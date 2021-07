Традиционным «сезоном хорроров» считается Хэллоуин. Но правила созданы, чтобы их нарушать! И пока в кинотеатрах грохочут супергерои и приключенческие боевики, на домашних экранах окопалась всякая нечисть. В июле зрителей будут пугать много и разнообразно. Пришельцы из будущего, ведьмы из прошлого, вампиры на самолёте, серийные убийцы в Готэме, тайны итальянских лесов и подозрительные таблетки из Таиланда. Одна надежда — на супергероев, будь то бравые подростки-защитники Аркадии или могучие китайские воины, дрифтующие на лошадях.

А что смотреть в кино? Что посмотреть в кино в июле 2021? Блокбастеры наносят ответный удар! Большое кино снова на экранах! Зрелищные комикс-боевики, жуткие хорроры от Шьямалана и Бломкампа, а также эпичный кроссовер про Багза Банни.

Охотники на троллей: Восстание титанов

Trollhunters: Rise of the Titans

Когда? 21 июля (Netflix).

Что? Подростковое фэнтези, финал мульт-цикла «Истории Аркадии».

О чём? На первый взгляд Аркадия кажется обычным городком, затерянным среди холмов Калифорнии. Но там постоянно творится какая-то чертовщина: из-под земли лезут гоблины, школьники путешествуют во времени, новый мамин ухажёр оказывается троллем-перевёртышем, а соседские ребята — беглыми принцами с далёкой планеты. Новая напасть и вовсе грозит стереть Аркадию (а заодно и всё человечество) с лица Земли. Могущественный «Тайный орден» пробуждает к жизни гигантских титанов, и остановить их можно, лишь собрав вместе защитников всех миров.

Чего ждать? Эпический финал анимационной франшизы от DreamWorks и Netflix. Три мультсериала — «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Маги» — последовательно развивали вселенную и подхватывали сюжетные линии друг друга на протяжении последних пяти лет. Теперь же пришло время для решающей битвы, на которую сойдутся все ранее заявленные персонажи. Составу актёров позавидуют иные блокбастеры: на озвучке задействованы Эмиль Хирш, Татьяна Маслани, Диего Луна, Ник Фрост, Альфред Молина, Ник Офферман и Стивен Ян.

А для шоураннера Гильермо дель Торо «Восстание титанов», кажется, станет возвращением к жанру кайдзю-боевиков. Зрелищные битвы гигантских монстров и высокотехнологичных роботов, угроза глобального масштаба, трогательная история о союзе разных культур и рас — совсем как «Тихоокеанский рубеж», только с магией и троллями!

Война будущего

The Tomorrow War

Когда? 2 июля (Amazon Prime).

Что? Фантастический боевик с пришельцами и путешествиями во времени.

О чём? 2051 год, армии человечества вот-вот падут под натиском безжалостных инопланетных тварей. Но, кажется, учёные нашли выход: через портал во времени они вербуют новых бойцов из прошлого. В ряды призывников попадает Дэн Форестер — ветеран войны в Ираке, а ныне учитель биологии. Перенёсшись в будущее и чудом уцелев в первой битве с пришельцами, Дэн берётся разработать токсин, способный остановить вторжение раз и навсегда.

Чего ждать? Неровный, но вполне зрелищный боевик с парой-тройкой оригинальных идей. Режиссёр-аниматор Крис Маккей («Лего Фильм: Бэтмен») не без успеха равняется на Зака Снайдера, а сценарий энергично тасует эпизоды из «Дня независимости», «Чужих» и доброй дюжины других фантастических триллеров. Обилие глупостей иногда даже удаётся компенсировать моментами хоррора и чёрного юмора.

К сожалению, «Войне будущего» серьёзно мешает её главная звезда. Обаятельного комика Криса Пратта («Стражи Галактики») фильм зачем-то пытается превратить в серьёзного и мужественного героя боевика. В итоге получается довольно блёклый персонаж, пассивно плывущий по сюжету.

Похоже, особых надежд на фильм не возлагали даже создатели: потратив на «Войну» свыше $200 миллионов, студия Paramount не решилась выпустить фильм в кино и продала проект стриминг-гиганту Amazon. Как оказалось, это было верное решение. В первые 48 часов фильм побил рекорды просмотров сервиса, и Amazon уже запустил в разработку продолжение.

Улица страха (трилогия)

Fear Street, Part One: 1994 / Part Two: 1978 / Part Three: 1666

Когда? 2-16 июля (Netflix).

Что? Хоррор-антология по мотивам подростковых романов Р.Л. Стайна.

О чём? Над городом Шэйдисайд висит ужасное проклятие: каждые 5937 дней там происходит серия жестоких, будто бы немотивированных убийств. В 1994 году группа подростков пытается раскрыть мрачные тайны Шэйдисайда, пока их не настиг бессмертный маньяк. А до этого, в 1978 году, зло устроило резню в летнем лагере на берегу озера. Все ниточки ведут героев ещё дальше в прошлое, в 1666 год, в самый разгар охоты на ведьм…

Чего ждать? Остроумная и концептуально интересная экранизация бестселлеров Р. Л. Стайна. Каждый из трёх фильмов рассказывает свою законченную историю и в то же время продолжает сюжет своих предшественников. В финале три состава героев приходят к общей шокирующей развязке. Многие критики рекомендуют подождать и посмотреть всю трилогию целиком, как мини-сериал: так впечатления будут ярче, а параллели между главами — нагляднее.

В отличие от более известной детской серии Стайна «Ужастики», «Улица страха» рассчитана на аудиторию старших школьников, не стесняется взрослых тем и кровавых подробностей. Фильм верен первоисточнику: убивают здесь часто, красиво и задорно. А режиссёр Ли Джаньяк (сериал «Крик») не только отдаёт должное классическим хоррорам прошлого, вроде «Пятницы, 13» и «Ночи живых мертвецов», но и размышляет, как некоторые кошмары неразрывно связаны с самой историей Америки.

Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Часть 2

Batman: The Long Halloween, Part Two

Когда? 27 июля.

Что? Анимационный нуар-детектив, экранизация комиксов DC.

О чём? Криминальный мир Готэма в панике. Уже несколько влиятельных мафиози пали жертвой неуловимого маньяка по кличке «Праздник» — своих жертв он убивает по красным дням календаря, вроде Хэллоуина и Рождества. Страшась расправы, глава преступного картеля Фальконе заключает беспрецедентный союз с готэмскими суперзлодеями. Тем временем накаляется конфликт между Бэтменом и окружным прокурором Харви Дентом, который намерен любой ценой очистить город от коррупции. Число трупов множится. Под подозрением каждый.

Чего ждать? Вторая половина экранизации одного из лучших комиксов про Бэтмена. Мрачная, лихо закрученная история за авторством Джефа Лоэба и Тима Сэйла уже давно стала классикой DC Comics и, помимо прочего, вдохновила «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Теперь же дело дошло до полноценной адаптации, пусть и в анимационном формате.

Решение как можно точнее держаться первоисточника и разделить «Долгий Хэллоуин» на два фильма пришлось по вкусу не всем. Диалогов и детективной работы здесь гораздо больше, чем в рядовых историях о Бэтмене, а вот экшена недостаёт — пусть даже отрисован он весьма эффектно. Но тем, кто заранее настроится на неторопливую, но атмосферную криминальную драму, «Долгий Хэллоуин» доставит подлинное удовольствие. И, возможно, тоже попадёт в ваш список лучших фильмов за 2021 год.

Маленькая рыбка

Little Fish

Когда? 1 июля.

Что? Драма о любви во время пандемии.

О чём? Мир захлестнула эпидемия нейровоспалительного заболевания, которое поражает участки мозга, отвечающие за память. Амнезия может прийти мгновенно: пилоты прямо за штурвалом не могут вспомнить, как управлять самолётом, а люди встают и уходят с позабытой работы. Но иногда болезнь подступает постепенно. Сегодня ты теряешь имя знакомого или день недели, а через неделю не узнаёшь собственную жену. И пока планету охватывает паника, двое возлюбленных пытаются во что бы то ни стало удержать воспоминания друг о друге.

Чего ждать? Не очень оригинальная, но трогательная история на стыке «Вечного сияния чистого разума» и «Дитя человеческого». Автором фильма выступил лауреат престижного фестиваля «Санденс» Чед Хартиган — специалист по тихим, реалистичным драмам, которые не давят на эмоции, а осторожно погружают зрителей в мысли и чувства героев. И хотя «Рыбка» во всех подробностях показывает последствия эпидемии и нисхождение США в постапокалиптический хаос, сюжет всегда возвращается к двум центральным героям в прекрасном исполнении Джека О’Коннелла («Несломленный») и Оливии Кук («Первому игроку приготовиться»).

Воины троецарствия

真·三國無雙 / Zhēn Sān Guó Wú Shuāng

Когда? 1 июля (Netflix).

Что? Исторический фэнтези-боевик по мотивам игры Dynasty Warriors.

О чём? Китай раздирает гражданская война. Подлый генерал Дун Чжо низложил малолетнего императора и узурпировал власть. Гордый офицер Цао Цао клянётся отомстить тирану и призывает лучших воинов королевства присоединиться к его ополчению. Но чтобы добраться до Дун Чжо, сначала им придётся одолеть его бесчисленные легионы под предводительством легендарного витязя Люй Бу. По слухам, удары его «небесной алебарды» вызывают землетрясения, а головы противникам он сносит так быстро, что те даже не успевают моргнуть.

Чего ждать? Красивые костюмы, пафосные речи и сумасшедшие бои под энергичный рок. В общем, всё то же самое, что и в оригинальной серии игр Dynasty Warriors, которая переосмыслила реальных военачальников Эпохи Троецарствия в роли чудо-богатырей. Герои и злодеи здесь одним ударом раскидывают тысячи противников, без промаха пускают стрелы на десятки километров, летают по воздуху и дрифтуют на конях. И всё это — на фоне искусных китайских дворцов и живописных пейзажей Новой Зеландии.

Кроваво-красное небо

Blood Red Sky

Когда? 23 июля (Netflix).

Что? Триллер про вампира на захваченном самолёте.

О чём? Девушка Надя направляется в Нью-Йорк вместе с девятилетним сыном. Там их ожидает врач, который может помочь героине справиться с редким заболеванием. Однако в небе над Атлантикой их самолёт неожиданно захватывают террористы, и ситуация быстро выходит из-под контроля. Бандиты даже не подозревают, что среди пассажиров скрывается настоящий монстр — и что Надя готова на всё ради своего ребёнка.

Чего ждать? Не очень серьёзный, но кровавый и динамичный триллер из Германии. Режиссёр Петер Торварт («Факап, или Хуже не бывает») такое кино снимает уже свыше 20 лет: на премии не претендует, зато точно знает, как увлечь зрителя на час-другой. Отдельное удовольствие — человек-шкаф Доминик Пёрселл («Побег») в роли сурового лидера террористов.

Классическая история ужасов

Una classica storia dell’orrore

Когда? 14 июля (Netflix).

Что? Мета-хоррор с элементами итальянского фольклора.

О чём? Девушка Элиза отправляется с семьей в автопутешествие по дорогам Италии. Как назло, одна из этих дорог заводит их в тёмный лес. А дальше — всё по традиции: авария, непроходимая глушь и одинокая хижина посреди чащи. Герои уверены, что с ними ничего не случится, ведь они хорошо знакомы со всеми классическими фильмами ужасов. Но сама реальность здесь играет с ними в поддавки, а правила жанра постоянно меняются.

Чего ждать? Любопытный сплав из самых разных хоррор-тропов. Кажется, авторы решили переплести в одном сюжете все свои любимые фильмы: жуткий культ из «Солнцестояния», демоническую хижину из «Зловещих мертвецов», хитроумные ловушки из «Пилы», маньяка из «Техасской резни бензопилой» и видеоплёнки «Ведьмы из Блэр». А на роль Элизы неслучайно взяли Матильду Лутс — звезду кровавого эксплуатационного кино «Выжившая». Впрочем, найдётся в «Истории» и пара оригинальных задумок, вдохновлённых итальянской историей и фольклором.

Глубина

Deep

Когда? 16 июля (Netflix).

Что? Тайский триллер про бессонницу.

О чём? Четвёрка молодых людей — усердная студентка, задрот-киберспортсмен, успешная бьюти-блогерка и разбитной тусовщик — принимает участие в испытаниях необычного препарата. «Глубина» позволяет людям бодрствовать сутки напролёт, беря от жизни всё. И чем дольше герои участвуют в эксперименте, тем больше денег получат в качестве вознаграждения. Есть лишь один побочный эффект: если испытуемый всё-таки заснёт, через минуту его сердце остановится…

Чего ждать? Стильный и дискомфортный триллер с примесью социальной сатиры. По словам авторов, сюжет вдохновлён современной молодёжной культурой, в которой недосыпание и «достигаторство» уже давно стали нормой жизни. Кстати, создание «Глубины» тоже было своего рода экспериментом: над фильмом работали одновременно пять (!) режиссёров-сценаристов — ветераны тайского кино в тандеме с начинающими студентами.