Лучший косплей: герои серии Final Fantasy

Сегодня пятница, а это значит, что вновь пришло время для нашей еженедельной рубрики «косплей». В ней мы публикуем самые яркие и любопытные образы героев из видеоигр, фильмов и сериалов. В новом выпуске вас ждут герои из серии японских видеоигр Final Fantasy — сегодня как раз вышел ремейк Final Fantasy XII The Zodiac Age для PC. Кстати, рекомендуем обратить на него внимание!

Аранея Хайвинд (Final Fantasy XV)

Косплеер: Kaori

Фотограф: Akami

Косбенд: 404 not found

Аранея Хайвинд — один из второстепенных персонажей из Final Fantasy XV. Она появляется примерно в середине игры, когда персонажи отправляются штурмовать подземелье. Аранея — капитан воздушно-десантной дивизии и командир наёмников. Но самое главное, что у Аранеи есть свой воздушный корабль!

Гладио (Final Fantasy XV)

Косплеер: Leon Chiro

Фотографы:

Marcella Fava Nerd Photographer — Studio Fotografico (первое и второе фото)

Xenolink Photography (третье фото)

Valentin Offner — Photographe (четвёртое фото)

Muffin Geek Production (пятое фото)

Графика: Tarasque Productions

Гладио — один из четырёх спутников главного героя, принца Ноктиса. Он выдающийся телохранитель, который поклялся защищать королевскую семью, как и его отец. Леон Чиро — официальный косплеер Final Fantasy XV, он сотрудничает с издателем Square Enix и ездит по фестивалям, представляя игру.

Транс Куджи (Final Fantasy IX)

Косплеер: NagareHoshi

Фотограф: Count D

Куджа — главный антагонист Final Fantasy IX. Это невероятно амбициозный злодей, который планировал захватить власть на планете Терра. Куджу создал бессмертный и таинственный старик Гарланд, чтобы ускорить слияние миров-близнецов Терры и Гайи. Он рассчитывал, что хладнокровный, расчётливый и безэмоциональный Куджа станет отличным инструментом, но Куджа вырвался из-под контроля. По ходу игры Куджа обретает способность Транс, из-за чего становится одним из самых сложных боссов в игре.

Фран (Final Fantasy XII)

Косплеер: Morgana

Лучница Фран — один из игровых персонажей Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Она — странница из народа виера, единственный не-человек в партии героев. Благодаря своим навыкам, Фран завоевала право быть вторым пилотом на пиратском корабле Бальтипа. Фран не только отлично стреляет, но и разбирается в механике и обладает экстрасенсорными способностями.