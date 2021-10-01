Что посмотреть в кино в октябре 2021-го? Семейные ценности и сказочные монстры

Пришёл октябрь, а значит — на носу Хэллоуин! На этот раз праздник отмечают всей семьёй. Клан Аддамсов отправляется в турне, старушка Лори Строуд собирает родных на борьбу с Майклом Майерсом, испанская бабушка вызывает демонов, а русский отец возвращается домой из ледяной могилы. И даже те, кто к ужасам равнодушен, найдут повод для семейного похода в кино. Например, на приключенческий мультфильм про дефективного робота или на трогательную драму о матери и дочери, которые сближаются благодаря дыре во времени. А фанатов отечественной анимации ждёт рассказ про бурную (и героическую!) молодость Кощея Бессмертного.

Хэллоуин убивает

Halloween Kills

Когда? 21 октября.

Что? Продолжение хоррор-франшизы про демонического маньяка.

О чём? В конце 1970-х Майкл Майерс, молчаливый серийный убийца в непроницаемой маске, собрал кровавую жатву с городка Хэддонфилд. Лишь немногим повезло уцелеть в той резне; в их числе — находчивая и волевая девушка Лори Строуд. Сорок лет спустя Лори и её семье удалось заманить Майкла в ловушку, но в последний момент чудовище сбежало из охваченного огнём дома. Теперь Лори намерена завершить начатое и поднимает на борьбу с маньяком весь Хэддонфилд.

Чего ждать? Жестокое и эффектное возвращение Майкла Майерса домой. «Хэллоуин убивает» — вторая часть в трилогии, которая напрямую продолжает события легендарного слэшера 1978 года. Новая встреча с кошмаром ожидает не только Лори (как всегда, в драматичном исполнении Джейми Ли Кёртис), но и многих других персонажей оригинального фильма. Вернулся к циклу и его создатель: Джон Карпентер выступил здесь продюсером и соавтором музыки.

Первый фильм новой трилогии — «Хэллоуин» 2018 года — побил кассовые рекорды и был обласкан критиками за стильную режиссуру и редкий для жанра психологизм. Увы, продолжение встретили заметно прохладнее. Судя по ранним отзывам, авторы больше не исследуют травмы Лори и её родных, а вместо этого выводят на первый план целую армию второстепенных (и заведомо обречённых) героев. Сюжет же перегружен фансервисом и откровенно простаивает в ожидании следующего фильма, намеченного на 2022 год.

Впрочем, с главной своей задачей «Хэллоуин убивает» справляется неплохо. Майкл Майерс режет обитателей Хэддонфилда с завидным разнообразием: в ход идут ножи, топоры, багры, галогенные лампы и электрические пилы. Это уже не столько напряжённый триллер, сколько брутальный хоррор-боевик!

Семейка Аддамс: Горящий тур

The Addams Family 2

Когда? 14 октября.

Что? Анимационная чёрная комедия по комиксам Чарльза Аддамса.

О чём? В эксцентричном клане Аддамсов разлад. Детям непросто даётся переходный возраст, и они начинают избегать родных. Но Гомез, обаятельный и оптимистичный отец семейства, знает рецепт от всех проблем! Аддамсы погружаются в фамильный катафалк и отправляются в турне через всю страну к знаменитой Долине Смерти. В пути они встречают подозрительного типа, который намерен открыть семье тайны её прошлого…

Чего ждать? В меру увлекательный детский мультфильм по мотивам сатирических комиксов Чарльза Аддамса, который вывернул наизнанку представления американцев об идеальной семье. Вместо благополучных и улыбчивых карьеристов — жуткие, но симпатичные чудаки, которые, впрочем, души друг в друге не чают. Сейчас «Аддамсы» переживают умеренный всплеск интереса: Netflix разрабатывает новый игровой сериал от Тима Бёртона, а в кинотеатрах выходит уже вторая анимационная экранизация, причем дизайн персонажей напрямую списан с оригинальных комиксов.

Первый мультфильм успешно прошёл в прокате, но встретил и немало критики. Сиквел провёл работу над ошибками: анимация стала дороже, локации — разнообразнее, а сюжет сосредоточился на душевных терзаниях юной Вэнзди, которая чувствует себя изгоем в собственной семье. Однако, отправив Аддамсов в путешествие по Америке, авторы растеряли специфическую атмосферу франшизы. На смену готике и сатире пришёл более «универсальный» туалетный юмор и музыкальные номера от рэпера Snoop Dogg’а.

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Неисправимый Рон

Ron’s Gone Wrong

Когда? 21 октября.

Что? Комедийный 3D-мультфильм.

О чём? В ближайшем будущем мир поработили роботы! Правда, они круглые и дружелюбные, и дети от них без ума. У каждого уважающего себя школьника есть свой «БиБот» — одновременно социальная сеть, средство передвижения и верный приятель. В общем, всё, чего так не хватало одинокому мальчику Барни. Вот только его «БиБот», Рон, какой-то странный: постоянно сбоит, нарушает правила, подвергает себя и окружающих опасности. Чтобы наладить контакт с механическим другом, Барни придётся очень постараться.

Чего ждать? Не очень оригинальный, но забавный компьютерный мультфильм для всей семьи. «Рон» — дебютный проект британской компании Locksmith Animation, которую основали выходцы из кукольной студии Aardman. Также среди создателей можно найти художников «Рататуя» и «Головоломки», россыпь звёздных актёров (от Зака Галифианакиса до оскароносной Оливии Колман) и популярного сценариста-сатирика Питера Бейнхэма. Последний, кстати, приложил руку к «Борату» и «Авеню 5» и в целом известен чёрным юмором. Так что логично ожидать от «Рона» не только весёлых приключений, но и иронии над «цифровизацией» человеческих отношений.

Маленькая мама

Petite maman

Когда? 14 октября.

Что? Семейная драма с элементами магического реализма.

О чём? Юная Нелли переезжает на загородную дачу недавно умершей бабушки. Пока родители оплакивают старушку и разбирают её вещи, девочка отправляется на прогулку в чудесный осенний лес и там встречает Марион. Нелли и Марион похожи как две капли воды и живут в абсолютно одинаковых домах. Постепенно героиня догадывается, что по ту сторону леса лежит мир прошлого, а новая подруга — её собственная мама, только на 30 лет моложе…

Чего ждать? Один из самых красивых и нежных фильмов года. Режиссёр Селин Сьямма («Портрет девушки в огне») давно считается ведущим мастером современного французского кино и несравненным поэтом женской чувственности. Правда, на этот раз она обращается не к романтической, а к дочерней любви: через простую историю о дружбе Сьямма исследует, как разные поколения одной семьи справляются с утратой, мечтают о будущем и проживают прошлое.

«Маленькая мама» поражает зрителей не остротой конфликта или эпическим размахом (фильм длится всего 74 минуты), а точным и деликатным портретом двух девочек на пороге взросления. Даже самые фантастические элементы истории Сьямма вплетает в повседневный быт, наполняя простые детские игры волшебством. Неслучайно фильм с большим успехом прошёл по европейским фестивалям и сейчас входит в тройку лучших премьер 2021 года на агрегаторе Metacritic.

Кощей. Начало

Когда? 28 октября.

Что? Российский сказочный 3D-мультфильм.

О чём? Волшебную страну Дивноземье постигла беда. Жестокий ледяной дух по прозвищу Белый призрак наводит ужас на людей и сказочных существ. Но по следу чудовища неотступно идёт молодой харизматичный колдун с говорящим Мечом-кладенцом. И имя герою — Кощей!

Чего ждать? Старую сказку на новый лад. «Кощей» — спин-офф популярного детского мультсериала «Сказочный патруль», который компенсировал свой ограниченный бюджет бойкой режиссурой и оригинальным дизайном. В этой вселенной переплетаются русский фольклор и античные мифы, аниме и стимпанк, панды и дриады. Фильм выдержан в том же эклектичном духе: молодая рыжеволосая Яга управляет милой избушкой-цыплёнком, Змей Горыныч показан огромным механическим монстром, а сам Кощей скорее похож на Ведьмака и рассекает по крышам города на мотоцикле.

Криптополис

Cryptozoo

Когда? 14 октября.

Что? Фэнтези-мультфильм для взрослых.

О чём? Единороги, василиски, кракены, русалки, гоблины — всё это криптиды. Могущественные и величественные существа, которых одни люди отстреливают забавы ради, а другие хотят обуздать и использовать как супероружие. У биолога Лорен свои планы: она открывает «Криптополис», заповедник для волшебных зверей, и без устали путешествует по миру в поисках новых подопечных. Сильнее всего она жаждет найти японского духа Баку — пожирателя человеческих снов.

Чего ждать? Безумный мультфильм, который первые зрители окрестили «Парком юрского периода» под кислотой. Несмотря на огромный магический бестиарий, это сказка с рейтингом «18+»: здесь полным-полно жестоких сцен, ругани, секса и философских размышлений об отношениях человека и природы. К тому же «Криптополис» отличается необычным, намеренно примитивным стилем — как будто мы смотрим на ожившие детские рисунки. Многие критики приняли фильм в штыки, зато жюри престижного фестиваля «Санденс» отметило авторов спецпризом «За инновации».

Бабушка

La abuela

Когда? 28 октября.

Что? Хоррор-драма от режиссёра «Репортажа»

О чём? Сюзанна — молодая и амбициозная модель, намеренная покорить модную индустрию Парижа. Но этим планам не суждено сбыться: героиня узнает, что её любимую бабушку Пилар поразил инсульт. Сюзанна возвращается в Мадрид и оказывается прикована к старой безответной женщине. Чем больше времени они проводят вместе, тем чаще внучку посещают жуткие видения, а реальность распадается под натиском страшных тайн из прошлого.

Чего ждать? Жуткий и в то же время трогательный фильм, над которым работали сразу два популярных хоррор-автора из Испании. Режиссёр Пако Плаза (зомби-трилогия «Репортаж») знает толк в создании гнетущей атмосферы, а сценарист Карлос Вермут («Маленькая волшебница») прославился интригующими и печальными мистическими детективами. Так же и «Бабушка» балансирует между ужасом и меланхолией: сверхъестественная жуть здесь пугает меньше, чем скоротечность человеческой красоты. Кстати, в роли Пилар снялась реальная бразильская супермодель Вера Вальдес, в 1950-е блиставшая на показах Chanel и Dior.

Ледяной демон

Когда? 28 октября.

Что? Мистический хоррор от создателей «Пищеблока».

О чём? Отец Ксюши пропал в горах, когда она была ещё маленькой. Со временем семья пережила утрату, мама снова вышла замуж. Однако десять лет спустя папа неожиданно возвращается домой: он каким-то чудом уцелел, но впал в анабиоз. Ксюша пытается достучаться до отца с помощью спиритизма — и получает в ответ тревожные послания. Где-то поблизости затаилось зло, готовое обрушить свой гнев на всех, кто дорог девушке.

Чего ждать? Новую работу продюсера Святослава Подгаевского — главного специалиста по фильмам ужасов в российском кино. Снимает он недорого, но результативно: «Невеста» и «Пиковая дама» собрали серьёзную кассу в кинотеатрах, а сериал «Пищеблок» стал одним из главных стриминг-хитов 2021 года. Вряд ли «Ледяной демон» повторит их успех, но как минимум сеттинг у проекта заманчивый. Действие разворачивается в обледенелом доме, чьи стылые сизые коридоры отражают холод в отношениях героев.