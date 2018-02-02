Лучший косплей: герои серии Final Fantasy

Сегодня пятница, а это значит, что вновь пришло время для нашей еженедельной рубрики «косплей». В ней мы публикуем самые яркие и любопытные образы героев из видеоигр, фильмов и сериалов. В новом выпуске вас ждут герои из серии японских видеоигр Final Fantasy — сегодня как раз вышел ремейк Final Fantasy XII The Zodiac Age для PC. Кстати, рекомендуем обратить на него внимание!
Косплеер: Kaori
Фотограф: Akami
Косбенд: 404 not found
Аранея Хайвинд — один из второстепенных персонажей из Final Fantasy XV. Она появляется примерно в середине игры, когда персонажи отправляются штурмовать подземелье. Аранея — капитан воздушно-десантной дивизии и командир наёмников. Но самое главное, что у Аранеи есть свой воздушный корабль!
Косплеер: Leon Chiro
Фотографы:
Marcella Fava Nerd Photographer — Studio Fotografico (первое и второе фото)
Xenolink Photography (третье фото)
Valentin Offner — Photographe (четвёртое фото)
Muffin Geek Production (пятое фото)
Графика: Tarasque Productions
Гладио — один из четырёх спутников главного героя, принца Ноктиса. Он выдающийся телохранитель, который поклялся защищать королевскую семью, как и его отец. Леон Чиро — официальный косплеер Final Fantasy XV, он сотрудничает с издателем Square Enix и ездит по фестивалям, представляя игру.
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Косплеер: NagareHoshi
Фотограф: Count D
Куджа — главный антагонист Final Fantasy IX. Это невероятно амбициозный злодей, который планировал захватить власть на планете Терра. Куджу создал бессмертный и таинственный старик Гарланд, чтобы ускорить слияние миров-близнецов Терры и Гайи. Он рассчитывал, что хладнокровный, расчётливый и безэмоциональный Куджа станет отличным инструментом, но Куджа вырвался из-под контроля. По ходу игры Куджа обретает способность Транс, из-за чего становится одним из самых сложных боссов в игре.
Косплеер: Morgana
Лучница Фран — один из игровых персонажей Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Она — странница из народа виера, единственный не-человек в партии героев. Благодаря своим навыкам, Фран завоевала право быть вторым пилотом на пиратском корабле Бальтипа. Фран не только отлично стреляет, но и разбирается в механике и обладает экстрасенсорными способностями.
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