За долгие годы подведения итогов у нас сложилась философия — не надо пытаться втиснуть изменчивую реальность в прокрустово ложе заранее выбранного формата. Реальность сама должна определять формат, иначе в один год нам не хватит длины топа, чтобы вместить всех достойных, а в другой придётся его набивать по большей части откровенным проходняком. В 2020 году было столько хороших игр, что объявить какую-то одну из них лучшей у нас просто рука не поднялась — поэтому мы выбрали сразу несколько в соответствии с разными подходами. В этот раз мы решили сделать нечто похожее — у нас будет 10 игр на 5 призовых мест. И каждое место будет отдано либо двум проектам с противоположной философией, либо, напротив — близких жанров. Потому что всерьёз говорить, какие игры лучше — хардкорные или казуальные, стратегические или спинномозговые, ролевые японской или европейской школы — бессмысленно. Каждый решает для себя сам, что ему важнее и ближе. Погнали!

5-е место

Returnal

♥ хардкор года

До выхода мы всерьёз рассматривали Returnal как одного из главных претендентов на игру года — чистая фантастика, красивый игровой мир, передовые графические технологии. Но после релиза стало понятно, что это игра не для всех — Returnal

абсолютно безжалостна к игрокам. Она сложна и как экшен (о да, стрельба с геймпада!), и как рогалик, который не спешит сохранять твои достижения. Да что там, в релизной версии нельзя было даже сохранить прогресс текущего забега перед закрытием игры! Но если вы любите страдания и преодоление, а также являетесь счастливым обладателем PS5 — это явно ваш выбор. Страдайте, умирайте, начинайте заново!

Ratchet & Clank: Сквозь миры

♥ семейная игра года

Умение делать игры для самой широкой аудитории — это что-то из разряда магии. И многие студии под крылом Sony этой магией владеют. «Сквозь миры» — идеальный аркадный экшен с кучей весёлого оружия, милыми персонажами, затягивающим геймплеем, умопомрачительной графикой и отличной реализацией фишечек DualSense. Эта игра настолько нацелена делать тебе приятно каждую минуту, что осваивать режим «Новая игра +» ты отправляешься сразу же после финальных титров.

Причём позитивные эмоции здесь получают абсолютно все — и дети, и казуально ориентированные мамы, и брутально-бородатые хардкорные папы. Заметим, что ради этих эмоций не надо выворачиваться наизнанку, смахивать пот с зубов и всячески преодолевать себя — достаточно просто протянуть руку к геймпаду. Чистая детская радость, доступная всем и каждому… При наличии PS5, разумеется!

4-е место

HUMANKIND

♥ стратегия года

Стратегии, увы, не самый процветающий нынче жанр. В 1990-х игр было мало, а времени много, и оттого возможность провести несколько сотен часов с пиксельными человечками казалась однозначным плюсом. Сегодня ситуация обратная: игр так много, что даже опробовать всё интересное физически не получится. И отдавать полторы-две сотни часов всего одной игре немножечко жалко. Но порой стратегия выходит такой прекрасной, что думаешь — ну и чёрт с ними, с этими новинками. Я ещё не все расы опробовал, не все сложности преодолел, не все эффективные связки войск опробовал!

Вот HUMANKIND — именно такая игра. Она берёт лучшие наработки из серий Endless и Civilization, добавляет несколько весьма интересных свежих идей, заворачивает всё это в обёртку приятного оформления. И в результате ты оказываешься перед непростым выбором: ещё несколько ходов, минус 2 часа сна или опоздать с очередным дедлайном по работе?

Psychonauts 2

♥ платформер года

Если уж что-то и противопоставлять неспешным стратегиям, где нет готовой истории, зато есть время подумать, — так это сюжетно ориентированный платформер, в котором сначала надо прыгать, а потом уже размышлять. Psychonauts 2 — чертовски хороший платформер: креативный, разнообразный, изобретательный. Тут неподражаемый дизайн локаций, обилие восхитительных деталей и масса отличных геймплейных решений. Взять, к примеру, хотя бы этап, где надо, управляя нарисованным человечком, скакать по координатным осям в тетрадке по математике!

За каждым следующим поворотом тебя ждёт что-то интересное — сюжетная кат-сцена, ожесточённая схватка или увлекательный прыжковый сегмент. Чувствуется, сколько любви и труда вложили в каждый уровень создатели. Если вы любите надолго залипать в игры, но не любите стратегии — обязательно присмотритесь к «Психонавтам».

3-е место

Resident Evil Village

♥ хоррор года

Resident Evil — это мейнстрим, локомотив японского хоррор-жанра. Со времён ремейка второй части мы исправно получаем вылизанные блокбастеры с великолепной картинкой, гнетущими декорациями и отличными продажами. Притом прослеживается тенденция — побольше стрельбы и поменьше страху. И это работает: куда менее страшная и неприятная, чем седьмая часть, Village и продаётся увереннее, и получает более высокие оценки от игроков. Она оставляет массу хороших воспоминаний — но удивительным образом не вызывает ощущения важного события. Оборотни в серии? Свежо! Леди Димитреску? Прекрасна! Неожиданные повороты сюжета? В наличии!

Но страшно ли играть? Увидели ли мы какие-то действительно новые грани культовой серии? Запомним ли мы этот игровой опыт на всю жизнь? Нет, нет и ещё раз нет. Resident Evil всё ближе к тому, чтобы стать Assassin’s Creed от мира хорроров. Такой расклад устраивает большинство, и только в глубине подсознания скребётся вопрос: а разве не достойна ли эта серия чего-то большего?

Deathloop

♥ шутер года

Arkane Studios делает (вернее, делают: это несколько студий со штаб-квартирой во Франции) замечательные игры — каждый из релизов очень тепло встречают критики и игроки. Вот только игроков оказывается на удивление мало: игры у Arkane хорошие, но, увы, — отнюдь не народные. У ZeniMax Media же, которая недавно купила французов, проблем с народностью никогда не было — у них в руках и Bethesda, и id Software, чьи игры знают все. Deathloop — на 100% детище Arkane и при этом игра для широкой аудитории: чертовски стильная, глубокая и полная адреналина. Победы в номинациях «Лучшая игровая режиссура» и «Лучшее визуальное оформление» на The Game Awards 2021 абсолютно заслуженны!

Здесь неплохая стрельба, сильный сюжет, который прекрасно сочетается с геймплеем, и настоящая свобода действий. Вы вольны действовать скрытно или идти напролом — Deathloop не станет наказывать плохим финалом за слишком агрессивную игру. Изучайте возможности, выбирайте те средства, что вам по душе, — и с их помощью завершайте прохождение! При этом никто не говорит, что будет легко: конечно, тут всё не так хардкорно, как в Returnal (хотя обе игры — шутеры про временные петли), но потеть и проявлять смекалочку приходится регулярно. Особенно когда за вами начинает охотиться Джулианна под управлением другого игрока. Но это как раз тот случай, когда игра всегда даёт второй шанс. И третий. И триста тридцать третий — хотя так много попыток вам не понадобится.

2-е место

Pathfinder: Wrath of the Righteous

♥ ролевая игра года

Русские игры рвутся в топ. Рвутся так умело и отчаянно, что мы просто вынуждены их пропускать. И самое поразительное, что в этом году именно отечественные игры дерутся за место на пьедестале в одной из самых престижных номинаций — «ролевая игра года».

Pathfinder: Wrath of the Righteous — знаковый проект для всей индустрии: наконец-то, пусть и со второй попытки, Owlcat Games удалось сделать изометрическую партийную ролевую игру мирового уровня, достойную встать в один ряд с Baldur’s Gate, Icewind Dale и Pillars of Eternity. В ней весьма громоздкая, но чрезвычайно богатая на возможности ролевая система и отличная боевая. А ещё — это очень, очень, ОЧЕНЬ масштабная игра, способная уверенно тягаться с третьим «Ведьмаком» по длине одного прохождения.

Да, во многом процесс может затянуться из-за багов и приличного количества времени, которое нужно потратить на освоение всех тонкостей системы Pathfinder. Но если вы хардкорный ролевик, то мало какая игра предложит вам больше. Как по времени, так и по геймплейным возможностям.

«Чёрная книга»

♥ jRPG года

Да-да, это не опечатка. Сделанная пермской студией Morteshka «Чёрная книга» — представитель японской школы ролевой мысли. Вообразите себе: jRPG могут делать не только в Стране восходящего солнца, работы студии Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar и Ruined King: A League of Legends Story) — яркий тому пример. Сражения в «Чёрной книге» происходят на отдельных экранах, а не на глобальной карте, сколько-нибудь открытого мира не завезли, а в качестве боевой системы используется уникальная коллекционная карточная игра. Все признаки jRPG налицо!

Но всего этого мало, чтоб вызвать у нас восторг. Самое крутое — то, как умело «Чёрная книга» обращается с фольклорным материалом. Нарратив, дизайн, боевые механики — всё работает на то, чтобы с головой погрузить игрока в мир народных поверий пермских уездов конца XIX века. Даже если вы по образованию крае- или религиовед, то здесь узнаете много чего нового. Причём это не просто авторская фантазия на тему — это именно что бережно реконструированный исторический материал, исходно описанный фольклористами. И подан он так живо, что проходить «Чёрную книгу» интересно и историкам, и рядовым русским геймерам, и даже заграничным игрокам. Как говорится — наше почтение!

♥ Выбор читателей По традиции мы проводили опрос с выбором лучшей игры года среди читателей нашего паблика «ВКонтакте». Места распределились следующим образом: Resident Evil VIII: Village — 26,87%. Pathfinder: Wrath of the Righteous — 24,46%; «Стражи Галактики Marvel» — 21,08%; В голосовании приняло участие 1243 человека. Можно было выбирать несколько вариантов.

1-е место

It Takes Two

♥ кооперативная игра года

История Коди и Мэй, которые собрались разводиться, но из-за волшебной психотерапевтической книжки превратились в пару бессмертных кукол — странноватая, но работать сообща учит на все 146%. Одновременно с притиранием героев друг к другу аналогичные процессы происходят и между проходящими игру, и тут уже не поймёшь: то ли это It Takes Two так здорово рассчитана и сближает героев примерно в то же время, когда сближаются игроки, то ли игроки начинают действовать более слаженно по примеру персонажей. В любом случае на выходе получается лучший кооперативный опыт за многие годы — в плане и геймплея, и истории, и ярких локаций.

It Takes Two настолько набита разными механиками, креативными решениями и мини-играми, что пропускать её решительно нельзя — благо достаточно купить всего один экземпляр и приглашать друзей играть с вами по очереди. Но самый мощный опыт, конечно, ждёт тех, кто решится на прохождение за одним устройством вместе со спутником жизни. Тогда вы получите не только массу впечатлений, но ешё и десятки тем для разговоров и размышлений…

«Стражи Галактики Marvel»

♥ одиночное приключение года

После провальных «Мстителей» от тех же Eidos Montreal (указаны как соразработчики) в «Стражей» особо не верилось. Тем неожиданнее было получить игру, которая не пытается копировать картины Ганна визуально и сюжетно, но при этом выглядит ничуть не хуже. Даже саундтрек игры не уступает тому, что был в фильмах! Великолепные сюрреалистические локации, рассматривание которых тормозит прохождение игры сильнее всего, множество отсылок для ценителей комиксов, бодрая, пусть и не хватающая звёзд с неба боёвка — «Стражи Галактики» действительно умеют погружать в свой мир и удивлять.

Но лучше всего получилась команда Питера Квилла — такого уровня проработки героев и их взаимодействия не было даже в лучших ролевых играх. Все остальные несомненные плюсы «Стражей» — второстепенные на фоне возможности пережить несколько действительно захватывающих приключений, попутно пытаясь удержать разношёрстную банду от распада. Внутренние конфликты, скрытые тараканы в головах, старые травмы — всё богатство внутреннего мира героев обрушится на плечи Звёздного Лорда (кстати, тоже далеко не одномерного персонажа) и игрока.

«Стражи Галактики Marvel» — внезапный шедевр, подаривший многим в нашей редакции возможность на бесценные часы отключаться от боли и страданий 2021 года. Это проект, который показывает, как здорово можно работать с персонажами, даже не обращаясь к жанру ролевых игр. Мы не знаем, повлияют ли «Стражи Галактики» на всю индустрию, особенно с учётом скромной рекламной кампании, но это редкий пример игры, о которой хочется вопить на каждом углу. Обязательно попробуйте!

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Вот такие игры 2021 года мы считаем лучшими. Но это далеко не все достойные внимания проекты — множество весьма годных игр ждёт вас в специальных номинациях!