы не продолжили играть в литературные игры. Страницы «Рассказов ночной стражи» снова украшают вставки, написанные как пьесы. В этот раз в строки театра «но» вплетается ритм испанской драматургии «золотого века», потому что немалую роль на страницах второго тома сыграет «безликий» Мигеру, верный слуга Рэйдена, яркий и глубоко трагический персонаж.

    Итог: второй том «Карпа и дракона» сохраняет увлекательность первого, добавляя придуманному Олди альтернативному миру новую глубину.

    Книги внутри книги

    В финале романа Рэйден получает в подарок две книги, которые называются так же, как два уже вышедших тома «Карпа и дракона», — «Повести о карме» Судзуки Сёсана и «Рассказы ночной стражи» Огиты Ансэя. Оба автора, как и выпустившая эти книги типография Фусюндо (первое книгопечатное предприятие Японии), существовали на самом деле и действительно написали тексты с такими названиями. Даритель, настоятель Иссэн, роняет фразу: «Есть и третья, но мне не удалось её приобрести», намекая читателям, что «Карп и дракон» будет трилогией.

    — Вы называете все случившееся пьесой? Для вас это всего лишь театр?

    — Нет, это меньше, чем театр. Театр больше, чем жизнь, это общеизвестно. Просто мне кажется, что наш разговор на крыльце храма — неподходящая сцена для завершения повести о деревенском кладбище и посланце небес.

    — Вы хотите сказать…

    — Я бы предпочел молчать, — старик вздыхает. — Но что-то подсказывает мне, что финал этой истории ждет нас в будущем. Нас? Я неверно выразился. Он ждет тебя, мальчик мой.

    «Повесть о деревенском кладбище и посланце небес»

    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи»
    Стоит ли читать?
    Если понравилась первая часть «Карпа и дракона», понравится и вторая.
    Удачно
    искусная композиция
    увлекательный запутанный сюжет
    стилизация и литературная игра
    Неудачно
    авторское подыгрывание главному герою
    8
    Хорошо

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    Светлана Евсюкова
    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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