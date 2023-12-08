Во что поиграть в декабре 2023? Шагаем по вселенным Warhammer 40,000, «Аватара» и «Звёздных врат»

К декабрю индустрия выдохлась: интересных релизов мало на фоне того, что творилось почти весь остальной год. Во второй половине месяца вообще ничего толком нет, а почти всё самое интересное выходит в один день — 7 декабря. И что самое забавное, одновременно появятся две очень непохожие друг на друга игры: Frontiers of Pandora и Rogue Trader, экшен про убийства людей-колонизаторов и пошаговая RPG, где нужно регулярно уничтожать ксеносов.

Blood West

Когда и где: выход из раннего доступа 5 декабря на PC

Что: иммерсивный хоррор-вестерн от первого лица

Перевод: текст

О чём: золотая лихорадка закончилась тем, что большую часть Дикого Запада заволокли проклятье, тьма и хтонические твари. Духи подняли безымянного стрелка, чтобы он разобрался с проблемой. А если откажется — продолжит лежать в могиле.

Почему ждали: кажется, это будет один из лучших наследников S.T.A.L.K.E.R., к формуле которого добавили многое от Thief и Resident Evil. Потому нас ждут огромные проработанные уровни с кучей тайников, ограниченные ресурсы, крайне опасные враги, рисковый стелс и мрачная атмосфера. И, судя по раннему доступу, всё довольно неплохо работает.

Чего опасаемся: что будет сломан баланс сложности в угоду упрощению игры. А если игрок ещё в начале прохождения набьёт карманы лучшим оружием и парой тонн патронов, то какая может идти речь про напряжённый геймплей?.

The Day Before

Когда и где: в раннем доступе с 7 декабря на PC

Что: MMO-выживач от третьего лица

Перевод: полный

О чём: в городе Нью-Форчун Сити наступил зомби-апокалипсис. Бери винтовку, бей нежить, лутай, помогай поселению выживших.

Почему ждали: это очень амбициозная попытка якутской студии Fntastic ответить The Division. По трейлерам выглядит неплохо. Но на самом деле никто не понимает, чего вообще ждать от этой игры, — потому интрига.

Чего опасаемся: что дату релиза очередной раз перенесут. Или что проект застрянет на стадии почти нерабочей, скучной и платной альфа-версии. Ещё есть вариант, что никакой игры на самом деле не существует.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Когда и где: 7 декабря на PC, X1, XSXS, PS5

Что: пошаговая партийная RPG во вселенной Warhammer 40,000

Перевод: текст

О чём: игроку предстоит взять на себя роль одного из вольных торговцев. Империум отправляет их на задворки, чтобы они там творили практически всё, что им вздумается, но во имя Императора Человечества всячески исследовали этот фронтир.

Почему ждали: студия Owlcat, которая делает Rogue Trader, дилогией Pathfinder уже показала, что отлично умеет делать глубокие RPG с кучей диалогов и огромной вариативностью. Да к тому же это первая игра такого жанра во вселенной Warhammer 40,000.

Чего опасаемся: что бои превратятся в скучную рутину. Общий сюжет окажется слабым. И что вновь будет сложно найти сотню часов на прохождение, ведь этот год и так крайне богат на долгие RPG.

Avatar: Frontiers of Pandora

Когда и где: 7 декабря на PC, XSXS, PS5

Что: экшен в открытом мире по мотивам «Аватара» Кэмерона

Перевод: текст

О чём: компания RDA проводила опыты над детьми на’ви, чтобы получить суперсолдат. Но во время событий первого фильма эту программу свернули, а все подопытные на десять лет застряли в криокамерах. Главная героиня — одна из тех пленников, которой нужно воссоединиться с родным племенем и разрушить новые планы колонизаторов.

Почему ждали: это высокобюджетная и красивая экскурсия по миру Пандоры, которую создавали в тесном сотрудничестве с командой Джеймса Кэмерона.

Чего опасаемся: что происходящее будет уж слишком походить на не особо удачную последнюю Far Cry. Тем более что геймплей, судя по трейлерам, почти такой же, как в играх этой серии.

Cookie Cutter

Когда и где: 7 декабря на PC, XSXS, PS5

Что: метроидвания

Перевод: нет

О чём: мрачный мир, в котором корпорация «Инфонет» строит утопию с помощью роботов. Доктор Синдзи Фаллон нашла останки одного из них и собрала заново. Но в итоге героиню похитили корпораты, и теперь её творению остаётся только отомстить.

Почему ждали: это очень детально и драйвово нарисованный, яркий и кровавый боевик про робота с обликом девушки-гопницы.

Чего опасаемся: что игра провалится как метроидвания.

Stargate: Timekeepers

Когда и где: 12 декабря на PC

Что: Commandos-like во вселенной «Звёздных врат»

Перевод: текст

О чём: действие разворачивается после событий седьмого сезона сериала. Нужно взять под командование команду оперативников и разгромить силы гоа‘улдов на разных планетах.

Почему ждали: Commandos-like выходят не так уж часто, а потому каждая новая игра этого жанра автоматически вызывает интерес. А тут она ещё и в известной научно-фантастической вселенной.

Чего опасаемся: разработчики могли не разобраться в том, что делало крутыми Commandos, Desperados и прочие подобные игры, и в итоге не сделали ничего интересного.

Во что ещё поиграть:

SteamWorld Build (1 декабря на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): градостроительный симулятор во вселенной SteamWorld в стиле Дикого Запада со стимпанковскими роботами. В игре вам предстоит строить города и обеспечивать поселенцев всем необходимым на поверхности — для чего нужно вырыть кучу шахт в подземельях.

Terminator: Dark Fate — Defiance (7 декабря на PC): тактическая стратегия в реальном времени во вселенной «Терминатора». Действие разворачивается уже после того, как началось восстание машин. Помимо роботов придётся воевать и с другими выжившими, которые не желают с вами объединяться.

Dyson Sphere Program (выход из раннего доступа 15 декабря на PC): симулятор строительства сферы Дайсона — мегасооружения, закрывающего собой целую звезду. По геймплею игра похожа на Factorio, так что придётся добывать ресурсы, строить производственные цепочки, а затем их автоматизировать, автоматизировать и ещё раз автоматизировать.