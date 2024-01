Лучшие игры 2023: эксклюзивы Nintendo Switch

После бедного на громкие Switch-эксклюзивы 2022-го прошлый год оказался отдушиной для поклонников Nintendo. Не все релизы оправдали ожидания — поэтому мордашки одного покемона, страдающего нездоровой тягой к кофе, вы здесь не увидите (простите, фанаты Detective Pikachu Returns). Но, не считая небольшого перерыва в августе-сентябре, разработчики каждый месяц исправно радовали владельцев Switch отличными новинками. А какими именно — сейчас расскажем. Мы собрали игры, которые определили для платформы Nintendo 2023 год. Перечислять будем по месяцам, чтобы не обидеть ни один из проектов (ну и ещё чтобы поставить Fire Emblem в самое начало — только тссс).

Fire Emblem Engage

Январь

Серия тактических JRPG Fire Emblem когда-то считалась нишевой — настолько, что Nintendo планировала её закрыть. Но с переездом на портативную консоль 3DS франшиза привлекла новую аудиторию, а в 2019 году — уже на Switch — закрепила успех релизом Fire Emblem: Three Houses. Шестнадцатая часть отказалась от фирменной харкдорности, добавила социальных и ролевых механик и в итоге продалась рекордным для серии тиражом в 4 миллиона копий. Было бы логично ожидать, что после такого успеха студия Intelligent Systems сделает следующую игру духовной наследницей Three Houses, но разработчики выбрали другой путь.

Почти во всех аспектах Engage оказалась противоположностью предыдущей части. Вместо закрученного сюжета с несколькими путями прохождения — простая история об избранном герое с амнезией. Взамен отдельного геймплейного слоя, посвящённого будням академии, — куцый летающий остров, на котором можно с персонажами поговорить да экипировкой закупиться. А слегка упрощённые тактические механики сменились огромным простором для развития бойцов и способностей.

В каком-то смысле это возвращение к корням серии после экспериментальной Three Houses: ключевую роль вновь играет правильный подбор юнитов, задания постоянно подкидывают новые условия для сражения, а система колец, которые дают владельцу силы протагонистов из предыдущих частей, подталкивает экспериментировать с комбинациями. Настолько проработанные и разнообразные тактические RPG выходят нечасто — так что Engage фанатам жанра пропускать точно не стоит.

Metroid Prime Remastered

Февраль

Пока поклонники серии Metroid Prime ждут четвёртую часть, анонсированную ещё в 2017 году, разработчики предлагают вспомнить, с чего началась серия «метроидов» от первого лица. Решение перенести знакомый геймплей не просто в полное 3D, а в новую перспективу ощущалось новаторским в 2002 году — да и сейчас смотрится таким же интересным шагом. Тем более что формула «шутера-метроидвании» с тех пор так и не стала популярной, если не считать нескольких инди-проектов.

Даже если бы первый Prime вышел сейчас с оригинальной (вполне прилично, к слову, сохранившейся) графикой, он был бы нарасхват — настолько хорошо творение Retro Studios выдержало проверку временем. Запутанные поселения павшей цивилизации всё так же интересно исследовать, а спрятанные на локациях улучшения мотивируют осматривать каждый угол. Да и шутерная механика удалась на славу — местные бои с боссами заставляют не только метко стрелять, но и с умом применять арсенал.

Но разработчики пошли дальше и перерисовали всю графику, превратив первый Prime в одну из самых красивых игр на платформе. Новые модели, текстуры, эффекты, освещение — в обновлённой версии ничто не выдаёт почтенный возраст оригинала. С припиской Remastered в названии явно поскромничали: это полноценный визуальный ремейк. И единственная причина, почему он не затрагивает геймплейную основу (не считая изменений в управлении), — в том, что оригинальный игровой процесс в обновлении попросту не нуждается.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Март

В историях про Байонетту всегда сквозила атмосфера какой-то мрачной сказки — несмотря на томный взгляд и смелые наряды главной героини. В Cereza and the Lost Demon разработчики из PlatinumGames наконец-то дали этой сказке волю.

Bayonetta Origins — это метроидвания с акварельным визуальным стилем, чарующим саундтреком и необычным миром, вдохновлённым ирландской мифологией. Вместо ураганного экшена, которым славились предыдущие проекты про ведьму с револьверами, игра предлагает интересный вариант с двумя персонажами (кто сказал Astral Chain?): во время сражений и решения головоломок игроку нужно успевать отдавать команды и ручному демону Чеширу, и юной ведьме Серезе. Поначалу это может показаться не очень удобным, но стоит немного привыкнуть к управлению — и игровой процесс раскрывается во всей красе.

Чтобы оценить прелесть Cereza and the Lost Demon, даже не обязательно знакомиться с основной трилогией. Origins — это приквел, который рассказывает о том, как маленькая девочка, скованная страхами, стала знакомой всем роковой ведьмой. Эта история о взрослении со сказочной эстетикой оказалась маленьким, но бесконечно уютным приключением, пробирающим до глубины души. А потому она наверняка понравится и новым игрокам, и давним фанатам серии.

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp

Апрель

Серия пошаговых стратегий Advance Wars не давала о себе знать с 2008 года, но наконец-то вернулась с полноценным ремейком двух классических частей — и каким!

В Advance Wars игрокам нужно проходить компактные карты, которые представляют собой небольшие тактические головоломки. Какого командира с уникальными бонусами взять на задание? В каком порядке отправить отряды в бой? И где лучше сражаться — учитывая, что разные типы местности дают разные преимущества? Решение этих вопросов затягивает не на шутку — а небольшие размеры карт располагают к коротким игровым сессиям, что идёт только на пользу портативной консоли.

Новичков Re-Boot Camp привлечёт низким порогом вхождения, ярким визуальным стилем и неплохими мультипликационными вставками в сюжетной компании. Знатокам жанра понравится тактическая глубина и дополнительные режимы, которые позволяют экспериментировать с новыми командирами и сражаться с живыми игроками: хоть за одной консолью, хоть по сети. А поклонники Fire Emblem и вовсе почувствуют себя как дома — ведь обе серии произошли от старой стратегии Famicom Wars.

Одна беда — по-настоящему сложных миссий в сборнике не найти. Первая сюжетная кампания вообще похожа на продолжительное обучение. Вторая уже может бросить вызов — но хорошо разобравшийся в механиках игрок быстро одолеет и её. Впрочем, сочетание разных режимов, обновлённой графики и огромного простора для тактических хитростей всё равно делает Advance Wars одной из лучших стратегий этого года — и не только на консолях.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Май

Вплоть до Tears of the Kingdom в серии The Legend of Zelda никогда не выходили полноценные «прямые» продолжения предыдущих игр. Да, после Ocarina of Time была Majora’s Mask — но она оказалась отдельной историей, унаследовавшей лишь движок, графический стиль и некоторых персонажей. А после Wind Waker появились Phantom Hourglass и Spirit Tracks — вот только они, будучи маленькими играми для маленькой консоли, ощущались спин-оффами, а не сиквелами.

Новое приключение Линка нарушает давнюю традицию. Tears of the Kingdom достались от Breath of the Wild не только основные механики, связанные с выживанием и исследованием большого открытого мира, но и сам мир — пусть и с изменениями. По скриншотам и трейлерам две игры казались настолько похожими друг на друга, что злые языки успели обвинить разработчиков в попытке нажиться на использовании успешной концепции. Как же сильно они ошибались!

«Слёзы королевства» умудрились стать геймплейным откровением для серии The Legend of Zelda. Но на этот раз игра берёт не устройством мира, а простором для экспериментов. Разработчики реализовали системный гейм-дизайн во всей красе и позволили игрокам самим искать развлечения. Из-за этого Tears of the Kingdom больше напоминает не привычную «Зельду», а старинную ПК-песочницу Garry’s Mod. Игроки создают безумные конструкции — от ловушек до роботов, — находят новые сочетания оружия, устраивают пыточные для бедных врагов. Идти по сюжету? Зачем? История в Tears, конечно, есть. Она получилась даже более проработанной, чем в предыдущей части, но на фоне геймплейных нововведений безнадёжно меркнет. Игровой процесс — главное украшение новой The Legend of Zelda: стоит игроку немного подключить фантазию, и Tears увлечёт на добрую сотню часов.

Master Detective Archives: Rain Code

Июнь

Авторы Rain Code ещё трилогией Danganronpa доказали, что умеют делать необычные детективные истории с лихо закрученным сюжетом. А шесть лет назад ключевые разработчики серии основали отдельную студию, чтобы заняться другими проектами. Одним из них и стала Master Detective Archives.

Новое приключение в сеттинге, удачно сочетающем элементы современности и готического фэнтези, развивает ключевые идеи Danganronpa и дополняет их свежими геймплейными элементами. Игроку в роли юного детектива с паранормальными способностями нужно расследовать серию убийств: осматривать места преступлений, общаться со свидетелями и советоваться с помощницей — местной богиней смерти.

Хоть сеттинг сюрреалистичной школы и уступил место мрачному городскому фэнтези, фирменный стиль авторов узнаётся сразу — обставлено всё максимально гротескно, но со вкусом. Каждая загадка предстаёт в виде подземелья, в котором улики превращаются в ключи для преодоления препятствий, а подозреваемые — во врагов. Допросы становятся полноценными битвами: от летящих в героя аргументов приходится буквально уворачиваться, а лживые утверждения нужно разбивать атаками-доказательствами. А главное — под всей этой вычурностью скрывается отличная детективная история, в которой находится место и интриге, и возможности как следует пораскинуть мозгами.

Pikmin 4

Июль

Четвёртая часть стратегической серии Pikmin — очень аккуратное, если не сказать безопасное, продолжение. Основная геймплейная формула, построенная на грамотном применении юнитов-пикминов, оставлена почти нетронутой — благо она даже спустя 22 года после выхода оригинальной игры работает отлично. Разработчики просто избавились от некоторых устаревших механик, чтобы ничего не портило удовольствие от игры.

Pikmin 4 — стратегия в реальном времени, хоть по комплексу механик она и близко не подбирается к ПК-классике вроде StarCraft или Command & Conquer. Тут не нужно отстраивать базу и вести напряжённую борьбу за ресурсы — вместо этого геймплей завязан на девяти типах пикминов, каждого из которых можно по-разному применять в бою, и на исследовании локаций. Игра долго разгоняется — поначалу она рискует показаться скучной и излишне простой. Но стоит открыть все доступные инструменты, как Pikmin показывает себя с новой стороны — и вот игрок уже рискует запутаться в многообразии возможностей.

Впрочем, потеряться здесь совсем не страшно: это ещё одна игра, где сложность — не главное. Стратегия позволяет отматывать время назад, когда игрок допускает ошибку, и почти не наказывает за тактические просчёты. Даже привычного для серии временного лимита тут нет. Да и эстетика подкупает: узнаваемые декорации Земли, с которой исчезло человечество, контрастируют со странными образами местной фауны.

Концепция «стратегии про исследование мира» может выглядеть непонятной, но стоит её распробовать — и вы не заметите, как после прохождения четвёртой части возьмётесь за предыдущие (кстати, Nintendo предварительно портировала их на Switch).

Super Mario Bros. Wonder

Октябрь

Когда Nintendo в 1996 году познакомила усатого водопроводчика с трёхмерным пространством в Super Mario 64, серия отчётливо разделилась на два направления. Условно «основные» части — Sunshine, Galaxy и Odyssey — продолжили осваивать формат 3D-платформера, а в перерывах выходили более классические 2D-игры. Последние зачастую уступали «старшим братьям» по части разнообразия контента и механик, да и в целом выглядели слишком старомодными. А потом вышла Super Mario Bros. Wonder — и стала настоящим откровением. Не для платформеров в целом — та же дилогия Ori привнесла в жанр гораздо больше нового. Но в рамках игр про Марио Wonder доказала, что два измерения ещё рано хоронить!

Разработчики умудрились втиснуть в классический формат столько свежих механик, что голова идёт кругом. На каждом уровне Wonder находит чем удивить: локации перестраиваются, на них появляются новые противники, пол уходит из-под ног, а потолок стремительно опускается. Гейм-дизайнеры часто показывают что-то новое лишь для того, чтобы подарить игроку необычный опыт, — и уже на следующем уровне творят нечто другое.

При этом основной игровой процесс, завязанный на сборе монеток, секретов и «чудесных цветов», похож на тот, что был в предыдущих частях. Но эффекты, которые включаются после нахождения очередного цветка, делают Wonder крайне непредсказуемой — в хорошем смысле слова. В этой игре никогда не знаешь, чем обернётся прохождение, — а потому от неё сложно оторваться. Абсурдный уровень полировки (характерный для игр серии), идеально перетекающие одна в другую анимации, удобное управление, яркие эффекты и запоминающаяся музыка — 2D-игры про Марио ещё никогда не выглядели так хорошо.

Wonder — идеальная игра для всей семьи. В кооперативе проходить уровни ещё веселее, а сложность настроена правильно — так, что неопытные или юные игроки не почувствуют дискомфорта, а прожжённые любители платформеров смогут разблокировать испытания посложнее. По-настоящему хардкорных этапов тут, правда, найти не получится — но и заскучать игра не даст.

Super Mario RPG

Ноябрь

Вскоре после Wonder на Switch вышла ещё одна игра про Марио — принципиально другая и по настроению, и по игровому процессу. Super Mario RPG — ремейк одноимённого проекта с Super Famicom, и условно он относится, как нетрудно догадаться по названию, к жанру японских ролевых игр. «Условно» — потому что привычного для jRPG гринда или сложных систем развития вы здесь не найдёте: от привычных жанровых элементов в Super Mario RPG осталась лишь основа, обильно сдобренная другими механиками.

Например, в сражениях нужно учитывать уязвимости врагов и выбирать правильные способности — но при этом бои заканчиваются быстро и сочетают пошаговость с QTE. Исследование мира линейное — зато на локациях регулярно попадаются секреты и платформинговые этапы (основная серия обязывает). Боссы, как правило, проходятся с первой попытки — но каждый предлагает уникальную механику. Один отключает кнопки на контроллере, отбирая у игрока определённые действия, а другой создаёт злых клонов Марио и его товарищей.

Super Mario RPG — это не «jRPG для самых маленьких», а скорее «jRPG для всех». Игра уважает время пользователя, не грузит его лишними характеристиками и старательно развлекает сменой ярких сеттингов. Марио с сопартийцами успевает посетить и мрачные подземелья, и проклятые шахты, и пиратский корабль с призраками. Разве что сюжетных откровений от Super Mario RPG ждать не стоит — история про сбор звёзд и спасение Грибного царства нужна скорее для обоснования приключений главного героя. А большего в такой игре и не требуется.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Декабрь

У серии Dragon Quest хватает спин-оффов на любой вкус — некоторые из них даже превратились в целые мини-франшизы. Оригинальная Monsters вышла ещё на Game Boy Color и во многом подражала Pokémon, хотя и без оригинальных находок не обошлась. Следующие части постепенно развивали уникальные идеи, радуя поклонников основной серии, но всё равно оставались в тени игр Game Freak. Но сейчас, когда франшиза Pokémon завязла в технических проблемах и самоповторах, у Monsters появилась возможность проявить себя.

А вот воспользовались ли разработчики этой возможностью — вопрос спорный. The Dark Prince обходится без революционных изменений в проверенной формуле, но отлично дорабатывает идеи предыдущих частей. Игрокам снова предлагают путешествовать по знакомому миру (на этот раз — из Dragon Quest IV), разводить монстров, которых тут больше 500 разновидностей, а главное — собирать идеальную команду для пошаговых сражений. Параллелей с Pokémon создатели явно не боятся — они просто стараются усовершенствовать знакомый геймплей и перенять лучшие находки конкурента.

Жаль, что и технические проблемы прошлогодних Scarlet / Violet разработчики Monsters тоже решили перенять — игра частенько подтормаживает на портативном железе. Но если закрыть глаза на нестабильную производительность, то в The Dark Prince можно найти отличную «монстрособирательную» RPG с увлекательным сюжетом, восхитительным саундтреком и красивым миром, стилизованным под фирменную рисовку Акиры Ториямы.

* * *

В фанатском сообществе Nintendo долго ходила теория о том, что нехватка громких релизов в 2022 году вызвана желанием компании сохранить главные проекты для полумифической Switch Pro. Но прошёл ещё год, линейка эксклюзивов консоли пополнилась прекрасными играми — а новый девайс так и остался интригующим слухом. Естественно, теперь игроки считают, что в 2024-м компания уж точно выпустит консоль! Верится с трудом, но… Вдруг Nintendo недаром не анонсировала на следующий год почти никаких эксклюзивов?