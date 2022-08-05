Чем настольная игра «Непостижимое» ужаснула бы самого Лавкрафта

На дворе 1913 год: лишь шесть лет спустя Лавкрафт напишет о Дагоне, но пароход «Атлантика» уже плывёт через Атлантику в Бостон, где художник Пикман рисует с натуры всевозможную нечисть. Одна беда: у пары членов экипажа обнаружились черты иннсмутской внешности — генетического наследия обитателей морских глубин, делающего их полулюдьми-полурыбами. На радостях они тайно решают поделиться прелестями подводной жизни с остальным экипажем — в духе песни «Короля и Шута» («Новой расы молодой вид родился под водой»), которую, поговаривают, до сих пор играет свита Азатота.

Unfathomable Тип игры: хоррор-стратегия со скрытыми ролями

Автор: Тони Фанчи

Издатель: Fantasy Flight Games

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 3–6

Возраст игроков: 14+

Время игры: 120–240 минут

Похоже на: Battlestar Galactica • «Ужас Аркхэма»

Как уже догадались знатоки, путешествие экипажа «Атлантики» — это переработка игры Battlestar Galactica, только замаскированных андроидов-сайлонов тут заменили глубоководными отпрысками Дагона и Гидры. Две особенности выделяют «Непостижимое» среди других игр с тайными ролями: необходимость борьбы за жизни (и души) безликих пассажиров и невозможность убить соперника. К тому же в отличие от предшественницы новая игра подразумевает гораздо большее и отнюдь не декоративное участие NPC — пассажиров и глубоководных.

При этом «Непостижимое» лишено сюжетной линии в традиционном понимании. Как и во многих играх с тайными ролями, элементы фабулы задаются испытаниями и коллизиями из Колоды мифов, открывающими момент дуэли навыков — созидательных и «предательских». Они призваны благополучно разрешить или, наоборот, усугубить ситуацию: приблизить долгожданное прибытие в Бостон или не менее долгожданное (для части игроков) кораблекрушение. С последним всё не так однозначно: помимо персонажей-гибридов, при игре вшестером одному из игроков достанется роль культиста, который хоть в своей проданной Дагону душе и поддерживает гибридов, но переплывать Атлантику без корабля ещё не научился. Играть за этого персонажа сложнее, но и интереснее всего: нужно вредить экипажу посильно, но умеренно, выполняя функции своеобразного двойного агента.

В игре невозможно окончательно убить игрока-соперника, при том что атаковать раскрывшихся предателей можно и должно. Да, дуэли между персонажами в процессе игры будут случаться не реже испытаний навыков, но поражённый человек чаще всего отправляется в лазарет, а гибрид — в карцер. Опять же, и тот и другой, используя свои навыки, могут вернуться к активному участию. В мифах Ктулху смерть далеко не всегда становится финалом истории персонажа (чаще это смена состояний бытия), а потому гибриды и культист не предают остальную команду, а открывают ей «очарование» подводного мира, существующего в гармонии со стихиями природы. Радикальные экологи такой подход, безусловно, оценят.

А прочие игроки оценят непреходящие уловки фатума: ровно на середине пути вас ожидает вторая сдача карт лояльности — после неё член экипажа, который всю предыдущую игру спасал корабль, может увидеть, что стал носителем иннсмутской внешности. И развернуть свои цели на 180 градусов.

Природные стихии в «Непостижимом» воплощаются в хорошо знакомых, обитающих на дне океана монстрах — морских монархах Отце Дагоне и Матери Гидре, которым прислуживает компания глубоководных деток. Те, насылаемые Отцом, на протяжении игры будут проявляться и обретаться на палубе, застенчиво ища подходящего общения (и немножко — съедения) представителей человечества, а Мать, видимо, в воспитательных целях, будет дружелюбно помогать гибридам разрушать корабль. Над всеми этими драматическими перипетиями тяготеет трек путешествия: его завершение определит победу людей.

Художественное оформление игры в целом добротное. Но если рисунки корабля, персонажей и карт радуют тонкостями художественных штрихов, а местами и чувством тёплой ностальгии по «Ужасу Аркхэма», то скульптурные фигурки глубоководных и их родителей-предводителей оказываются довольно предсказуемыми. Напомним, что Лавкрафт не давал точного описания внешности ни Дагона, ни Гидры, оставляя дизайнерам полную свободу творчества. Увы, создатели «Непостижимого» не рискнули экспериментировать. Фигурки Дагона и Гидры напоминают вариации Ктулху — вплоть до рисунка на коробке, где морское чудище атакует.

Однако, чтобы механика игры заработала, важны не только красота оформления и продуманность правил (на освоение которых может уйти немало времени, и, вероятно, хотя бы один пробный розыгрыш), но и роли персонажей. Создатели игры пошли дорогами детективной линии, вспомнив истину, которую давно осознали преемники Лавкрафта в борьбе за титул Короля ужасов. Не так важно продолжать мифы, важнее наполнить их реалиями окружающей действительности, её характерами и типажами.

И «Непостижимое» несёт отпечаток современных реалий, а именно мультикультурализма. Здесь в одну команду объединили самоанскую капитаншу, французского инженера, русского хирурга (кстати, образ основан на реальной личности, Вере Гедройц), первого помощника-сикха, цыганку-безбилетницу, американского оружейника (который в оригинале ещё и небинарная личность). Такой набор персонажей, пожалуй, привёл бы самого Лавкрафта в ужас. Но, как говорил один из исследователей лавкрафтианства Абулхаир Ерлан, в Лавкрафте есть заряд, который уничтожает автора и спасает себя от него, обнажая того напуганного обнищавшего аристократа, которым Лавкрафт был. «Непостижимое» — это лишь драма в декорациях Лавкрафта, где режиссером выступит Ваше воображение.