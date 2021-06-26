Что смотрит МирФ: лучшее кино за первое полугодие 2021-го

Надеемся, вы соскучились по нашей самой субъективной рубрике, потому что она возвращается! Встречайте — регулярные подборки «Что делает МирФ», в которых авторы и редакторы в свободном формате делятся впечатлениями. На этот раз мы попросили рассказать, какие фильмы (анимационные или игровые) понравились больше всего за первое полугодие. Что же, вкусы весьма специфичны!

В предыдущих сериях Что смотрит МирФ. Выпуск #8: читательский Наши подписчики смотрят новое аниме от студии Trigger, продолжение «Космической одиссеи», криминальный боевик Ричи и многое другое.

Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда! Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

Лука

В 2020-м Disney из-за пандемии подзадержала свои релизы, но сейчас они наконец-то начинают выходить. «Лука» среди них рискует пройти незамеченным — никакая рекламная кампания не способна раскрыть его прелесть, а уж та что проводится — не слишком активная. Своя доля логики в этом есть, ведь новый мультик Pixar не блокбастер в духе четвёртой «Истории игрушек» — он куда ближе к европейскому авторскому кино.

Естественно, итальянскому — потому что эта история снята итальянцем и пропитана Италией с первого до последнего кадра. Речь персонажей, экспрессивность героев, культ мотороллера «Веспа» — всё это создаёт атмосферу старомодного итальянского фильма, наполненного солнцем и любовью к жизни. В таком антураже простая история про мальчика, сбежавшего из дома навстречу приключениям и большому миру не просто выглядит достойно — она искриться и переливается всеми оттенками восторга.

Отдельно хочется отметить схожесть «Луки» с работами Хаяо Миядзаки — даже титры наполнили рисунками, рассказывающими о том, что было с героями после окончания основного сюжета. Энрико Касароса удалось блестяще передать настроение работ японского мастера, несмотря на то, что он делал не классический плоский мультфильм, а 3D-анимацию. Ну и отдельный респект за котика — такого смешного представителя семейства кошачьих я не припоминю со времён четвёртого «Шрека».

Развёрнуто «Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию Тёплое авторское кино, сделанное талантливыми людьми с огромной любовью и не похожее ни на одну прошлую работу Pixar.

Марина Беляева

Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы. Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

Жвалы

Кантен (Квентин, Кентин, бог знает как ещё можно адаптировать его имя) Дюпьё классный. «Шина», ставшая в своё время культовой классикой, ещё не самая интересная из его работ: это тот самый человек, который, снимая эксплуатационное кино, не пытается делать вид, что занимается высоким искусством – и тем не менее становится неотъемлемой его частью. Вселенная «Оленьей кожи», «Смени лицо», той же самой «Шины» анализируются, растягиваются на дыбе антропологических и культурологических интерпретаций, хотя истинная их цель — привлечь внимание зрителя к классным фильмам, где куртка убивает человеков. Или шина убивает человеков. Или человеки сами неплохо с этим справляются.

Вот, короче, а тут два придурка стали хозяевами гигантской мухи — и это самое смешное, что происходило за всё французское кино 2020-го года.

Необычно видеть фильм Кантена (Квентина… ну вы поняли) Дюпьё, где ставка не на эксцентрический сюжет, а на актёрское взаимодействие. И оно отлично тащит фильм: муха, конечно, есть, и это очень хорошая 3D-анимация, почти кажущаяся добротным аниматроником, настолько она качественно вписана в окружение, но самое главное в фильме — это Грегуар Людиг, Давид Марсе и блистательная Адель Экзаркопулос — прекрасная юная дева из «Жизни Адели». Есть ещё другие люди, но эта троица просто блистает: первые двое выглядят ничуть не более раздражающими других киношных дуэтов конченых придурков, а Адель превращает роль, от которой бы страшно болела голова в иных случаях, в нечто естественное, жизнеподобное и в чём-то очень трогательное.

Но вообще да — там режиссёр «Шины» и «Оленьей кожи» фильм про гигантскую муху снял. Ну как не посмотреть?

Любовь и монстры, 2020

История молодого парня Джоэла начинается в укрепленном бункере, где он умирает со скуки. На поверхности почти не осталось людей, но природа процветает — повсюду расползлись гигантские насекомые и моллюски, догрызающие остатки человеческой цивилизации. Но вот Джоэл слышит по радио голос девушки, с которой встречался до катастрофы — и рвётся к ней сквозь разрушенную страну, борясь с мутировавшей фауной и собственной трусостью.

От Love and Monsters (не путать с недавним одноименным русским фильмом) не ждешь почти ничего. Начинающий режиссер, средней известности актёры и 30 миллионов долларов — что они могут сделать с постапокалиптическим роуд-муви? Особенно с угрожающей аннотацией, обещающей сюжету карамельный привкус ромкома? Но стоит дать фильму шанс и обнаруживаешь признаки ума, веселья и любви — верных спутников успешной инди-фантастики.

«Любовь и монстры» — это умный постапокалипсис, в котором красочно спроектированные монстры (отсылающие к классике вроде “Дрожи Земли”) имеют иерархию, подвиды, и логику поведения. Одновременно это и веселое роуд-муви — полное необычных событий и случайных встреч, вместе складывающихся в историю эмоционального роста героя. В конце концов это и нетривиальная романтика, что начинается как рыцарский квест, а заканчивается куда более взрослым откровением о любви к ближним.

По новаторскому духу Love and Monsters похожа на лучшие из серий антологии «Любовь, смерть и роботы». Смелая, яркая, искренне влюбленная в свой жанр работа, показывающая нам такой редкий вид экранного апокалипсиса — одновременно тёмного и светлого, ироничного и серьёзного, напряженно-жуткого… и удивительно расслабленного. Уж точно исключительно подходящего для просмотра жарким летним вечером.

Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом. Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

Бэтмен: Долгий Хэллоуин (часть первая)

Бэтмена то и дело называют лучшим детективом в мире, но по-настоящему выдающихся детективных историй с Темным рыцарем в главной роли не так уж и много. Лучшим из таких сюжетов я бы назвал «Долгий Хэллоуин» от творческого тандема Джефа Лоэба и Тима Сэйла (они не раз работали вместе, и плоды их сотрудничества весьма примечательны). В Готэме появляется неуловимый преступник, совершающий убийства по праздникам, и его поиски Бэтменом выливаются в многослойный, драматичный, запутанный и напряженный сюжет. Да и по атмосфере комикс напоминает нураные детективы, чему способствует фирменный стиль рисовки Сэйла и его мастерская игра с цветами.

Теперь свет увидела экранизация — вернее ее первая часть — в формате анимационного фильма. Его авторы очень бережно подошли к адаптации истории, перенеся сюжет со страниц комикса с минимальными изменениями. А вот визуальный стиль подвергся существенным изменениям, став более кинематографичным. Впрочем, такое решение выглядит вполне оправданным, и анимационная версия «Долгого Хэллоуина», если вторая часть будет выдержана на том же уровне, займет место в числе лучших мультфильмов DC (а конкуренция среди них нешуточная).

День курка

Начиная шутить над временем, готовься к тому, что и время подшутит над тобой: оригинальная интерпретация классического «Дня сурка» от Джо Карнахана добиралась до зрителя долгих девять лет.

Изначально съёмки фильма, с уже утверждённым на главную роль Фрэнком Грилло в роли спецназовца Роя Палмера, должны были начаться ещё в далёком 2012-м, но производство было отложено на несколько лет и возобновилось только в 2017-м, когда начались переговоры с Мелом Гибсоном, приглашённым на роль антагониста картины.

Фрэнк Грилло к тому моменту всё ещё преданно ждал начала съёмок. Ожидание того стоило.

К 2018-му актёрский состав усилили Наоми Уоттс, Кен Жонг и Мишель Йео. Сына главного героя воплотил на экране сын Фрэнка Грилло — и, следует отметить, что получилось у юного актёра не только достоверно, но и трогательно.

На некоторых сайтах Boss Level (незатейливо локализованный у нас как «День курка»), до сих пор ошибочно входит в списки премьер за 2019-й, но реальность безжалостна и алогична: не иначе как из-за временной аномалии, фантастический боевик Джо Карнахана пролежал на полке два долгих года и выйдя в разгар пандемии, не сумел, в итоге, собрать достойной его кассы. Зато скрасил ценителям жанра скупую на премьеры весну 2021-го, подарив зрителям повод снова помечтать о бессмертии и порассуждать о том, на что стоит расходовать вдруг свалившийся ниоткуда запас бесконечных жизней.

Помимо юмора и задорного экшна, «День курка» радует живыми персонажами и внезапными поворотами сюжета — последнего уж никак не ждёшь от фильма с повторяющейся временной петлёй. Актёры идеальны в своих ролях, а их герои вызывают сочувствие и искреннюю симпатию, подкупая своими человеческими несовершенствами и человеческим же стремлением всё исправить и до совершенства в итоге довести (раз уж выпала такая редкостная возможность).

И хотя финал картины оставляет некоторый простор для интерпретации, путь героя к его конечной цели, с учётом всех пройденных испытаний и побочных квестов — уже достаточная награда, независимо от того, что осталось скрыто от зрителя титрами так внезапно и недопустимо рано побежавшими по экрану.