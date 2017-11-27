1944 год. Войска союзников высаживаются на берегах Нормандии и продвигаются вглубь Франции. Рядовой Рональд Дэниэлс в составе одного из отрядов Первой пехотной дивизии США участвует в боях с нацистами.

Жанр: шутер

Разработчик: Sledgehammer Games

Издатель: Activision

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст и звук

Сайт: callofduty. com/ ru/ wwii

Играли на: PS4

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серия Medal of Honor

После трёх лет сражений с использованием прыжковых ранцев, оптического камуфляжа и лазерного оружия Call of Duty возвращается к истокам. В кампании игроков ждёт традиционная военная драма, повествующая о товариществе, самопожертвовании и патриотизме, — словом, то, что мы уже видели в десятках фильмов и игр. Клишированный сюжет, скучные герои, банальные приёмы — удивить игра не может: в сотый раз участвовать в высадке в Нормандии уже неинтересно. Как и прежде, игра максимально заскриптована, никаких сюжетных развязок здесь нет, побочных миссий тоже. Относительно свежа только механика взаимодействия с товарищами: Дэниэлс может попросить у сослуживцев патроны, аптечки, вызов артподдержки и другую помощь. Здоровье, как это сейчас модно, само больше не восстанавливается. История получилась бессвязной: игрокам предстоит поучаствовать в нескольких боевых операциях на западном фронте и даже одной шпионской — пожалуй, самой интересной в игре. Что происходило между этими заданиями, как строятся отношения между героями, мы не узнаем. Из плюсов стоит отметить графику: пожалуй, это самая красивая часть серии за последние годы. Хотя уровни служат лишь фоном и совершенно неинтерактивны, освещение и дизайн у них замечательные.

А вот в мультиплеерном режиме изменений довольно много. В первую очередь — в системе классов. Игрок может выбрать одну из пяти дивизий, каждая из которых открывает доступ к определённым способностям: например, бойцы горнострелковой дивизии могут скрываться от воздушной разведки, а солдаты десанта получают оружие с глушителем. Вместо перков теперь есть «базовые подготовки», выбрать из которых можно всего одну. С одной стороны, такая система не даёт быстро найти один-два идеальных набора навыков, а с другой — ограничения очень навязчивые. Дело усугубляется неудобным интерфейсом: после Infinite Warfare, где всё происходило в два нажатия, в WWII отыскать нужный пункт меню не так просто.

Если разработчики сумеют исправить все технические проблемы, игре можно будет смело накинуть ещё балл

Второе важное нововведение — штаб. Больше всего он напоминает Башню из Destiny. В штабе можно испытывать разное оружие, получать приказы и контракты, взаимодействовать с другими игроками, открывать уровень престижа и играть в мини-игры. Вот только есть проблема: даже спустя несколько недель после релиза штаб оставался пустым, игроков в нём не было. А всё из-за багов, которые превратили запуск игры в катастрофу. Первые дни играть в мультиплеер было практически невозможно: серверы не находились, игра уходила в бесконечные загрузки. От главных ошибок вскоре избавились, но недочёты остались: потери соединения, лаги, невозможность выполнить испытания и многое другое. Если разработчики сумеют исправить все эти технические проблемы, игре можно будет смело накинуть ещё балл.

Правда, патчи не спасут от другой проблемы мультиплеера — неудачных карт. Получить пулю в спину сразу после возрождения здесь обычное дело. Любая точка на карте простреливается минимум с двух-трёх сторон. Вроде бы это должно помогать борьбе с кемперством, но на деле оказывается сущим наказанием для активных игроков, которые гибнут, стоит им сменить позицию.

Приятной новинкой стал режим «Война», в котором одной команде надо выполнить серию задач, а другой, соответственно, помешать нападающим. Взятие укреплений, строительство моста через реку, подрыв складов и сопровождение техники — цели довольно разнообразные, и матчи в этом режиме получаются очень напряжёнными. Но и тут не без недостатков: почему-то выполнение некоторых задач совершенно не вознаграждается. Из-за этого часто складывается ситуация, когда один игрок изо всех сил старается довести танк до точки назначения и не получает за свои старания ничего. А его команда сидит на другом конце карты, лениво постреливает по врагам и зарабатывает очки. Так что лучше всего играть в этот режим с друзьями, согласовывая тактику. К тому же карт для «Войны» всего три, и они быстро приедаются.

А вот что удалось на все сто — это зомби-режим. В отличие от прошлых частей, здесь он выполнен в хоррор-стилистике: события разворачиваются в маленьком городке, где нацисты пытаются создать орду мертвецов, которая спасёт Третий рейх от неизбежного поражения. История получилась очень атмосферной: гниющая плоть, перемазанная кровью лаборатория, пугающая темнота, загадочные механизмы… Разработчики наконец сделали шаг навстречу начинающим игрокам: этапы основного квеста ясно прописаны. При этом остались и загадки для хардкорных игроков, а навыки персонажей интересно комбинировать в совместной игре.

Итог: Call of Duty возвращается к корням. Банальная, но красивая кампания, кишащий багами мультиплеер с рядом интересных нововведений и отличный зомби-режим — у игры были все шансы оказаться лучше, но что есть, то есть.

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