Проект «Элита»: настольная битва в реальном времени

Настольные игры в реальном времени — редкий гость на наших столах. Создатели «Проекта „Элита“» обещали отправить игроков в самую гущу настоящего боя — сумбурного, хаотичного, никогда не следующего плану, но при этом невероятно азартного. Получилось ли у них создать настольный шутер?

«Проект „Элита“» Тип игры: шутер в реальном времени Авторы: Константинос Коккинис, Сотириос Цантилас Художники: Саид Джалаби, Стефан Копински и др. Издатель: Artipia Games, CMON Global Limited Издатель в России: Choo Choo Games Количество игроков: 1–6 Возраст игроков: 14+ Время игры: 60 минут Похоже на: «Зомбицид», «XCOM: The Board Game», «Немезида»

Несмотря на то что за последнее десятилетие индустрия настольных игр резко шагнула вперёд, проекты с механиками реального времени можно пересчитать по пальцам. Из локализованных в России вспоминаются разве что не снискавшая популярности стратегия «Маятник», командный «Капитан Сонар», да семейный «Магомаркет» (естественно, многочисленные патигеймы, в которых засекается время раунда, считать не будем). Причин такой непопулярности жанра множество — в серьёзных и комплексных стратегиях игрокам нужно время для обдумывания хода, к тому же специфика настольного хобби не располагает к резкому и быстрому взмахиванию руками, во время которого половина компонентов грозит оказаться на полу.

Учитывая всё это, описание игры «Проект „Элита“» сразу привлекает много внимания: авторы постарались воссоздать на игровом столе атмосферу безбашенного видеошутера. Игроки становятся членами боевого отряда, чья задача — отразить нападение враждебных пришельцев и защитить человечество. Каждая партия — это адреналиновый забег в самую гущу сражения: злобные пришельцы прут бесконечными волнами, а бравые воины неистово заряжают оружие, стреляют, ищут новое вооружение, используют аптечки и судорожно пытаются выработать общую тактику. Бывалые настольщики привыкли к тому, что обычно подобные сюжеты разыгрываются пошагово: каждый участник заранее продумывает свои действия, степенно бросает кубики, спокойно разыгрывает их эффект и реакцию врага, после чего передаёт ход следующему. Однако издательство СMON, которое мы должны благодарить за такие хиты, как «Зомбицид», «Ктулху: Смерть может умереть», «Кровь и ярость» и многие другие, этот расклад не устроил. Одновременные ходы всех игроков и ограниченные по времени раунды — вот в чём суть «Проекта „Элита“».

Как можно удобоваримо реализовать всё это в настольной игре? На самом деле правила довольно лаконичные. После выбора стороны поля и сценария, а также уровня сложности игроки составляют колоду событий, которая отсчитывает ровно восемь раундов. Каждый из них начинается с выставления новых инопланетян, и чем больше игроков в команде, тем больше будет вскрыто карт появления роя. Иногда они вылезают просто пачками, и бойцы с ужасом взирают на десятки пластиковых фигурок, выставленных на ещё недавно пустовавшем поле, и не верят в то, что с этим можно будет хоть что-то сделать за две минуты — а именно столько длится фаза действий игроков.

После нажатия кнопки на специальном электронном таймере, который лежит в коробке, начинается самое интересное. У каждого игрока есть кубики действий, которые можно перекидывать в течение фазы действий неограниченное количество раз. Только вот не все выпавшие грани одинаково полезны: некоторые из них заставят немедленно продвинуть пришельцев, а вот другие позволят переместиться, произвести поиск (если вы стоите в подходящем для этого месте) или зарядить оружие. Чтобы выстрелить, нужно бросить другие кубы (сколько именно и с какого расстояния можно попасть — указано на оружии), и выпавшие на них цифры определят, промазали вы или попали в цель. После этого можно вновь зарядить некоторые виды оружия, подойти поближе к новому скоплению врагов и продолжить стрелять. Или отправиться выполнять одну из пяти целей сценария: уничтожить гнёзда пришельцев, захватить образцы, установить взрывчатку и так далее.

Элитный отряд может праздновать победу только в том случае, если за восемь раундов успел выполнить все задачи и вернуть бойцов на базу. А вот если время выйдет, враги доберутся до базы или кто-то из солдат погибнет, сценарий будет считаться проигранным.

Скорее всего, ваша первая партия в «Проекте „Элита“» будет максимально сумбурной. Нажав кнопку на таймере, игроки начнут судорожно бросать кубы, тратя драгоценные секунды на размышления над результатом, беспорядочно двигать пришельцев и пытаться стрелять во всех врагов вокруг. Потратить половину хода, чтобы дойти до места поиска, которое напарник обчистит перед вашим носом, прицелиться в пришельца, которого кто-то уберёт с вашей линии видимости прямо перед выстрелом, или забыть про охрану одного из коридоров, ведущего к базе, — совершенно стандартные ситуации для первых раундов. Велика вероятность, что партия завершится проигрышем, и тогда-то к игрокам придёт понимание того, что в этом кооперативе для победы действительно нужно стать одной командой.

Грамотное планирование совместных действий — вот ключ к победе в «Проекте „Элита“». Оказывается, за недолгие 120 секунд можно успеть не только перекинуть собственные кубы, но и пообщаться с напарниками. Разделиться по парам, чтобы быстрее выполнить цели, вовремя крикнуть, какого врага не надо (или наоборот, очень надо) двигать, договориться, кто поднимает жетон поиска, или успеть передать раненому товарищу аптечку — всё это будет сопровождать грохот от метания кубиков. Также пару партий спустя вы заметите, что геноцид инопланетной расы даётся вам всё легче — розыгрыш результатов броска дойдёт до автоматизма, и уже не нужно будет размышлять над каждым выпавшим символом. Поставив себе задачи на раунд, вы обнаружите, что вполне способны пробежать половину немаленькой карты или выкосить целый отряд врагов за те самые две минуты. Так, после первой пятёрки партий игроки рискуют заскучать, ведь разнообразием игровой процесс не блещет.

Базовая коробка изо всех сил старается оттянуть этот момент: помимо пяти сценариев, вариативность обеспечивают две стороны игрового поля, шесть разных героев, восемь громил (особо опасных уникальных пришельцев) и три уровня сложности, от которых зависит не только количество появляющихся в начале раунда врагов, но и карты событий — они могут преподносить игрокам очень неприятные сюрпризы. Однако в целом геймплей остаётся неизменным: кидать кубы, бежать, стрелять. Основных видов инопланетян в базе только три — пожиратели могут укусить игроков на соседней клетке, стрелки целятся издалека, а преследователи далеко бегают и рискуют начать толкать всех окружающих ближе к базе. Уникальные громилы появляются на поле не каждый ход, да и их возможности довольно просты — кто-то плюётся кислотой, кто-то стреляет сразу в двоих, кто-то оставляет след из ускоряющей пришельцев слизи. Победа над громилой позволяет взять карту из стопки технологий пришельцев, но и там в основном оружие или предметы, не сильно отличающиеся от обычных.

Такой недостаток объясняется просто: «Проект „Элита“» — выпускник «Кикстартера», а это значит, что, помимо базовой коробки, бэкеры могли приобрести сразу несколько дополнений, в которых как раз и скрывались новые типы врагов, местности, сценарии и персонажи. К счастью, издательство Choo Choo Games, локализовавшее базу, обещает в следующем году издать и дополнения (практически все кроме тех, что изначально были заявлены как кикстартерные эксклюзивы). Так что, если геймплей «Элиты» пришёлся вам по душе, очень скоро его можно будет хорошенько разнообразить.

Однако, несмотря на все минусы (много возни с десятками миниатюр врагов, хаотичный и не блещущий разнообразием геймплей), «Проект „Элита“» — уникальный продукт, который стоит попробовать. По-настоящему новые механики в настольной индустрии появляются редко, и попробовать что-то оригинальное всегда интересно — вдруг бои в реальном времени зайдут именно вам? К тому же у игры есть и другие достоинства: партии чаще всего укладываются в один час, а правила рассказываются за пять минут, так что за адреналиновые перестрелки с пришельцами можно усадить как бывалых игроков, так и тех, кто имеет в настольном хобби не так много опыта. Кстати, играть можно в компании до шести человек. Правда, максимальный состав не рекомендуется, при нём все недостатки только обостряются — врагов надо выставлять десятками, двигать на полкарты, а во время фазы действий общий хаос усугубляется ещё и тем, что игроки постоянно толкаются локтями и путают кубики. Да и договориться со всеми напарниками в таком составе сложнее, так что три-четыре игрока — оптимальный состав отряда. Именно так «Проект „Элита“» раскрывается во всей красе.

* * *

Итог: очень оригинальный и азартный шутер в реальном времени, который способен подарить абсолютно новые впечатления даже ветеранам настольного хобби, однако рискует приесться после десятка партий. Хотя десять захватывающих и наполненных эмоциями забегов в гущу пришельцев — неплохой показатель для настольной игры в наше время.