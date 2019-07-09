В главном рейтинге настолок мира, на сайте BoardGameGeek, Gloomhaven прочно закрепилась на первой позиции. «Мрачная Гавань» — это самая настоящая компьютерная ролевая игра старой школы, только в настольном варианте. Насколько это хорошо?

Gloomhaven Тип игры: приключение, dungeon crawler

Автор: Айзек Чилдрес

Художники: Александр Еличев, Альваро Небот, Джош Макдауэлл

Издатель в России: Hobby World, 2018

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 3)

Возраст игроков: от 13 лет

Длительность партии: 1–2 часа (кампания ~150 часов )

Похоже на:

«Клинок и Колдовство» (2017)

«Descent: Странствия во тьме» (2012)

Baldur‘s Gate (1998)

«Мрачная Гавань» — это самая настоящая компьютерная ролевая игра старой школы, только в настольном варианте. Игроки собирают компанию наёмников, чтобы подзаработать и добиться собственных целей, попутно влияя на весь мир игры. В этом нетипичном фэнтези нет набивших оскомину эльфов и орков, зато есть совершенно новые расы с продуманными взаимоотношениями. Продвигаясь по кампании из 95 сценариев (разумеется, не все они будут доступны за одно прохождение), игроки будут попадать в дорожные переплёты, помогать незнакомцам в городе и разгадывать загадки, которыми пронизана вся игра. Почему в окрестностях Мрачной Гавани, порта на краю человеческой цивилизации, так много монстров? Кто за этим стоит? Какова история города и его значение в судьбе мира? И, наконец, почему «Мрачная Гавань» возглавила список лучших настольных игр? Со временем игрокам откроются ответы на все вопросы.

Игра без мастера

Жанр кроулеров (dungeon crawler) не молод, и каждый год в нём выходят все новые и новые игры. Что же выделяет «Мрачную Гавань»?

Во-первых, количество контента. Например, в Descent и Sword & Sorcery игрокам будет противостоять едва ли десяток различных врагов. Здесь же монстров почти полсотни — такое разнообразие свойственно скорее компьютерным RPG, нежели настольным. То же самое можно сказать и о продолжительности кампании.

Во-вторых, тактическая глубина и важность принимаемых решений. В большинстве кроулеров тактика простая: танк идёт спереди, остальные прячутся за его могучей спиной в надежде, что никто из врагов не подкрадётся сзади. Хочешь атаковать — пройди проверку на кубах или в генераторе случайных чисел. В «Мрачной Гавани» порядок хода и размещение бойцов не менее важны, чем в знаменитых HoMM или King’s Bounty, — только здесь у героев ещё больше доступных действий.

Управляют своими персонажами игроки при помощи набора карт (уникального для каждого класса!), определяющего особенности и тактику бойцов. При этом классовые ограничения весьма условны, они задают скорее вектор развития, нежели жёсткие рамки. Так, танк при определённых условиях может побыть в роли поддержки или сконцентрироваться на нанесении урона.

Карты разыгрываются по две за раз, причём используется верхняя половина одной и нижняя другой, что создаёт бесчисленное множество комбинаций. В какой-то момент на руке у игрока не остаётся карт, и его герой вынужден сделать передышку, пока игрок убирает одну карту из сброса и забирает остальные на руку, — таким образом колода постепенно истощается. Герои тоже люди (ну, не все, конечно), и их силы не безграничны. Рано или поздно они повалятся с ног, а значит, игрокам стоит поторопиться.

Что же происходит, когда герои падают без сил, окружённые монстрами? Они сохраняют найденные сокровища и монеты, приобретают опыт за использованные способности и могут снова попытать удачу. Получается, благородные монстры лежачих не бьют, а если нужно, и из горящей избы вынесут.

Помимо карт способностей, у каждого персонажа есть колода личных модификаторов атаки, улучшающаяся со временем. Добавлять в неё уникальные классовые карты с положительными эффектами или, наоборот, убирать базовые с отрицательными значениями — выбор остаётся за игроками. Механики игры отточены и современны, здесь нет устаревших проверок, а элемент случайности способен пощекотать нервы, но не решит исход битвы за вас. Все сценарии удобно масштабируются на разное количество персонажей с разными уровнями, и, кроме того, сложность можно легко как поднять, так и понизить.

Третье отличие «Мрачной Гавани» от настольных аналогов — отсутствие мастера. Наверно, вы слышали о проклятии хозяина коробки, когда более опытный игрок теряет возможность выступить на стороне добра. Обладатели таких игр, как Descent, раз за разом берут на себя роли Тёмных Властелинов, противостоящих отрядам героев. А в полностью кооперативных играх монстры без чуткого руководства игрока впадают в тоску и начинают вести себя однообразно и предсказуемо. Но в Gloomhaven «искусственный интеллект» врагов выполнен на редкость качественно и не даст заскучать даже бывалым искателям приключений.

Враги в игре управляются специальными картами, и каждый монстр действует по своим правилам. Это создаёт ощущение неизведанной угрозы, исходящей от всякого нового противника. Тут волей-неволей приходится проводить разведку боем — и это захватывает.

Карты способностей монстров открываются после карт героев. И некоторые из них могут преподнести неприятные сюрпризы, заставляющие резко менять планы на раунд. Тем не менее «Мрачная Гавань» редко ставит искателей приключений в безвыходное положение, ведь при грамотном выборе стратегии можно воспользоваться планом Б. Но сильные эмоции от встреч с монстрами вам точно обеспечены!

И, наконец, четвёртое, но не менее важное, — продуманность мира. Да, с Planescape: Torment и Fallout игра не сравнится по техническим причинам, но для настольных кроулеров определённо устанавливает новую планку.

Рецепт восторга

Если поискать информацию о «Мрачной Гавани» в Сети, можно наткнуться на множество восторженных отзывов о драматичных партиях, когда герои побеждают в последний момент, уже валясь с ног от усталости. Подобные эмоции надолго западают в память, хочется ими делиться и переживать их снова и снова. Всё дело в грамотно выстроенной драматургии — плавном, волнообразном развитии с кульминацией в конце, прямо перед развязкой. Большинство сценариев «Мрачной Гавани» именно такие.

Это отдельные приключения, тактические пошаговые битвы, в которых героям предстоит выполнить определённую задачу: уничтожить всех монстров, достать сокровище, сопроводить союзника или запустить древний механизм. Помимо основной цели сценария, каждый герой получает боевое задание (например, убить много монстров или, наоборот, их не убивать, не пользоваться вещами и так далее). Эти задачи хранятся в секрете от других игроков, но засчитываются только при победе в сценарии, принося «галочки», помогающие прокачивать героя. Кроме того, на месте убитых монстров остаются монетки (нужны для покупки предметов), а розыгрыш карт особым образом приносит опыт (пригодится в прокачке).

Получается, что кроме основной цели есть ещё и локальные задачи. Если игрокам всё удаётся слишком легко, они бессознательно концентрируются на дополнительных целях и наградах, усложняя себе жизнь. Если же сценарий идёт с трудом — напротив, бросают все силы на выполнение главной задачи. Таким образом поддерживается естественный баланс, приводящий к эпическим концовкам и фонтанам незабываемых эмоций.

Ещё на этот эффект крещендо отлично работает продуманная механика кооперации внутри группы. Любая кооперативная игра подразумевает сотрудничество, однако во многих из них взаимодействие между игроками поверхностное: герои объединены общей целью, но каждый вносит свой вклад по отдельности — зачастую игрокам выгодно разбрестись по разным углам карты. В хорошем же кооперативе участники дополняют друг друга, и пять разных героев сообща могут сделать куда больше, чем десяток одинаковых.

Чтобы избежать ситуаций, когда один игрок берёт на себя роль диктатора, управляющего остальными, правила игры не позволяют называть разыгрываемые карты способностей и конкретные цифры во время планирования. С одной стороны, подобная скрытность может привести к недопониманию, особенно в ещё не сыгранной группе. Но с другой — добавляет азарта и реалистичности. Трудно поверить, что новоиспечённая шайка наёмников будет действовать с точностью отряда спецназа. Однако испытания со временем сплотят и закалят как игроков, так и их персонажей.

Для любителей детального планирования предусмотрен режим игры «в открытую». Правда, придётся увеличить сложность — чтобы было честно.

Интерес нарастает

Как часто в видеоиграх вы сталкивались с моментом, когда герой достигает максимального уровня, дальше расти уже некуда, развитие останавливается, и интерес к игре постепенно угасает? Автор «Мрачной Гавани» элегантно решил и эту проблему: каждый персонаж при создании получает личную жизненную цель. В приключения он отправляется ради неё, а не для какого-то там спасения мира. Добившись своего, он уходит на покой, даруя игроку бонусы и позволяя открыть конверт с персонажем нового класса. Да-да, на старте доступны только 6 из 17 классов, так что игра ещё долго будет радовать вас эффектом киндер-сюрприза.

Личная цель убивает двух зайцев сразу. С одной стороны, персонаж получает свою историю, становится живым и близким игроку. А с другой — он не успевает надоесть, оставляя у игрока ощущение лёгкой тоски после своего ухода. Таким образом, каждый может попробовать разных героев и разные тактики — что, впрочем, не мешает заново создать персонажа того же класса, но уже с другим именем и другой историей.

Хотя «Мрачная Гавань» в первую очередь ориентирована на постоянную игровую группу, механика жизненных целей позволяет схитрить и здесь. Можно вводить и выводить игроков без серьёзных последствий — в конце концов, они управляют наёмниками, которые согласятся не на каждое задание.

По ходу кампании герои будут сменяться, а процветание Мрачной Гавани — расти, продвигая сюжет и открывая новую информацию о мире. В зависимости от принятых решений меняться будет и репутация отряда. Помимо скидки или наценки на обмундирование на местном рынке, репутация влияет на исход некоторых событий и доступность некоторых классов. Каждый сценарий сопровождается художественным текстом, но глубину миру придаёт не это. Оказавшись в городе, игроки могут разыграть карту городского события, а отправившись в путь — дорожного. Эти карты раскрывают новые подробности и особенности мира, а иногда и рассказывают целые истории. Каждое событие предполагает выбор, имеющий последствия. Колоды меняются со временем, как и всё остальное, так что, отправив на покой персонажа, можно будет потом его встретить!

В игре есть и Legacy-механика, предполагающая уникальные и необратимые изменения компонентов. Звучит очень многообещающе, но это на бумаге. На деле же она преимущественно состоит в открытии конвертов и коробочек. Наклейки улучшений добавляются на карты способностей довольно редко, а без карты мира и вовсе можно обойтись, заменив её распечатанным листом прогресса кампании. Правда, если повесить её на стену, будет красиво. Хотя у игроков остаётся возможность не вносить необратимые изменения, чтобы когда-нибудь снова начать кампанию с чистого листа.

Можно ли считать настолько робкое применение Legacy-механики минусом — вопрос открытый. Ведь она здесь не ключевая и лишь добавляет общей динамики кампании. И Gloomhaven, как ни крути, нельзя обвинить в статичности.

Боль и страдание

Правда, есть у игры и безусловные минусы. Для одних они будут заметными, для других крошечными, но предупредить об их наличии надо обязательно. Начнём с того, что в «Мрачной Гавани» очень много компонентов. И переход качества в количество никто не отменял. Вы не найдёте здесь покрашенных миниатюр или карт с фактурным покрытием. Монстры представлены картонными жетонами, а подставки весьма тугие и могут их повредить. Впервые открыв игру и выдавив все тайлы, вы вряд ли сможете уместить их обратно в коробку, если только не обладаете чёрным поясом по сортировке. Поиск нужных компонентов в такой куче и, соответственно, подготовка к партии могут затянуться. Исправить ситуацию способны специально выпущенные органайзеры, вот только стоят они порой как средних размеров настолка. Можно ли было обойтись меньшим количеством компонентов — вопрос сложный. У разнообразия игрового процесса есть своя цена.

Кстати, о цене. Она стартует с ошеломляющих для российского рынка настольных игр десяти тысяч рублей. На эту сумму можно, например, купить подержанный велосипед, породистого кота или экран для айфона. Однако дороговизна «Мрачной Гавани» обманчива. Просто издатель поступил по совести и не стал дробить полноценную игру на много маленьких дополнений. Вышло бы ещё дороже, хоть и «в рассрочку». А если поделить стоимость на количество часов удовольствия (100–200 на одно прохождение кампании!) и количество игроков, окажется, что даже поход в кино или на каток в среднем куда более затратные виды развлечений. Правда, ни на катке, ни в кино не надо тратить время на изучение правил.

Они в «Мрачной Гавани» логичны, последовательны, хорошо проиллюстрированы. Однако их объём может ввести в ступор даже опытного игрока. Не все механики интуитивны: например, определение линии видимости, алгоритм выбора целей монстрами и преимущества/затруднения при атаках могут вызвать ряд вопросов.

В некоторых ситуациях игра ощущается перегруженной. Если на поле нет ни героев, ни врагов, применяющих стихии, их механика почти не используется, но требует от вас внимания и действий. Не слишком весело перемещать жетоны стихий вхолостую. Других манипуляций тут тоже хватает. Например, колоды модификаторов и искусственного интеллекта требуют постоянного перемешивания: тасование пяти колод за раз — обычное дело в «Мрачной Гавани». С прокачкой тоже не всё идеально. В компьютерных RPG монстры со временем становятся сильнее, и герои вынуждены «прокачиваться», чтобы справляться с возрастающей угрозой. А здесь зависимость обратная: монстры крепнут, когда герои повышают уровень. Как следствие, теряется одна из главных мотиваций для получения опыта. Понятно, что такова цена выверенного баланса. Но всё равно обидно!

Итог: «Мрачная Гавань» — настольная RPG по системе «всё включено». Уникальные герои со своими историями и жизненными целями, современная и интересная боёвка против продвинутого ИИ на карточном движке, нелинейный сюжет, случайные события и загадки — мир Мрачной Гавани живёт и развивается вместе с игроками. Игра не идеальна и подойдёт далеко не всем (хотя рейтинги упорно опровергают это утверждение), но это подарок от фаната фанатам. Причём не только фанатам сложных настолок, но и любителям RPG старой школы, не боящимся объёмных правил.