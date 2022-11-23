«Мастер подземелий»: документальный комикс о создателях D&D

Жил-был Гэри Гайгэкс — парень из городка Лейк-Дженива, любивший искать приключения на свою голову, прогуливать школу, читать фантастические рассказы и играть в шахматы и военные настольные игры. Жил-был Дейв Арнесон — парень, любивший играть в настолки и сочинять истории. Однажды Гэри и Дейв встретились и создали один из столпов современной гик-культуры — ролевую систему Dungeon & Dragons.
Rise of the Dungeon Master: Gary Gygax and the Creation of D&D
Жанр: биография
Сценарист: Дэвид Кушнер
Художник: Шадми Корен
Выход оригинала: Bold Type Books, 2017
Издательство: «Бомбора», 2022
Неплохое начало для легенды! И сам Гэри Гайгэкс стал легендой. Его биография сильно мифологизируется, причём соавтор, Дейв Арнесон, часто остаётся в тени. Но не в этот раз. Хоть обложка и название комикса явно посвящены великому Г. Г., Дейв тоже не остался без внимания.
Перед нами попытка не столько охватить историю D&D и отразить напряжённые отношения между её отцами-создателями, сколько показать в документальном формате, как личные пути Гайгэкса и Арнесона и их жизненные решения сформировали ролевую систему и в целом D&D как культурное явление. На игру можно взглянуть глазами её первых фанатов и рядовых пользователей, исследовать культовость изнутри, а не с позиции отстранённого наблюдателя.
Комикс вряд ли расскажет много тем, кто хочет узнать всё о создании и развитии «Подземелий и драконов». Но при этом он неплохо обрисовывает основные вехи, приглашая к самостоятельному исследованию. Рождение предтечи D&D — тактической игры «Кольчуга», проблемы с деньгами и правами, противоречия и конфликты Гайгэкса и Арнесона, «сатанинская паника» — всё это в комиксе, конечно же, есть. Но опытный игровой журналист Дэвиду Кушнеру опирается не только на эти громкие и яркие моменты, что слишком многие делали в других трудах и иных форматах. Ему интересней фокусироваться на деталях, личных воспоминаниях и комментариях Гэри и Дейва. Именно этими вкраплениями комикс особенно ценен и интересен для опытных фанатов D&D, которые давно в теме.
Возводит ли «Мастер подземелий» личность Гайгэкса в культ? И да, и нет. С одной стороны, книга — искреннее признание в любви. Комикс отдаёт дань уважения родоначальнику ролевого хобби, которое стало чем-то большим, чем просто настольная игра, и вдохновило тысячи людей на собственные фантастические книги, фильмы и игры. С другой стороны, Гэйгакс предстаёт перед читателем как живой человек, а не как добрый сказочный волшебник — со своими «тараканами в голове», ошибками, непопулярными мнениями и особым видением, от которого современная D&D весьма далеко ушла. Многие игроки в 2022 году не разделяют скрупулёзный математический подход демиурга, а оригинальные творения Гэйгакса могут вогнать в ступор даже преданных фанатов ролевой системы.
Графическая сторона комикса идеально выверена — художник и аниматор Корен Шадми, помимо комиксов, известен журнальными иллюстрациями. Его стиль как нельзя лучше подошёл для биографии Мастеров подземелий. Используя фантастические образы и символы, Шадми переносит рассказ о легендарном человеке и его жизненном пути в пространство, близкое любому игроку D&D, — пространство фантазии и приключений.
«Мастер подземелий» ценен не только как хороший биографический комикс, но и как важное напоминание: вера в безграничное творчество может не привести к блистательному успеху при жизни, но обессмертить автора и открыть другим бесконечное количество возможностей рассказать свои истории.
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