12 отличных фантастических игр, которые вы наверняка пропустили в 2023 году

Об этих двенадцати месяцах ещё долго будут слагать легенды! Такого урожайного года, как этот, в игровой индустрии не было лет двадцать — 2023-й оставил позади и потрясающий 2011-й, и яркий 2007-й, и вплотную приблизился к 2004-му. Но даже если вы урезали себе сон или нашли на чердаке маховик времени, найдётся немало прекрасных проектов, которые по разным причинам прошли мимо. «Мир фантастики» предлагает пополнить ваш бескрайний бэклог целой дюжиной замечательных игр, оставшихся в тени более громких релизов. #Итоги2023 начинаются!

Humanity

Жанр: головоломка

«Завораживающий родственник Lemmings от авторов Tetris Effect» — примерно так можно было бы описать Humanity одной короткой фразой. Нарочито стерильный дизайн, пульсирующий саундтрек и понятный концепт — сопроводить толпу людей до конца уровня — поначалу не вызывают ничего, кроме лёгкого любопытства. Мы в роли пёсика сиба-ину расставляем стрелочки, ведём вереницу людей и пытаемся извлечь из невнятных диалогов крохи сюжета.

Но с каждым уровнем задачи становятся всё сложнее и сложнее. На каких-то плитках люди автоматически начинают подпрыгивать, где-то нельзя менять маркеры на ходу, появляются блоки для постройки мостов или сносящие всё с пути вентиляторы. А дальше будут и враждебные племена человеков, и ловушки, и потайные ходы и бог знает что ещё. Тем временем в потоке странных разговоров нашего пёсика с некой высшей силой даже начинает вырисовываться какая-то история — ведь зачем-то же нас заключили в тело белой собачки и заставили управлять потоками людей?

Humanity — это феноменальная головоломка, которая умеет постоянно подкидывать новые механики, плавно увеличивает сложность и дружелюбна к тугодумам. Это не уровень Portal 2 или The Talos Principle, но где-то очень недалеко.

Pizza Tower

Жанр: платформер

Рецепт Pizza Tower прост, как пицца пепперони: берём классические платформеры 16-битной эпохи, добавляем гротеска «Рена и Стимпи», рисунки, словно из редактора MS Paint, заправляем гиперскоростями ёжика Соника, и вуаля — получается совершенно отвязная игра, которая эксплуатирует все достижения жанра за три десятилетия, порой ломая представления о нём самым наглым образом.

Например, наш главный герой, реактивный итальянский повар Пеппино Спагетти, бессмертен: удары врагов или падение в пропасть лишь убавляют количество полученных очков и снижают скорость. Все этапы делятся на две части: сначала мы исследуем уровень на предмет секретов и бонусов, а потом резво с него удираем за отведённое время.

Каждый уровень Pizza Tower уникален не только стилистикой, но и какой-то деталью: где-то Пеппино преследуют враги, реагирующие на звук, а где-то он может взять в руки меч и превратиться в рыцаря. Конечно же, в конце каждого этажа «Башни пиццы» ждёт ещё и какой-нибудь каверзный босс, заставляющий подробнее изучить богатый набор движений протагониста.

Пробежать Pizza Tower можно за какие-то пять-шесть часов, но она оставляет возможности для самосовершенствования: в погоне за высочайшим рейтингом или за поиском всех секреток можно провести несколько увлекательных вечеров.

Cocoon

Жанр: головоломка

После выхода INSIDE в 2016 году её авторы громко рассорились и разбежались по углам. Арт Йенсен с оставшимися разработчиками вот уже несколько лет делает неизвестный проект под рабочим названием Rover, сооснователь студии Дино Патти в 2022 году огорчил многих посредственным пазл-платформером Somerville, зато ведущий гейм-дизайнер Limbo и INSIDE Йеппе Карлсен не сидел сложа руки и показал, кому именно эти игры обязаны своим успехом.

Cocoon — ещё один уникальный инди-проект, который, как и предыдущие работы Карлсена, мгновенно погружает в состояние глубокой медитации. Здесь мы тоже оказываемся в странном сюрреалистичном мире, только на этот раз играем не мальчиком, а каким-то мотылькообразным насекомым, которое взаимодействует с миром нажатием одной кнопки. Почти все загадки основаны на применении разноцветных сфер, которые жучок может носить с собой, причём в них самих скрыты целые локации. На словах звучит ужасно странно и запутанно, но объяснить элегантность и простоту Cocoon в двух словах невозможно. Она одновременно напоминает и ICO, и подземелья в The Legend of Zelda: A Link Between World, и Hob, и, конечно же, INSIDE, но остаётся при этом самобытной, странной и чертовски привлекательной вещью в себе.

Viewfinder

Жанр: головоломка

Viewfinder на первый взгляд смотрится довольно бледно на фоне прочих известных представителей жанра. Тут нет юмора и изящества Portal, философских размышлений Talos Principle или зарядки для мозга, как в The Witness. Это игра буквально одной интересной идеи, но авторы умудрились реализовать её настолько приятно и комфортно, что Viewfinder с лёгкостью может забрать титул самой уютной и расслабляющей игры 2023 года.

Концепция нетривиальна — мы можем использовать фотографии, чтобы размещать в пространстве изображённые на них объекты. Взял картинку с лестницей, прикрепил перед собой, и вуаля — перед тобой настоящая трёхмерная штука со ступеньками, забирайся на новую часть локации и думай, что делать дальше. Нечто похожее было в игре Superliminal, но здесь эффект погружения и релаксации в разы сильнее — за счёт тёплого визуального ряда и какой-то умиротворяющей ненавязчивости.

Сложность растёт постепенно: сначала мы используем только готовые фотографии, потом учимся делать их сами камерой на штативе, потом уже носим её с собой… Запаса механик с лихвой хватает на те пять-шесть часов, которые занимает спокойное, размеренное прохождение.

Jusant

Жанр: симулятор

Французская студия Don’t Nod более всего известна приключенческими играми про актуальные проблемы современности, политику и толерантность. Но в 2023 году она совершенно неожиданно отошла от своих излюбленных тем и сделала расслабляющую медитативную игру-головоломку про покорение огромной горы.

Геймплей Jusant чем-то напоминает смесь акробатических эпизодов из Uncharted 4, скалолазание из последних The Legend of Zelda и самую чуточку — Death Stranding. Мы используем верёвки, крючья и уникальные способности умилительного компаньона-водяного, чтобы лезть всё выше и выше, а попутно останавливаемся, чтобы узнать историю мира, в котором наступил чудовищный отлив моря. В Jusant нет неправильных путей, экранов перезагрузки и «геймоверов», врагов и экшена — только путь наверх и потрясающие виды вокруг.

Процесс покорения вершины увлекателен сам по себе, но авторы смогли сотворить ещё и прекрасную мистическую историю — про засуху, племена людей, населявших окрестные скалы и древнюю таинственную расу, к которой, кажется, имеет отношение наш забавный спутник. При этом в игре нет диалогов и в принципе не очень много текста, за исключением записок, — почти все детали мира постепенно проясняются из потрясающе детализированного окружения.

Dave the Diver

Жанр: всё везде и сразу

Dave the Diver — одна из самых сумасшедших и удивительных инди-игр 2023 года. Начинается она как простенький симулятор подводной рыбалки пополам с тайкуном по управлению суши-баром: надеваешь гидрокостюм, ловишь рыбу, подаёшь её на стол гостям вместе с напитками, на полученные деньги улучшаешь экипировку и собственный ресторанчик, нанимаешь новый персонал и повышаешь уровень своей кухни… Но это лишь самый верхний слой геймплея, за которым безостановочно сыплются новые фишки, механики и забавные неожиданности.

Здесь есть: забеги на морских коньках, мини-огород прямо как в Stardew Valley, примитивный стелс на манер первых частей Metal Gear, фотографирование рыб с видом от первого лица, пазлы, тематические морские вечеринки для гостей, прокачка героя, сражения с чудовищами и даже, чёрт возьми, полноценная визуальная новелла! И всё это выглядит не слепым нагромождением элементов «чтоб было», а полноценными частями одного большого увлекательного приключения.

Геймплей украшен приятной пиксельной графикой, снабжён солидным количеством симпатичных кат-сцен для каждого внутриигрового события, приправлен добрым юмором и нанизан на интересный сюжет про странные землетрясения, которые случаются в морских глубинах.

Dredge

Жанр: симулятор рыбалки

Dredge, как и Dave the Diver, поначалу кажется сущей безделицей. Есть кораблик, который бороздит просторы водной глади, ловит рыбку при помощи простейшей мини-игры и, конечно же, прокачивается. Новых механик со временем в игре не появляется, но они и не очень-то нужны — Dredge делает интересно иначе: мирный симулятор рыбалки медленно, но верно сползает в хтонический ужастик. Сначала моряки травят байки про странности морской пучины, потом на крючок всё чаще попадается мерзкая мутировавшая рыба, а на архипелаг спускается зловещий туман. Заканчивается всё обычно тем, что капитан судна постепенно сходит с ума и начинает видеть скалы там, где их раньше не было в помине…

Творение крошечной новозеландской студии лучше подавляющего большинства игр, созданных по мотивам творчества великого Лавкрафта. Dredge смогла изумительно уловить то мрачное ощущение вечного напряжения, ускользающей тайны и одновременного ужаса перед неизвестным, за которое все полюбили творчество затворника из Провиденса. Что-то подобное в своё время предлагала Sunless Sea, только та была в разы сложнее и зануднее.

Blasphemous II

Жанр: платформер

Первая часть Blasphemous запомнилась всем не своим хардкорным геймплеем, похожим на геймплей Hollow Knight, а мрачными религиозными мотивами, пронзительной хтонью и средневековой меланхолией. Игралась она местами катастрофически душно, но всё же каким-то образом продалась миллионным тиражом. В Blasphemous II просто улучшили то, что нуждалось в апгрейде, и починили, то, что казалось сломанным. Враги стали интереснее и разнообразнее, вместо одного скучноватого оружия игроку доступно теперь целых три, дизайн локаций получился выразительнее, а платформинг, на который все жаловались раньше, — удобнее и приятнее. Вроде бы буквально всё тоже самое, что раньше, только почти не раздражает!

Всё остальное на месте — фирменная «страдающая» стилистика с привкусом Босха и Гойи, сражения с боссами, нелинейная структура порядочной метроидвании, фантасмагоричный сюжет и гипертрофированная жестокость. Если вы такое цените — ни в коем случае не проходите мимо!

Sea of Stars

Жанр: классическая jRPG

Канадской студии Sabotage явно нравится создавать духовных наследников великих игр прошлого. Их дебютный проект, платформер The Messenger, явно вдохновлялся классическими частями Ninja Gaiden. Его приквел под названием Sea of Stars очень старается походить на Chrono Trigger — одну из лучших японских ролевых игр 1990-х. Получается это с переменным успехом, но в целом результат стоит назвать довольно удачным.

В чём Sea of Stars точно преуспела, так это в создании тёплого и уютного мира. Пиксель-арт здесь потрясающ и очарователен, а вкупе с саундтреком Ясунори Мицуды (да, тот самый, что писал музыку к Chrono Trigger!) он может с лёгкостью вернуть в тёплое ламповое детство.

Правда, вырвать из погружения могут однообразные и занудные бои, основанные на поиске стихийных уязвимостей врагов, и неожиданно заупокойный сюжет, который спасают лишь приятные герои. Но будем считать это тоже частью ностальгического опыта. В конце концов, не просто же так игра получила премию Golden Joystick как «Лучшая инди — 2023»! Правда? Правда?..

…Или просто никто из голосовавших так и не удосужился пройти её до самого-самого конца?

Turbo Overkill

Жанр: шутер

Даже среди десятков расплодившихся, как грибы после дождя, бумер-шутеров, Turbo Overkill стоит не просто особняком, а огромным логовом межгалактического суперзлодея. Да, у неё очень много очевидных параллелей с классикой 1990-х: брутальный герой, пиксели, много мяса и огромный арсенал средств убийства. Но это не очередной клон Quake или Duke Nukem 3D — у игры бесчисленное количество собственных достоинств, которые созданы современным геймдевом, а не подражательством седой старине.

Во-первых, Turbo Overkill поражает безостановочным действом с прекрасным ритмом и диким темпом: сражения как будто ускорены раз в пять. В эту игру категорически воспрещается играть перед сном — пульс уже через пару минут будет выдавать частоту побольше, чем у вашего игрового монитора.

Во-вторых, здесь потрясающее оружие с несколькими режимами стрельбы. Последний раз нечто подобное и на таком уровне было реализовано в Bulletstorm — самое первое оружие, двойные револьверы, в альтернативном виде подсвечивает всех врагов и разом превращает их в кровавую кашу. А ведь здесь есть ещё миниган-огнемёт, ионная пушка с орбитальным лазером и снайперская винтовка с телепортатором!

В-третьих, визитная карточка игры совершенно срывает крышу — в ногу главного героя встроена бензопила, которая в подкате может выкашивать целые толпы врагов. На закуску в игре встречаются десятки различных аугментаций: какие-то позволяют просто дальше прыгать, другие — бегать по стенам, третьи — липнуть к ним или использовать крюк-кошку, что кардинальным образом меняет и способ перемещения по локациям. А ещё в безусловные плюсы запишем киберпанковский сеттинг, интересных врагов и достаточно высокую (для бумер-шутера) по детализации картинку. Одним словом — ВЕЩЬ!

The Cosmic Wheel Sisterhood

Жанр: визуальная новелла

Успех киберпанкового приключения The Red Strings Club открыл миру самодостаточный и удивительный коллектив студии Deconstructeam. Испанцы буквально за несколько игр доказали, что у них есть свой собственный неповторимый стиль: они умеют рассказывать удивительные истории с потрясающими персонажами, поднимать животрепещущие и вечные вопросы, избегая занудства и морализаторства. The Cosmic Wheel Sisterhood — их очередной успех.

По сюжету мы играем за ведьму Фортуну, которую глава ковена изгнал на астероид за то, что она нагадала ведьминому кругу страшную погибель. Помучившись в одиночестве, наша героиня заключает договор с нечистым левиафаном и создаёт собственную колоду карт взамен отобранных привычных Таро. А заодно и впервые за две сотни лет принимает у себя гостей, таких же, как она, бессмертных ведьм.

Создание карт с предсказаниями да выбор реплик в диалогах — вот и все игровые механики The Cosmic Wheel Sisterhood. Но все, кто уже соприкасался с проектами Deconstructeam, знают, что её авторам достаточно этого, чтобы создать живых героев и увлекательную историю.

Chants of Sennaar

Жанр: головоломка

Если вы не знаток Библии, то вряд ли слышали про Сеннаар — местность в Месопотамии, где по легенде потомки Ноя и начали строить Вавилонскую башню. Авторы Chants of Sennaar и берут за основу эту историю, предлагая пройти путь лингвиста-переводчика, попавшего к пяти народам, которые говорят на разных языках. Изучить их причудливые наречия да установить между ними контакт и есть цель игры.

Объяснить основную механику проекта проще на примере: вот мы встречаем первого местного жителя, который машет рукой, произносит какую-то абракадабру, а над его головой высвечивается символ. Тут догадаться нетрудно — наверняка на местном диалекте это значит: «Приветствую». А вот здесь у нас рычаг, дверь и два символа — опытным путём получается понять, что один значок обозначает «Закрыть», а второй — «Открыть». И на этом построена вся игра. Благодаря разным загадкам, органичному вплетению их в окружение и постепенной кривой сложности втягиваешься в этот процесс моментально.

Кроме лингвистических пазлов Chants of Sennaar также предлагает: квест обыкновенный (с предметами), стелс-экшен (посредственный и ненужный), а также стильную минималистичную картинку. Всем поклонникам доктора Кнорозова и его знаменитой кошки — рекомендуется.