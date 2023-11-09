Обзор Super Mario Bros. Wonder. Тот самый слон

Разговор о Super Mario Bros Wonder можно ограничить восторженными первобытными звуками, что будет правдиво и честно. Игры этой серии могут быть сколь угодно вылизанными и безупречными, но советовать их кому-то крайне сложно. Да и какие доводы надо привести — непонятно: при беглом осмотре новая игра про Марио не отличается от любой старой, просто в Wonder по какой-то причине можно превращаться в слона, и это вроде как должно вам продать игру.

Жанр: платформер Разработчик: Nintendo EPD Издатель: Nintendo Возрастной рейтинг: 6+ Перевод: текст Платформы: Nintendo Switch Похоже на: Если вы не знаете, что из себя представляют игры про Марио, что ж — с возвращением! Где вы пропадали 37 лет?

Nintendo когда-то вывела эталонную систему игр «Марио», которую как-то конкретно видоизменять не только не нужно — это просто грешно! Каждый элемент этой системы, будь то противник, скорость бега, движущаяся платформа или что угодно ещё, имеет свою чёткую особенность и легко комбинируется с другими элементами, позволяя создавать нечто новое. Иными словами, Super Mario Bros. — это конструктор с кучей деталей, из которых можно собрать нечто увлекательное, и это будет работать как математическая формула.

Чтобы понять всю простоту и гениальность системы, можно вспомнить дилогию Super Mario Maker, где игрокам позволили творить собственные уровни, степень креативности которых порой выше, чем в основных играх серии: можно попасть в многоэтапную головоломку-лабиринт или каким-то образом взять под управление панцирь от купы, хотя сама игра такую возможность не предусматривает. Создать можно почти что угодно и какой угодно сложности, от прогулочных этапов для новичков до так называемого Кайзо — зубодробительно сложных уровней с неочевидными комбинациями элементов, для прохождения которых нужна машинная точность и непревзойдённое мастерство.

Таким образом, имея на руках совершенную, отшлифованную временем систему, Nintendo не нужно каждый раз пересобирать все заново, чтобы удивить игроков, — достаточно добавить новый набор деталей, которые полностью меняют восприятие игры. Это работает каждый раз, и это многих бесит! Чтобы вызвать визги у фанатов и чувство новизны, играм Super Bros. хватает всего пары-тройки костюмов с уникальными умениями и щепотки новых врагов. Но Super Mario Bros. Wonder не знает слова «достаточно»! В ней буквально каждый уровень предлагает уникальные ситуации, врагов или их комбинации: на одном этапе противники создают тебе платформы, на другом нужно взаимодействовать с трубами и панцирями от улиток, на третьем тебе приходится сражаться с ожившими зёрнами кукурузы, лопающимися в попкорн на горячих поверхностях…

Разработчики просто собрали самые лучшие идеи из прошлых частей и придумали новые. Кажется, разработка шла примерно так: «На этом уровне нужно собирать платформы из кусков, висящих в воздухе? Отлично, пусть это будет отличительной чертой конкретно этого уровня! А вот здесь нужно толкать препятствия, чтобы находить секреты и тайные проходы? Убедитесь, чтобы это не ни разу не повторилось в том же виде! На этом уровне мы хорошо спрятали настоящий финал и награду, а обычный маршрут ведёт к фальшивому флагу? Да, это определённо сделает уровень таким же уникальным, как остальные! Что там с механикой закапывания под землю? У нас есть под неё место, или уровни уже закончились?»

Разнообразие Super Mario Wonder заложено не только в костюмы или особенности противников, но и в само устройство уровней, их игровой дизайн. Их наполнение, формат, темп и даже конечная цель могут отличаться. На одном придётся показывать мастерство седлания ракет, а на следующем нужно решить головоломку с выключателями и скоростными платформами. Отсутствие таймера сыграло только на руку, ведь теперь ничто не мешает спокойно изучить уровень на предмет многочисленных секретов и тайников. Некоторые из них нужно открыть, используя способности противников — например, пробить блоки быком или уничтожить часть уровня гигантской камбалой. Не менее важно притащить на уровень определённый костюм или павер-ап, ведь тот же слон может разбивать блоки перед собой и набирать воду в хобот для полива местных растений, что зачастую помогает найти нужный проход.

В принципе, уже этого вполне достаточно, чтобы назвать Wonder хорошей игрой, но ведь это ещё не всё! На абсолютно каждом уровне есть чудо-цветок, который не просто меняет всё вокруг, а как будто переносит тебя в другую реальность. Взяв такой цветок, ты никогда не знаешь, чего ожидать: возможно, ты превратишься в облачную платформу, или тебе придётся спешно убегать от стада быков, или тебя отправят в космос, или время замедлится, а может, ускорится, а может, и то и другое сразу, можно даже попасть на настоящую викторину с вопросами по игре! Каждый чудо-цветок — это запакованный сюрприз, ты хочешь как можно быстрее открыть его и посмотреть, что тебя ждёт. Спойлер: всегда что-то удивительное и неожиданное. Когда весь уровень превращается в огромный снежный шар и он буквально сносит финальный флаг, отправляя его куда-то за край экрана, трудно сдержать восторг.

При этом чудо-цветы опциональны и вы можете пройти уровень как классический платформер. Почему кому-либо может быть это интересно? Ну, потому что поиск тайников или скоростные прохождения никто не отменял, да и эти уровни можно перепроходить по-разному. Всё из-за значков — ещё одной механики, которая прямо влияет на игровой процесс. Их надо либо покупать за местную валюту, накопленную на уровнях, либо получать за прохождения этапов с полосами препятствий.

Если видите такие, то лучше их обязательно пройти, ведь значки позволяют вам быстрее бегать, выше прыгать или даже цепляться за стены посредством лозы. Есть значки с пассивными умениями, позволяющие на старте получить гриб или монетки за противников, а ещё парочка добавлена скорее ради веселья. Выбрать на уровень можно только один из них, все сразу нацепить не получится, но даже так значки ощутимо влияют на игровой процесс, позволяя подогнать его под себя или меняя сложность уровня. Некоторые из значков весьма специфичны и подходят только для определённых зон, но большинство них можно носить не снимая всю игру — главное, выбрать, какой из них тебе больше нравится.

Или же можно бросить себе вызов, нацепив значок, который заставляет тебя прыгать постоянно и зайдя на уровень, где все противники прыгают вместе с тобой. А может, стоит пройти игру со значком, который делает Марио невидимым, из-за чего противники на него не реагируют? Звучит очень полезно, правда вот, игрок тоже не видит Марио!

Иными словами, игрок с любым навыком может подстроить сложность под себя. По классике в этом помогают и персонажи: если стандартный набор героев — это нормальный режим, то разноцветные Йоши и Кралик не получают урона от противников вовсе и могут проходить уровни, не волнуясь за жизни, правда, павер-апы и цветы им в таком случае недоступны. Включить онлайн-режим, неожиданно, также полезная и очень забавная опция: в таком случае с вами уровень будут проходить полупрозрачные проекции игроков со всего мира, почти как (вы не поверите, с чем я сейчас сравню, сам не ожидал, что у меня получится) духи в Dark Souls!

Другие игроки не только добавляют ещё больше жизни и движения на уровни. Крайне полезно следить за другими игроками, которые нашли спрятанный блок или показали, как надо прыгать, чтобы добраться до секрета, который ты даже не заметил. Ну и конечно, у вас случаются негласные соревнования по скоростному прохождению уровня.

Но всё же чаще вы друг другу помогаете: каждый игрок может поставить на уровне свою метку, и, если игрок получит фатальный урон, столкнувшись с противником или упав в лаву, он не умрёт сразу, а превратится в призрака, у которого есть пять секунд, чтобы найти другого игрока или его метку. Коснувшись их, игрок воскреснет и получит ещё один шанс, потеряв при этом свои павер-апы. Удивительно, но спасение игроков оказалось примерно таким же увлекательным, как если бы была возможность скидывать их в лаву. Хочется находить на уровне самые проблемные места, чтобы твоей меткой пользовалось как можно больше игроков. Когда из-за экрана летит паникующий призрак, ты бросаешь все дела и пытаешься ему помочь, даже если сам рискуешь.

А вот кооперативный режим, в отличие от онлайна, странный. Если набрать четыре человека, которые просто несутся вперёд, то всё превращается в безумную кашу из эффектов, что, конечно, весело, но непонятно, насколько. А вот проходить уровни вдумчиво уже гораздо сложнее, ведь камера следит только за одним персонажем-лидером. Из-за этого тем, у кого навык игры лучше развит, приходится постоянно останавливаться и ждать своего напарника, а если тот оказался за краем экрана, то он превратится в призрака и сразу телепортируется к другому игроку. Так что не весело ни тем, ни другим: ты либо стоишь и ждёшь, либо умираешь и как будто не играешь вовсе. Вероятно, разделение экрана было бы куда лучшим решением.

Обилие новшеств объяснили очень легко: действие игры проходит не в привычном Грибном королевстве, а в Цветочном, очень удобно расположившимся по соседству. Марио и компанию туда занесло на удивление буднично и без какого-либо драматизма. Никаких погонь, перелётов, вырванных с корнем замков или внезапных телепортов: водопроводчики и принцессы Грибного королевства просто решили нанести дружеский визит Принцу Флориану, который решил показать им некий чудо-цветок. Естественно, церемония была обречена на трагедию, ведь там, где Марио и Пич, всегда есть Боузер. Этот парень себе не изменяет: пышет огнем, злобно смеётся и трогает то, что трогать нежелательно. В этот раз Боузер смешал свою ДНК с ни много ни мало целым замком, превратившись в огромную летающую крепость. Испуская едкий дым, он переоборудовал домики местных жителей в тюрьмы и завис над Цветочным королевством, подготавливая некое коварное и зловещее «чудо». Естественно, нам предстоит разрушить его планы, собрать чудо-семена и всех спасти.

На этом сюжетная составляющая фактически заканчивается, что ожидаемо. Да, в этом году снова без психологической драмы Луиджи про вечное нахождение в тени Марио, увы! Иронизировать над историей в играх про Марио можно долго, ведь обычно всё остальное не вызывает серьёзных нареканий. Но в этот раз игроки вовсе остались безмолвными — с отвисшей челюстью всё-таки много не наговоришь.

Super Mario Bros. Wonder непринуждённо поднимает стандарты жанра куда-то к облакам, причём всего одной рукой. К такому мало кто оказался готов. «Плоские» игры про Марио уже давно воспринимаются как приятный, но не самый обязательный аперитив перед играми объёмными. Так сложилось, что в трёхмерных приключениях водопроводчика больше инноваций, больше геймплея, и даже сюжета в них больше. 3D Mario банально важнее 2D Super Mario Bros., но Wonder взяла и нивелировала эту разницу, показав один из самых впечатляющих и незабываемых игровых опытов за последние годы.

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Super Mario Bros. Wonder — это та самая игра, о которой ты думаешь перед сном и с мыслями о которой ты просыпаешься. Каждый уровень здесь — это концентрат веселья и неожиданных решений. Единственное, что заставляет выключить игру, — это осознание того, что она закончится и тебе не хочется, чтобы это произошло быстро. Mario Wonder невероятно красива, она пёстрая и яркая ровно настолько, чтобы не раздражать, новые анимации персонажей выглядят до жути естественно и плавно, а обилие мелких деталей и реакций на происходящее у всего и вся заставляет внимательно рассматривать окружение.

Super Mario Bros. Wonder действительно чудесная игра. Та, от которой ты можешь ничего не ждать, но которая лечит твою душу и приносит в твою жизнь чувство прекрасного и удовлетворение. Пропустить такое — совершить преступление против себя.