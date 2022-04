Обзор Elden Ring. Лучше поздно, чем никогда

Разработка Elden Ring заняла у студии FromSoftware много времени — пять лет. Поклонники сходили с ума в ожидании хотя бы крупиц информации, а когда появились первые записи геймплея — терпеть стало совсем уж невозможно. И ожидания оказались вполне оправданными: Elden Ring вобрала в себя элементы почти всех игр FromSoftware, при этом переместив действие в открытый мир.

Древо жизни

Жанр: соулсборн Разработчик: FromSoftware, Inc. Издатель: FromSoftware, Inc.; BANDAI NAMCO Entertainment Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: текст Платформы: PC, PS4, PS5, X1 и XSXS Играли на: PC Похоже на: все прошлые игры FromSoftware * The Legend of Zelda: Breath of the Wild

При создании Elden Ring Хидетака Миядзаки заручился поддержкой Джорджа Мартина, который помогал с сеттингом игры. На основе работы знаменитого фантаста получился сеттинг, с одной стороны, очень традиционный для серии Souls, а с другой — очень своеобразный. Сюжет, как всегда, крайне размыт и подаётся загадками: Кольцо Элден, основа мироздания, оказалось разрушено. Его части в виде великих рун достались нескольким могущественным полубогам, детям королевы Марики — властительницы этого мира, именуемого Междуземьем. Как раз полубогов и предстоит отыскать вашему герою Погасшему, наследнику тех, кто когда-то утратил благодать — энергию, дающую сверхъестественные силы своим носителям. Если герою удастся собрать великие руны, он сам станет лордом Элден и восстановит Золотой порядок, согласно которому существует мир игры.

Из любой точки мира видно огромное сияющее дерево — древо Эрд. Вероятно, что именно оно снабжает мир Elden Ring остатками благодати. Но мы уже сказали, что Погасший — наследник тех, кто её утратил. Как ему использовать силу рун, тем более тех, что достались полубогам после разрушения кольца? С этим ему поможет Мелина — загадочная женщина, которая предлагает Погасшему помощь в обмен на то, что он поможет ей добраться до древа Эрд. Но по сюжету вам встретятся и другие Погасшие — и у некоторых из них могут быть свои, порой очень мрачные планы на будущее Междуземья.

Традиционно в играх FromSoftware у магии есть две стороны. Заклинания, мощность которых зависит от интеллекта героя, и чудеса, для эффективного применения которых нужна вера. Elden Ring — не исключение. Мы уже поговорили про кольцо Элден и благодать, но другая сторона важна для вселенной игры не меньше. В мире Elden Ring есть много предметов, персонажей и фракций, намекающих на то, что до наступления Золотого порядка очень важную роль в жизни существ, населяющих земли, по которым путешествует Погасший, играл космос. Заклинания, применяемые магами в игре, напрямую связаны со звездами и другими космическими телами. В магических посохах используются осколки, в мире игры можно найти телескопы и даже астролябии. Не обойдётся и без знаменитого лунного меча, который появляется почти во всех играх FromSoftware. В Elden Ring есть и заклинания, позволяющие запускать во врага метеориты. Вот ещё забавный и милый факт: один из боссов, генерал Радан, огромный могучий воин, закованный в броню, использует магию гравитации, чтобы не расставаться со своей любимой старой боевой лошадью и не раздавить её своим весом.

Среди персонажей можно встретить представителей обеих сторон: и магов, и последователей Золотого порядка. Советуем внимательно читать описания предметов — там есть масса информации о мире игры. И лежащее на поверхности не всегда на самом деле то, чем кажется на первый взгляд. Чудеса чудесами, но некоторые из них, например, способны свести героя с ума — частое применение одного из таких заполняет шкалу Безумия и может нанести сильный урон самому Погасшему. А в игровом хабе, Цитадели Круглого стола, есть местное не то божество, не то его останки — огромные, жутко выглядящие Два Пальца, которые направляют Погасших на путь восстановления Золотого порядка.

Ну да не будем излишне углубляться в подробности: в игре огромное количество деталей, заметить которые за одно прохождение просто невозможно. Судьбы персонажей, родственные связи и предыстория мира закручиваются в узел, и распутывать его поклонники будут ещё долго. Такова завязка Elden Ring вкратце, но, как и во всех прошлых играх FromSoftware, тут есть и несколько концовок, и уйма сюжетных моментов, которые не уловить, если не интересоваться миром игры очень плотно.

Хорошо забытое новое

В Elden Ring всё настолько привычно, насколько же и ново, поэтому про неё сложно рассказать, не вдаваясь в сравнения с другими произведениями FromSoftware. Здесь повторно используется масса анимаций, а управление и боевая система будут привычны любому, кто знаком с другими соулсборнами. Но практически в каждом аспекте есть столько нововведений, что сложно понять, с чего начать.

В первую очередь, конечно, следует рассказать об открытом мире. Несмотря на не слишком современную графику, он прекрасно выглядит и манит исследовать его. Дизайн этого мира вобрал в себя эстетику мифологии викингов и некоторые элементы традиционного фэнтези. В небеса вздымаются древа Эрд, неприступные цитадели и башни волшебников, героя ждут пещеры, тёмные леса и болота — здесь богатый выбор завораживающих ландшафтов. Мир Междуземья весьма своеобразен и запоминается благодаря умелому арт-дизайну и работе с освещением.

А самое главное, мир Elden Ring — это не декорация. Практически до любой видимой точки можно дойти и узнать, что тебя там ждёт. В этом смысле игра сильно напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. После короткого обучения ваш герой открывает двери из первого подземелья и может идти буквально на все четыре стороны. Подраться с мини-боссом? Запросто. Получить квест и помочь побочному персонажу? Конечно, только вам, вероятно, придётся проехать половину карты. Спуститься в подземелье за сокровищами? Пожалуйста. Дойти до одинокой башни где-то вдалеке? Никто не запретит. Игра просто пожирает свободное время: в мире Elden Ring невозможно удержаться от исследований, ведь в каждом углу карты найдётся что-то интересное.

Местами игра явно задействует идеи из подземелий Bloodborne: вам нужно долго блуждать по коридорам, обходить ловушки и драться с монстрами, чтобы открыть дверь к боссу и получить награду за свои усилия. Но не будем забывать, что это всё-таки игра от FromSoftware — не удивляйтесь, если во время путешествия вашего персонажа спалит дракон, убьёт магическая ловушка или на него коварно нападёт в самый неудачный момент вторгшийся фантом. Наказание за гибель, как и раньше, — потеря опыта и путь к месту смерти. Не доберётесь — и опыт пропал навсегда. Вместо «душ» здесь теперь, кстати, те самые руны.

Есть, конечно, и недостатки. К дизайну уровней иногда возникают вопросы: часть локаций — просто огромные плоскости, по которым расселены противники и разбросаны предметы. Всё ещё атмосферно, красиво и интересно исследовать, но на фоне по-настоящему проработанных основных локаций это выглядит странно. Другой вопрос в том, что даже такие места играют свою роль: скорее всего, здесь вас ждёт затяжная битва с каким-нибудь громадным противником вроде дракона. Странное происходит с законами физики: вы можете прыгнуть с огромной высоты и совсем не пострадать, но буквально один лишний метр высоты — и герой разбивается в двух шагах от места, где в прошлый раз приземлился без повреждений.

Вообще, перемещение по миру игры заслуживает отдельного разбора. Само собой, здесь не Sekiro и никаких прыжков на верёвках ждать не надо, но для серии Dark Souls это настоящая революция. Во-первых, исследовать Междуземье Погасшему помогает конь по кличке Поток — его всегда можно призвать во время исследования открытых пространств. На нём можно и сражаться, и запрыгивать на огромную высоту в специальных местах на карте. Во-вторых, прыгать научился и сам персонаж. В-третьих, в Elden Ring появилась механика стелса, что иногда очень кстати — врагов в некоторых локациях крайне много, и зачистить, например, вражеский лагерь по-тихому поначалу легче, чем атаковать в лоб. Хотя и ворваться в толпу врагов верхом на коне тоже никто не запрещает.

В бытовых аспектах Elden Ring вообще щадит игроков гораздо охотнее, чем прошлые игры. Здесь не ломаются броня и оружие, нет десятка разных материалов для апгрейдов, сразу доступна возможность быстрого перемещения между точками благодати, местными «кострами» — вы можете полностью сконцентрироваться на путешествии и сражениях. Разумеется, некоторая экономика здесь всё-таки есть, но она упрощена до предела, а многие предметы можно сделать и самому — крафт довольно богат на возможности, а материалы для него разбросаны повсюду.

Столь же богата здесь и боевая система. Тут произошли, пожалуй, самые заметные изменения. Помимо боя верхом и упомянутого стелса, в Elden Ring появился так называемый Пепел войны, придающий оружию разные свойства. Обычно эти свойства проявляются в виде разных боевых приёмов, но, кроме того, они позволяют ещё и оттачивать билд вашего героя. При назначении Пепла оружию вы можете изменять и его характеристики. Например, сделать так, чтобы меч, которым вам так нравится сражаться, увеличивал урон не только за счёт силы героя, но ещё и за счёт ловкости.

И здесь игра снова очень щедра: переключаться между разными свойствами и назначать Пепел разному оружию можно без всяких ограничений. За это стоит сказать разработчикам отдельное спасибо — экспериментировать с оружием интересно, благо выбор гигантский. Один из двуручников, кстати, тут состоит из множества мечей поменьше — не иначе как дань уважения Мартину. Кроме того, в Elden Ring создатели уделили значительное внимание магии — выбор заклинаний огромный, а во многих боях и вовсе жалеешь, что играешь за «воина»: заклинания зрелищные, их мощь ощущаешь буквально кожей, да и атаковать с дистанции обычно гораздо безопаснее. «Воина» мы взяли в кавычки, потому что, как и раньше, классы здесь условные: тот, что вы выбираете на старте, — просто начальный набор характеристик и снаряжения. Всегда можно подкорректировать билд.

Больше боли и боссов

Основные сюжетные задачи в игре сводятся к прохождению сюжетной локации, в конце которой вас ждёт босс. И вот тут Elden Ring приготовила неприятный сюрприз: из-за открытого мира в игре нет понятной линейной прогрессии. Запросто можно прийти к боссу слишком рано. Вот вы ловко справляетесь с обычными противниками в открытом мире, уверенно проходите сюжетную локацию, а затем напрочь застреваете на боссе только из-за того, что не докачали своё оружие. Банально не хватает урона — бой слишком затягивается и, чтобы отстоять нужное время, не хватает фляжки с лекарством. В такой ситуации есть несколько вариантов: можно отправиться в открытый мир, чтобы улучшить оружие и прокачать персонажа, можно поменять тактику борьбы с боссом, а можно позвать напарника с помощью сетевой игры. Elden Ring не ведёт за руку — как продвигаться дальше, решать только игроку. И это замечательно, потому что игра захватит даже новичков — она сложная, но путь к преодолению сложностей обычно понятен.

Правда, иногда Elden Ring подкидывает странности, которые касаются той самой непрозрачной прогрессии. Вы можете пройти через портал или подземелье, попасть в ловушку и внезапно оказаться в настоящем аду, например в ядовитом болоте с противниками, которые в разы сильнее вашего героя. Здесь остаётся только чесать голову и гадать: то ли сюда ещё приведёт сюжет, то ли надо качаться и смело бросаться исследовать новую территорию — ведь там вдалеке виднеется столько предметов!

То же касается и побочных квестов. Случайно встреченные персонажи с радостью вывалят на вас кучу каких-то названий и имён, но куда идти и где искать нужных людей — разбирайтесь уже сами, а лучше записывайте свой прогресс в разных квестах. Здесь, как и в Dark Souls, легко провалить квест, даже толком его не начав. Так или иначе, это лишний повод внимательнее исследовать мир — квестового персонажа в нём легко не заметить. А ведь такие квесты могут решить судьбу Междуземья — часто они влияют на концовку игры.

И, конечно же, боссы. В играх FromSoftware сражения с ними — это крещендо, апофеоз, катарсис. В этом смысле Elden Ring близка к Sekiro — боссов в Междуземье очень много. Тут и гиганты с огромным оружием, и бронированные всадники, и коварные ловкие убийцы, и могучие дикие звери — разработчики расстарались на невиданное в прошлых частях разнообразие, благо что открытый мир этому способствует. Стоит немного устать от исследований, как игра подбрасывает вам очередного сильного врага. Правда, сражения верхом часто превращаются в простое закликивание противника с паническими отходами во время атак босса.

А вот в боях с сюжетными боссами игра, как и прежде, раскрывается на полную. Даже первые сюжетные боссы очень впечатляют — и дизайном, и набором атак. Например, Годрик, которого показывали в презентациях, во второй фазе боя приделывает к своей руке голову дракона, чтобы обрести набор опаснейших атак, — и, скорее всего, потребует от вас ещё несколько подходов, прежде чем вы привыкнете к ним и научитесь противодействовать.

Пожалуй, не совсем недостатком, но особенностью можно назвать активное переиспользование боссов — с некоторыми типами противников придётся драться по нескольку раз. Скажем честно: наткнуться среди рядовых противников на босса, которого одолел с таким трудом несколько часов назад, — тот ещё сюрприз.

Ну а под конец начинает казаться, что разработчики уже бросают в игрока всё, что можно только придумать. «Девушка с обложки», воительница Маления, например, адски быстра, лечится даже попадая герою в щит, имеет целый ряд атак, которые на месте убивают и высокоуровневого персонажа, а во второй фазе может ещё и отравлять — это настоящий флеш-рояль сложности. А уж в плохом или хорошем смысле — вопрос ваших нервов, мастерства и смекалки.

В награду за победу над сюжетными боссами герой получит те самые великие руны. Если активировать такую руну, он обретёт мощное преимущество, например увеличение всех характеристик. Но с гибелью героя этот бонус потеряется, пока вы вновь не активируете руну. Подобная система расширяет знакомую по Dark Souls механику человечности. Только в Elden Ring механика великих рун — это награда, а не наказание. Гибель приведёт к восстановлению статуса кво, а не к уполовиниванию здоровья героя или закрытию контента.

Если вам слишком сложно играть, в дело вступает механика призыва. Во-первых, можно вызвать в свой мир NPC, который поможет в бою. Во-вторых, можно призвать на помощь другого игрока и сразиться с боссом вместе с ним. Но это было и в прошлых частях. Третье, самое интересное нововведение — возможность призывать духов противников или персонажей, которых вы встречали в игре. От простых солдат и рыцарей до магических медуз и даже копии вашего героя — в бою правильно подобранная поддержка может склонить чашу весов в вашу сторону. Таких помощников можно призывать для сражения с практически любым боссом, поэтому игрок не скован необходимостью искать помощников в сети. Но имейте в виду, что подобное способны делать и некоторые боссы.

Иногда с призывами случаются забавные казусы: на битву с одним из боссов я вызвал двух игроков, которые разнесли могучего лорда меньше чем за минуту — дело даже не дошло до второй фазы, а ведь здоровье боссов увеличивается пропорционально количеству помощников. Спортивного интереса в таких победах немного, обязательно попробуйте хотя бы пару заходов в одиночку. Здешним противникам есть чем впечатлить! А потом не забудьте помочь кому-нибудь и сами — в награду получите лишнюю активацию великой руны.

Само собой, взаимодействие с мирами других игроков не ограничивается только альтруизмом и радостной кооперацией. И вторжения, и PvP на месте — они, как и раньше, очень на любителя. Но и тут без жести — и без того сложно, просто так в мир вашей игры никто не ворвётся: вторжения происходят только при выполнении некоторых условий.