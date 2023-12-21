Первые впечатления от Rogue Trader: будни Вольных торговцев на пыльных тропинках далёких планет

Вышла Rogue Trader — третья игра от Owlcat Games. Студия, выпустившая две изометрические RPG во вселенной Pathfinder, на этот раз ушла от немного забавного мира Голариона и сделала игру в утрированно мрачной вселенной Warhammer 40,000. Как и предыдущие проекты студии, новинка получилась очень большой, поэтому отзыв на неё мы будем публиковать по кусочкам, начиная с первых впечатлений, составленных на основании 70 часов игры. Итак, что у «совокотов» получилось?

Самое главное — у них получилось остаться верными себе. Если вы знакомы и с предыдущими детищами студии, и со вселенной Warhammer, то дальше можете не читать: игра представляет собой ровно то, чего ожидаешь от союза Games Workshop и Owlcat, со всеми плюсами и, чего греха таить, многими минусами, присущими что тем, что другим.

Сюжет новой игры, как несложно понять, строится вокруг Вольного торговца, образ которого в Warhammer позаимствовали из книг Азимова и Андерсона. Это космический исследователь, коммерсант и завоеватель, ответственный за изучение отдалённых уголков галактики и расширение границ Империума людей. Самая известная, но далеко не единственная привилегия Вольных торговцев — право контактировать с ксеносами (т.е. пришельцами), чего лишены практически все остальные жители Империума. Этим дело не ограничивается — Торговцы выступают как самовластные правители целых кластеров планет и не отчитываются практически ни перед кем. Такую власть, причём совершенно случайно, и получает главный герой в самом начале игры в связи со смертью недавно обретённой родственницы Теодоры.

В дальнейшем его ожидает восстановление протектората своей династии, пострадавшего из-за космических катаклизмов, расследование деятельности странного культа, столкновение с похищением звёзд и многое другое. Хотя формально в игре есть и сюжет, и главный антагонист, композицией она напоминает скорее Kingmaker с необходимостью разрешать множество отдельных, пусть и объединённых общей нитью проблем внутри своих владений, чем Wrath of the Righteous с одним глобальным конфликтом.

В процессе нам показывают едва ли не половину классического набора напастей мира Warhammer: разномастных еретиков, мутантов, декадентскую аристократию, интригами губящую целые планеты, ксеносов, демонов варпа и так далее. Я успел увидеть и краткое упоминание некронов, но их самих пока не встречал. Отдельные сюжеты, за редким исключением, вряд ли поразят вас оригинальностью, но все они сделаны компетентно: разработчики нагоняют драму, дают игроку выбор и при этом следят за тем, чтобы любая история оставалась внутренне цельной и понятной.

Отдельно стоит отметить стремление Owlcats передать фашизоидную логику Империума, важным функционером которого оказывается протагонист. Rogue Trader — первая игра за много лет, где мне действительно приходилось порой задумываться, оказываясь перед сюжетным моральным выбором. Честь, традиции, сословные ограничения и, конечно, религиозный фанатизм — все эти вещи в большинстве игр ни на что не влияют, но тут ситуация иная. Впрочем, тем, кому такая перспектива не по душе, пугаться не стоит — один из путей в игре подразумевает верность здравому смыслу и умеренный прагматизм.

Собственно, таких путей, напоминающих мировоззрения из D&D, в игре три. Догматик сохраняет полную верность имперскому кредо: ему свойственны сознательный ультраконсерватизм, расизм, религиозный фанатизм и так далее. Еретик выступает аналогом традиционного «хаотично злого» персонажа, а также прокачивается за интерес к запретным темам и технологиям. А иконоборец — более добрый или хотя бы прагматичный. Игра часто предлагает выбрать реплику, приносящую очки в том или ином пути, — или наоборот, требует, чтобы этих очков было определённое количество для открытия особой опции в диалоге. Кроме того, определённые уровни еретика, догматика или иконоборца нужны для того, чтобы использовать некоторое оружие и снаряжение. Звучит странно, но хорошо отражает атмосферу вселенной, одержимой религиозной чистотой или, напротив, скверной.

Компаньоны в Rogue Trader производят такое же впечатление, как и задания. С одной стороны, практически все они — скорее иллюстрации к своим специфическим фракциям, чем полноценные персонажи. Бывший офицер Имперского космофлота чопорен и исполнителен, аристократка-навигатор сочетает в себе наивность и жестокость, сестра битвы пылает истовой верой и призывает к убийству еретиков и мутантов, эльдар смотрит на людей сверху вниз и сокрушается о судьбе своего народа, и так далее. С другой стороны, Warhammer — интересная вселенная, и верность первоисточнику делает компаньонов оригинальными, если сравнивать их с компаньонами из других RPG. Правда, нужно заметить, что строгие фанаты вселенной обратили внимание на то, что в терминологии, оформлении и реалиях вселенной есть ошибки, но если вы знакомы с Warhammer на уровне нескольких игр и книг, то, скорее всего, их не заметите.

Бои и космос

Как это всё, собственно, работает? Как и в Pathfinder, в Rogue Trader разработчики взяли за основу системы настольную ролевую игру — одноимённую Rogue Trader, в свою очередь базирующуюся на Warhammer 40,000 RPG, но ушли от первоисточника дальше. У персонажа есть атрибуты, определяющие шансы совершения базовых действий, включая стрельбу и ближний бой; навыки, применяющиеся в диалогах и при исследовании локаций, а также пассивные таланты и активные способности, которые используются в бою.

Часть талантов и способностей доступны любому герою, доступ к другим ограничен географическим или социальным происхождением персонажа, а некоторые приходят с тем или иным архетипом — местным аналогов классов. Список и того, и другого очень большой и открывает возможность для разнообразных билдов и потенциальных тактик.

Самое главное, многие способности не просто дают уникальные атаки, а привносят целые механики с уникальными ресурсами и параметрами. К примеру, архетип Стратег может назначать участки боя «тылом» или «фронтом», накладывая на всех союзников, находящихся в этих зонах, определённые модификаторы, а затем ещё и улучшать их дополнительными способностями. А Охотник за головами отмечает тех или иных жертв на поле боя, получая преимущества за их убийство.

К этому добавляются уникальные свойства оружия, пси-способности, применение которых истончает завесу между мирами и вызывает на поле боя демонов, и особые действия, доступные после убийства определённого числа противников или получения большого количества урона. В общем, есть где разгуляться.

На уровне концепции звучит здорово, но на практике есть два недостатка. Первый — способностей очень быстро становится слишком много, и с непривычки в них путаешься. И второй — на нормальном уровне сложности в большинстве боёв они просто не нужны. Нельзя сказать, что проблем совсем не возникает, но, как правило, для успеха достаточно тщательно менеджить очки действия и укрытия, а многочисленные тонкости используются только в боях с боссами или в случайных сражениях во время освоения космоса, страдающих резкими скачками сложности.

Само по себе освоение космоса — важная часть игры. Игрок будет перелетать на своём гигантском корабле между системами, изучать случайные планеты, расставлять на них ресурсодобытчики, читать описания аномалий и сталкиваться с локальными проблемами. Некоторые проблемы разрешаются через диалоговое меню или текстовые мини-игры в духе интерактивных книг, как в предыдущих проектах Owlcats, а некоторые требуют лично спуститься на планету или станцию и, скорее всего, кого-нибудь там прикончить. Надо заметить, что большинство таких заданий сделаны очень стильно и неплохо раскрывают вселенную: вы встречаете группы космических мусорщиков, проклятые и «сошедшие с ума» корабли, пиратов, еретиков и так далее. Единственный минус — неизменные для «совокотов» абстрактные головоломки.

Чуть хуже работают столкновения, происходящие прямо в процессе путешествия. При перемещении из системы в систему есть шанс случайного боя, связанного с вторжением на корабль демонов и их служителей, и этот шанс довольно велик, из-за чего порой даже короткая экспедиция в мир, который вы уже посещали, рискует закончиться перестрелкой. Отдельные встречи не повторяются: разработчики выдумывают новые бедствия и дают сразиться с разными типами демонов, но всё-таки бои остаются похожими и при этом здорово удлиняют игру, и без того не страдающую отсутствием перестрелок.

Похожее впечатление оставляют и корабельные сражения, выполненные как отдельная мини-игра. Она ощущается интереснее, чем стратегические битвы в Wrath of the Righteous, особенно после того, как ваш корабль откроет какое-то количество способностей. Но во-первых, до этого ещё нужно дотерпеть, а во-вторых, бои всё равно остаются очень долгими.

Однако Rogue Trader — игра неспешная: в ней есть длинные бои что за Земле, что в космосе, побочные задания, диалоги с компаньонами, управление колониями, составляющими ваш протекторат. В той части игры, что я успел пройти, нет таймеров и, что ещё важнее, нет какого-то особенного сюжетного давления. Да, ваш протекторат находится в кризисе, но когда бы вселенная Warhammer обходилась без него?

Конечно, это не «песочница» — все планеты и события уникальны и конечны. Но игра всё равно подразумевает очень размеренный темп прохождения, чему способствует и механика, и история, которую подают через множество отдельных заданий и конфликтов.

Наверное, одна из слабых сторон игры — графика. В принципе, тут неплохие дизайны, в основном заимствованные из уже сложившегося визуального ряда Warhammer: гигантские соборы, корабли и статуи смотрятся эффектно, олицетворяют гигантоманию, характерную для этой вселенной, и создают атмосферу упадка. Пока игра идёт в обычном режиме, всё кажется ярким и красивым. Но «совокоты» упорно пытаются разнообразить процесс сделанными прямо на движке роликами, которые кажутся блёклыми на фоне не только Baldur’s Gate III, но и даже старых Dragon Age.

Самое странное состоит в том, что сами же разработчики нашли прекрасный способ обходиться без этого — задавать яркие сцены через красиво иллюстрированные текстовые вставки. Но время от времени игровой процесс всё равно прерывается роликом, напоминающим ещё о первой Dawn of War. Зато стоит отметить саундтрек — минималистичный и мрачный, он передаёт зловещую атмосферу вселенной, а в ходе боёв сменяется жёсткими и агрессивными темами, под которые крушить врагов Империума гораздо веселее.

Говоря о графике, нельзя не вспомнить и вечный бич «совокотов» — баги. Их в Rogue Trader хватает: T-позы, не подгружающиеся текстуры, зависающие во время боя противники, клетки, на которые нельзя наступать в бою, и так далее. Справедливости ради нужно заметить, что практически ни один баг у меня не сломал саму игру и даже не вынудил загружаться, но погружение и атмосферу они, конечно, изрядно портят.

Rogue Trader — проект честный. Он выглядит и ощущается именно как игра во вселенной Warhammer и игра студии Owlcat. При этом он ещё масштабнее и амбициознее, чем предыдущие игры студии, с чем связано как его обаяние, так и его недостатки. Сюжет, по крайней мере первая половина, не хватает звёзд с неба, компаньоны могут казаться простоватыми, механика боя — искусственно переусложнённой, а управление колониями — ненужным.

Однако где ещё нам дадут целый сектор для исследования и торговли, собственный гигантский корабль, власть над несколькими виртуальными планетами, большой отряд верных спутников и сильно за сотню часов геймплея, да ещё и с возможностью перепройти игру, совершая иные выборы? Хочется надеяться, что студия, уже сформировавшая собственный стиль, не перестанет поддерживать Rogue Trader, отладит баги и добавит интересный дополнительный контент.