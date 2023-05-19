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    Олдскульные фантастические боевики 1980-х — в 80-м выпуске «Фантастического подкаста»

    19 мая 2023
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    19.05.2023
    20279
    0 минут на чтение
    #классика кино
    Олдскульные фантастические боевики 1980-х — в 80-м выпуске «Мира фантастики»

    Расчехляйте свои видеомагнитофоны, «Фантастический подкаст» отправляется в 1980-е!

    В юбилейном, 80-выпуске Данил Ряснянский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков окунаются в ностальгические воспоминания о босоногом детстве и юности в обнимку с лучшими фильмами Джона МакТирнана, Джеймса Кэмерона и Пола Верховена.

    В этом выпуске:

    1. Почему 80-е стали «золотой эпохой» фантастических экшенов и что с ними случилось потом
    2. Видеомагнитофон как маркер достатка семьи
    3. Вспоминаем всё: от итальянского «Человека-Пумы» и «Трона» до «Хищника» и «Звёздных войн»
    4. Боль и ужасы одноголосого закадрового перевода

    И всё это — с соответствующими аудиоэффектами!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

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