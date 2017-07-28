Волшебный мир Ивалис поглощён войной. Маленькую мирную страну Далмаска оккупировали войска могущественной империи Аркадия. Уличный воришка Ваан хочет насолить захватчикам, выкрав сокровища из занятого ими замка. Однако помимо важного магического артефакта Ваан находит в замке воздушных пиратов и повстанцев. Вместе с ними он бежит из застенков, смешивает планы дворцовых интриганов и рушит целые летающие крепости.

Жанр: приключенческая ролевая игра

Разработчик: Square Enix

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: нет

Платформа: PS4

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Final Fantasy XII — чертовски невезучая игра. Несмотря на массу достоинств и инноваций, такой широкой популярности, как у десятой или тринадцатой «финалок», она не завоевала. RPG вышла в неудачное время, когда третья PlayStation сменяла вторую, и игры для последней многим уже казались устаревшими.

Разработка Final Fantasy XII тоже без проблем не обошлась: сценарист, продюсер и режиссёр игры Ясуми Мацуно покинул проект посреди разработки. Команда и без него не сплоховала, но, увы, с их лёгкой руки необычное плутовское фэнтези превратилось в типичную историю о спасении мира от зла. Хотя благодаря отлично проработанной вселенной и обаятельным героям даже этот сюжет выглядит вполне живо и интересно.

Так как перед нами не полноценный ремейк, а просто HD-ремастер, сюжет оригинала со всеми его достоинствами и недостатками остался нетронутым. Зато картинка претерпела существенные изменения, обрела высокое разрешение и широкоэкранный формат. Увы, этого оказалось мало, чтобы скрыть почтенный возраст Final Fantasy XII. Если модели персонажей смотрятся достаточно современно и симпатично, то фонам, особенно богатым мелкими деталями, отчаянно не хватает чёткости. Зато звуковая дорожка выше всяких похвал — её для ремастера игры записали заново. Причём включить можно любую из двух версий саундтрека: хоть старую, хоть новую.

Тем же, кто не придирчив к качеству графики, обновлённая Final Fantasy XII с удовольствием раскроет свои главные козыри. Боевая и ролевая системы игры намного опередили своё время и даже теперь смотрятся изумительно. Персонажей здесь можно предоставить самим себе, настроив их поведение с помощью «гамбитов» — выполняемых при различных условиях действий, которым вдобавок можно задать приоритет. При должной сноровке если не с боссами, то с рядовыми монстрами герои сами разберутся.

Пораскинуть мозгами придётся и над прокачкой. Навыки и заклинания в игре нужно покупать, причём использовать их сможет не каждый герой. В отличие от оригинальной Final Fantasy XII, где каждого подопечного можно было превратить в универсального бойца, в ремастере им придётся выбрать класс. Что, конечно, ограничивает полёт фантазии, зато делает игру более сложной и разнообразной.

Помимо изменений в системе развития персонажа, обновлённая игра радует такими нововведениями, как режим испытаний, автоматические сохранения при переходе между локациями и возможность увеличить скорость происходящего в два или четыре раза. Можно было, конечно, доработать игру ещё немного, позволив, например, моментально перемещаться между районами большого города или отмечать на карте побочные задания по охоте на монстров.

Но тут Square Enix немного схалтурили. Подавляющее большинство нововведений The Zodiac Age не разработано специально для ремастера, а появилось ещё в International Zodiac Job System — улучшенной версии Final Fantasy XII, вышедшей на японском рынке через год после оригинала. А десять лет назад водить игроков за ручку и записывать за ними каждый чих было не принято.

Итог: несмотря на обновлённую графику и звук, возраст Final Fantasy XII: The Zodiac Age трудно не заметить. Зато боевая система и способ прокачки героев этой недооценённой части легендарной серии дадут фору многим свежим играм. А детально проработанный мир с оживлёнными городами и опасными пустошами, летающими кораблями и причудливыми существами заставляет моментально вспомнить, за что мы любим ролевые игры, особенно японские.

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Final Fantasy XII: The Zodiac Age: игра, опередившая время УДАЧНО: яркий и детально проработанный мир, харизматичные герои

оригинальная боевая система и система прокачки

шикарная звуковая дорожка НЕУДАЧНО: графика выдаёт возраст оригинала

шаблонный сюжет второй половины игры 2017-07-28 9 ОТЛИЧНО

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