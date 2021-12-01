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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021

    1 декабря 2021
    01.12.2021
    9468
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 13

    Как ни странно, на первый зимний месяц заявлено не так много ярких книжных новинок. Однако есть важный нюанс — в самом конце декабря на прилавках могут появиться книги, официальная дата выхода которых назначена уже на январь следующего года. Такое уже не раз случалось ранее. Но гарантировать это нельзя, потому о них мы расскажем уже в дайджесте следующего месяца.

    Впрочем, и среди уже заявленных на декабрь новинок можно найти несколько интересных — продолжение циклов Сергея Лукьяненко, Генри Лайона Олди, Сэма Сайкса, начало циклов Джайлса Кристиана и Меган Уэйлин Тёрнер, отдельные романы Брома и Джоша Малермана.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 4

    Действие разворачивается спустя две недели после завершения событий романа «Семь дней до Мегиддо». Ставший Призванным Максим Воронцов влипает в дела обладающих колоссальным могуществом Продавцов. Это начинание способно дать Максиму всё, что он желает. Или отнять всё, что он имеет.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Изменённые» — инопланетного постапокалипсиса, рядом элементов сильно напоминающего «дозорную» серию.

    ФЭНТЕЗИ

    Генри Лайон Олди «Дракон и карп. Книга 1. Кукла-талисман»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 2

    Самурай Торюмон Рэйден, дознаватель службы Карпа-и-Дракона, продолжает расследовать таинственные смерти и чудесные воскрешения на просторах Чистой Земли, ранее известной как Страна Восходящего Солнца.

    Что нас ждёт: первая часть дилогии «Дракон и карп», которая входит в цикл «Чистая Земля» о Японии, живущей по мистическим законам.

    Бром «Косиног. История о колдовстве»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 1

    1666 год, Коннектикут, самое сердце пуританской Новой Англии. Живущая в небольшой деревне вдова Абита устанавливает контакт с древним духом из тёмного леса. И эта связь приводит к кровавым последствиям… Мрачная история сопровождается двумя десятками картин Брома.

    Что нас ждёт: внецикловый роман тёмного фэнтези от известного художника, который оказался отличным писателем.

    Сэм Сайкс «Десять железных стрел»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 5

    Мятежный маг-убийца Сэл Какофония разыскивает Десять железных стрел — летающий флот, с помощью которого рассчитывает отомстить врагам. Ради этого ей нужно провернуть дерзкое ограбление. Однако последствия действий Сэл способны уничтожить весь мир…

    Что нас ждёт: вторая часть трилогии «Могила империй» — авантюрного тёмного фэнтези в стилистике вестерна.

    Джайлс Кристиан «Ланселот»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 3

    Король Британии Утер Пендрагон близок к кончине, а его земля окружена врагами. Тем временем маг Мерлин берёт под опеку потерявшего память мальчика, наделённого многими талантами. Мальчик встречает юную девушку с диким нравом и блистательного воина, который дарит людям надежду. Девушку зовут Гвиневера, имя воина — Артур. А бывший мальчик становится известен как Ланселот…

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Легенды о короле Артуре», где переосмысляются классические мифы.

    Аннетт Мари «Истребление монстров для слабаков»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021Девушка-сирота Робин выросла под опекой жестокого дяди, который занимался охотой на демонов. Как-то раз Робин помогла одному демону и заключила с ним контракт. С тех пор её жизнь изменилась, став интересной, необычной, но временами невероятно опасной.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Кодекс Гильдии: О демонах», детективного фэнтези с упором на романтику.

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Джош Малерман «Спасти Кэрол»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 8

    У Кэрол Эверс есть секрет — она бессмертна. Точнее, она способна умереть множество раз, но воскресает спустя несколько дней. Двое мужчин знают тайну героини. Её муж Дуайт решает похоронить Кэрол, когда она вновь умрёт, чтобы завладеть деньгами супруги. А отвергнутый возлюбленный Джеймс, который стал преступником, любой ценой хочет спасти Кэрол…

    Что нас ждёт: внецикловый мистический роман от автора «Птичьего короба», номинант премии Брэма Стокера — 2018.

    Джон Хорнор Джейкобс «Живой роскошный ад»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 7

    Мужчина и женщина из Латинской Америки, спасаясь от войны, бегут в Европу. Но затем они вынуждены вернуться на родину, где скрывается древнее зло. А один библиотекарь находит в старинном книжном собрании музыкальную партитуру, которую, возможно, сочинил сам дьявол. Естественно, ничего хорошего открытие не сулит.

    Что нас ждёт: сборник, куда входят две повести в жанре хоррор: «Морю снится, будто оно — небо» и «Пробило сердце горю час» (перевод А. Голиковой).

     

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Рошани Чокши «Бронзовые звери»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 10

    Альтернативный XIX век. Французский авантюрист Северин Монтань-Алари охотится за могущественными артефактами, которые дадут ему доступ к наследию древнего Вавилонского Ордена. Помогают Северину специально собранный им отряд подростков — Энрике, Лайла, Гипнос и Зофья, каждый из которых обладает особыми талантами. Удастся ли команде преодолеть все преграды и добиться успеха, не растеряв чувство взаимной привязанности?

    Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Золотые волки», юношеского фэнтези с элементами альтернативной и криптоистории.

    Меган Уэйлин Тёрнер «Вор»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 9

    Сказочный мир, похожий на Древнюю Грецию. Юный обманщик и вор Евгенидис (или просто Джен) попадает в тюрьму, где может провести немало лет. Однако королевский маг предлагает Джену сделку — мальчик должен отправиться в соседнюю страну и выкрасть оттуда волшебный артефакт. Для мага Джен лишь орудие, которым

    можно легко пожертвовать. Но у юного хитреца есть свой план…

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Королевский вор», получившего несколько престижных наград — от Медали Ньюбери до Мифопоэтической премии.

    Хафса Файзал «Избавители звёзд»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 11

    Охотник Зафира и принц Насир направляются в твердыню султана, чтобы вернуть магию в Аравию. Однако затея почти неосуществима. Ведь отец Насира находится под контролем опасного монстра, потому молодому принцу нужно любой ценой обуздать магию своей крови, чтобы иметь шанс на победу. У Зафиры тоже не всё гладко — она противостоит звучащему в её сознании голосу колдовской книги.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Пески Аравии», юношеского фэнтези в антураже арабского средневековья.

     

    Э. Дж. Меллоу «Песня вечных дождей»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 12

    В мире Адилора немало разных королевств, но одно из них не отмечено на картах. Это Королевство воров Лахлан, повелитель которого правит с помощью сил Мусаи: трёх волшебниц, обладающих магией песен, танцев и музыки. Младшая из Мусаи Ларкира, способная убивать пением, получает задание расследовать заговор одного из вельмож, который с помощью магического эликсира готовит переворот. Однако на пути девушки встаёт наследный принц Дариус, преследующий свои цели.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Магия Мусаи», тёмно-романтического фэнтези с уклоном в феминизм.

    АРТБУКИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

    «Гарри Поттер. Фантастические существа»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 6

    Рассказ обо всех животных из фильмов о Гарри Поттере и Ньюте Скамандере — более тридцати существ из Запретного леса, Чёрного озера и подземелий Хогвартса. У каждого есть профиль с иллюстрациями и комментариями актеров и съёмочной группы.

    Что нас ждёт: путеводитель по миру животных магической вселенной Джоан Роулинг, точнее, экранизаций её книг.

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