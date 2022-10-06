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    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть в октябре 2022

    6 октября 2022
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    06.10.2022
    15285
    9 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест
    Во что поиграть в октябре 2022 10

    Лето отметилось традиционным затишьем в игровой индустрии. Не сказать, будто было не во что играть. Но геймеры при желании могли спокойно успевать проходить вообще все громкие новинки — и у них ещё оставалось бы время на классику и прочее. Так вот: это время закончилось.

    Overwatch 2

    Во что поиграть в октябре 2022

    Когда и где: 4 октября на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch

    Что: мультиплеерный шутер с элементами MOBA

    Перевод: полный

    О чём: в недалёком будущем случилось восстание машин, для борьбы с которым создали особый отряд героев. После войны подразделение расформировали. Спустя годы оно вернулось, чтобы бороться с международной преступностью. Но это вы прочитаете только в комиксах и прочих дополнительных материалах, а в самой игре что герои, что злодеи воюют в одной команде, чтобы захватывать флаги или таскать тележку. 

    Почему ждём: наконец-то крупное обновление. Несколько новых героев и локаций, а также снижение число героев в отряде до пяти, что полностью меняет весь баланс. А ещё переход с первой части во вторую, не считая PvE-режима, будет бесплатным.

    Чего опасаемся: это больше походит не на сиквел, а просто на крупный патч. Тем более что обещанный PvE-режим появится только весной.

    Scorn

    Во что поиграть в октябре 2022 1

    Когда и где: 14 октября на PC и XSXS

    Что: хоррор в стиле Гигера и Бексиньского 

    Перевод: полный (текст)

    О чём: главный герой, ссохшийся гуманоид, очнулся с амнезией в чуждом ему мире. И теперь ему нужно решать головоломки и убивать странных врагов, чтобы разобраться, что же вообще вокруг происходит. 

    Почему ждём: Scorn потрясающе красива, и от неё прямо веет духом безумия и отчаяния. Уже в трейлерах, показанных шесть-восемь лет назад, она удивляла своей графикой — сейчас она выглядит даже лучше. К тому же интригует, какую историю сумеют рассказать разработчики в таком необычном мире.

    Чего опасаемся: долгострои часто оказываются разочарованиями. Тут ещё и первые геймплейные ролики сосредоточены на головоломках, а боёвка в них выглядит не слишком впечатляюще — потому непонятно, скатится ли игра в череду одинаковых пазлов и редких скучных сражений. 

    Ghostbusters: Spirits Unleashed

    Во что поиграть в октябре 2022 2

    Когда и где: 18 октября на PC, PS4, PS5, X1, XSXS

    Что: асимметричный мультиплеерный шутер про охотников за привидениями

    Перевод: полный

    О чём: охотники за привидениями (ими управляют четверо игроков) приходят в здание, чтобы закрыть разломы в другой мир и поймать злобного призрака. За него играет пятый человек, который активно мешает всем остальным: прячется в предметах мебели, призывает других духов, выводит из строя технику.

    Почему ждём: по геймплейным роликам игра выглядит довольно симпатично и занятно обыгрывает сюжет первоисточника. Эдакая смесь Dead by Daylight, Evolve и Prop Hunt.

    Чего опасаемся: асимметричный мультиплеер — вещь сложная, уж слишком многое у разработчиков может пойти не так.

    Mario + Rabbids Sparks of Hope

    Во что поиграть в октябре 2022 3

    Когда и где: 20 октября на Switch

    Что: пошаговая тактика

    Перевод: текст

    О чём: кроссовер вселенных Марио от Nintendo и бешеных кроликов от Ubisoft. Марио, Луиджи и принцесса Пич должны объединиться со своими кроличьими версиями, чтобы спасти мир от зла.

    Почему ждём: прошлая часть, к всеобщему удивлению, оказалась отличной тактикой в духе перезапуска XCOM. При этом она полна неплохого юмора и радует приятной мультяшной графикой. То же самое должно быть в сиквеле, кроме передвижения по тактической сетке — её убрали.

    Чего опасаемся: что кролики всё-таки будут раздражать, а релиз снова пройдёт будто бы незамеченным для всех. 

    New Tales from the Borderlands

    Во что поиграть в октябре 2022 4

    Когда и где: 21 октября на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch

    Что: интерактивное кино 

    Перевод: нет

    О чём: на далёкой планете Прометее три человека с совершенно разными характерами отправились в приключение, чтобы найти несметные богатства, сокрытые в таинственном Убежище. Им будут мешать злобная корпорация, монстр и собственное невезение. 

    Почему ждём: харизматичные герои, абсурдные ситуации, хорошие шутки — то, чем прославился оригинал. То же обещают и в сиквеле. 

    Чего опасаемся: малой нелинейности и того, что сюжет от Gearbox не дотянется до планки качества, поставленной TellTale в прошлой части. 

    Gotham Knights

    Во что поиграть в октябре 2022 5

    Когда и где: 21 октября PC, PS5, XSXS 

    Что: action / RPG с открытым миром

    Перевод: нет

    О чём: Бэтмен умер, а Готэм и его беззаконие остались. Потому Бэтгёрл, Найтвинг, Красный колпак и Робин, ученики знаменитого супергероя, решили сами побороть разбушевавшуюся преступность. Хотя почти никто в городе их не знает и не воспринимает всерьёз. 

    Почему ждём: может получиться яркий высокобюджетный экшен с четырьмя очень разными героями во вселенной Batman: Arkham — тем более что в серии ничего не выходило последние семь лет. Да ещё с кооперативом, что делает лучше почти любую игру.

    Чего опасаемся: возможно, получится стандартный, скучный открытый мир. На это намекают процедурная генерация заданий, за выполнение которых дают внутриигровую валюту, костюмы с кучей разных параметров, уровни героев, уровни над головами врагов — в общем, всё, что уже надоело в играх от Ubisoft. 

    Persona 5 Royal

    Во что поиграть в октябре 2022 6

    Когда и где: 21 октября на PC

    Что: jRPG

    Перевод: нет

    О чём: обычного японского школьника оболгали, за что он получил условный срок. Поэтому его отправили учиться в новую школу, где он научился попадать в параллельные измерения, созданные бессознательным других людей. Парень вместе со своими новыми друзьями решил проникать в эти миры, чтобы через них исправлять плохих людей и заставлять их признаваться в своей неправоте.

    Почему ждём: это ПК-порт одной из лучших JRPG последнего времени. Запоминающийся стиль, отличный саундтрек, интересный сюжет, пропитанный юнгианством, и просто море контента — теперь на лучшей платформе.

    Чего опасаемся: проблемы с ПК-портом для японских игр — это уже традиция. А ещё нужно откуда-то взять свободные сто-двести часов на прохождение.

    A Plague Tale: Requiem

    Во что поиграть в октябре 2022 11

    Когда и где: 18 октября на PC, PS5, XSXS, Switch

    Что: экшен-адвенчура

    Перевод: текст

    О чём: брат со своей старшей сестрой продолжают бежать от инквизиции и искать лекарство от неизвестной болезни, поразившей мальчика. Действие разворачивается в настоящей Франции XIV века — но с нюансом: во время чумы объявились безумно огромные стаи крыс, которыми может повелевать человек с магическим даром.

    Почему ждём: это просто большое красивое линейное приключение, без открытого мира и без прокачки. И в нём обещают снова рассказать мрачную сказку — только ещё лучше и с куда большим количеством крыс.

    Чего опасаемся: что геймплей и сюжет будут не самой сильной стороной игры, как и в первой части.

    Victoria 3

    Во что поиграть в октябре 2022 7

    Когда и где: 25 октября на PC

    Что: глобальная стратегия

    Перевод: полный (текст)

    О чём: игроку дают в управление любую страну мира из 1836 года — и нужно провести её сквозь войны, революции и экономические потрясения к 1936-му. Всё с безумно комплексным геймплеем, где приходится навязывать Китаю торговлю опиумом, чтобы снизить высокие налоги, потому что они плодят бедноту, желающую устроить революцию — это не очень хорошо для бизнеса.

    Почему ждём: перед нами детальный симулятор хищнического капитализма, колониализма, империализма, дипломатии канонерок и тотальных изменений социума — мало какая игра даёт столь же хорошо прочувствовать ту эпоху. А ещё Victoria 3 будет отличным конструктором альтернативных историй. Колумбийская Корея, коммунистическая Япония, массовая миграция шведов в Уругвай, лидерство Турции в электронике — всё это может случиться вообще за одно прохождение. Да и сам по себе релиз Victoria 3 — знаменательное событие: для любителей глобальных стратегий это сродни выходу Half-Life 3.

    Чего опасаемся: разработчики придумали очень странную торговую систему и убрали прямое участие игрока в военных действиях — непонятно, будет ли это хорошо смотреться в игре. И возможна обычная для Paradox Interactive ситуация, когда на релизе до всяких DLC игра ощущается несколько куце.

    Bayonetta 3

    Во что поиграть в октябре 2022 9

    Когда и где: 28 октября на Switch

    Что: слэшер

    Перевод: текст

    О чём: ведьма Байонетта столкнулась с очередной угрозой миропорядку — и стремится её уничтожить. Но общий сюжет не так важен, он лишь служит оправданием для экшена и проявления характеров харизматичных героев.

    Почему ждём: это возвращение одного из лучших слэшеров в индустрии. Здесь нужно как можно более стильно крушить врагов, чтоб добиться наибольшего счёта. А теперь появляется возможность призывать демонов и самому превращаться в некоторых из них. 

    Чего опасаемся: что мы никогда не дождёмся порта второй и третьей частей на более мощные платформы, которые не от Nintendo. 

    Во что ещё поиграть

    1428: Shadows over Silesia (4 октября на PC): изометрическая экшен-RPG с лоу-поли графикой и сильным упором на стелс. Действие разворачивается в Чехии времён Гуситских войн — но с ордами нечисти.

    Deathverse: Let It Die (5 октября на PC, PS4 и PS5): мультиплеерный соулслайк про выживание в безумном фантастическом ТВ-шоу.

    Superpower 3 (7 октября на PC): глобальная стратегия о современности, где можно устроить альтернативные истории и, например, предотвратить некоторые ужасные события.

    Chasm: The Rift (10 октября на PC): ремастер неплохого подражателя Quake с путешествиями во времени и отстрелом конечностей врагов.

    9 Years of Shadows (10 октября на PC и Switch): метроидвания с яркой пиксельной графикой и элементальной магией.

    Asterigos: Curse of the Stars (11 октября): экшен-RPG с впечатляющей мультяшной графикой, вдохновлённая греческой и римской мифологией. 

    Timemelters (12 октября — начало раннего доступа): смесь стратегии и экшен-адвенчуры о магах, где в один момент участвуешь в сражениях сам — а потом взмываешь над картой, чтобы оценить тактическую обстановку и заколдовать дерево. 

    LEGO Bricktales (12 октября): адвенчура, действие которой разворачивается в разнообразных диорамах, созданных из кубиков LEGO.

    Unusual Findings (12 октября): пиксельная point & click адвенчура о троих подростках из США 1980-х, поймавших сигнал бедствия от инопланетного корабля.

     Triangle Strategy (13 октября на PC): порт тактической стратегии со Switch, выполненной в лучших традициях Final Fantasy Tactics. 

    Sunday Gold (13 октября): RPG-адвенчура о мрачном Лондоне будущего, стилизованного под 1970-е, с пошаговыми сражениями в духе jRPG и со столь же пошаговыми головоломками, где количество очков действий ограничено.

    The Case of the Golden Idol (13 октября): нелинейная адвенчура о детективном расследовании загадочных убийств, созданная в абсолютно безумном стиле. 

    The Darkest Tales (13 октября): потрясающе выглядящий 2D-платформер о плюшевом мишке, который отправился в мрачный мир сказок, чтобы спасти свою хозяйку.

    Potionomics (17 октября): симулятор фэнтезийного алхимического магазинчика, где нужно готовить зелья и вести напряжённые переговоры с клиентами. 

    Flat Eye (17 октября): тайкун с цел-шейдинговой графикой о фантастическом газотехническом центре.

    Nitro Kid (18 октября): пошаговый рогалик с карточной боёвкой, который можно назвать видеоигровой адаптацией «Кунг Фьюри».

    The Last Hero of Nostalgia (19 октября): сатирический соулслайк, где ты играешь за самого примитивно отрисованного пиксельного персонажа в куда более реалистичном трёхмерном мире, пока рассказчик смеётся над героем и вообще всем ностальгичным, что есть в видеоиграх.

    Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (20 октября): run’n’gun об орках в мире Warhammer 40,000.

    Signalis (27 октября): сурвайвал-хоррор в мрачном мире будущего, где роботы неотличимы от людей, а реальность сложно отделить от иллюзий.

    Star Ocean: The Divine Force (27 октября): обратите внимание, если вы фанат этой давней серии или просто хотите сыграть в традиционную японскую jRPG — но без пошаговой боёвки. 

    Sackboy: A Big Adventure (27 октября на PC): PC-порт четвёртой части платформера о вязаном человечке с Playstation.

    Charon’s Staircase (28 октября): хоррор-адвенчура о мрачном особняке, где сокрыты документы о таинственных бесчеловечных экспериментах, которые творило тоталитарное правительство в 1970-х.

    Главные нефантастические игры октября

    Во что поиграть в октябре 2022 8

    Uncharted: Legacy of Thieves Collection (19 октября на PC): ПК-порт последней части приключений Нейтана Дрейка, где он ищет сокровища легендарного пиратского города Либерталии.

    Mount & Blade II: Bannerlord (25 октября на PC, PS4, PS5, X1, XSXS): сиквел дотошного симулятора рыцаря выходит из раннего доступа. Убивай разбойников, разоряй деревни, участвуй в турнирах и осадах, присягай на верность правителям. 

    Call of Duty: Modern Warfare II (28 октября): нет, это не ремастер оригинальной Modern Warfare II. Это продолжение Modern Warfare 2019 года, события которой разворачиваются до истории Modern Warfare 2007-го, но временные рамки сдвинули, так что перед нами перезапуск. Да, всё сложно — но можно вообще играть только в мультиплеер, он вроде неплох.

    * * *

    Октябрь выдаётся на редкость разнообразным на релизы. Но обратите особое внимание на хорроры — ведь скоро Хэллоуин. Отвлекитесь немного от ужасов реального мира.

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