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    Новости

    СМИ: Amazon планирует выпустить сиквел «Войны будущего

    9 июля 2021
    09.07.2021
    292
    0 минут на чтение
    СМИ: Amazon планирует выпустить сиквел «Войны будущего

    По данным Deadline, Amazon и Skydance обсуждают возможность запустить в производство вторую часть «Войны будущего».

    Компании хотят вернуть ту же творческую команду, от режиссёра Криса Маккея и сценариста Зака Дина до звёзд Криса Пратта, Ивонн Страховски, Бетти Гилпин и Джей Кей Симмонса. В переговорах задействована и Paramount, которая должна была прокатывать фильм в кинотеатрах — пока не продала его на стриминг.

    «Война будущего» рассказывает о войне человечества с пришельцами из космоса. Люди в 2051 году проигрывают инопланетным тварям, а потому решают отправиться в прошлое, чтобы получить подкрепление для войны в своём времени.

    Картина вышла на Prime Video 2 июля в боле чем 240 странах, и за прошедшие длинные выходные (по случаю Дня независимости) она заняла первую строчку согласно Screen Engine. Сервис Samba отмечает, что боевик глянули с 2,4 миллионов аккаунтов. Пользователи оставили более 20 тысяч отзывов, а средний балл на сервисе составил 4,5 баллов из 5. При этом оценка фильма на IMDb составляет 6,7, а на Metacritic средний балл критиков равен 45.

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