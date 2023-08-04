Обзор Remnant 2. Dark Souls с пушками стала ещё лучше

После победы над Корнем — злостным паразитирующим организмом, способным поглощать целые миры, — Земля наконец-то может вздохнуть спокойно. Однако долгожданная идиллия оказывается совсем недолгой. Вскоре выясняется, что древесная зараза хоть и отстала от людей, но продолжила терроризировать другие планеты и реальности. А значит, отряду из простых бродяг придётся в очередной раз спасать Вселенную, параллельно отстреливая всё живое и кувыркаясь под животами огромных боссов.

Удивительное дело, но играть в Remnant II было невероятно увлекательно, а вот писать рецензию на эту игру — скука смертная. Дело в том, что разработчики из Gunfire Games показали себя как самые настоящие отличники и создали проект, который абсолютно во всём превосходит первую часть и делает очень масштабную работу над ошибками оригинала. На выходе получилась не гениальная, но очень крепкая, качественная и задорная игра, которая крадёт ваше личное время почти так же успешно, как и последняя «Зельда». Даже ругаться не хочется — ужас!

Геймплей с релиза первой части почти не изменился. Здесь у нас всё ещё «Dark Souls с пушками» (как обожают называть Remnant в Сети): множество толстых врагов, сложные и изобретательные боссы, возрождение у специальных камней-обелисков, постоянные перекаты и необходимость часто умирать, чтобы разучить паттерны поведения врагов. Однако к этой формуле добавилась полноценная классовая система, которая позволяет удариться в билдостроение и непрекращающиеся эксперименты. Теперь своему персонажу можно выбрать архетип, который даёт целый набор приятных пассивных умений и одну из трёх мощных активных способностей на выбор, — что-то вроде аналогичной системы из Borderlands 3. А со временем герой сможет выбрать и дополнительный класс, чтобы миксовать самые удачные бонусы от каждого из архетипов. Настоящий рай для любителей мериться цифрами показателей и создавать ультимативную машину-убийцу.

В комплекте классов есть как стандартные стрелки, медики и бойцы ближнего боя, так и более изобретательные типажи. Например, кинолог — его сопровождает верный пёс, который может воскресить хозяина в разгар заварушки; призыватель — эдакий демонолог, умеющий управлять монстрами из корня; или алхимик — мастер командных баффов и эксперт по эффективному использованию всевозможных банок-склянок. Самое интересное в этой системе то, что архетипы можно менять в любой момент прохождения, а самые уникальные классы открываются только при выполнении специальных секретных условий, о которых игра никогда не скажет напрямую. Так, для открытия класса призывателя мне пришлось дождаться Кровавой Луны над землями Йаэша и отстреливать магических светлячков, чтобы принести их останки в жертву ритуальному алтарю крови.

Подобных секретов здесь миллион, потому желание исследовать каждый клочок игровой карты и раскрыть все тайны окончательно стало центральным мотиватором. Каждый из доступных миров усеян неглупыми пазлами, спрятанными комнатами с крутым снаряжением и важными для понимания сюжета деталями, которые очень легко пропустить при первом знакомстве с игрой. Отдельной изюминки добавляет и тот факт, что все локации и загадки генерируются случайным образом, поэтому одним прохождением дело точно не ограничится — иначе вы увидите лишь половину доступных боссов и точно пропустите мощные предметы экипировки. Чтобы избежать этого, можно, например, помогать проходить игру другим людям или же зависнуть в режиме «Приключение». Он позволяет исследовать новую конфигурацию конкретного мира параллельно с сюжетной кампанией, при этом сохраняя весь опыт и собранное снаряжение.

Дружеский совет: ни в коем случае не останавливайтесь на одном прохождении сюжетной кампании. После завершения сюжета (а это всего 13 часов реального времени) я отправился в режим «Приключение» и увидел там столько нового контента, что спокойно хватило бы на ещё одну полноценную игру. Поэтому не торопитесь удалять Remnant II с жёсткого диска и не забудьте поизучать другие версии знакомых миров.

Вообще, если бы нужно было описать Remnant II только одним эпитетом, то я бы не думая выбрал слово «разнообразный». Игра приятно удивляет тем, насколько разный игровой и эстетический опыт геймер получает на каждом из доступных уровней. Здесь есть волшебный лес с фавнами, гигантскими волками и множеством недурно написанных книг — в них местные жители записывали историю своего народа, а также сказки и басни. Есть и локация в виде гигантского космического корабля инопланетян — там нас ждут жуткие эксперименты, высокие технологии и странные биомеханические существа (дизайн которых явно навеян работами Ганса Гигера). А есть и отдельная локация в стиле Ярнама из Bloodborne — с прогнившими улицами, обезумевшими жителями и лавкрафтианскими чудовищами, готовыми сожрать зазевавшегося путника заживо. Remnant II старается зацепить всех и каждого. Даже нарративно эта эклектичность объяснена хоть и просто, но достоверно. Мы — путешественники, способные перемещаться по далёким друг от друга планетам, и должны быть готовы к тому, что эти планеты сильно отличаются друг от друга.

По традиции соулс-игр финальным экзаменом для прохождения любого из этапов станет босс: самый большой, пугающий и сильный противник из всех возможных. Но не стоит пугаться раньше времени — в Remnant II игроки, предпочитающие более спокойный и казуальный геймплей, могут выдохнуть. Боссы в игре скорее напоминают оных из Demon’s Souls: не сложные, но интересные с точки зрении концепции и механики «ковыряние-убивания». Нам встретятся и гигантские кубы, способные раздавить игрока своим телом, и безумная поджигательница, ведущая бой только с крыши одного из городских домов, и пафосный король фейри, страдающий раздвоением личности, и непонятная куча органов, которая перемещается по трубам канализации. Особняком среди этого набора стоит только финальный босс, сделанный по всем канонам FromSoftware, — быстрый, агрессивный, постоянно прессингующий игрока и имеющий аж три фазы боя. В схватке с ним придётся знатно попотеть, но и радость от победы над ним соответствует сложности.

При этом разработчики прислушались к фанатам первой части и довольно сильно переработали схватки и сам подход к босс-файтам. Если в оригинале нас постоянно закидывали надоедливыми подручными, которых нужно было отстреливать, стараясь не попасть под АОЕ-атаку босса, то здесь бои почти всегда происходят один на один. Остаётся лишь заучить движения неприятеля и полагаться на верный автомат и куда более верный кувырок.

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Remnant II легко может стать вашей идеальной игрой на несколько расслабляющих вечеров. Всё, что работало в первой части, работает и здесь, но выходит на совсем новый качественный уровень. Динамика боёв, удобство стрельбы, обилие лута, вариации прокачки, интересные описания предметов и невероятно красивые локации — разработчики из Gunfire Games словно сделали проект мечты для фанатов жанра. Особенно с учётом того, что его можно полностью пройти в кооперативе, разделив боль и радость с друзьями. Поругать здесь можно разве что невнятную сюжетную концовку, но и она явно рассчитана на дальнейший выход трёх больших DLC, которые расскажут нам, чем же всё кончилось на самом деле. Поэтому очень ждём — Remnant II вызывает привыкание, и потому продолжить свои приключения между мирами хочется как можно скорее.