«Мастер подземелий»: документальный комикс о создателях D&D

Жил-был Гэри Гайгэкс — парень из городка Лейк-Дженива, любивший искать приключения на свою голову, прогуливать школу, читать фантастические рассказы и играть в шахматы и военные настольные игры. Жил-был Дейв Арнесон — парень, любивший играть в настолки и сочинять истории. Однажды Гэри и Дейв встретились и создали один из столпов современной гик-культуры — ролевую систему Dungeon & Dragons.

Rise of the Dungeon Master: Gary Gygax and the Creation of D&D Жанр: биография

Сценарист: Дэвид Кушнер

Художник: Шадми Корен

Выход оригинала: Bold Type Books, 2017

Издательство: «Бомбора», 2022

Неплохое начало для легенды! И сам Гэри Гайгэкс стал легендой. Его биография сильно мифологизируется, причём соавтор, Дейв Арнесон, часто остаётся в тени. Но не в этот раз. Хоть обложка и название комикса явно посвящены великому Г. Г., Дейв тоже не остался без внимания.

Перед нами попытка не столько охватить историю D&D и отразить напряжённые отношения между её отцами-создателями, сколько показать в документальном формате, как личные пути Гайгэкса и Арнесона и их жизненные решения сформировали ролевую систему и в целом D&D как культурное явление. На игру можно взглянуть глазами её первых фанатов и рядовых пользователей, исследовать культовость изнутри, а не с позиции отстранённого наблюдателя.

Комикс вряд ли расскажет много тем, кто хочет узнать всё о создании и развитии «Подземелий и драконов». Но при этом он неплохо обрисовывает основные вехи, приглашая к самостоятельному исследованию. Рождение предтечи D&D — тактической игры «Кольчуга», проблемы с деньгами и правами, противоречия и конфликты Гайгэкса и Арнесона, «сатанинская паника» — всё это в комиксе, конечно же, есть. Но опытный игровой журналист Дэвиду Кушнеру опирается не только на эти громкие и яркие моменты, что слишком многие делали в других трудах и иных форматах. Ему интересней фокусироваться на деталях, личных воспоминаниях и комментариях Гэри и Дейва. Именно этими вкраплениями комикс особенно ценен и интересен для опытных фанатов D&D, которые давно в теме.

Возводит ли «Мастер подземелий» личность Гайгэкса в культ? И да, и нет. С одной стороны, книга — искреннее признание в любви. Комикс отдаёт дань уважения родоначальнику ролевого хобби, которое стало чем-то большим, чем просто настольная игра, и вдохновило тысячи людей на собственные фантастические книги, фильмы и игры. С другой стороны, Гэйгакс предстаёт перед читателем как живой человек, а не как добрый сказочный волшебник — со своими «тараканами в голове», ошибками, непопулярными мнениями и особым видением, от которого современная D&D весьма далеко ушла. Многие игроки в 2022 году не разделяют скрупулёзный математический подход демиурга, а оригинальные творения Гэйгакса могут вогнать в ступор даже преданных фанатов ролевой системы.

Графическая сторона комикса идеально выверена — художник и аниматор Корен Шадми, помимо комиксов, известен журнальными иллюстрациями. Его стиль как нельзя лучше подошёл для биографии Мастеров подземелий. Используя фантастические образы и символы, Шадми переносит рассказ о легендарном человеке и его жизненном пути в пространство, близкое любому игроку D&D, — пространство фантазии и приключений.