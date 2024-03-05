Во что поиграть? Настольные игры марта 2024

В первый месяц весны не только оживает природа, но и просыпаются любители настольных игр: март нынешнего года выдался очень урожайным на разноплановые новинки. Любители стратегий смогут построить колонию для гениальных мышей или поуправлять компанией по производству снов. Ценители экшена вольны всласть пострелять по зомби-ковбоям или устроить адреналиновый гоночный заезд. А те, кто ценит в настольных играх конфликтность, сойдутся с соперниками в противостоянии империй или быстром карточном турнире.

Побег из Вистара

Коротко: стратегия о колонии гениальных лабораторных крыс

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Знали ли вы, что белых генетически однородных крыс, прекрасно подходящих для любых экспериментов учёных, вывели только в ХХ веке в институте Вистар? А кто-нибудь думал, каково было этим грызунам? В «Побеге из Вистара» игроки оказываются в шкуре умнейших крыс, которые пытаются основать собственную высокотехнологичную колонию.

Геймплей. Главная механика здесь — выбор действий на вращающемся каждый раунд ронделе плюс размещение рабочих. Сектора на колесе предназначены для крыс-вожаков, которые определяют основную стратегию на раунд, но сила их действий зависит от количества их обычных мохнатых последователей, стоящих в нужном месте. Изюминка в том, что вожаки возвращаются и выставляются на новые места каждый раунд, как это происходит в классических стратегиях на размещение рабочих. А вот обычных мышат перегонять с места на места не так-то просто — для этого нужно выбирать подходящие действия вожаками или строить нужные карты. А ещё в игре есть развитие личного планшета, исследование комнат фермы и милейшее мультяшное оформление.

Зомбицид. Живым или не очень

Коротко: крошилово немёртвых ковбоев

Количество игроков: 1–6

Время игры: 60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Как бы ни звучало название этой части «Зомбицида» в локализации, в народе её наверняка будут называть «Зомбицид на Диком Западе», ведь именно туда перенесено действие самой знаменитой игры об истреблении зомби.

Геймплей. Основа игрового процесса не сильно изменилась: как и в предыдущих версиях, команда игроков будет сражаться с бесконечными волнами живых мертвецов, одновременно пытаясь выполнить цели сценария. Все нововведения связаны с антуражем освоения фронтира: это ковбои, индейцы, а ещё железнодорожные пути и приближающиеся составы, которые сметают всё на своем пути! Выжившим добавлены новые классы и возможность выходить на балконы (правда, с них можно лишь прицельно пострелять, а вот ловко спрыгнуть прямо на спину лошади не получится). Зато базовая коробка появится в продаже одновременно с несколькими дополнениями, которые помогут разнообразить игровой процесс.

Джон Компани. Второе издание

Коротко: симулятор дипломатии

Количество игроков: 1–6

Время игры: 90–240 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.3

О чём? Комплексная стратегия, в которой игроки совместно управляют Ост-Индской компанией. Но игра вовсе не кооперативная — каждому надо посадить на ключевые посты своих ставленников, чтобы получить больше власти. Разбогатевшие персонажи отправляются на пенсию, а на их место приходят новые молодые лица — и всё это на фоне исторических событий, войн и восстаний.

Геймплей. «Джон Компани» — необычная стратегия, где большую роль играет дипломатия. Здесь смешиваются и необходимость просчитать свои дальнейшие действия на несколько ходов вперёд, и броски кубов, показывающие успешность действий, и фаза голосования за новые законы, в которой можно уговорить оппонентов встать на вашу сторону. Так или иначе, вашей великой компании суждено рано или поздно обанкротиться и развалиться, но, как и в реальной жизни, победит тот, кто сможет извлечь большую выгоду из этой ситуации.

Гонка: Жара на трассе

Коротко: настольный автозабег

Количество игроков: 1–6

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Рёв двигателей, визг шин на резких поворотах, свистящий ветер в лицо, запах жжёной резины, аплодисменты болельщиков — всё это легко представить во время игры в «Жару на трассе»: уже по её названию понятно, какую роль предлагается примерить игрокам.

Геймплей. Создатели постарались максимально точно воссоздать ощущение азартной автомобильной гонки. Для того чтобы двигать болиды вперёд, необходимо разыгрывать с руки карты. Их количество определяет коробка передач, которую следует прокачивать. Кроме того, двигатель может перегреться (тогда пилоту придётся добрать вредных карт), соперники могут обогнать с помощью хитрого манёвра, а ещё есть риск не вписаться в поворот! Партии в «Гонке» быстрые и адреналиновые, а если хочется большего — существует опция пройти кампанию из серии заездов, между которыми нужно тюнинговать и улучшать машину.

Война теней

Коротко: закулисная война

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? О войне пяти асимметричных империй, которые названы в честь символизирующих их зверей и птиц: это величественные Орлы, могучие Медведи, выносливые Кони, сильные Слоны и гордые Львы. Только вот играем мы вовсе не за них, а за тайные общества, влияющие на политическую ситуацию с помощью шпионов, слухов и подковёрных интриг.

Геймплей. В начале партии случайным образом решается, какие империи ваше тайное общество должно стараться привести к вершинам власти, а какие — поставить на колени. За четыре игровых раунда необходимо сделать так, чтобы ваши фавориты захватили как можно большее количество городов. Для этого можно засылать различных агентов к королевским дворам, чтобы они нашёптывали на ухо власть имущим свои советы: куда послать армии и с кем начать битвы. Всего за час «Война теней» помогает разыграть на столе полноценную игру престолов — с неожиданными предательствами, опустошительными войнами и непредсказуемым финалом.

Challengers! Команда мечты

Коротко: быстрый карточный турнир

Количество игроков: 1–8

Время игры: 45 минут

Издатель: Choo Choo Games

Рейтинг BGG: 7.1

О чём? Целый сонм фантастических существ, от супергероев и динозавров до пылесоса и резиновой уточки, сошлись в грандиозном противостоянии, чтобы победить в величайшем турнире по захвату флага.

Геймплей. «Challengers! Команда мечты» — это быстрая карточная игра для компании от одного до восьми игроков в формате турнира по захвату флага. Участники будут добавлять карты бойцов в свои колоды и атаковать соперников. Правила простейшие: нужно выбрать, какие карты добавить в свою колоду, а затем, постепенно вскрывая их по очереди с оппонентом, подсчитывать силу и перехватывать друг у друга флаг. Менее чем за час на ваших глазах развернётся настоящий турнир: вы будете менять оппонентов после каждого боя, а двое лидеров в конце сойдутся в решающей схватке.

Корпорация «Сны»

Коротко: быстрая стратегия о грёзах на заказ

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём? В новой игре от Ивана Лашина (создателя мировых хитов «Индустрия» и «Корпорация “Смартфон”») игроки становятся представителями очень необычной профессии будущего: их компании предоставляют своим клиентам сны по индивидуальным заказам, подключая мозг спящего к специальным компьютерным программам.

Геймплей. Похоже, «Корпорация “Сны”», как и «Индустрия», будет недлинной, но довольно глубокой стратегией. Местные рабочие («онейроманты») отправляются собирать ресурсы, создавать карты сна, размещать образы в пространстве сновидений и пытаться удовлетворять все запросы капризных клиентов. Партия завершается, когда один из игроков выкладывает двенадцатую карту сновидения.

Тайные лидеры

Коротко: быстрая карточная борьба за престол

Количество игроков: 2–6

Время игры: 20–40 минут

Издатель: «Низа Гамс»

Рейтинг BGG: 6.8

О чём? Несмотря на то что «Тайные лидеры» — довольно быстрый филлер, предыстория происходящего прописана очень подробно. В империи Ошра умирает правитель, и возможные наследники сходятся в борьбе за престол. У каждого из них своя жизненная история: Лемрон Мудрая в ходе обучения искусству водных жрецов потеряла зрение, зато обрела доверие Племени холмов, а Сайдул Хитрый всю жизнь приворовывал из отцовской казны. Одна из подобных колоритных личностей в конце партии займёт трон, однако кто именно — иногда нельзя предугадать до самого конца.

Геймплей. В начале партии игроки тайно получают карту одного из лидеров. Только вот запутывает всех то, что каждый лидер поддерживает сразу две из четырех фракций: Племя холмов, Армию императора, Водный народ или Нежить. Разыгрывая в свой ход подходящие карты, вы усиливаете одни и ослабляете другие фракции, но слишком прямолинейно действовать нельзя, ведь тогда ваших фаворитов легко вычислят соперники. Так что приходится постоянно ходить по лезвию ножа и время от времени совершать не самые полезные, но запутывающие конкурентов действия.

Замок монстров

Коротко: рисуем монстриков на вечеринке

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 6.7

О чём? На вечеринку к Тыквенному королю приглашены все знаменитые монстры — призраки, вампиры, ведьмы, скелеты и целое семейство Франкенштейн! Кажется, список гостей слишком длинный, и все приглашённые просто не смогут поместиться в главном зале. Или смогут?

Геймплей. «Замок монстров» — быстрая игра жанра flip-and-write («переверни-и-запиши»). Активный игрок вскрывает карту с полимино-фигурой, после чего составляет карты монстриков в фигуру этой формы. То, что в итоге получилось, должны зарисовать на своих планшетах все игроки, стараясь располагать ближе друг к другу чудовищ одного вида.

Exit-квест: Похищение на Диком Западе

Коротко: новая часть знаменитой серии настольных квестов

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–90 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? В городе посреди прерий пропал шериф — оплот местной справедливости. Вам необходимо найти его, пока бандиты окончательно не захватили власть в городе. Ищите подсказки и улики в местном салуне, оружейной, тюрьме и банке.

Геймплей. Новые серии небольших настольных квестов продолжают появляться как грибы после дождя, однако ветеран жанра, серия Eхit, не собирается сдавать позиций! Это по-прежнему одни из лучших сборников головоломок, шифров и ребусов, которые интересно разгадывать в любом составе (даже в одиночку).

Мини-детективы «Вечер убийства»

Коротко: «Убийца — в этой комнате!»

Количество игроков: 1–6

Время игры: 60 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.1

О чём? А здесь перед нами как раз новая серия настольных детективов, основанная на творчестве итальянского писателя Маурицио де Джованни, у которого есть очень популярный цикл о приключениях комиссара Ричарди. В связи с этим сюжетная составляющая «Вечеров убийства» должна быть на высоте!

Геймплей. В каждой из частей серии происходит таинственное убийство, а игроки получают роли подозреваемых. Подсказки о происшествии появляются на картах, однако каждый имеет доступ лишь к некоторым из них. Какой информацией поделиться? Кто из остальных кажется самым скрытным и подозрительным? А что, если убийца — вы? Тогда ваша цель — заставить всех за столом поверить в виновность другого персонажа.

ПРЕДЗАКАЗЫ

«Партизаны» и «Ведьмы»

Коротко: кризисные соло-игры

Количество игроков: 1

Время игры: 20–40 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.6/7.9

О чём? В «Партизанах» игрок посылает отряд доблестных испанских вояк на борьбу с фашистским режимом, а в «Ведьмах» выступает за колдовской ковен, который пытается помочь родной деревне с помощью магии, не угодив на костёр.

Геймплей. Эти две игры объединены общим предзаказом, так как основаны на одной и той же механике истощения колоды. Игрок (и в «Партизанах», и в «Ведьмах» он может быть строго один) начинает с толстой колодой подопечных, которых каждый ход предстоит посылать на выполнение различных миссий. При этом всегда есть выбор: использовать героя с карты в «скрытном» режиме (что позволит не удалять его из колоды) или в «открытом» (тогда эффект карты более сильный, однако раскрытый партизан или уличённая ведьма в дальнейшем вам уже не помогут). Война и ведьмовство — сложные вещи, так что в какой-то момент обязательно придётся жертвовать как членами команды, так и мирными жителями, главное — выбрать для этого правильный момент.

Дракула против Ван Хельсинга

Коротко: быстрая напряжённая дуэль

Количество игроков: 2

Время игры: 20–45 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? Самый известный вампир в истории терроризирует небольшой английский городок. Ему противостоит самый известный в истории охотник на вампиров. В этой быстрой дуэльной игре выяснится, наплодит ли Дракула достаточно кровососов или доблестный Ван Хельсинг успеет сокрушить его раньше.

Геймплей. Игровое поле представляет из себя карту города, поделённую на пять кварталов, в каждом из которых обитают четыре местных жителя. Набирая и разыгрывая карты с номерами от 1 до 8, игроки определяют, в какой из кварталов какой номинал они отправляют. В конце раунда сравниваются силы Дракулы и Ван Хельсинга в каждом районе: Граф при победе превращает одного из людей в вампира, а Ван Хельсинг — лишает своего врага нескольких очков здоровья.

Лихолетье

Коротко: стратегия о зачарованном лесе

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.8

О чём? В волшебном лесу наступает осень, магия просачивается сквозь завесу между мирами и ведьмы начинают борьбу за Зачарованный Трон.

Геймплей. В «Лихолетье» есть и механика размещения рабочих (ведьм необходимо отправлять в различные локации), и менеджмент ресурсов, однако в центре лежит построение карточного движка, за что эту игру часто называют смесью «Res Arcana» и «Эверделла». Кстати, здесь тоже очень атмосферное оформление!

Битва колод

Коротко: лаконичные карточные битвы

Количество игроков: 1–2

Время игры: 15–30 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 6.4

О чём? Лорды-чародеи борются за власть над островами богатого на ресурсы Эрретского архипелага. Они выводят на бой все свои разномастные армии и готовятся пустить в ход самые могущественные заклинания.

Геймплей. «Битва колод» — это лаконичная карточная дуэль (хотя есть и варианты игры для одного или четырёх игроков), в которой битва ведётся с помощью колод из всего лишь восьми карт! Есть несколько вариантов того, как собрать колоду: для новичков доступны готовые наборы, а опытные игроки могут устроить драфт или определить состав колоды самостоятельно. Ваш выбор (и, следовательно, разнообразие геймплея) будет тем шире, чем больше самостоятельных дополнений вы приобретёте: в стартовом наборе, как и в любом из 10 дополнений, доступных на предзаказе, по 32 карты.

Призрачные чернила

Коротко: угадывание слов на скорость

Количество игроков: 4–8

Время игры: 10–15 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.4

О чём? В этой игре для вечеринок участники представляют, что общаются с призраком, который может отвечать на вопросы, — однако команда медиумов-конкурентов тоже увидит все его ответы.

Геймплей. Игроки делятся на две команды. Один из них становится Духом, и только он знает загаданное на этот раунд слово. Члены команды Духа с помощью карточек задают ему определённый вопрос. Свой ответ он начинает по букве писать на доске, видной и для соперников, так что они имеют шанс догадаться об ответе даже раньше ведущих медиумов. В любой момент руку Духа можно остановить — не каждое слово-подсказка должно быть дописано до конца. Но определить все подсказки мало, ведь победит команда, которая правильно напишет основной загаданный объект.

ДОПОЛНЕНИЯ

Космический контакт. Космический шторм

25 новых межгалактических рас и новый вариант игры с космическими станциями, которые дают уникальные возможности контролирующим их игрокам.

Дополнения к «Проекту L» — «Призрачная угроза» и «Уловки»

Чистый и незамутнённый настольный тетрис позволяет внести больше разнообразия в игровой процесс. «Уловки» делают цепочки действий длиннее и мощнее: теперь у вас есть возможность выполнять условия жетона уловки и получать за это монеты, чтобы покупать больше дополнительных действий в свой ход. А в «Призрачной фигуре» появляются новые награды за задания: фигуры пятого уровня и возможность улучшить свою фигуру на один или сразу на два уровня.

Красный собор. Приказчики

Очень богатое по составу дополнение, содержащее 10 новых гильдий, чертежи, фигурки казаков, бриллианты, дополнительный кубик и даже целую карту России, по которой вы будете путешествовать в поисках новых талантов.

Ужас Аркхэма: Карточная игра. Пир в Хемлок-Вейл. Сыщики

Очередная глава неописуемо ужасных приключений сыщиков в мире Великих Древних отправит бедолаг в закрытый городок, где происходят странные события. В марте ждём коробку с пятью новыми сыщиками: умельцем, естествоиспытательницей, графиней, фольклористом и фермером.

Задержались с февраля:

«Лесные приключения» — яркий данжен-кроулер о приключениях команды антропоморфных зверей и их сражениях с боссами.

«Кризис. Святилище» — ролевая приключенческая игра с получасовыми партиями.

Vinhos — комплексная стратегия о виноделии от маэстро хардкора Витала Ласерды.

«Срочно в номер» — игра на выкладывание тайлов в реальном времени, где надо быстрее соперников заполнить материалами первую полосу газеты.