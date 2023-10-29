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    #мрачная сказка #обзор фильма #хоррор (ужасы)

    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем

    29 октября 2023
    Мария Лебеденко
    29.10.2023
    26
    4 минуты на чтение
    #мрачная сказка #обзор фильма #хоррор (ужасы)
    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем 3

    Малышка Эмма в коме – она упала с лестницы, когда убегала от очередной ссоры родителей. Чтобы вернуться к жизни, ей предстоит проделать долгий путь по мрачному и странному миру, а еще постараться не угодить в лапы монстра, пьющего детские слезы…

    Moon Garden

    Жанр: ужасы
    Режиссёр: Райан Стивенс Харрис
    В ролях: Оги Дьюк, Брионн Дэвис, Хэйвен Ли Харрис, Мик Игнис
    Премьерный показ: 10 июня 2022 года (мир), 12 октября 2023 года (Россия)
    Продолжительность: 97 минут
    Похоже на: «Лабиринт Фавна», «Коралина в Стране кошмаров», «Город потерянных детей»

    Тема детских страхов неисчерпаема. Во-первых, воображение ребенка может сотворить то, до чего никогда не додумается испорченный реальностью взрослый. А во-вторых, в каждом из нас где-то глубоко внутри сидит маленький мальчик или девочка, который боялся спать без света. Ничего удивительного, что именно к этому благодатному источнику обратился режиссер Райан Харрис, когда задумал свой третий полнометражный фильм ужасов. 

    Первый хоррорный блин у Харриса, как это частенько бывает, вышел комом. Медицинская страшилка «Вирус Х» 2010 года о врачах, запертых в бункере наедине со смертельной заразой, была вторичной малобюджетной поделкой, которая быстро затерялась в потоке такого же низкокачественного кино. Второй фильм, «What’s eating Todd?» (2016), городская легенда о чудовище, похитившем юношу, и вовсе прошёл для зрителя незамеченным. Если честно, та же участь постигала и все прочие картины Райана – в его недлинной фильмографии нет ни одного по-настоящему громкого успеха.

    Казалось, что Харрис обречен так и остаться киноделом пятого эшелона, тихо снимающим никому не известные картины. Но он рискнул еще раз ступить на скользкую дорожку хорроров – и удариться в эксперименты. Результат получился неожиданно интересным – возможно, «Кошмарам Лунного сада» суждено стать визитной карточкой режиссера. 

    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем

    Хотя поначалу кино особых восторгов не вызывает. Кажется, что мы все это где-то уже видели: и пару, которая с упоением разрушает дышащий на ладан брак; и ребенка, который бежит от жизненных проблем в мир фантазий; и даже мрачный вариант Страны Чудес, на тему которого рассуждали и Гильермо дель Торо, и Генри Селик, и даже Американ МакГи. 

    Но ощущение вторичности быстро проходит, как только рыжеволосая Эмма (дочь режиссера Хэйвен Ли Харрис) ступает серебряными башмачками на дорогу вовсе не из желтого кирпича. Вселенная по ту сторону комы, где голоса родителей можно услышать лишь через старенький радиоприемник, переполнена деталями и неповторимой атмосферой психоделической жути. «Кошмары» сняты на просроченную 35-миллиметровую пленку, и крупное «зерно» придает происходящему сходство со старыми ужастиками – картинка выходит очаровательной и очень ламповой. 

    Главное, от чего у любого поклонника страшных фильмов (да и просто кино) наверняка сведет олдскулы – это практические эффекты. Легких путей Харрис решил не искать: компьютерная графика использована буквально в паре сцен, где без нее совсем не обойтись, а все остальные чудеса и чудища созданы при помощи старой доброй бутафории, грима и игры с ракурсами. К работе подошли с выдумкой и любовью. Нпример, небо, на которое по лестнице взбирается Эмма, облака и молнии воплощали при помощи аквариума со сгущенным молоком, а секундный эпизод с мгновенно гниющими фруктами снимали четыре месяца. 

    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем 1

    В результате «Кошмары Лунного сада» получились настоящим визуальным пиршеством – каждую локацию, в которую попадает героиня, хочется рассматривать отдельно. При этом назвать фильм особенно страшным все-таки нельзя – тут нет традиционных скримеров или откровенно мерзких моментов, да и здешние монстры скорее необычны, чем пугающи. Но именно в этом и состоит прелесть фильма – он по-своему красив. Причудливые машины по сбору детских слез заставляют вспомнить о стимпанковых агрегатах из «Города потерянных детей», самоходный носорог отлично вписался бы в любой фильм Гиллиама, а главное зло фильма – жуткий Щелкунчик с пустотой вместо лица – словно вышел из тех самых страшилок, которые все рассказывали друг другу в детстве. 

    Особенно хорошо эта мрачная эстетика работает на контрасте с самой Эммой. Пятилетняя малышка выглядит ангелом, по недоразумению угодившем в преисподнюю, а ее непосредственная реакция на странности потустороннего мира вызывает улыбку. Кажется, что иногда юная актриса действительно принимала происходящее за чистую монету – уж очень натуральные эмоции она демонстрирует. 

    К сожалению, того же нельзя сказать о взрослых персонажах. Вставки с родителями Эммы вышли шаблонными и блеклыми. Трудно показать супругов на грани развода скучней, чем это сделали Оги Дьюк (истеричная мать) и Брионн Дэвис (отец-трудоголик).

    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем 2

    Именно в линии с реальностью кроется главный недостаток «Кошмаров» — дикая Страна Чудес с обычной жизнью просто-напросто не стыкуется. Параллели с «Лабиринтом Фавна» напрашиваются сами собой, но у Офелии каждая встреча с неизведанным была испытанием, служила параллелью с ужасами войны в настоящей жизни. Крошечная Эмма же раз за разом проходит один и тот же сюжет о разрыве родителей, а все чудаковатые персонажи пришиты к нему весьма условно – так, словно их сначала придумали, а уже потом попытались подогнать к истории с семейным абьюзом. 

    Скорее всего, соединить две половинки фильма помешал возраст героини. Устроить ей такое же чистилище, как более взрослой Офелии, невозможно – пятилетний ребенок просто хочет, чтобы папа и мама снова были вместе, и все улыбались. С этой нехитрой мыслью девочка и идет вперед – прямо до смазанного, но логичного финала. 

     

    Красивая мрачная сказка, в которой великолепные образы оказываются важнее слабенького наполнения. «Кошмары Лунного сада» станут настоящей находкой для тех, кто устал от глянцевых хорроров с однообразными пугалками из-за угла – особенно если простить огрехи сюжета.

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    Мария Лебеденко
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и ещё страньше.
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