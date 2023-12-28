Обзор Avatar: Frontiers of Pandora. Здесь скучно, полетели отсюда

Оригинальный «Аватар» Джеймса Кэмерона оставил след в киноискусстве. Его главное достоинство — невероятный визуальный шик — нашло отражение и в новом проекте Ubisoft о планете Пандора. Но, несмотря на всё графическое богатство, игре точно не удастся совершить такую же революцию в своей индустрии.

Жанр: экшен в открытом мире Разработчик: Massive Entertainment Издатель: Ubisoft Возрастной рейтинг: 16+ Перевод: текст Платформы: PC, PS5, XSXS Играли на: РС Похоже на: FarCry 6 * Horizon: Forbidden West * Mirror’s Edge

В конце нулевых, на этапе первого «Аватара», франшиза была весьма популярной. С тех пор хайп поугас, несмотря на выход одного сиквела и анонсы ещё нескольких. Avatar: Frontiers of Pandora — это и неприкрытая попытка поддержать IP на плаву в преддверии будущих фильмов, и — что важнее — вполне самобытный проект, в котором есть далеко не только фансервис. Мир «Аватара» настолько богат красотами и лором, что Ubisoft хватило бы материала даже не на одну ААА-игру — и фантазии есть где разгуляться. Но как раз с последней у Frontiers of Pandora большие проблемы, как в геймплейном, так и в нарративном плане.

Аватаром игрока (простите за каламбур) становится юный на’ви — один из аборигенов Пандоры. Нелогичный сюжет кажется натянутым уже с первых минут и остаётся таким до самого конца. Захватчики-земляне силой забрали главного героя вместе с несколькими сородичами из родного племени, чтобы однажды сделать их… дипломатами, которые должны укреплять связи землян с на’ви. Пленников забирают не в младенчестве, а во вполне сознательном возрасте, и для игрока такие чудеса дипломатии с самого начала выглядят неубедительно. Конечно, на’ви убегут, конечно, они воссоединятся со своими и, воспитанные в человеческой среде, будут постигать чудеса Пандоры, как в первый раз. Кинозритель знакомился с Пандорой через Джейка Салли — чужака, который через аватара учится быть на’ви. Во Frontiers of Pandora мы тоже учимся быть на’ви, и сперва всё идет не так плохо, как может показаться.

Скучный, длинный, линейный пролог, в котором герой за какие-то минуты переживает личную драму, напрочь забывает о ней и идёт дальше знакомиться с миром, содержит ровно один плюс: он позволяет вжиться в шкуру трёхметрового инопланетянина в тесных человеческих интерьерах. Это и впрямь необычный игровой опыт. Герой смотрит сверху вниз на NPC-людей, передвигается на корточках и реагирует, когда ты случайно (намеренно) бьёшься о потолок. Увы, позже, на Пандоре, такая любопытная игра с габаритами и окружением будет заметна лишь на аванпостах. Львиную долю игрового времени мы проведём среди таких же на’ви, всячески впитывая культуру прекрасной Пандоры и обучаясь стрельбе из лука, охоте и приручению ездовых животных.

А Пандора действительно выглядит прекрасной! Визуально богатая, сверхдетализированная (за что не скажут спасибо даже топовые видеокарты, которые будут стыдливо поджимать FPS), она в первую минуту так и манит её поисследовать: здесь почти каждый кустик имеет своё название. Смена погоды и времени суток влияют на флору и фауну, разнообразные биомы соседствуют друг с другом — честно говоря, от создателей Assassin’s Creed было бы странно ожидать меньшего. Но можно было ожидать большего, потому что через десяток часов инопланетная магия испаряется. Как только природа примелькается игроку, он может уже не обращать внимания на красоты — и тут-то самое время хорошенько его развлечь.

Однако ваша покорная слуга за все часы на Пандоре испытала яркие эмоции единственный раз — в сюжетном квесте с приручением летающего икрана. В этом моменте фантастически совпали и музыка, и настроение сцены, и интересный паркур с препятствиями.

В остальном скука давит игрока, от забегов по планете легко устать. Пока по пять-семь минут бежишь от одной квестовой точки до следующей, Пандора при всём своём буйстве форм и красок ощущается поразительно пустой. В этих забегах нет своеобразного очарования походов из Death Stranding, которые и так-то на любителя. Тут в определённый момент чувствуется, что самое интересное должно было произойти километр-два назад, а теперь уже поздно, тебе наскучило бежать, задрав хвост и лутая по пути ресурсы. Лутание, в отличие от паркура, выполнено неизящно: чтобы сорвать любой фрукт с веточки, нужно превозмочь мини-игру, похожую на взлом с отмычками из Kingdom Come: Deliverance. Сорвав фрукт, бежишь дальше — спасибо разрабам, что не стали делать полоску энергии и при длительном беге на’ви получает ускорение, а не выдыхается. Карабкаться бывает интересно, паркур выполнен хорошо, но чаще приходится просто бежать по прямой. Встретится на пути стайка волков — и не станет проблемой, если следить за своевременной прокачкой. А если нужно добавить хоть какой-то челлендж, есть исследовательский режим без путевых отметок, реализованный, что парадоксально, лучше, чем режим новичка с отметками. Потому что растительность и ландшафт на Пандоре настолько превалирующие, что искать путь до отметки — нередко та ещё задачка.

Сюрпризом стала странная коридорность передвижения по открытому миру, по крайней мере, до получения летающего икрана. Это не шутка. К примеру, забраться на сюжетный водопад можно лишь одним путём, перейти из одного биома в другой из-за перепада высот — зачастую только по одному дереву. Это планета сотни коридоров. По ней разбросаны аванпосты, маленькие деревеньки на’ви, специальные деревья для получения очков прокачки, перков и прибавки к здоровью, отметки квестов по сбору данных, весь этот чистый гринд — да, влияющий на игровой процесс, но всё же. И в ходе исследования всех этих мест игрок будет слышать звуки природы, но ничего более. Повсеместное отсутствие эмбиента сначала выбивает из колеи, затем навевает зевоту. Если это была попытка придать миру реалистичности, она не пошла на пользу здешней атмосфере. Пандора — самый невпечатляюще тихий игровой мир из всех, что вы видели.

На всё это накладывается стандартная для Ubisoft квестовая система: «добеги до NPC — поговори — беги к другому NPC — поговори — постреляй, спасая NPC, — поговори». Буквально из этого состоит сюжетная линия, что уж вспоминать о побочках. Похвалить Ubisoft можно за акцент на важной теме экологии (хотя это скорее поклон в сторону Кэмерона), ведь после уничтожения очередного аванпоста кругом очищается целый биом, возвращаются звери и птицы. Жаль, что тема не раскрыта получше, через более стройные диалоги, через интересные записки, через разнообразные истории об экологическом вреде, как это было во франшизе Horizon. С диалогами и историями на Пандоре — печаль-беда; иронично, что играем мы за на’ви из племени сказителей, но герой наш, похоже, перенял типично земное косноязычие.

Будем честны, кино-«Аватары» тоже не блистали умными сюжетами и запоминающимися цитатами. Честнее сказать: они были сносными. Но во Frontiers of Pandora, этом большом синглплеерном приключении, всё оказалось хуже. Ее репетативный, существующий словно для галочки сюжет уместнее смотрелся бы в какой-нибудь сессионной MMO. Возможностей для отыгрыша меньше, чем в третьем «Ведьмаке» или Assassin’s Creed: Odyssey, — да возможностей вообще нет, Hogwarts Legacy ушла дальше. А ведь нашего героя-на’ви можно кастомизировать, можно создать ему внешность… чтобы видеть её только в меню, ведь вся игра — от первого лица.

Где-то здесь стоит поговорить о боевой системе, но шутер из Frontiers of Pandora вышел трёхкнопочный: в нём есть «стрелять», «отменить выстрел» и «бросить светошумовую гранату». Успех в любом бою обеспечен прокачкой брони и приобретением оружия у на’ви за разные виды валют (и донат, ведь это Ubisoft), в ящиках на зачищенных аванпостах, на верстаке (в наше время ни одна экшен-RPG не может обойтись без верстака). Ubisoft подвезла уже нередко встречающуюся в индустрии механику трансмогрификации, которая маскирует высокоуровневый шмот под более симпатичный, подобранный ранее. Когда общий уровень силы подрастёт через прокачку каждого предмета экипировки, дальше — только стрелять. Для разнообразия можно попробовать стелс, но вы — всё ещё трехметровый инопланетянин, и даже со стелс-перками не спрячетесь за мелкими укрытиями на человеческих аванпостах. Какой-никакой импакт от стрельбы ощущается, если это стрельба из лука, те же штурмовые винтовки и дробовики выполнены намного слабее.

И напоследок хочется очень нелестно высказаться о UIX. Интерфейс игры — это абсолютный провал. Он некрасивый, неудобный, неприятный с большой буквы «НЕ», осложнённый нарочито консольным управлением на PC. Своей пустотой и неоригинальностью он совсем не сочетается с визуальным рядом игры — зато печально гармонирует с её наполнением.

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В Avatar: Frontiers of Pandora считываются зачатки здравого смысла создателей, есть парочка любопытных геймплейных идей, но и те брошены на полпути. Проходной сюжет лишь усиливает разочарование. Визуальная красота — главное и неоспоримое достоинство тайтла, которое роднит его с оригинальным фильмом «Аватар», как ничто другое. Но едва ты привыкаешь к красоте, как Пандора предстает ещё одним пустым и неинтересным опенворлдом от Ubisoft.