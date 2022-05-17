Фантастическое аниме весны 2022: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок весеннего сезона 2022 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам пригодится.

Этой весной основное внимание любителей аниме явно приковано к очередным сезонам популярных сериалов — «Восхождение Героя Щита», «Рандеву с жизнью», «Власть книжного червя», «Стрелок с Чёрной скалы»… Но в нашем обзоре речь пойдёт лишь о совершенно новых аниме-сериалах, которые не служат прямым продолжением и не входят в объёмные франшизы.

Обзор написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала.

1. Стоит посмотреть

Семья шпиона (Spy x Family)

Первоисточник: манга Эндо Тацуи

Сюжет: супершпион могущественной демократической страны Весталии по кличке Сумрак получает важнейшее задание — предотвратить войну с не менее сильным тоталитарным государством Остания. Для этого необходимо сблизиться с главой самой авторитетной останийской партии — Дезмондом. А путь сближения лежит через частную академию «Эдем», где будет учиться младший сын политика. Для этого Сумрак, скрываясь под личиной психиатра Лойда Форджера, должен обрести фиктивную семью — жену и, главное, толкового ребёнка, которому предстоит обязательно поступить в «Эдем».

Что ж, Лойду-Сумраку всё удалось — девочку Аню он нашёл в приюте, а очень милая девушка Йор сама была заинтересована в фиктивном браке. Правда, Сумрак не знал, что Аня — телепат, результат тайного эксперимента, а Йор — наёмная убийца высшего разряда. Вот так и началась их семейная жизнь…

Впечатления: у сериала практически нет слабых мест. Из шести просмотренных серий «так себе» оказалась только пятая, похожая на филлер, эдакий антракт между сюжетными арками. В остальном же аниме выше всяких похвал — за что ни возьмись. Сюжет, мир, герои, отдельные сцены, диалоги, юмор, антураж, атмосфера, стиль, графика, дизайн — всё на высоте.

Особенно впечатляют три вещи. Во-первых, обилие мелких забавных деталей, которые, хоть и выглядят сборной солянкой из разных сеттингов — от шпионского кино а-ля бондиана до анимешной авантюрной классики типа «Люпена», тем не менее составляют удивительно цельную картину.

Во-вторых, восхищает отличная проработка характеров трёх главных героев, каждый из которых имеет множество милых и забавных чёрточек — даже безжалостная убийца Йор. Да и многие второстепенные персонажи очень колоритны, хоть некоторые и появляются буквально на несколько минут.

И в-третьих, несмотря на общую комичность на грани пародии, впечатляет серьёзность сквозной темы. Ведь главное в этом аниме не шпионы, а семья. Может, тема не оригинальна, но менее важной она оттого не становится. Отношения между людьми, особенно между родителями и детьми, одиночество, желание найти родственную душу, неумение вписаться в социум — и всё это на лихом фоне отвязной шпионской комедии. Сделано мастерски.

Вердикт: в аниме запланировано 25 серий, что очень радует — есть возможность обстоятельно развернуть сюжет и по-максимуму раскрыть героев. Кто знает, может, эта пёстрая троица действительно станет семьёй? Наверняка наблюдать за этим будет по-настоящему интересно.

Летнее время (Summer Time Render)

Первоисточник: манга Танаки Ясуки

Сюжет: двадцатилетний Адзиро Симпэй учится в Токио, однако приезжает на родной остров Хитога, где живёт 700 человек, ради похорон сводной сестры Кофуны Юсио, погибшей из-за несчастного случая. И здесь, в маленьком городке, с Симпэем начинают происходить странные и страшные вещи…

Впечатления: при просмотре то и дело возникает дежавю — уж больно много пересечений с другими аниме. По атмосфере и настроению «Летнее время» напоминает «Когда плачут цикады» и «Усопших», по сюжетным поворотам — «Паразита» и Re:Zero. Впрочем, совсем уж оригинальным ныне быть почти невозможно — главное, чтобы сам проект был интересным. А «Летнее время» именно такое, к тому же и графика здесь хороша.

Правда, чтобы получить удовольствие от аниме (или разочароваться в нём), его придётся смотреть до конца — а это редкие для наших времён 25 эпизодов. По начальным же сериям определиться сложно, тем более что старт несколько заторможенный. Точнее, бурные события происходят уже под занавес первой серии, и с каждым новым эпизодом хитросплетения закручиваются все туже, но понятнее история оттого не становится. В этом сериал похож на «Врата Штейна», где реально «жарить» начинали где-то серии с восьмой-девятой.

Какие-то ключевые моменты «Летнего времени» проясняются гораздо раньше, но сериал всё равно грешит излишней медитативностью, которая, впрочем, работает на создание тягучей атмосферы японской провинции. В тихом омуте черти водятся — эту поговорку можно считать девизом сериала.

Кроме запутанного и напряжённого сюжета отметим достоверность образа протагониста. Симпэй — обычный, достаточно толковый парень, не герой, но и не мямля. Поначалу он несколько тупит, но кто на его месте вёл бы себя иначе? Приехал, понимаешь, на родину, такую тихую, привычную и уютную, а тут смерть на каждом шагу и непонятно, кто друг, а кто враг. Естественно, голова идёт кругом. Второстепенные персонажи проработаны похуже, но это только начало: возможно, в будущих сериях им дадут развернуться.

Вердикт: продуманный «День сурка» в атмосфере «Вторжения похитителей тел». Детективный триллер, тёмное фэнтези, немного слэшера, намётки на романтику, ну и элементы драмы, куда же без неё, — любопытный коктейль.

2. Можно и посмотреть

Любовь после мирового господства (Koi wa Sekai Seifuku no Ato de)

Первоисточник: манга Ноды Хироси

Сюжет: симпатичный крепыш Айкава Фудо влюбился в красотулечку-сластёну Магахару Дэсуми. И пошла у них осторожная романтика, ведь любовные отношения для обоих в новинку. Правда, есть загвоздка: в этом мире бушует битва сил Добра и полчищ Зла. Олицетворяют их, соответственно, героическая команда «Джелато 5» и суперзлодейская организация «Геккон». Причём Фудо — Красный Джелато, капитан отряда супергероев, а Дэсуми — Принцесса Смерти, один из боевых лидеров «Геккона». Так что любовь у них получается запретная…

Впечатления: токусацу — очень популярный в Японии жанр о приключениях костюмированных супергероев. Зрелище это откровенно детское, но так как через увлечение им с малых лет проходят практически все японцы, токусацу давно превратилось в один из символов местного масскульта. А где символы, там и многочисленные клише.

Вот именно по этим клише и проходятся авторы сериала. Причём к откровенной пародии на токусацу добавляется ещё и ирония над штампами ромкома. Однако нельзя сказать, что сериал чисто пародийный. Комедия здесь, конечно, превалирует, но немало и серьёзных моментов на подумать — о любви и о жизни вообще.

Вердикт: милая и забавная романтическая комедия с уклоном в пародию. Есть, впрочем, опасность, что сериал может скатиться к обыгрыванию одной хохмы — влюблённых, которые притворяются смертельными врагами — но, если судить по начальным четырём эпизодам, однообразия вроде удаётся избежать. Как дальше будет?

Мир отомэ-игр труден для мобов (Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu)

Первоисточник: ранобэ Мисимы Ёму

Сюжет: молодой японский служащий, погибнув от несчастного случая, перерождается внутри фэнтезийной отомэ-игры, симулятора свиданий для девушек, в виде статиста-моба, бедного дворянина Леона Бартфорта. Поначалу Леон просто мечтает вести спокойную жизнь, но обстоятельства ввергают его в самый центр событий.

Впечатления: на удивление симпатичная история, которая может служить хорошим примером того, как из совершенно шаблонной идеи получить нечто толковое. Козырей у этого аниме два — достаточно неглупый герой и общая ироничная интонация.

Сюжет, конечно, составлен из привычных кирпичиков исекая про реинкарнацию в игровом мире. Но так как герой вполне адекватен и вовсе не всемогущ (просто имеет читерские знания), а вся история подаётся забавно, аниме смотрится очень легко.

Вердикт: чисто развлекательный пустячок, который хоть и не поражает оригинальностью, всё же оставляет приятное впечатление.

Рыцарь-скелет в ином мире (Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekake-chuu)

Первоисточник: ранобэ Хакари Энки

Сюжет: безымянный геймер заснул прямо за игрой, а проснулся в игровом мире, причём в обличии своего персонажа, рыцаря-скелета неимоверной крутизны — Арка. Получив лицензию наёмника, Арк отправляется на поиски денег и приключений.

Впечатления: ещё один традиционный исекай про непобедимого героя. Без особых изысков, но смотрится неплохо. Может, потому что герой, при всей его крутизне, постоянно демонстрирует слабости завзятого геймера-задрота. Ещё стоит отметить сюжет, который не ограничивается обычными авантюрными квестами: намечаются политические интриги и борьба за власть. Ну и общая атмосфера симпатичная.

Вердикт: пока что выглядит как занимательное развлечение, такой крепкий середнячок. Более квестовый вариант «Оверлорда», причём кто знает, может, в будущем сериал станет более изощрённым сюжетно — задатки есть.

Тусовщик Кунмин (Paripi Koumei)

Первоисточник: манга Ёцубы Юто

Сюжет: один из великих деятелей эпохи Троецарствия Чжугэ Лян, более известный как Кунмин, после смерти перерождается в современной Японии. Оказавшись в Сибуе, центре токийских тусовок, Кунмин знакомится с начинающей певицей Эйкой и становится её менеджером, направляя на помощь девушке все свои великие таланты.

Впечатления: Кунмин — реальный китайский чиновник и полководец, который в азиатской культуре считается воплощением мудрости и прозорливости. Очень интересно наблюдать, как он использует хитрые стратегии, с помощью которых в древности выигрывались битвы и строилось государство, для продвижения своей протеже в мире поп-музыки. Причём нравы шоубиза оказываются не менее жестокими, чем обычаи кровавого средневековья.

Кроме остроумных интриг бросается в глаза акцентированный контраст между мудрецом из далёкого прошлого и современными людьми. И симпатии авторов явно на стороне «предка», в сравнении с которым большинство наших современников выглядят пустышками, зацикленными на фальшивых ценностях. Хотя и среди представителей XXI века попадаются достойные личности.

Вердикт: этот реверс-исекай смотрится на удивление симпатично. Хотя ход «великий человек прошлого попал в наше время и учит потомков уму-разуму» неоднократно использовался ранее, у японцев каждый раз выходит внести какой-то особый смысл в подобные истории.

3. Смотреть можно, но зачем?

Восхождение чародея (Mahou Tsukai Reimeiki)

Первоисточник: ранобэ Кобасири Какэру

Сюжет: ученик Колледжа магии Сэвил мало того что полная посредственность, так ещё и страдает от амнезии — не помнит ничего о своём детстве. Директриса Колледжа Альбус определяет юношу на должность мага далёкого поселения на юге континента: вдруг он хоть в провинциальной дыре себя как-то проявит? Путь на юг опасен, потому в помощь юноше определяются опытная ведьма Ло Кристас, талантливая студентка Холт и боец-людоящер Кудо. Причём у каждого из них есть свои причины для квеста.

Впечатления: действие происходит в том же мире, что и в сериале пятилетней давности «Книга магии для начинающих с нуля», но это не прямое продолжение, хотя пересечения имеются. Первоисточники обоих сериалов — от одного автора, но аниме можно смотреть по отдельности, тем более что между ними есть существенное различие.

«Книгу магии» вытягивали непростые взаимоотношения между двумя интересными героями, которым персонажи «Восхождения» проигрывают в одну калитку. Сэвил, конечно, далеко не прост, но ведёт себя, увы, как типичный ОЯШ — мямлит, тупит, тормозит. Трёхсотлетняя ведьма Кристас ведёт себя так, словно только закончила начальную школу. Да и остальные не лучше. Возможно, в будущем герои проявят себя сполна, но пока трудно следить за шаблонными приключениями таких унылых персонажей.

Вердикт: завоевав определённую популярность благодаря «Книге магии», Кобасири Какэру попыталась повторить этот успех, сочинив самоповтор с другими героями. А копия обычно хуже оригинала. Хотя поклонникам «Книги» новый сериал, возможно, придётся по вкусу.

Жизнь девушки-карателя (Shokei Shoujo no Virgin Road)

Первоисточник: ранобэ Сато Мато

Сюжет: в фэнтезийном мире попаданцы из Японии всех просто задолбали! Пришельцы, которых здесь называют Заблудшими, не способны толком контролировать сверхсилы, полученные ими при переносе в другой мир. Из-за этого случаются ужасные катастрофы. Потому местная Церковь воспитывает жриц-карателей, которые убивают Заблудших как бешеных собак. И вот самая сильная карательница Мэно проваливает миссию, потому что попаданка Акари способна непроизвольно отматывать время назад, из-за чего убить её практически невозможно. Но должен же быть какой-то способ?

Впечатления: сильная и умная Мэно странствует по миру, таская с собой глуповатую и легкомысленную Акари, которая просто без ума от своей старшей «подруги», хотя та всячески пытается от неё избавиться. Простор для чёрноюморного триллера! В истории много подводных камней: и церковные иерархи явно что-то недоговаривают, и у жриц-карателей свои интересы, и ситуация с Заблудшими далеко не однозначная. В общем, скандалы-интриги-расследования. Могла получиться крайне занимательная история, но…

Есть увесистая ложка дёгтя, и это юри. Дело даже не в самих лесбийских намёках, а в их чрезмерности и надуманности. Ну и, похоже, авторы просто не умеют в юмор. Серьёзные и даже мрачные сцены не к месту перебиваются шуточками, обычными и юрийными, и это смотрится настолько тупо, что изрядно раздражает.

Вердикт: «Убить рядового Райана» — поначалу именно так выглядит это аниме. Потенциал у истории есть, и, возможно, во второй половине сериала его даже сумеют раскрыть. Но по первым четырём сериям есть веские сомнения.

Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком (Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai)

Первоисточник: манга Ариты Имари

Сюжет: офисная сотрудница Фусихара постоянно задерживается на работе, до глубокой ночи выполняя указания привередливого начальства. И вот однажды она знакомится с офисным привидением Юрэй-тян, просто невероятной милахой…

Впечатления: переработки — бич японского (и вообще азиатского) бизнеса. В японской деловой культуре так сложилось, что люди засиживаются на работе допоздна, причём зачастую безо всякого возмещения. Это, конечно, незаконно, но так принято, особенно в крупных корпорациях. И вот типичная корпоративная трудяжка, которая уже с ума сходит от постоянных переработок, получает милую отдушину в лице призрака-лоли.

Вердикт: Каваи-и!!! Собственно, это и есть основное содержание аниме. Милаха-призрак (а затем ещё несколько её подружек) помогает усталой тётке, а заодно и зрителям, отвлечься от звериных нравов мира чистогана. Хотя, справедливости ради, сходные по настрою «Кобаяси и её горничная-дракон» и «Пьянчужка Вакако» позабавнее будут.

RPG-недвижимость (RPG Fudousan)

Первоисточник: манга Кэммоцу Тиё

Сюжет: через 15 лет после победы над Владыкой Тьмы фэнтезийный мир наслаждается покоем. В такие времена героям и магам приходится искать себе обычное занятие. И вот юная ведьмочка Кадзаиро Котонэ, приехавшая в столицу, становится работницей риелторской компании «RPG-недвижимость». Вместо битв с монстрами и демонами девушке придётся обхаживать клиентов, удовлетворяя их самые невероятные запросы…

Впечатления: в аниме-культуре есть такой термин — «слайс» (от английского slice of life, кусочек жизни), или «повседневность», проще говоря, «бытовуха» — как в нашей действительности, так и в фантастическом сеттинге. «RPG-недвижимость» — такой вот слайс. В центре сюжета — совсем юные девушки, которые, наряду с профессиональной деятельностью по поиску жилья для клиентов, занимаются ещё всякой кавайщиной вроде чаепитий с пироженками или девичьей болтовни. Смотрится мило, но очень уж клишированно. Впрочем, некоторые запросы клиентов и способы их уважить довольно забавны.

Вердикт: главная проблема сериала в том, что в его основе ёнкома — мини-манга на четыре кадра. А значит, о каком-нибудь вменяемом сюжете можно забыть. Это просто коллекция более-менее смешных гэгов из разряда «разгружай мозги».

Этот противный целитель! (Kono Healer, Mendokusai)

Первоисточник: манга Таннэн-ни-Хакко

Сюжет: обычный фэнтезийный мир с монстрами, магами и авантюристами. Один из искателей приключений, сильный воин-человек Элвин, встречает тёмную эльфийку — целителя Карлу. И это поистине роковое событие для бедолаги…

Впечатления: есть такое популярное аниме — «Не издевайся надо мной, Нагаторо» про слабовольного парнишку, над которым постоянно глумится мерзкая девица. «Этот противный целитель!» — примерно то же самое, только в мире меча и магии. Элвин раз за разом попадает впросак по вине Карлы, безропотно терпит насмешки с её стороны, и всё это на фоне тотального фейспалма вокруг.

Вердикт: чтобы получать удовольствие от идиотизма, происходящего на экране, надо просто любить юмор подобного типа. Я такой не люблю, потому вытерпел три серии лишь из чувства долга. Но наверняка благодарного зрителя аниме найдёт — не зря же в «Нагаторо» уже два сезона, значит, смотрят…

4. Лучше не смотреть

Величайший повелитель демонов перерождается как типичное ничтожество (Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru)

Первоисточник: ранобэ Като Мёдзина

Сюжет: повелитель демонов Варватос, неимоверно могущественный, мечтает стать кем-то обычным, потому перерождается в будущем как простой паренёк-деревенщина по имени Ард Метеор. Ну, по своим меркам простой. А так он очень умный, сильный, красивый, харизматичный…

Впечатления: в геймерском жаргоне есть слово «имба» — несбалансированный, неимоверно сильный персонаж. Имбам всё удается запросто, врагов они выносят в полпинка, вокруг них постоянно звучат восторженные ахи-вздохи, особенно со стороны милых тяночек, которые формируют обязательный гарем. Причём классический имба получает всё на халяву, по принципу «дал себе труд родиться, только и всего». Вот и герой этого аниме — сферический имба в вакууме.

Вердикт: подобных аниме ежегодно выходит несколько штук. Иногда попадаются неплохие — если авторы ударяются в иронию, например, или герой всё-таки имба-лайт, прилагающий немалые усилия для достижения успеха. Но с «Величайшим» всё очень скверно — это полный проходняк. Или типичное ничтожество.

Перестану быть героем (Yuusha, Yamemasu)

Первоисточник: ранобэ Квантум

Сюжет: Леон Демонхарт, великий герой, победивший армию демонов, после войны попал в немилость к спасённым им людям, потому решил поступить на службу к недавним врагам. У тех царит полный бардак, потому Леону придётся очень постараться. Тем более что очаровательная повелительница демонов Ехидна испытывает к Лео неподдельный интерес.

Впечатления: на первый взгляд перед нами нечто вроде недавних хитов про героя-рационала и принца-руководителя. Но только на первый взгляд. Дело в том, что, в отличие от толковых протагонистов из сходных по сюжету аниме, Леон Демонхарт — болван. Хотя авторы сериала так не считают, он у них типа умный. Однако его поступки и слова поражают тупостью. Причем он не один такой — практически все персонажи кажутся такими же болванами. А когда герои ведут себя как неразумные дошколята, жаль тратить даже частичку жизни на просмотр такого аниме.

Вердикт: очередная фэнтезийная штамповка из разряда «не посмотрел, и ладно, здоровее будешь».

* * *

Стоит отметить, что предварительная оценка дана после трёх-четырёх начальных эпизодов, потому, естественно, её нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Ведь не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.