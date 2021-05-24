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    #пираты #рецензии на книги #фэнтези

    Р. Дж. Баркер «Костяные корабли»: преступники в поисках искупления

    24 мая 2021
    24.05.2021
    8342
    3 минуты на чтение
    #пираты #рецензии на книги #фэнтези

    Мир Сотни Островов охвачен бесконечной войной. Величественные суда из костей гигантских морских драконов бороздят бушующий океан, в котором таятся жуткие твари. Один из таких кораблей — «Дитя приливов», последний шанс для приговорённых к смерти преступников искупить свою вину. Его капитан, то есть супруг корабля, — юный Джорон Твайнер… хотя нет, погодите, разве его шляпу не забрала Удачливая Миас?

    Р. Дж. Баркер «Костяные корабли»: преступники в поисках искупления

    R. J. Barker
    The Bone Ships
    Роман
    Жанр: «морское» фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Художники: А. Дурасов, А. Андреев
    Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    «Дитя приливов», часть 1
    576 стр., 3000 экз.
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    С. С. Форестер, цикл «Горацио Хорнблауэр»
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    Океаноцентричные миры всегда вызывают интерес. Прежде всего потому, что будят в нас что-то глубинное, детско-подростковое — пираты Стивенсона, Хорнблауэр Форестера, всякие «свистать всех наверх», «земля!» и прочие милые сердцу вещи.

    Но одновременно с морской романтикой в таких историях кроется и что-то хтоническое, вызывающее подсознательный ужас, — ведь водная стихия коварна, жестока, непознаваема. Р. Дж. Баркер отыгрывает сразу обе эти характеристики: мир «Костяных кораблей» полон пиратской романтики, но при этом жесток и безжалостен.

    Автор забрасывает читателя в свой мир резко, не давая даже привыкнуть, — первыми же словами: «Отдай мне свою шляпу», первым же абзацем, таким похмельным, физиологически достоверным и осязаемым. Первым же эпизодом, насыщенным незнакомыми терминами, и странной традицией поединка в битве за… шляпу. Читателя втягивает в текст, как в воронку водоворота, и… И начинает там медленно и вяло вращать. Мир романа шикарен, спору нет. Он поражает воображение, он необычен во всём — от терминов до матриархальной социальной структуры. Он вполне мог бы стать превосходным сеттингом для компьютерной игры, в котором постоянно будет открываться что-то новое, причём как в океанских локациях, так и на суше.

    Однако в какой-то момент начинаешь ловить себя на мысли, что кое-что в этом мире алогично — а кое-что откровенно… странно? глупо? излишне? И, изложенное иным языком, вполне потянуло бы на свифтовскую сатиру. Хотя сатиру-то автор как раз и не подразумевал. Равно как и начинаешь замечать, что кое-где, увлёкшись деталями мира, автор упустил из виду всё остальное.

    Так, главный герой скорее функция, роль которой — взять читателя за руку и провести по локациям. Причём эту функцию саму берут за руку и тащат на буксире за собой — делает это Удачливая Миас, которая выглядит куда более ярким и сложным персонажем, чем капитан Джорон при всей его рефлексии. Да, у Джорона есть своя арка, он матереет, меняется, растёт— и «Костяные корабли» по отношению к нему можно было бы назвать даже романом взросления, но эта арка предсказуема и в чём-то банальна.

    Ещё Р. Дж. Баркер выбирает принцип «говорить, а не показывать» — роман насыщен диалогами, мыслями Джорона, в которых предельно разжёвывается структура мира, его особенности и характерные элементы. Для неофита, конечно, это наиболее удобная форма погружения в сложный фэнтезийный мир, но более искушённому читателю такой подход может показаться скучноватым. Ведь хочется самостоятельно разгадывать загадки и интеллектуально познавать новую вселенную, а не получать её на тарелочке.

    Из-за выбранного автором подхода страдает и динамика повествования. Она то и дело начинает провисать, превращаясь в долгие разговоры — которые, с одной стороны, информационно насыщены, но с другой, невозможно затянуты. Да и яркие детали мира вдруг оказываются обрамлены откровенной стилистической и сюжетной халтурой.

    Может быть, это всего лишь беда первой книги — несмотря на то, что «Костяные корабли» читаются как самостоятельная история, в конце автор прямо-таки ткнул читателя носом в «продолжение следует».

    В таком случае, избавившись от необходимости моделировать новый мир, Р. Дж. Баркер вполне способен наполнить последующие книги большей динамикой, более глубокими смысловыми пластами и более закрученным сюжетом — чего эта вселенная, несомненно, достойна.

    Итог: достойное экзотическое фэнтези, пока что более сконцентрированное на создании
    мира, чем на образах персонажей или сюжетной линии.

    Слово творца

    Меня всегда восхищало море. Просто его сила. Его природа в самой грубой и самой мощной форме — которая может обернуться против вас в любой момент. Да, мы как бы принимаем это как должное, — пока вдруг не задумываемся о том, насколько разрушительным может быть разбуженное море. И мне нравится в своих книгах изображать природу как грубую и мощную вещь… В детстве мы часто катались на лодках — и море казалось забавным и безобидным. А под пирсом была табличка: «Здесь глубоко и опасно». И эта двойственность меня гипнотизирует до сих пор.

    Р. Дж. Баркер «Костяные корабли»: преступники в поисках искупления
    Р. Дж. Баркер «Костяные корабли»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите морскую романтику и океаноцентричные фэнтезийные миры.
    Удачно
    интересный детализированный мир
    любопытный глоссарий
    яркая второстепенная героиня
    Неудачно
    неровность повествования
    невнятный главный герой
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    Достойно

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