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    Комиксы
    #комиксы #обзор комикса

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах

    27 ноября 2023
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    27.11.2023
    2512
    7 минут на чтение
    #комиксы #обзор комикса

    «Смешарикам» исполняется 20 лет! К празднованию юбилея круглых зверюшек их создатели подошли с размахом — полнометражный фильм, выставка в Москве… А ещё — сборник комиксов, выпущенный совместно с издательством Bubble.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 2«Смешарики. Мультивселенная» — это сборник отдельных графических новелл, связанных между собой сквозным сюжетом. К слову, он тут почти номинальный: коротенькие юмористические вставки рассказывают о том, как Лосяш путешествует по разным вселенным и неизменно встречает в них себя. Эти перебивки между главами вышли очень талантливыми — а иногда они и вовсе интереснее основных историй. Место нашлось даже развитию характера и замечательной уютной концовке, которая придётся по вкусу как детям, так и подросткам.

    Рисунок Михаила Каретникова максимально близок по стилю к оригинальному сериалу: он правильно круглый и с жирным лайном, а ещё сохраняет узнаваемые черты персонажей. Отличаются разве что цвета — они чуть менее кричащие, чем в оригинале.

    Сами главы делятся на два типа: часть представляет собой эксперименты с альтернативными мирами, в которых оказываются герои, а часть — просто оригинальные сюжеты, которые неплохо смотрелись бы в мультсериале. Говорить о разных видах новелл надо отдельно — и начнём мы с тех самых мультивселенных.

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     Юлия Лялина |  21.03.2016 |  636

    Говорят, сиквелы слабее оригиналов. Но ко второму мультфильму про Смешариков это явно не относится.

    «Смешарики«: эксперимент

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 7Невольник чести

    «Невольник чести» — одна из новелл, в которых визуальное воплощение интереснее сюжетного. Сценарист Денис Золотов сумел создать прекрасную стилизацию и погрузить читателя в атмосферу Петербурга начала XIX века.

    Но главное достоинство «Невольника» — очаровательный рисунок Дарьи Батуевой. С помощью пятен от пальцев создаётся и эффект патины, и настроение персонажа, и особенности света — а легкомысленная штриховка мелком придаёт яркому оригиналу ощущение плохой газетной печати. Именно благодаря рисунку эту новеллу можно назвать одной из лучших в сборнике — если не самой лучшей.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 18Супергерой в Ромашковой долине

    Игорь «Дитрих» Кислицын, автор «Экслибриума», очень любит Супермена и выпуски без слов. Обычно авторы хорошо умеют делать то, что им нравится, — но это не касается «Супергероя в Ромашковой долине». Перед сценаристом стояла сложная задача — рассказать историю взросления и дружбы без диалогов, — и он с ней не справился. По сути, это даже не цельная новелла, а архетипическая история о супергерое — только люди заменены на анималистичные шары без характеров.

    Не спасает и рисунок Алексея Ефремова. Художник отлично владеет лицевой экспрессией, но не очень справляется с нечеловеческими персонажами. Смешарики в его исполнении ужасают — даже больше, чем в другой хоррорной истории из выпуска. А ведь они должны создавать милый комфортный мир детства…

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 11Игра в смешара

    «Игра в смешара» демонстрирует главную проблему сборника — поиск альтернативных жанров для устоявшейся франшизы. Что можно и что нельзя менять в истории, чтобы сохранить её целостность? Как сильно нужно стилизовать оригинал, чтобы он перестал быть узнаваемым?

    Уже знакомый нам Денис Золотов старается сохранить видимость того, что он верен первоисточнику, — но быстро становится очевидно, что он его даже не смотрел (в чём сам же и признаётся). Идея выбрана не остроумная и устаревшая, и в сюжете она толком не обыгрывается: «Игра в кальмара» здесь видна только на уровне символов да общего замысла испытаний на выживание. Герои просто механически движутся по сюжету — но ничего больше.

    Стиль художницы Кристины Нуретдиновой в новелле тоже не работает. Она отлично умеет передавать детали — но в «Игре» развернуться ей практически негде. Стремясь передать идею беспредела в рамках миленького маленького мультика, она уплощает силуэты персонажей и не чувствует особенностей их анатомии — в том числе того, как именно должны выражать эмоции лица, растянутые на всё туловище. Это создаёт ощущение неловкой и неумелой раскраски.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 13Планета Смешариков

    Эта новелла — хороший пример того, как можно соединить противоречащие друг другу стили и радикально посмотреть на сюжет. Сценарист Алексей Волков создал историю, по настроению близкую к сай-фаю 1970-х годов и фильму «2000 A.D.».
    Смешарики здесь вообще не персонажи — они игрушки. Свежесть подхода немного смазывается из-за слабого сюжета, который представляет собой анекдот про дураков-пришельцев, не понимающих особенностей человеческой культуры. Конфликт между героями не срабатывает из-за сравнительно малого объёма, но попытка перенести круглых зверей в неподходящий для них жанр всё равно смотрится вполне неплохо.

    Рисунок тоже работает на эту идею. Яркие, но совсем не дружелюбные цвета, густая штриховка, неуютные образы — в том числе игрушечных персонажей, которые и должны выглядеть зловеще. Всё это немного контрастирует с забавным сюжетом, но отлично передаёт душевное смятение одного из героев.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 11Вершарики

    «Вершарики» — самая странная новелла «Мультивселенной, но именно поэтому самая удачная.

    Поначалу кажется, что перед нами переделка греческой мифологии под Смешариков. Идея сама по себе уморительная, но шутки здесь — лучшие во всём сборнике. Нюша-Цирцея и Пин-соблазнитель — как вам такое? Сценарист Кирилл Кутузов очевидно знаком с первоисточником достаточно хорошо, чтобы воспроизвести узнаваемые речевые паттерны героев, не приводя напрямую цитаты из самого мультфильма.

    А дальше «Вершарики» неожиданно превращаются в оммаж комиксу «Новые боги» Джека Кирби. Это поднимает идею о Смешариках-богах на новый уровень — но при этом оставляет её забавной. Впрочем, скорее для более взрослых читателей, чем для детей — хотя младшему поколению «Вершарики» тоже придутся по вкусу.

    Шарообразные звери в этой истории не очень-то и шарообразные — но стиль художника Аскольда Акиншина хорошо передаёт лёгкую нелепость происходящего. И даже так Смешарики — всё ещё лучшие древнегреческие боги, чем в «Перси Джексоне».

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 10Базарное чтиво

    «Базарное чтиво» вполне может соперничать с предыдущей новеллой в том, что касается странности. И дело даже не в стилизации. Она понятная — это простое копирование сцен из фильмов Тарантино и боевиков 1990-х. Проблема в том. что сам сюжет оказывается бессвязным. У нас есть бунтующие овощи-социалисты, разборки с мафией-Смешариками, много экшена, оружейный заговор — а целью всего этого становится нелегальная деятельность Копатыча. Цитаты из «Крёстного отца» положение не спасают — это всё ещё очень неинтересная и несфокусированная история.

    И рисунок, увы, общему качеству соответствует. Смешарики здесь плоские и неживые, что-то среднее между раскраской и аппликацией. Цвета блёклые — даже не в стиле российских фильмов 1990-х, что хоть немного бы соответствовало тематике. А овощи-революционеры получились самыми нехаризматичными второстепенными персонажами в сборнике — и из-за слабых диалогов, и из-за неудачного дизайна.

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     Кот-император |  19.05.2023 |  3562

    Вспоминаем лучшие фильмы Джона МакТирнана, Джеймса Кэмерона и Пола Верховена.

    «Смешарики«: почти канон

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 15Посылка из дома

    Конечно, в этой новелле о каноничности сюжета приходится говорить с натяжкой: ситуация, в которой Крош вдруг решил бы делать карьеру в большом городе, в мультфильме едва ли возможна. Проблема в том, что на месте Кроша мог бы оказаться кто угодно из героев, — его речевая характеристика здесь совершенно не передаёт характер.

    А вот что действительно роднит историю Александра Горячко с сериалом, так это задушевные интонации и надежда, освещающая даже самые грустные и тяжёлые дни. Персонажи здесь не только хорошие друзья и хорошие люди (простите, звери) — они те, кто не потерял себя и старается не потерять друг друга. В этом есть нечто свойственное лучшим сюжетам мультфильма — новелла способна хоть на секундочку, но согреть душу.

    Настроению помогает рисунок Кирилла Макагонова. Смешарики в его исполнении вышли не самые круглые, а чуть-чуть продолговатые (Крош даже почти каплевидный). Но дизайн и экспрессия тел хорошо переработаны под формат истории — и при этом остаются узнаваемыми. Дружелюбные формы живых плюшевых игрушек гармонично вписываются в депрессивное окружение мегаполиса. В комиксе активно используется ламповое освещение — и это делает историю в прямом смысле слова очень… ламповой.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 20Забытый идол Гиперлосеи

    «Забытый идол Гиперлосеи» — это талантливая стилизация под Лавкрафта или игру «Ужас Аркхэма», где древние космические тайны сочетаются с забористым экшеном и элементами сай-фая. Причём характеры персонажей переданы аккуратно — абсолютно все Смешарики ощущаются на своём месте. Новелла смотрится как ещё один эпизод мультсериала — пусть и со своими особенностями.

    Художник Егор Герасимов отлично справляется с тем, чтобы вписывать разноцветные шары с лапами в мрачные пространства, освещённые светом загадочных кристаллов или луны. Выходит одновременно потешно и зловеще — но сами Смешарики вышли совсем не милыми, а скорее безумными (особенно Бараш с его львиной текстурой шерсти). Глаза персонажей даже в спокойных сценах фанатично блестят, а ракурсы уходят в сторону неевклидовой геометрии — в рамках сюжета подобное смотрится неплохо, но всё же довольно странно.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 16Paradise

    Paradise бросает круглым зверям вызов пострашнее некруглых персонажей и кроссоверов со «взрослыми» вселенными. Это тема, которая оставалась табу в «Игре в смешара» и «Базарном чтиве»: что будет, если Смешарики столкнутся со смертью?

    На самом деле почти ничего не изменится.

    Конечно, во внутренней жизни персонажей изменится многое. Однако внешне это будет всё тот же жизнерадостный и лучезарный мир, где герои скачут из кадра в кадр, подобно резиновым мячикам. Такой подход лучше, чем сам сюжет, передаёт ужасную мысль о том, что смерть на самом деле ничего не меняет. Солнце не становится тусклее, люди — хуже, а традиции остаются традициями. Меняются оттенки — но даже детские персонажи не вырастают просто оттого, что произошло нечто непоправимое.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 20Картонное небо

    Угловатый, детский стиль художника Евгения Яковлева как нельзя лучше подошёл бы «Малышарикам» или совсем беззубым историям для дошколят. Тем удивительнее, что в «Картонном небе» его рисунки сочетаются со очень взрослой историей про смерть, безумие и вечные вопросы бытия.

    «Картонное небо» лишь чуть-чуть отличается от стандартного сюжета мультсериала — но всё же отличается достаточно сильно, чтобы хорошо смотреться в серьёзном комиксе.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 8Свод явлений чудесных земли заморской

    Эта не очень остроумная история отлично работает со своим форматом и радует финальным твистом. Шутки из неё вряд ли запомнятся (кроме визуальных), но к ней здорово возвращаться. Пин — третий по популярности персонаж сборника после Лосяша и Кроша, и выбор его в качестве повествователя добавляет происходящему очарования. «Свод» — самая детская история сборника: она о детской фантазии, о трансформации игры в волшебное путешествие. Отличный сюжет для инфантильных — в хорошем смысле — персонажей.

    Рисунок Карины Ахметвалиевой очарователен. Она не идёт в стилизации до конца, и Смешарики не выглядят как весёлые святые — но особенности средневековой иллюстрации переданы просто изумительно. Поверьте: Крош с Заецом из славянских рукописей оправдывают покупку всего сборника.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 9Книжная полка Нюши

    Девочек в мире Смешариков всего две, зато какие! Сценаристка Анастасия Ярошевская выбрала для своей истории Нюшу — и подошла к персонажу с нежностью и заботой. Ну и чуть-чуть с иронией.

    Сюжет новеллы — пародия на любовные романы. Даже в рамках первоисточника таких серий было не одна и не две, но в «Книжной полке» отлично показана многогранность такого «низкого» жанра. А ещё тут есть мораль о необходимости творчества и о том, что порой даже сорное развлекалово, не имеющее отношения к литературе, может подарить вдохновение.

    Стиль художницы Наталья Мартинович — нарочито детский, с мазками, имитирующими восковые мелки, — интересно сочетается с посылом истории. Это всё ещё оммаж «взрослым» романам — пусть всё сравнительно невинно и держится в рамках дозволенного…

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 14Кривая дорожка

    Ёжик так редко появляется в комиксах, что в одной из новелл его даже пришлось… убить. В единственной сольной истории сборника он перестаёт быть самим собой и перевоплощается в «крутого детектива», типичного героя нуара.

    Ёжик, намного более брутальный, чем в оригинале, ведёт расследование и блуждает в чертогах разума — насколько это позволяет формат «Смешариков». В таком объёме сюжету немного тесновато, но ощущения скомканности, как в «Планете Смешариков», нет. Лучшая часть истории — диалоги, одновременно типовые и характерные для каждого персонажа. Ну а Нюша справляется с ролью фам фаталь намного лучше, чем можно ожидать от такой простодушной свинки.

    С выбранным жанром немного спорит стиль художницы Ольги Черновой. Её рисунок просто слишком детский для нуара — Ёжик приобретает черты Соника, а обилие бликов разрушает «тёмную» атмосферу. Сам комикс не монохромный, он серый с вкраплениями цвета — чуть более частыми, чем следовало бы. Работа всё ещё очень достойная, но соответствует ли она эстетике — отдельный вопрос.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 17Поклянись, что не заснёшь

    Эту историю называют детской — просто потому, что тема детства в ней центральная. Но на самом деле новелла поднимает такие вопросы, которые ребенку не придут в голову без подсказки. Как меняются вещи? Остаётся ли вечное неизменным? Это неизбежно? А что, если это произойдёт со мной?..

    Как ни странно, «Поклянись» — не о старости. Она о взрослении — и это лучшее завершение сборника. Постепенное превращение восторженных приключенцев в тех, кто оставил приключения в прошлом, но не прекратил любить. Атмосферу передаёт и нарочито детский рисунок Сергея Ключникова — ведь говорить просто о сложных темах тоже признак мастерства.

    * * *

    «Смешарики. Мультивселенная» — вполне весёлый сборник. Он вышел в первую очередь развлекательным, но в нём есть отдельные глубокие истории, непростые вопросы и интересные конфликты. Слабых историй не так много (хотя, увы, они есть) — но хорошие окупают чтение с лихвой.

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     Арсений Крымов |  18.02.2017 |  24967

    Комиксы Bubble начинались с «новых русских супергероев», но за несколько лет превратились в нечто куда более продуманное и серьёзное.

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    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.
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