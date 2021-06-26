Что смотрит МирФ: лучшее кино за первое полугодие 2021-го

Надеемся, вы соскучились по нашей самой субъективной рубрике, потому что она возвращается! Встречайте — регулярные подборки «Что делает МирФ», в которых авторы и редакторы в свободном формате делятся впечатлениями.
На этот раз мы попросили рассказать, какие фильмы (анимационные или игровые) понравились больше всего за первое полугодие. Что же, вкусы весьма специфичны!
В предыдущих сериях
Что смотрит МирФ. Выпуск #8: читательский
Наши подписчики смотрят новое аниме от студии Trigger, продолжение «Космической одиссеи», криминальный боевик Ричи и многое другое.
Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
Лука
В 2020-м Disney из-за пандемии подзадержала свои релизы, но сейчас они наконец-то начинают выходить. «Лука» среди них рискует пройти незамеченным — никакая рекламная кампания не способна раскрыть его прелесть, а уж та что проводится — не слишком активная. Своя доля логики в этом есть, ведь новый мультик Pixar не блокбастер в духе четвёртой «Истории игрушек» — он куда ближе к европейскому авторскому кино.
Естественно, итальянскому — потому что эта история снята итальянцем и пропитана Италией с первого до последнего кадра. Речь персонажей, экспрессивность героев, культ мотороллера «Веспа» — всё это создаёт атмосферу старомодного итальянского фильма, наполненного солнцем и любовью к жизни. В таком антураже простая история про мальчика, сбежавшего из дома навстречу приключениям и большому миру не просто выглядит достойно — она искриться и переливается всеми оттенками восторга.
Отдельно хочется отметить схожесть «Луки» с работами Хаяо Миядзаки — даже титры наполнили рисунками, рассказывающими о том, что было с героями после окончания основного сюжета. Энрико Касароса удалось блестяще передать настроение работ японского мастера, несмотря на то, что он делал не классический плоский мультфильм, а 3D-анимацию. Ну и отдельный респект за котика — такого смешного представителя семейства кошачьих я не припоминю со времён четвёртого «Шрека».
Развёрнуто
«Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию
Тёплое авторское кино, сделанное талантливыми людьми с огромной любовью и не похожее ни на одну прошлую работу Pixar.
Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.
Жвалы
Кантен (Квентин, Кентин, бог знает как ещё можно адаптировать его имя) Дюпьё классный. «Шина», ставшая в своё время культовой классикой, ещё не самая интересная из его работ: это тот самый человек, который, снимая эксплуатационное кино, не пытается делать вид, что занимается высоким искусством – и тем не менее становится неотъемлемой его частью. Вселенная «Оленьей кожи», «Смени лицо», той же самой «Шины» анализируются, растягиваются на дыбе антропологических и культурологических интерпретаций, хотя истинная их цель — привлечь внимание зрителя к классным фильмам, где куртка убивает человеков. Или шина убивает человеков. Или человеки сами неплохо с этим справляются.
Вот, короче, а тут два придурка стали хозяевами гигантской мухи — и это самое смешное, что происходило за всё французское кино 2020-го года.
Необычно видеть фильм Кантена (Квентина… ну вы поняли) Дюпьё, где ставка не на эксцентрический сюжет, а на актёрское взаимодействие. И оно отлично тащит фильм: муха, конечно, есть, и это очень хорошая 3D-анимация, почти кажущаяся добротным аниматроником, настолько она качественно вписана в окружение, но самое главное в фильме — это Грегуар Людиг, Давид Марсе и блистательная Адель Экзаркопулос — прекрасная юная дева из «Жизни Адели». Есть ещё другие люди, но эта троица просто блистает: первые двое выглядят ничуть не более раздражающими других киношных дуэтов конченых придурков, а Адель превращает роль, от которой бы страшно болела голова в иных случаях, в нечто естественное, жизнеподобное и в чём-то очень трогательное.
Но вообще да — там режиссёр «Шины» и «Оленьей кожи» фильм про гигантскую муху снял. Ну как не посмотреть?
Любовь и монстры, 2020
История молодого парня Джоэла начинается в укрепленном бункере, где он умирает со скуки. На поверхности почти не осталось людей, но природа процветает — повсюду расползлись гигантские насекомые и моллюски, догрызающие остатки человеческой цивилизации. Но вот Джоэл слышит по радио голос девушки, с которой встречался до катастрофы — и рвётся к ней сквозь разрушенную страну, борясь с мутировавшей фауной и собственной трусостью.
От Love and Monsters (не путать с недавним одноименным русским фильмом) не ждешь почти ничего. Начинающий режиссер, средней известности актёры и 30 миллионов долларов — что они могут сделать с постапокалиптическим роуд-муви? Особенно с угрожающей аннотацией, обещающей сюжету карамельный привкус ромкома? Но стоит дать фильму шанс и обнаруживаешь признаки ума, веселья и любви — верных спутников успешной инди-фантастики.
«Любовь и монстры» — это умный постапокалипсис, в котором красочно спроектированные монстры (отсылающие к классике вроде “Дрожи Земли”) имеют иерархию, подвиды, и логику поведения. Одновременно это и веселое роуд-муви — полное необычных событий и случайных встреч, вместе складывающихся в историю эмоционального роста героя. В конце концов это и нетривиальная романтика, что начинается как рыцарский квест, а заканчивается куда более взрослым откровением о любви к ближним.
По новаторскому духу Love and Monsters похожа на лучшие из серий антологии «Любовь, смерть и роботы». Смелая, яркая, искренне влюбленная в свой жанр работа, показывающая нам такой редкий вид экранного апокалипсиса — одновременно тёмного и светлого, ироничного и серьёзного, напряженно-жуткого… и удивительно расслабленного. Уж точно исключительно подходящего для просмотра жарким летним вечером.
Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
Бэтмен: Долгий Хэллоуин (часть первая)
Бэтмена то и дело называют лучшим детективом в мире, но по-настоящему выдающихся детективных историй с Темным рыцарем в главной роли не так уж и много. Лучшим из таких сюжетов я бы назвал «Долгий Хэллоуин» от творческого тандема Джефа Лоэба и Тима Сэйла (они не раз работали вместе, и плоды их сотрудничества весьма примечательны). В Готэме появляется неуловимый преступник, совершающий убийства по праздникам, и его поиски Бэтменом выливаются в многослойный, драматичный, запутанный и напряженный сюжет. Да и по атмосфере комикс напоминает нураные детективы, чему способствует фирменный стиль рисовки Сэйла и его мастерская игра с цветами.
Теперь свет увидела экранизация — вернее ее первая часть — в формате анимационного фильма. Его авторы очень бережно подошли к адаптации истории, перенеся сюжет со страниц комикса с минимальными изменениями. А вот визуальный стиль подвергся существенным изменениям, став более кинематографичным. Впрочем, такое решение выглядит вполне оправданным, и анимационная версия «Долгого Хэллоуина», если вторая часть будет выдержана на том же уровне, займет место в числе лучших мультфильмов DC (а конкуренция среди них нешуточная).
День курка
Начиная шутить над временем, готовься к тому, что и время подшутит над тобой: оригинальная интерпретация классического «Дня сурка» от Джо Карнахана добиралась до зрителя долгих девять лет.
Изначально съёмки фильма, с уже утверждённым на главную роль Фрэнком Грилло в роли спецназовца Роя Палмера, должны были начаться ещё в далёком 2012-м, но производство было отложено на несколько лет и возобновилось только в 2017-м, когда начались переговоры с Мелом Гибсоном, приглашённым на роль антагониста картины.
Фрэнк Грилло к тому моменту всё ещё преданно ждал начала съёмок. Ожидание того стоило.
К 2018-му актёрский состав усилили Наоми Уоттс, Кен Жонг и Мишель Йео. Сына главного героя воплотил на экране сын Фрэнка Грилло — и, следует отметить, что получилось у юного актёра не только достоверно, но и трогательно.
На некоторых сайтах Boss Level (незатейливо локализованный у нас как «День курка»), до сих пор ошибочно входит в списки премьер за 2019-й, но реальность безжалостна и алогична: не иначе как из-за временной аномалии, фантастический боевик Джо Карнахана пролежал на полке два долгих года и выйдя в разгар пандемии, не сумел, в итоге, собрать достойной его кассы. Зато скрасил ценителям жанра скупую на премьеры весну 2021-го, подарив зрителям повод снова помечтать о бессмертии и порассуждать о том, на что стоит расходовать вдруг свалившийся ниоткуда запас бесконечных жизней.
Помимо юмора и задорного экшна, «День курка» радует живыми персонажами и внезапными поворотами сюжета — последнего уж никак не ждёшь от фильма с повторяющейся временной петлёй. Актёры идеальны в своих ролях, а их герои вызывают сочувствие и искреннюю симпатию, подкупая своими человеческими несовершенствами и человеческим же стремлением всё исправить и до совершенства в итоге довести (раз уж выпала такая редкостная возможность).
И хотя финал картины оставляет некоторый простор для интерпретации, путь героя к его конечной цели, с учётом всех пройденных испытаний и побочных квестов — уже достаточная награда, независимо от того, что осталось скрыто от зрителя титрами так внезапно и недопустимо рано побежавшими по экрану.
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