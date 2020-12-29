Что посмотреть в кино на праздниках? Чудо-женщина и богатыри против монстров

Возрадуйтесь, любители кино! После вынужденно тихой осени в прокат возвращаются блокбастеры. Масштабные, зрелищные фильмы, рассчитанные на большой экран и шумную компанию друзей, снова с нами. На штурм январских кинотеатров отправляются Чудо-женщина и Баба-яга, а также новые мультфильмы Pixar, DreamWorks и студии «Мельница». Свою отдушину найдут даже фанаты аниме и видеоигр. Большая часть релизов ориентирована на семейную аудиторию — но в том и смысл праздников, чтобы провести побольше времени с родными. Главное, не забывайте о мерах предосторожности в связи с пандемией.

Душа

Soul

Когда? 21 января.

Что? Новый трогательный мультфильм студии Pixar про смысл жизни.

О чём? Джо всегда мечтал играть джаз. Увы, судьба распорядилась иначе: пианист-неудачник променял талант на скучную, но надёжную карьеру школьного учителя музыки. Неожиданно Джо получает приглашение в ансамбль легендарной джаз-дивы. Герой теряет голову от успехов и по глупой случайности… умирает! Однако Джо не готов распрощаться с жизнью, которая вот-вот по-настоящему начнётся. Его душа решает сбежать из загробного мира.

Чего ждём? Pixar в лучшем виде: обаятельные герои, ненавязчивый юмор и драматичный (но непременно жизнеутверждающий) сюжет. А ещё сразу два невероятно красивых мира, анимированных по высшему классу компьютерной графики. Действие половины фильма разворачивается в современном Нью-Йорке с его моментально узнаваемым колоритом. Мастера студии до мельчайших деталей воспроизвели на экране шумные улицы и тесные квартирки, жёлтые такси и потрёпанные ржавчиной фонари, приглушённый свет джаз-клубов и оживлённую болтовню в барбершопах.

Не меньше внимания уделено и загробной реальности. Режиссёр «Головоломки» Пит Доктер вновь творит чудеса и находит яркие, оригинальные образы даже для самых абстрактных понятий. Как могут выглядеть вдохновение, депрессия или медитативный транс? Всё это «Душа» показывает просто и наглядно, за что по праву может считаться одним из самых экспериментальных мультфильмов за всю историю Pixar. И одним из самых мудрых: похождения Джо наверняка вдохновят многих зрителей на то, чтобы переосмыслить свою жизнь.

Чудо-женщина: 1984

Wonder Woman 1984

Когда? 14 января.

Что? Супергеройский фильм, часть вселенной DC.

О чём? Бесстрашная амазонка Диана покинула свою родину, чудесный остров Темискира, чтобы служить человечеству. Но это одинокий путь: уже много лет Диана оплакивает своего возлюбленного Стива, погибшего на Первой мировой войне. Неожиданно в самый разгар 1980-х героиня обнаруживает таинственный артефакт, способный исполнить любое желание. И вот чудеса — Стив возвращается из мёртвых! Но какую цену придётся заплатить Диане за свои мечты? И что будет, когда Камень Желаний окажется в руках бизнесмена Максвелла Лорда, который готов на всё ради успеха и власти?

Чего ждём? Дорогой и масштабный супергеройский фильм — как раз такой, каких нам очень не хватало в прошлом году. Все атрибуты жанра на месте: великая любовь, сражения за судьбу планеты, эффектная Галь Гадот в золотых доспехах и грохочущий ударными саундтрек Ханса Циммера. А оптимистичной атмосферой новая «Чудо-женщина» равняется даже не на современников, а на старый киноцикл про Супермена, как раз выходивший в 1980-х.

Впрочем, для полноценного успеха чего-то не хватило. Первые зрители отмечают, что сюжет перегружен дремучими клише и в целом не реализует свой потенциал. Хотя, казалось бы, хронометража в 2,5 часа должно быть более чем достаточно! Остаётся полагаться лишь на увлекательный экшен и харизму актёров: особенно хвалят Педро Паскаля («Мандалорец») и Кристен Уиг (шоу Saturday Night Live), которые тут сыграли злодеев.

Последний богатырь: Корень зла

Когда? 1 января.

Что? Фэнтези-комедия по мотивам русских сказок, продолжение «Последнего богатыря».

О чём? Обычный московский парень Иван освободил волшебную страну Белогорье, расколдовал своего отца Илью Муромца и его богатырей. Пришла пора обустраиваться на новом месте. Но в сказке Ивану несладко: микроволновки и вайфая нет, богатырская дружина постоянно задирает, а возлюбленная Василиса, кажется, начала заглядываться на чудо-витязя Финиста. А тут ещё, как нарочно, в самом сердце Белогорья пробудилось древнее зло. Чтобы спасти родную землю, Иван и его разношёрстные союзники (от Бабы-яги до Колобка) вновь собираются в путь…

Чего ждём? Неровный, но зрелищный и амбициозный новогодний блокбастер. Предыдущий фильм был скорее комедией с элементами сказки, а вот «Корень зла» уже кажется полноценным фэнтези. Действие теперь почти не покидает пределов Белогорья, а сказочные стереотипы больше не выворачивают наизнанку. Разве что Колобок из легкомысленного героя превратился в свирепого разбойника с голосом Гарика Харламова.

Взамен зрителям предлагают экскурс в историю и мифологию волшебной страны. Откуда берётся силушка богатырская? Что ожидает героев после смерти? Кому покоряется Рыба-кит? И пусть по своей сложности вселенная «Богатырей» не дотягивает до того же Средиземья, живописные луга Карелии и заснеженные леса Сибири захватывают дух не хуже, чем пейзажи Новой Зеландии.

На твоей волне

きみと、波にのれたら

Когда? 17 декабря (кинотеатры) / 30 декабря (онлайн).

Что? Романтическая аниме-фантазия от Масааки Юасы.

О чём? В тихом прибрежном городке повстречались сёрфингистка Хинако и пожарный Минато. Молодые возлюбленные всё время проводят друг с другом, поют песни и покоряют волны. Однако им не суждено быть вместе: во время одного из заплывов Минато погибает. Безутешная Хинако впадает в депрессию. Но вдруг парень снова является ей — образ Минато проступает в воде, когда девушка поёт их любимую песню! Смогут ли искренние чувства победить смерть?

Чего ждём? Поэтичную и завораживающе красивую историю любви. «На твоей волне» вышла из-под карандаша знаменитого аниматора Масааки Юасы (Devilman Crybaby) и его студии Science Saru. Юаса славится своими визуальными экспериментами, яркой работой с цветами и тягой к сюрреализму. Так что история, где постоянно переплетаются жизнь и смерть, огонь и вода, фантазии и быт, как раз ему под стать!

Многие критики отмечают, что это, наверное, самый взрослый и мудрый фильм режиссёра. Акцент здесь сделан не столько на фантастических приключениях, сколько на проживании чувств: сначала любви, а затем трагической утраты. И хотя вторая половина сюжета перегружена «внезапными» поворотами, накал эмоций и выразительная анимация уже покорили немало фанатов аниме.

Охотник на монстров

Monster Hunter

Когда? 28 января.

Что? Экранизация видеоигры, боевик от создателей «Обители зла».

О чём? Группа миротворцев ООН попадает в песчаную бурю и неожиданно переносится в первобытный мир. Там обитают устрашающие монстры всех форм и размеров — вплоть до огромного огнедышащего дракона Раталоса. Чтобы выжить в этой новой реальности и предотвратить вторжение чудовищ на Землю, солдаты заручаются поддержкой загадочного и смертоносного Охотника.

Чего ждём? Глуповатый, но энергичный боевик по мотивам серии игр Monster Hunter. Стиль режиссёра Пола У. С. Андерсона («Смертельная битва», «Обитель зла») считывается мгновенно: изобретательно поставленные бои, суматошный монтаж и экзотические локации с огромным количеством компьютерной графики. Разумеется, без фансервиса тоже не обошлось. Дизайн многих монстров, персонажей и артефактов подхвачен прямо из игры с благословения её создателей. И да, боевые коты Палико тоже в деле!

Сразу же после премьеры «Охотнику» не повезло нарваться на рекламную мину. Неудачная шутка в одном из диалогов привела к запрету фильма в Китае, а местные зрители заодно обрушили оценку последней игре цикла в Steam. Тем не менее западные критики называют новую работу Андерсона одной из лучших в его карьере — пусть даже эта планка не очень высока.

Семейка Крудс: Новоселье

The Croods: A New Age

Когда? 24 декабря.

Что? Продолжение доисторической мульт-комедии от DreamWorks.

О чём? Крудсы, семья пещерных людей, отправляются на поиски нового дома. И вскоре находят рай на земле — процветающее поселение, организованное по последнему слову первобытной техники. Всё это возвела семья Беттерманов, более «продвинутая» с точки зрения эволюции. Два племени с любопытством изучают традиции друг друга, но взаимные предрассудки и интриги вот-вот приведут к раздору.

Чего ждём? Необязательный, но приятный мультфильм для младшего школьного возраста. Правда, поклонники первых «Крудсов» наверняка уже переросли эту франшизу. Сиквел был анонсирован ещё в 2013 году, но с тех пор застрял в производственном аду, неоднократно менял режиссёров и сценаристов, а однажды и вовсе был ненадолго отменён. Так что итоговый фильм получился почти ностальгическим: красочное, не очень амбициозное приключение, под завязку набитое буффонадой и семейными ценностями.

Звонок: Последняя глава

貞子

Когда? 17 декабря.

Что? Новая часть японской серии ужастиков о проклятой видеозаписи.

О чём? В обычном многоэтажном доме происходит ужасная трагедия. Похоже, хозяйка квартиры хотела сжечь себя и свою малолетнюю дочь — однако девочке удаётся выжить. Чтобы узнать обстоятельства происшествия, за дело берётся молодая девушка-психолог Маю. Тем временем её брат, видеоблогер Казума, собирается снять репортаж о проклятой квартире. Его ролик окажется по-настоящему вирусным…

Чего ждём? Увы, немного — даже с учётом того, что «Последнюю главу» снял отец-основатель кинофраншизы «Звонок» Хидео Наката. Новый фильм задуман одновременно как приквел и перезапуск истории про мстительный дух девушки-убийцы. Для пущего новаторства авторы даже отказались от традиционной проклятой видеокассеты: теперь Садако предпочитает интернет-ролики. Но в остальном откровений лучше не ждать. «Последняя глава» опирается на сюжет и приёмы ужасов двадцатилетней давности, которые за это время уже успели стать в лучшем случае клише. А в худшем — самопародией.

Конь Юлий и большие скачки

Когда? 31 декабря.

Что? Спин-офф непотопляемой мульт-франшизы «Три богатыря».

О чём? Любовь — страшная сила. Вот и предприимчивый конь Юлий потерял голову, повстречав Звезду Востока, жемчужину конюшен султана Рашида. Однако, чтобы сделать предложение королевской кобыле, Юлию тоже нужен покровитель из знатного рода. А князь Киевский, как назло, играть роль свата не желает. Отказа герой не приемлет и под покровом ночи похищает монарха из дворца. Узнав об исчезновении князя, богатыри бросаются в погоню за Юлием.

Чего ждём? Очередную часть «богатырского» цикла: недорогую по анимации, неприхотливую по сюжету и неизменно популярную в новогоднем прокате. За 16 лет существования (и девять выпущенных фильмов) франшиза, кажется, перебрала все возможные сюжеты и сеттинги. Но полюбившиеся герои продолжают исправно собирать кассу — в отличие от более рискованных проектов студии «Мельница», таких как «Крепость: Щитом и мечом». Так что свою аудиторию «Конь Юлий» наверняка не разочарует. А все остальные уже давно махнули на серию копытом.