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    #во что поиграть #Зомбицид

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024

    5 марта 2024
    Юлия Харина
    05.03.2024
    12561
    11 минут на чтение
    #во что поиграть #Зомбицид
    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 27

    В первый месяц весны не только оживает природа, но и просыпаются любители настольных игр: март нынешнего года выдался очень урожайным на разноплановые новинки. Любители стратегий смогут построить колонию для гениальных мышей или поуправлять компанией по производству снов. Ценители экшена вольны всласть пострелять по зомби-ковбоям или устроить адреналиновый гоночный заезд. А те, кто ценит в настольных играх конфликтность, сойдутся с соперниками в противостоянии империй или быстром карточном турнире.

    Побег из Вистара 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 25Коротко: стратегия о колонии гениальных лабораторных крыс

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7.6 

    О чём? Знали ли вы, что белых генетически однородных крыс, прекрасно подходящих для любых экспериментов учёных, вывели только в ХХ веке в институте Вистар? А кто-нибудь думал, каково было этим грызунам? В «Побеге из Вистара» игроки оказываются в шкуре умнейших крыс, которые пытаются основать собственную высокотехнологичную колонию.

    Геймплей. Главная механика здесь — выбор действий на вращающемся каждый раунд ронделе плюс размещение рабочих. Сектора на колесе предназначены для крыс-вожаков, которые определяют основную стратегию на раунд, но сила их действий зависит от количества их обычных мохнатых последователей, стоящих в нужном месте. Изюминка в том, что вожаки возвращаются и выставляются на новые места каждый раунд, как это происходит в классических стратегиях на размещение рабочих. А вот обычных мышат перегонять с места на места не так-то просто — для этого нужно выбирать подходящие действия вожаками или строить нужные карты. А ещё в игре есть развитие личного планшета, исследование комнат фермы и милейшее мультяшное оформление. 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 24

    Зомбицид. Живым или не очень

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 30Коротко: крошилово немёртвых ковбоев

    Количество игроков: 1–6

    Время игры: 60 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8.1

    О чём? Как бы ни звучало название этой части «Зомбицида» в локализации, в народе её наверняка будут называть «Зомбицид на Диком Западе», ведь именно туда перенесено действие самой знаменитой игры об истреблении зомби.

    Геймплей. Основа игрового процесса не сильно изменилась: как и в предыдущих версиях, команда игроков будет сражаться с бесконечными волнами живых мертвецов, одновременно пытаясь выполнить цели сценария. Все нововведения связаны с антуражем освоения фронтира: это ковбои, индейцы, а ещё железнодорожные пути и приближающиеся составы, которые сметают всё на своем пути! Выжившим добавлены новые классы и возможность выходить на балконы (правда, с них можно лишь прицельно пострелять, а вот ловко спрыгнуть прямо на спину лошади не получится). Зато базовая коробка появится в продаже одновременно с несколькими дополнениями, которые помогут разнообразить игровой процесс.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 29

    Джон Компани. Второе издание

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 23Коротко: симулятор дипломатии

    Количество игроков: 1–6

    Время игры: 90–240 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 8.3

    О чём? Комплексная стратегия, в которой игроки совместно управляют Ост-Индской компанией. Но игра вовсе не кооперативная — каждому надо посадить на ключевые посты своих ставленников, чтобы получить больше власти. Разбогатевшие персонажи отправляются на пенсию, а на их место приходят новые молодые лица — и всё это на фоне исторических событий, войн и восстаний.

    Геймплей. «Джон Компани» — необычная стратегия, где большую роль играет дипломатия. Здесь смешиваются и необходимость просчитать свои дальнейшие действия на несколько ходов вперёд, и броски кубов, показывающие успешность действий, и фаза голосования за новые законы, в которой можно уговорить оппонентов встать на вашу сторону. Так или иначе, вашей великой компании суждено рано или поздно обанкротиться и развалиться, но, как и в реальной жизни, победит тот, кто сможет извлечь большую выгоду из этой ситуации.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 22

    Гонка: Жара на трассе

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 28Коротко: настольный автозабег

    Количество игроков: 1–6

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8.1

    О чём? Рёв двигателей, визг шин на резких поворотах, свистящий ветер в лицо, запах жжёной резины, аплодисменты болельщиков — всё это легко представить во время игры в «Жару на трассе»: уже по её названию понятно, какую роль предлагается примерить игрокам.

    Геймплей. Создатели постарались максимально точно воссоздать ощущение азартной автомобильной гонки. Для того чтобы двигать болиды вперёд, необходимо разыгрывать с руки карты. Их количество определяет коробка передач, которую следует прокачивать. Кроме того, двигатель может перегреться (тогда пилоту придётся добрать вредных карт), соперники могут обогнать с помощью хитрого манёвра, а ещё есть риск не вписаться в поворот! Партии в «Гонке» быстрые и адреналиновые, а если хочется большего — существует опция пройти кампанию из серии заездов, между которыми нужно тюнинговать и улучшать машину.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 27

    Война теней

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 20Коротко: закулисная война

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.3

    О чём? О войне пяти асимметричных империй, которые названы в честь символизирующих их зверей и птиц: это величественные Орлы, могучие Медведи, выносливые Кони, сильные Слоны и гордые Львы. Только вот играем мы вовсе не за них, а за тайные общества, влияющие на политическую ситуацию с помощью шпионов, слухов и подковёрных интриг.

    Геймплей. В начале партии случайным образом решается, какие империи ваше тайное общество должно стараться привести к вершинам власти, а какие — поставить на колени. За четыре игровых раунда необходимо сделать так, чтобы ваши фавориты захватили как можно большее количество городов. Для этого можно засылать различных агентов к королевским дворам, чтобы они нашёптывали на ухо власть имущим свои советы: куда послать армии и с кем начать битвы. Всего за час «Война теней» помогает разыграть на столе полноценную игру престолов — с неожиданными предательствами, опустошительными войнами и непредсказуемым финалом.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 21 

    Challengers! Команда мечты

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 19Коротко: быстрый карточный турнир

    Количество игроков: 1–8

    Время игры: 45 минут

    Издатель: Choo Choo Games

    Рейтинг BGG: 7.1

    О чём? Целый сонм фантастических существ, от супергероев и динозавров до пылесоса и резиновой уточки, сошлись в грандиозном противостоянии, чтобы победить в величайшем турнире по захвату флага.

    Геймплей. «Challengers! Команда мечты» — это быстрая карточная игра для компании от одного до восьми игроков в формате турнира по захвату флага. Участники будут добавлять карты бойцов в свои колоды и атаковать соперников. Правила простейшие: нужно выбрать, какие карты добавить в свою колоду, а затем, постепенно вскрывая их по очереди с оппонентом, подсчитывать силу и перехватывать друг у друга флаг. Менее чем за час на ваших глазах развернётся настоящий турнир: вы будете менять оппонентов после каждого боя, а двое лидеров в конце сойдутся в решающей схватке.

     

    Корпорация «Сны» 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 18Коротко: быстрая стратегия о грёзах на заказ

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: —

    О чём? В новой игре от Ивана Лашина (создателя мировых хитов «Индустрия» и «Корпорация “Смартфон”») игроки становятся представителями очень необычной профессии будущего: их компании предоставляют своим клиентам сны по индивидуальным заказам, подключая мозг спящего к специальным компьютерным программам.

    Геймплей. Похоже, «Корпорация “Сны”», как и «Индустрия», будет недлинной, но довольно глубокой стратегией. Местные рабочие («онейроманты») отправляются собирать ресурсы, создавать карты сна, размещать образы в пространстве сновидений и пытаться удовлетворять все запросы капризных клиентов. Партия завершается, когда один из игроков выкладывает двенадцатую карту сновидения. 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 17

     

    Тайные лидеры 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 16Коротко: быстрая карточная борьба за престол

    Количество игроков: 2–6

    Время игры: 20–40 минут

    Издатель: «Низа Гамс»

    Рейтинг BGG: 6.8

    О чём? Несмотря на то что «Тайные лидеры» — довольно быстрый филлер, предыстория происходящего прописана очень подробно. В империи Ошра умирает правитель, и возможные наследники сходятся в борьбе за престол. У каждого из них своя жизненная история: Лемрон Мудрая в ходе обучения искусству водных жрецов потеряла зрение, зато обрела доверие Племени холмов, а Сайдул Хитрый всю жизнь приворовывал из отцовской казны. Одна из подобных колоритных личностей в конце партии займёт трон, однако кто именно — иногда нельзя предугадать до самого конца.

    Геймплей. В начале партии игроки тайно получают карту одного из лидеров. Только вот запутывает всех то, что каждый лидер поддерживает сразу две из четырех фракций: Племя холмов, Армию императора, Водный народ или Нежить. Разыгрывая в свой ход подходящие карты, вы усиливаете одни и ослабляете другие фракции, но слишком прямолинейно действовать нельзя, ведь тогда ваших фаворитов легко вычислят соперники. Так что приходится постоянно ходить по лезвию ножа и время от времени совершать не самые полезные, но запутывающие конкурентов действия.

     

    Замок монстров 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 15Коротко: рисуем монстриков на вечеринке

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 30 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 6.7 

    О чём? На вечеринку к Тыквенному королю приглашены все знаменитые монстры — призраки, вампиры, ведьмы, скелеты и целое семейство Франкенштейн! Кажется, список гостей слишком длинный, и все приглашённые просто не смогут поместиться в главном зале. Или смогут?

    Геймплей. «Замок монстров» — быстрая игра жанра flip-and-write («переверни-и-запиши»). Активный игрок вскрывает карту с полимино-фигурой, после чего составляет карты монстриков в фигуру этой формы. То, что в итоге получилось, должны зарисовать на своих планшетах все игроки, стараясь располагать ближе друг к другу чудовищ одного вида.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 14

    Exit-квест: Похищение на Диком Западе 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 13Коротко: новая часть знаменитой серии настольных квестов

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 45–90 минут

    Издатель: «Звезда»

    Рейтинг BGG: 7.9

    О чём? В городе посреди прерий пропал шериф — оплот местной справедливости. Вам необходимо найти его, пока бандиты окончательно не захватили власть в городе. Ищите подсказки и улики в местном салуне, оружейной, тюрьме и банке.

    Геймплей. Новые серии небольших настольных квестов продолжают появляться как грибы после дождя, однако ветеран жанра, серия Eхit, не собирается сдавать позиций! Это по-прежнему одни из лучших сборников головоломок, шифров и ребусов, которые интересно разгадывать в любом составе (даже в одиночку).

     

    Мини-детективы «Вечер убийства»

    Коротко: «Убийца — в этой комнате!»

    Количество игроков: 1–6

    Время игры: 60 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.1

    О чём? А здесь перед нами как раз новая серия настольных детективов, основанная на творчестве итальянского писателя Маурицио де Джованни, у которого есть очень популярный цикл о приключениях комиссара Ричарди. В связи с этим сюжетная составляющая «Вечеров убийства» должна быть на высоте!

    Геймплей. В каждой из частей серии происходит таинственное убийство, а игроки получают роли подозреваемых. Подсказки о происшествии появляются на картах, однако каждый имеет доступ лишь к некоторым из них. Какой информацией поделиться? Кто из остальных кажется самым скрытным и подозрительным? А что, если убийца — вы? Тогда ваша цель — заставить всех за столом поверить в виновность другого персонажа.

     

    ПРЕДЗАКАЗЫ

    «Партизаны» и «Ведьмы»

    Коротко: кризисные соло-игры

    Количество игроков: 1

    Время игры: 20–40 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.6/7.9

    О чём? В «Партизанах» игрок посылает отряд доблестных испанских вояк на борьбу с фашистским режимом, а в «Ведьмах» выступает за колдовской ковен, который пытается помочь родной деревне с помощью магии, не угодив на костёр.

    Геймплей. Эти две игры объединены общим предзаказом, так как основаны на одной и той же механике истощения колоды. Игрок (и в «Партизанах», и в «Ведьмах» он может быть строго один) начинает с толстой колодой подопечных, которых каждый ход предстоит посылать на выполнение различных миссий. При этом всегда есть выбор: использовать героя с карты в «скрытном» режиме (что позволит не удалять его из колоды) или в «открытом» (тогда эффект карты более сильный, однако раскрытый партизан или уличённая ведьма в дальнейшем вам уже не помогут). Война и ведьмовство — сложные вещи, так что в какой-то момент обязательно придётся жертвовать как членами команды, так и мирными жителями, главное — выбрать для этого правильный момент.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 10

    Дракула против Ван Хельсинга

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 8Коротко: быстрая напряжённая дуэль

    Количество игроков: 2

    Время игры: 20–45 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 7.3

    О чём? Самый известный вампир в истории терроризирует небольшой английский городок. Ему противостоит самый известный в истории охотник на вампиров. В этой быстрой дуэльной игре выяснится, наплодит ли Дракула достаточно кровососов или доблестный Ван Хельсинг успеет сокрушить его раньше.

    Геймплей. Игровое поле представляет из себя карту города, поделённую на пять кварталов, в каждом из которых обитают четыре местных жителя. Набирая и разыгрывая карты с номерами от 1 до 8, игроки определяют, в какой из кварталов какой номинал они отправляют. В конце раунда сравниваются силы Дракулы и Ван Хельсинга в каждом районе: Граф при победе превращает одного из людей в вампира, а Ван Хельсинг — лишает своего врага нескольких очков здоровья.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 9

    Лихолетье

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 7Коротко: стратегия о зачарованном лесе

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–120 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.8

    О чём? В волшебном лесу наступает осень, магия просачивается сквозь завесу между мирами и ведьмы начинают борьбу за Зачарованный Трон.

    Геймплей. В «Лихолетье» есть и механика размещения рабочих (ведьм необходимо отправлять в различные локации), и менеджмент ресурсов, однако в центре лежит построение карточного движка, за что эту игру часто называют смесью «Res Arcana» и «Эверделла». Кстати, здесь тоже очень атмосферное оформление!

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 6

    Битва колод

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 5Коротко: лаконичные карточные битвы

    Количество игроков: 1–2

    Время игры: 15–30 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 6.4

    О чём? Лорды-чародеи борются за власть над островами богатого на ресурсы Эрретского архипелага. Они выводят на бой все свои разномастные армии и готовятся пустить в ход самые могущественные заклинания.

    Геймплей. «Битва колод» — это лаконичная карточная дуэль (хотя есть и варианты игры для одного или четырёх игроков), в которой битва ведётся с помощью колод из всего лишь восьми карт! Есть несколько вариантов того, как собрать колоду: для новичков доступны готовые наборы, а опытные игроки могут устроить драфт или определить состав колоды самостоятельно. Ваш выбор (и, следовательно, разнообразие геймплея) будет тем шире, чем больше самостоятельных дополнений вы приобретёте: в стартовом наборе, как и в любом из 10 дополнений, доступных на предзаказе, по 32 карты.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 4

    Призрачные чернила

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 3Коротко: угадывание слов на скорость

    Количество игроков: 4–8

    Время игры: 10–15 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 7.4

    О чём? В этой игре для вечеринок участники представляют, что общаются с призраком, который может отвечать на вопросы, — однако команда медиумов-конкурентов тоже увидит все его ответы.

    Геймплей. Игроки делятся на две команды. Один из них становится Духом, и только он знает загаданное на этот раунд слово. Члены команды Духа с помощью карточек задают ему определённый вопрос. Свой ответ он начинает по букве писать на доске, видной и для соперников, так что они имеют шанс догадаться об ответе даже раньше ведущих медиумов. В любой момент руку Духа можно остановить — не каждое слово-подсказка должно быть дописано до конца. Но определить все подсказки мало, ведь победит команда, которая правильно напишет основной загаданный объект. 

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 1

    ДОПОЛНЕНИЯ

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 1Космический контакт. Космический шторм

    25 новых межгалактических рас и новый вариант игры с космическими станциями, которые дают уникальные возможности контролирующим их игрокам.

    Дополнения к «Проекту L» — «Призрачная угроза» и «Уловки»

    Чистый и незамутнённый настольный тетрис позволяет внести больше разнообразия в игровой процесс. «Уловки» делают цепочки действий длиннее и мощнее: теперь у вас есть возможность выполнять условия жетона уловки и получать за это монеты, чтобы покупать больше дополнительных действий в свой ход. А в «Призрачной фигуре» появляются новые награды за задания: фигуры пятого уровня и возможность улучшить свою фигуру на один или сразу на два уровня.

    Красный собор. Приказчики

    Очень богатое по составу дополнение, содержащее 10 новых гильдий, чертежи, фигурки казаков, бриллианты, дополнительный кубик и даже целую карту России, по которой вы будете путешествовать в поисках новых талантов.

    Во что поиграть? Настольные игры марта 2024 26Ужас Аркхэма: Карточная игра. Пир в Хемлок-Вейл. Сыщики

    Очередная глава неописуемо ужасных приключений сыщиков в мире Великих Древних отправит бедолаг в закрытый городок, где происходят странные события. В марте ждём коробку с пятью новыми сыщиками: умельцем, естествоиспытательницей, графиней, фольклористом и фермером. 

    Задержались с февраля:

    «Лесные приключения» — яркий данжен-кроулер о приключениях команды антропоморфных зверей и их сражениях с боссами.

    «Кризис. Святилище» — ролевая приключенческая игра с получасовыми партиями.

    Vinhos — комплексная стратегия о виноделии от маэстро хардкора Витала Ласерды.

    «Срочно в номер» — игра на выкладывание тайлов в реальном времени, где надо быстрее соперников заполнить материалами первую полосу газеты.

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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.
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