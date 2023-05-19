Олдскульные фантастические боевики 1980-х — в 80-м выпуске «Фантастического подкаста»

Расчехляйте свои видеомагнитофоны, «Фантастический подкаст» отправляется в 1980-е!
В юбилейном, 80-выпуске Данил Ряснянский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков окунаются в ностальгические воспоминания о босоногом детстве и юности в обнимку с лучшими фильмами Джона МакТирнана, Джеймса Кэмерона и Пола Верховена.
В этом выпуске:
- Почему 80-е стали «золотой эпохой» фантастических экшенов и что с ними случилось потом
- Видеомагнитофон как маркер достатка семьи
- Вспоминаем всё: от итальянского «Человека-Пумы» и «Трона» до «Хищника» и «Звёздных войн»
- Боль и ужасы одноголосого закадрового перевода
И всё это — с соответствующими аудиоэффектами!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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