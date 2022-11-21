Обзор Bayonetta 3. Всё, везде и ведьмы

Ни затянувшаяся разработка, ни очевидно скромные технические возможности консоли, ни скандал с актрисой Хелленой Тейлор, отказавшейся озвучивать главную героиню из-за якобы скромного гонорара, не помешали Bayonetta 3 с триумфом выйти на Nintendo Switch — пять лет томительного ожидания оказались вознаграждены и отличными оценками критиков, и неплохими стартовыми продажами. Последние годы PlatinumGames не сидели сложа руки и успели стать звёздами игровой индустрии с выходом NieR: Automata, получить массу положительных отзывов за Astral Chain и тумаков за провальную Babylon’s Fall. Третья часть приключений брюнетистой ведьмы стала больше, смелее и безумнее двух предыдущих, вместе взятых, хоть и не всегда это идёт ей на пользу.

Жанр: слэшер Разработчик: PlatinumGames Издатель: Nintendo Возрастной рейтинг: 16+ Перевод: субтитры Платформы: Nintendo Switch Похоже на: Devil May Cry * Astral Chain * NieR: Automata

Начинается Bayonetta 3 и вовсе со смерти главной героини, которая до этого смогла играючи остановить нашествие обезумевших ангелов и демонов. Буквально в прологе Байонетта погибает на глазах изумлённой публики и своей ученицы Виолы от рук монструозного синего чудовища. Но не стоит поспешно её хоронить и звонить в полицию: на самом деле погибает не наша любимая Байонетта, а одна из сотен, тысяч или даже миллионов её копий.

Да, сценаристы PlatinumGames пошли по популярной и уже основательно затоптанной дорожке Мультивселенной, которая и служит неловким оправданием здешнему сюжету. Титульная Байонетта теперь вынуждена перемещаться между мирами, собирая некие Механизмы Хаоса. Они должны помочь остановить зловещего Сингулятора, стремящегося схлопнуть все миры в один, и его армию гомункулов.

Благодаря такой концепции вместо стройного, изящного и драматичного сюжета, который демонстрировали первые две части, в Bayonetta 3 игрока ожидает легковесный бодрый капустник с тысячей тонн фансервиса и прогрессирующей гигантоманией. Кат-сцены и диалоги в 15-часовой игре занимают теперь заметное место, в них с космической скоростью пролетают знакомые персонажи, множество альтернативных миров и, в качестве украшения этой композиции, двойники Байонетты. Жаль только, что встречи с ними мимолётны и обычно служат для получения очередного безумного оружия. Например, волшебного огненного йо-йо или комплекта из шляпы и посоха, призывающего странные предметы вроде голубей и кеглей из боулинга.

В комплекте с инфернальным оружием из иных миров Байонетта получает и новых демонов, которые теперь стали неотъемлемой частью боевой системы. Если раньше главная героиня использовала чудовищных созданий, чтобы добивать самых злых и огромных врагов, то теперь без демонов не проходит ни одно сражение. Патентованные бои с фирменным замедлением времени, акробатическими кульбитами и грациозным избиением при помощи десятков приёмов на манер Devil May Cry, конечно, никто не отменял, но их эффективность заметно снизилась: зачем потеть и мучиться, когда можно за считаные секунды набрать полоску демонической энергии и призвать себе на помощь инфернального монстра размером с десятиэтажку?

Большинство сражений теперь выглядят соответственно: пока полуобнажённая Байонетта с блаженной улыбкой танцует на месте, адский паровозик из преисподней или гаргантюанская жаба превращают поле боя в выжженную пустыню. Смотрится это весьма впечатляюще, но некоторые поклонники классических слэшеров будут расстроены. Естественно, авторы компенсировали возросшие силы героини такими же циклопическими противниками — они буквально не помещаются на экране.

Ради этого пришлось переработать и дизайн локаций, которые стали такими же огромными. С одной стороны, теперь их интереснее исследовать на предмет потайных сундуков, испытаний и секретных сражений. С другой — раздавшись в размерах, локации явно потеряли в детальности и некоем уютном обаянии, которое было у Вигрида и Филбумвинтера. В какой-то момент авторы, кажется, планировали сделать Bayonetta 3 игрой в полуоткрытом мире, но потом всё же вернулись к привычной структуре. А вот опустевшие уровни дорабатывать не решились, поэтому пробежки по огромному альтернативному Каиру или Токио стали немного занудными.

Скучать, к счастью, Bayonetta 3 если и позволяет, то лишь изредка. Авторы буквально каждые 15 минут подмешивают к привычному исследованию мира и боям элементы разных жанров. Триквел Bayonetta, похоже, впитал весь опыт разработчиков, особенно их NieR: Automata. В одну минуту игра превращается в трёхмерный платформер, затем — в файтинг с участием огромных неповоротливых кайдзю, следом может идти бодрый скролл-шутер или адреналиновая погоня. Регулярные побочные миссии с участием подруги Байонетты по имени Жанна выглядят как полноценный сайдскроллинговый стелс: с прятками в вентиляции, скрытной ликвидацией и душевыми процедурами. Для фансервиса, естественно. Декорации и ситуации практически не повторяются, что заметно оживляет устоявшуюся за две части формулу — видно, что авторы приложили к созданию триквела максимум фантазии и креатива не только в безумных постановочных CGI-роликах.

Другим приятным добавлением к знакомому геймплею стало появление второго полноценного играбельного персонажа — разбитной девицы Виолы, которой помогает в бою гигантский Чеширский Кот. Вместо уклонения Виола полагается на идеальные парирования, метает дротики и шинкует врагов катаной не хуже Вергилия из обновлённой Devil May Cry 5. Думается, никто не отказался бы от полноценного спин-оффа про эту юную особу — тем более что задел на него авторы тоже оставили.

У Bayonetta 3 есть лишь одна однозначная слабость, и обойти эту тему нельзя. Все творческие решения и полёт фантазии художников студии PlatinumGames упёрлись в слабые технические возможности Nintendo Switch, отметившей своё пятилетие. Из-за обилия спецэффектов, огромных локаций с гигантскими монстрами и безумного желания авторов уложиться в 60 FPS выглядит Bayonetta 3 неоднозначно — местами, по меркам платформы, очень симпатично, но иногда чуть ли не хуже первой части 2009 года. Особенно досталось разрешению — в портативном режиме порой кажется, что ты смотришь на своём новеньком смартфоне видео в 360p. Наличие фоторежима здесь ощущается и вовсе какой-то извращённой японской шуткой.