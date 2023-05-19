Олдскульные фантастические боевики 1980-х — в 80-м выпуске «Фантастического подкаста»

Расчехляйте свои видеомагнитофоны, «Фантастический подкаст» отправляется в 1980-е!

В юбилейном, 80-выпуске Данил Ряснянский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков окунаются в ностальгические воспоминания о босоногом детстве и юности в обнимку с лучшими фильмами Джона МакТирнана, Джеймса Кэмерона и Пола Верховена.

В этом выпуске:

Почему 80-е стали «золотой эпохой» фантастических экшенов и что с ними случилось потом Видеомагнитофон как маркер достатка семьи Вспоминаем всё: от итальянского «Человека-Пумы» и «Трона» до «Хищника» и «Звёздных войн» Боль и ужасы одноголосого закадрового перевода

И всё это — с соответствующими аудиоэффектами!

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