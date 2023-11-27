«Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах

«Смешарикам» исполняется 20 лет! К празднованию юбилея круглых зверюшек их создатели подошли с размахом — полнометражный фильм, выставка в Москве… А ещё — сборник комиксов, выпущенный совместно с издательством Bubble.

«Смешарики. Мультивселенная» — это сборник отдельных графических новелл, связанных между собой сквозным сюжетом. К слову, он тут почти номинальный: коротенькие юмористические вставки рассказывают о том, как Лосяш путешествует по разным вселенным и неизменно встречает в них себя. Эти перебивки между главами вышли очень талантливыми — а иногда они и вовсе интереснее основных историй. Место нашлось даже развитию характера и замечательной уютной концовке, которая придётся по вкусу как детям, так и подросткам.

Рисунок Михаила Каретникова максимально близок по стилю к оригинальному сериалу: он правильно круглый и с жирным лайном, а ещё сохраняет узнаваемые черты персонажей. Отличаются разве что цвета — они чуть менее кричащие, чем в оригинале.

Сами главы делятся на два типа: часть представляет собой эксперименты с альтернативными мирами, в которых оказываются герои, а часть — просто оригинальные сюжеты, которые неплохо смотрелись бы в мультсериале. Говорить о разных видах новелл надо отдельно — и начнём мы с тех самых мультивселенных.

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«Смешарики«: эксперимент

Невольник чести

«Невольник чести» — одна из новелл, в которых визуальное воплощение интереснее сюжетного. Сценарист Денис Золотов сумел создать прекрасную стилизацию и погрузить читателя в атмосферу Петербурга начала XIX века.

Но главное достоинство «Невольника» — очаровательный рисунок Дарьи Батуевой. С помощью пятен от пальцев создаётся и эффект патины, и настроение персонажа, и особенности света — а легкомысленная штриховка мелком придаёт яркому оригиналу ощущение плохой газетной печати. Именно благодаря рисунку эту новеллу можно назвать одной из лучших в сборнике — если не самой лучшей.

Супергерой в Ромашковой долине

Игорь «Дитрих» Кислицын, автор «Экслибриума», очень любит Супермена и выпуски без слов. Обычно авторы хорошо умеют делать то, что им нравится, — но это не касается «Супергероя в Ромашковой долине». Перед сценаристом стояла сложная задача — рассказать историю взросления и дружбы без диалогов, — и он с ней не справился. По сути, это даже не цельная новелла, а архетипическая история о супергерое — только люди заменены на анималистичные шары без характеров.

Не спасает и рисунок Алексея Ефремова. Художник отлично владеет лицевой экспрессией, но не очень справляется с нечеловеческими персонажами. Смешарики в его исполнении ужасают — даже больше, чем в другой хоррорной истории из выпуска. А ведь они должны создавать милый комфортный мир детства…

Игра в смешара

«Игра в смешара» демонстрирует главную проблему сборника — поиск альтернативных жанров для устоявшейся франшизы. Что можно и что нельзя менять в истории, чтобы сохранить её целостность? Как сильно нужно стилизовать оригинал, чтобы он перестал быть узнаваемым?

Уже знакомый нам Денис Золотов старается сохранить видимость того, что он верен первоисточнику, — но быстро становится очевидно, что он его даже не смотрел (в чём сам же и признаётся). Идея выбрана не остроумная и устаревшая, и в сюжете она толком не обыгрывается: «Игра в кальмара» здесь видна только на уровне символов да общего замысла испытаний на выживание. Герои просто механически движутся по сюжету — но ничего больше.

Стиль художницы Кристины Нуретдиновой в новелле тоже не работает. Она отлично умеет передавать детали — но в «Игре» развернуться ей практически негде. Стремясь передать идею беспредела в рамках миленького маленького мультика, она уплощает силуэты персонажей и не чувствует особенностей их анатомии — в том числе того, как именно должны выражать эмоции лица, растянутые на всё туловище. Это создаёт ощущение неловкой и неумелой раскраски.

Планета Смешариков

Эта новелла — хороший пример того, как можно соединить противоречащие друг другу стили и радикально посмотреть на сюжет. Сценарист Алексей Волков создал историю, по настроению близкую к сай-фаю 1970-х годов и фильму «2000 A.D.».

Смешарики здесь вообще не персонажи — они игрушки. Свежесть подхода немного смазывается из-за слабого сюжета, который представляет собой анекдот про дураков-пришельцев, не понимающих особенностей человеческой культуры. Конфликт между героями не срабатывает из-за сравнительно малого объёма, но попытка перенести круглых зверей в неподходящий для них жанр всё равно смотрится вполне неплохо.

Рисунок тоже работает на эту идею. Яркие, но совсем не дружелюбные цвета, густая штриховка, неуютные образы — в том числе игрушечных персонажей, которые и должны выглядеть зловеще. Всё это немного контрастирует с забавным сюжетом, но отлично передаёт душевное смятение одного из героев.

Вершарики

«Вершарики» — самая странная новелла «Мультивселенной, но именно поэтому самая удачная.

Поначалу кажется, что перед нами переделка греческой мифологии под Смешариков. Идея сама по себе уморительная, но шутки здесь — лучшие во всём сборнике. Нюша-Цирцея и Пин-соблазнитель — как вам такое? Сценарист Кирилл Кутузов очевидно знаком с первоисточником достаточно хорошо, чтобы воспроизвести узнаваемые речевые паттерны героев, не приводя напрямую цитаты из самого мультфильма.

А дальше «Вершарики» неожиданно превращаются в оммаж комиксу «Новые боги» Джека Кирби. Это поднимает идею о Смешариках-богах на новый уровень — но при этом оставляет её забавной. Впрочем, скорее для более взрослых читателей, чем для детей — хотя младшему поколению «Вершарики» тоже придутся по вкусу.

Шарообразные звери в этой истории не очень-то и шарообразные — но стиль художника Аскольда Акиншина хорошо передаёт лёгкую нелепость происходящего. И даже так Смешарики — всё ещё лучшие древнегреческие боги, чем в «Перси Джексоне».

Базарное чтиво

«Базарное чтиво» вполне может соперничать с предыдущей новеллой в том, что касается странности. И дело даже не в стилизации. Она понятная — это простое копирование сцен из фильмов Тарантино и боевиков 1990-х. Проблема в том. что сам сюжет оказывается бессвязным. У нас есть бунтующие овощи-социалисты, разборки с мафией-Смешариками, много экшена, оружейный заговор — а целью всего этого становится нелегальная деятельность Копатыча. Цитаты из «Крёстного отца» положение не спасают — это всё ещё очень неинтересная и несфокусированная история.

И рисунок, увы, общему качеству соответствует. Смешарики здесь плоские и неживые, что-то среднее между раскраской и аппликацией. Цвета блёклые — даже не в стиле российских фильмов 1990-х, что хоть немного бы соответствовало тематике. А овощи-революционеры получились самыми нехаризматичными второстепенными персонажами в сборнике — и из-за слабых диалогов, и из-за неудачного дизайна.

«Смешарики«: почти канон

Посылка из дома

Конечно, в этой новелле о каноничности сюжета приходится говорить с натяжкой: ситуация, в которой Крош вдруг решил бы делать карьеру в большом городе, в мультфильме едва ли возможна. Проблема в том, что на месте Кроша мог бы оказаться кто угодно из героев, — его речевая характеристика здесь совершенно не передаёт характер.

А вот что действительно роднит историю Александра Горячко с сериалом, так это задушевные интонации и надежда, освещающая даже самые грустные и тяжёлые дни. Персонажи здесь не только хорошие друзья и хорошие люди (простите, звери) — они те, кто не потерял себя и старается не потерять друг друга. В этом есть нечто свойственное лучшим сюжетам мультфильма — новелла способна хоть на секундочку, но согреть душу.

Настроению помогает рисунок Кирилла Макагонова. Смешарики в его исполнении вышли не самые круглые, а чуть-чуть продолговатые (Крош даже почти каплевидный). Но дизайн и экспрессия тел хорошо переработаны под формат истории — и при этом остаются узнаваемыми. Дружелюбные формы живых плюшевых игрушек гармонично вписываются в депрессивное окружение мегаполиса. В комиксе активно используется ламповое освещение — и это делает историю в прямом смысле слова очень… ламповой.

Забытый идол Гиперлосеи

«Забытый идол Гиперлосеи» — это талантливая стилизация под Лавкрафта или игру «Ужас Аркхэма», где древние космические тайны сочетаются с забористым экшеном и элементами сай-фая. Причём характеры персонажей переданы аккуратно — абсолютно все Смешарики ощущаются на своём месте. Новелла смотрится как ещё один эпизод мультсериала — пусть и со своими особенностями.

Художник Егор Герасимов отлично справляется с тем, чтобы вписывать разноцветные шары с лапами в мрачные пространства, освещённые светом загадочных кристаллов или луны. Выходит одновременно потешно и зловеще — но сами Смешарики вышли совсем не милыми, а скорее безумными (особенно Бараш с его львиной текстурой шерсти). Глаза персонажей даже в спокойных сценах фанатично блестят, а ракурсы уходят в сторону неевклидовой геометрии — в рамках сюжета подобное смотрится неплохо, но всё же довольно странно.

Paradise

Paradise бросает круглым зверям вызов пострашнее некруглых персонажей и кроссоверов со «взрослыми» вселенными. Это тема, которая оставалась табу в «Игре в смешара» и «Базарном чтиве»: что будет, если Смешарики столкнутся со смертью?

На самом деле почти ничего не изменится.

Конечно, во внутренней жизни персонажей изменится многое. Однако внешне это будет всё тот же жизнерадостный и лучезарный мир, где герои скачут из кадра в кадр, подобно резиновым мячикам. Такой подход лучше, чем сам сюжет, передаёт ужасную мысль о том, что смерть на самом деле ничего не меняет. Солнце не становится тусклее, люди — хуже, а традиции остаются традициями. Меняются оттенки — но даже детские персонажи не вырастают просто оттого, что произошло нечто непоправимое.

Картонное небо

Угловатый, детский стиль художника Евгения Яковлева как нельзя лучше подошёл бы «Малышарикам» или совсем беззубым историям для дошколят. Тем удивительнее, что в «Картонном небе» его рисунки сочетаются со очень взрослой историей про смерть, безумие и вечные вопросы бытия.

«Картонное небо» лишь чуть-чуть отличается от стандартного сюжета мультсериала — но всё же отличается достаточно сильно, чтобы хорошо смотреться в серьёзном комиксе.

Свод явлений чудесных земли заморской

Эта не очень остроумная история отлично работает со своим форматом и радует финальным твистом. Шутки из неё вряд ли запомнятся (кроме визуальных), но к ней здорово возвращаться. Пин — третий по популярности персонаж сборника после Лосяша и Кроша, и выбор его в качестве повествователя добавляет происходящему очарования. «Свод» — самая детская история сборника: она о детской фантазии, о трансформации игры в волшебное путешествие. Отличный сюжет для инфантильных — в хорошем смысле — персонажей.

Рисунок Карины Ахметвалиевой очарователен. Она не идёт в стилизации до конца, и Смешарики не выглядят как весёлые святые — но особенности средневековой иллюстрации переданы просто изумительно. Поверьте: Крош с Заецом из славянских рукописей оправдывают покупку всего сборника.

Книжная полка Нюши

Девочек в мире Смешариков всего две, зато какие! Сценаристка Анастасия Ярошевская выбрала для своей истории Нюшу — и подошла к персонажу с нежностью и заботой. Ну и чуть-чуть с иронией.

Сюжет новеллы — пародия на любовные романы. Даже в рамках первоисточника таких серий было не одна и не две, но в «Книжной полке» отлично показана многогранность такого «низкого» жанра. А ещё тут есть мораль о необходимости творчества и о том, что порой даже сорное развлекалово, не имеющее отношения к литературе, может подарить вдохновение.

Стиль художницы Наталья Мартинович — нарочито детский, с мазками, имитирующими восковые мелки, — интересно сочетается с посылом истории. Это всё ещё оммаж «взрослым» романам — пусть всё сравнительно невинно и держится в рамках дозволенного…

Кривая дорожка

Ёжик так редко появляется в комиксах, что в одной из новелл его даже пришлось… убить. В единственной сольной истории сборника он перестаёт быть самим собой и перевоплощается в «крутого детектива», типичного героя нуара.

Ёжик, намного более брутальный, чем в оригинале, ведёт расследование и блуждает в чертогах разума — насколько это позволяет формат «Смешариков». В таком объёме сюжету немного тесновато, но ощущения скомканности, как в «Планете Смешариков», нет. Лучшая часть истории — диалоги, одновременно типовые и характерные для каждого персонажа. Ну а Нюша справляется с ролью фам фаталь намного лучше, чем можно ожидать от такой простодушной свинки.

С выбранным жанром немного спорит стиль художницы Ольги Черновой. Её рисунок просто слишком детский для нуара — Ёжик приобретает черты Соника, а обилие бликов разрушает «тёмную» атмосферу. Сам комикс не монохромный, он серый с вкраплениями цвета — чуть более частыми, чем следовало бы. Работа всё ещё очень достойная, но соответствует ли она эстетике — отдельный вопрос.

Поклянись, что не заснёшь

Эту историю называют детской — просто потому, что тема детства в ней центральная. Но на самом деле новелла поднимает такие вопросы, которые ребенку не придут в голову без подсказки. Как меняются вещи? Остаётся ли вечное неизменным? Это неизбежно? А что, если это произойдёт со мной?..

Как ни странно, «Поклянись» — не о старости. Она о взрослении — и это лучшее завершение сборника. Постепенное превращение восторженных приключенцев в тех, кто оставил приключения в прошлом, но не прекратил любить. Атмосферу передаёт и нарочито детский рисунок Сергея Ключникова — ведь говорить просто о сложных темах тоже признак мастерства.

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«Смешарики. Мультивселенная» — вполне весёлый сборник. Он вышел в первую очередь развлекательным, но в нём есть отдельные глубокие истории, непростые вопросы и интересные конфликты. Слабых историй не так много (хотя, увы, они есть) — но хорошие окупают чтение с лихвой.