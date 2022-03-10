Фантастическое аниме зимы 2022: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самого разного аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок зимнего сезона 2022 года. Он, конечно, получился субъективным, — но надеемся, что вам пригодится.



Зимний анимешный сезон, который, кстати, завершится под занавес марта, получился так себе. Впрочем, это довольно типично — самые яркие аниме-премьеры выпадают обычно на второе полугодие. Тем не менее парочка неплохих вещиц имеется. Ещё есть несколько продолжений сериалов разной степени известности. Но у нас речь пойдёт только о новых фантастических аниме-сериалах, которые не служат прямыми продолжениями и не входят в объёмные франшизы.

Обзор написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала.

1. Стоит посмотреть

24-й округ Токио (Tokyo 24-ku)

Первоисточник: оригинальный сценарий Симокуры Вайо

Сюжет: альтернативная Япония, где в Токийском заливе находится искусственный остров с особыми законами, известный как 24-й округ (в префектуру настоящего Токио входят 23 муниципальных округа). Трое его уроженцев: Акаги Ран, Аой Сюта и Суйдо Коки — принадлежат к разным слоям общества, однако дружат со школы. Тем не менее друзья не виделись целый год — со времени ужасного пожара, где погибла их подруга Асуми. Но на поминальной службе по погибшим они всё же встретились, а потом случилось странное — у всех троих одновременно зазвонили телефоны. И это была Асуми, которая предложила им «выбрать будущее»…

Впечатления: любопытный проект, напоминающий одновременно «Психопаспорт» и «Врата Штайна». Трое парней получают возможность стать супергероями и — каждый по своему — защитить тех, кого они любят, и весь квартал в придачу. Сделано здорово — от графики до сюжета — но чрезмерно запутанно. Буквально с первых кадров на зрителя вываливается море информации о мире и событиях, которые затем понемногу будут объясняться. Потому сериал крайне сложно смотреть в онгоинге — возникает ощущение, будто пытаешься собрать пазл, где постоянно не хватает фрагментов.

Вердикт: аниме, которое можно по-настоящему оценить лишь после его завершения. И это может быть как лучший сериал сезона, так и полное разочарование.

Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов (Tensai Ouji no Akaji Kokka Saiseijutsu)

Первоисточник: ранобэ Тоба Тору

Сюжет: принц-регент небольшого бедного королевства Уэйн Арбалест мечтает побыстрее продать свою страну кому-нибудь из соседей побогаче, да и свалить подальше наслаждаться беззаботной жизнью. Однако стечение обстоятельств приводит к тому, что Уэйн вынужден пойти по пути великого правителя…

Впечатления: сходное по сюжету аниме про принца-рационала имело немалый успех. Однако «Руководство» гораздо интереснее. Так, принц Уэйн не попаданец, имеющий знания человека XXI века, а вполне себе аутентичный абориген. Потому его решения и действия не носят отпечаток читерства. Он реально умён, даже хитёр, разумно-циничен, хоть и способен на великодушие, не мямля — в общем, толковый малый. Да и действия практически всех персонажей вполне логичны — в рамках их реальности. В сюжете много политических интриг, в которых принц настоящий мастер, есть войны, дипломатия, даже романтика — перед нами целая эпопея. Причём все эти события лишены пафоса и поданы с юмором, отчего просмотр проходит с немалым удовольствием. Стоит отметить и симпатичный видеоряд.

Вердикт: конечно, это не шедевр типа «Двенадцати королевств». Но тем, кому интересны похождения умного, талантливого правителя, которому хочется покоя, тогда как судьба толкает его на подвиги, — аниме может зайти на ура.

2. Можно и посмотреть

Биско-ржавоед (Sabikui Bisco)

Первоисточник: ранобэ Кобукубо Синдзи

Сюжет: постапокалиптическая Япония, где около ста лет назад разразилась катастрофа, которая привела к возникновению Ржавого ветра. Из-за него природу и живых существ пожирает болезнь, напоминающая ржавчину. Уничтожать ржавчину возможно с помощью грибных спор, но отчего-то уцелевшие люди вбили себе в головы, что именно грибы разносят чудовищную хворь. Потому Грибных стражей, которые их добывают и распространяют, объявили вне закона, называя террористами. И самым опасным из них считается Акабоси Биско, который вместе с врачом Нэкоянаги Мило разыскивает легендарный гриб, якобы способный уничтожить ржавчину полностью…

Впечатления: самый близкий аналог, приходящий на ум, — это конечно, легендарный «Триган». Хотя «Биско» выглядит более странным — если не сказать упоротым (неспроста здесь всё замешано на грибочках). Тем не менее аниме смотрится занимательно — мир, герои, сюжет, старомодная атмосфера… Правда, как раз приверженность к «старой школе» может оттолкнуть более молодое поколение анимешников, для которых всякие «Триганы» — старьё несусветное.

Вердикт: интересно, но несколько спорно. Всё-таки временами странностей слишком уж много. К тому же иногда логика в сериале уходит в отпуск, что также ухудшает общее впечатление.

В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой (Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to)

Первоисточник: манга Цурусаки Ю

Сюжет: офисные работники Дзингудзи Цукаса и Татибана Хината дружат с начальной школы, и вот эта парочка внезапно оказывается в фэнтезийном мире с миссией уничтожить местного Князя тьмы. Причём призвавшая их богиня выкинула странный трюк, превратив неприметного Татибану в юную блондинку, настолько красивую, что даже у холодного к женщинам Дзингудзи слюнки текут. Татибана сможет вновь стать мужчиной лишь после успешного выполнения миссии. Вот только хотят ли этого сами закадычные друзья?

Впечатления: полку исекаев прибыло. И по начальным эпизодам исекай получился довольно необычный. Так, герои — мужики 32 лет, потому ведут себя достаточно по-взрослому. Ну и то, что один из них, вечный неудачник, стал красоткой, которая сражает всех наповал, порождает множество забавных ситуаций. Правда, здесь кроется ловушка бесконечного использования одной шутки. Удастся ли выдержать баланс для хорошей комедии до финала?

Вердикт: по четырём начальным эпизодам — неплохая комедия с явным пародийным уклоном. Правда, хохма с намёками на яой становится уже чрезмерно навязчивой.

На просторах Лидейла (Leadale no Daichi nite)

Первоисточник: ранобэ Ceez

Сюжет: прикованная к постели девушка Кагами Кэйна фактически живёт внутри VRMMORPG Leadale World. Неудивительно, что после смерти героини в реальном мире её сознание пробуждается внутри игры, причём в будущем Лидейла, спустя двести лет. И теперь в облике своего персонажа, высшей эльфийки и могущественного мага, Кэйна сполна наслаждается жизнью во всех её проявлениях.

Впечатления: шаблонный исекай, производящий, однако, приятное впечатление. В первую очередь за счёт симпатичной и разумной героини. Сюжет немудрёный — Кэйна странствует по просторам Лидейла, встречает старых знакомых (включая своих детей!), обзаводится новыми друзьями, ну и приключается по-всякому. И всё это очень душевно и с юмором. Правда, остросюжетности явно недостаёт — уж слишком всё благостно.

Вердикт: аниме для расслабления — чисто отдохнуть душой. Ничего выдающегося, конечно, но в целом очень мило. Хотя временами чересчур приторно.

3. Смотреть можно, но зачем?

Куроицу из отдела разработки чудовищ (Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san)

Первоисточник: манга Мидзусаки Хироаки

Сюжет: злодейское тайное общество «Агастья» готовится захватить мир, чему могут помешать многочисленные супергерои. Бороться с ними поможет научный отдел профессора Садамаки, чья задача — создание могущественных монстров. Правда, кроме профессора с его безумными идеями в отделе только один сотрудник — Куроицу Тока, пылкая и старательная девушка.

Впечатления: нечто подобное уже было не раз. В комедийной форме, с фантастическим антуражем показана офисная работа — или, в этом случае, деятельность научного института. Невероятные проекты с сорванными дедлайнами, недостатком финансирования, постоянными сверхурочными, нелепыми капризами начальства — каждый, кто трудился в НИИ, хорошо знаком с подобным. Посыл понятен, временами есть неплохие шутки, но чего-то не хватает. Мешает то ли общая вторичность, то ли плоские персонажи, то ли слабенькая графика — в общем, по начальным эпизодам очевидный середняк.

Вердикт: ну, такое себе. В принципе, можно немного похихикать (особенно если сам работал в этой сфере), но быстро надоедает. Такие аниме хороши в формате OVA на пару эпизодов, но 12 довольно однообразных серий — явный перебор.

Ориент (Orient)

Первоисточник: манга Отаки Синобу

Сюжет: средневековая страна Хинамото (альтернативная Япония) более ста лет назад была завоевана кисинами — то ли демонами, то ли инопланетянами. Кисинам противостояли только буси — местный аналог самураев, чьи потомки ныне считаются в обществе изгоями. Двое юных друзей, потомок буси Канэмаки Кодзиро и сирота Мусаси, решают сражаться с кисинами. И однажды их мечта пойти по пути буси сбывается…

Впечатления: начало довольно занимательное — эдакий более серьёзный гибрид «Гинтамы» и «Гуренн-Лаганна». Но уже с самого финала первой серии начинается дичь, увы, типичная для традиционного сёнена. Ну, знаете, бесконечное превозмогание, спасение в последний момент, море пафосных речей в разгар сражения, неуязвимость героев… В общем, «все штампы в гости к нам».

Вердикт: «Я буду всех защищать!» — если этот девиз традиционного сёнена пока ещё не вызывает у вас кривой ухмылки, возможно, аниме вам и понравится.

Ржавые доспехи (Sabiiro no Armor: Reimei)

Первоисточник: оригинальный сценарий Охине Эзаки

Сюжет: непревзойдённый мечник Ода Нобунага знакомится с воином Магоити, после чего между двумя крутыми бойцами начинается соперничество, которое может обернуться как дружбой, так и враждой.

Впечатления: период Сэнгоку, многолетней гражданской войны в Японии позднего Средневековья — пожалуй, самый популярный в японской поп-культуре. В аниме его обыгрывали в совершенно разных обличьях — от относительно реалистичных до откровенно фантастических. Авторы «Ржавых доспехов» избрали промежуточный вариант — историческую фантазию, где нет магии, но и реализма с гулькин нос. Великий герой Ода Нобунага соперничает с главарём группы наёмников, использующих необычный огнестрел — револьверы, пулеметы, базуки, снайперские винтовки в «средневековых» версиях, которых в реальности не существовало. Сделано с выдумкой, однако многое портит бюджетный видеоряд словно из игр начала 2000-х.

Вердикт: часть взаимосвязанного мультимедийного проекта, куда также входят манга и несколько видеоклипов. Вряд ли этот сериал будет интересен иностранным зрителям — так, середнячок, к тому же с вырвиглазной графикой.

4. Лучше не смотреть

Девушки на линии фронта (Dolls’ Frontline)

Первоисточник: сценарий Кураты Хидэюки на основе мобильной игры

Сюжет: после Третьей мировой войны её основные участники, боевые куклы с ИИ в виде девушек, восстали против людей. Впрочем, не все. И вот спустя 20 лет на Земле идут бесконечные сражения…

Впечатления: военные киборги в виде девушек всех типов и форм — от невинных лоли до грудастых горничных. Мечта фетишиста! Наверное, даже из такого материала можно сделать интересное аниме, если придумать увлекательный сюжет, к примеру. Но в трёх начальных эпизодах сюжет крайне пунктирный — неотличимые от людей робобарышни выполняют разные боевые задачи, произнося при этом пафосные фразы. Сражения смотрятся просто нелепо, графика средней паршивости, яркие герои отсутствуют.

Вердикт: те, кто знаком с оригинальной игрой, утверждают, что в ней очень продуманный сеттинг, да и сюжет достаточно сложный. Однако по начальным сериям этого совершенно не заметно, потому смотреть аниме дальше не хочется. Пожалуй, это проект исключительно для фанатов оригинала.

Девятое племя (Tribe Nine)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кодаки Кадзутаки

Сюжет: в середине XXI века на месте Японии существует государство Нео-Токио, правительство которого, стремясь снизить подростковую преступность, использует очень жестокую игру — экстремальный бейсбол, где можно запросто погибнуть. Крупнейшие группировки, именуемые племенами, ради контроля над территорией сражаются в экстремальном бейсболе, заменив им бандитские разборки.

Впечатления: есть много аниме про разные виды спорта, имеющего фантастические признаки. «Девятое племя» вряд ли можно отнести к удачным историям подобного типа. Из достоинств здесь разве что симпатичная графика. Остальное — ниже среднего. Ладно ещё сюжет не блещет, ведь большинство споконов достаточно однообразны. Проблема в деталях. Так, герои не вызывают никакой симпатии — мыслят как дети малые, логика в их поведении отсутствует. Ситуацию могла бы спасти сама игра, но этот экстремальный бейсбол больше похож на примитивную драку.

Вердикт: муть мутная. Хотя если кто любит мордобой без особой причины в футуристических декорациях, то можно попробовать посмотреть.

Она представилась как ученик мудреца (Kenja no Deshi o Nanoru Kenja)

Первоисточник: ранобэ Хироцугу Рюсэна

Сюжет: школьник Сакимори Кагами — давний фанат ролевой игры Arch Earth Online, где его герой, мудрец Данбальф, считается самым могучим магом. Но однажды Кагами немного поэкспериментировал со своим образом и превратился в лоли Мирай, причём игра стала какой-то пугающе реальной.

Впечатления: очень странный видеоигровой исекай. Уже начальный эпизод уныл до безобразия, хотя концовка достаточно оригинальная. Но вот дальше — клише на шаблоне. И всё это просто скучно. В который раз убеждаешься, что на этой делянке SAO не переплюнуть.

Вердикт: читавшие оригинальное ранобэ утверждают, что авторы аниме активно занимались отсебятиной. Так или иначе, это совершенно вторичный детский лепет.

Сильнейший мудрец со слабейшей меткой (Shikkaku Mon no Saikyou Kenja)

Первоисточник: ранобэ Синко Сёто

Сюжет: сильнейший маг Гайас перерождается в далёком будущем как младший сын герцога Матиас Хильдесхайм. Он поступает в магическую академию, заводит друзей (точнее, подружек) и переживает разные приключения.

Впечатления: первая серия ещё более-менее. Но вот дальше… Всепобеждающий герой, который всех выносит и всё знает. Его совершенно плоское окружение, нужное только для безудержного восхищения протагонистом. Унылый сюжет, похожий на множество других. Отсутствие юмора при обилии пафоса. Глупые штампы вроде героя-мудреца, который краснеет при общении с девушками. Зачем вообще такое смотреть и тем более снимать?

Вердикт: совершенно шаблонная история, каких был уже миллион. При старании, впрочем, даже из сюжетных клише можно сделать что-то более-менее — за счёт героев, юмора или антуража, но здесь стараний не завезли.

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Стоит отметить, что предварительная оценка дана после трёх-четырёх начальных эпизодов, потому, естественно, её нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Ведь не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.