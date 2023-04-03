Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2023

Середина весны выдалась холодной и слякотной, с редкими проблесками тепла и надежды. Может, новые книги способны поднять настроение? Поглядим, что нам обещают издатели! Новинок немало, и некоторые из очень даже ничего. В первую очередь бросается в глаза долгожданный НФ-триллер о марсианских приключениях Ричарда Моргана (его обещали больше года), сборник романов Филипа Фармера, выходивших ранее лишь в самиздате, необычная книга Терри Майлза о смертельно опасной игре, юношеский стимпанк Дж. М. Миро про людей Икс викторианской эпохи. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за апрель нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Ричард Морган «Разрежённый воздух»

Хакан Вейл с детства принадлежал корпорации «Блонд», где его превратили в гиберноида — обладающего ускоренной реакцией профессионального солдата. После одного инцидента Вейла вышвырнули со службы, и он оказался на Марсе, настоящей криминальной помойке. Он устроился работать телохранителем, и его новым клиентом стала чиновница с Земли, которая у слишком многих как бельмо на глазу.

Что нас ждёт: первый роман цикла жестких НФ-триллеров о Хакане Вейле из вселенной «Чёрного человека».

Издательство / серия: «АСТ» / «Звёзды научной фантастики»

Филип Хосе Фармер «Венера на половинке раковины»

Землю разрушают космические бюрократы, а единственный выживший человек отправляется на поиски «Окончательного ответа на главный вопрос»… А Филеас Фогг не просто путешествует вокруг Земли за 80 дней, он ещё и выполняет важную секретную миссию по спасению планеты.

Что нас ждёт: два романа из цикла «Семья из Ньютоновой Пустоши», литературной игры, где действуют персонажи знаменитых книг других писателей (Шерлок Холмс, Док Сэвидж, Джеймс Бонд и многие другие).

Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Мастера фантазии»

Томас Пэрротт «Tom Clancy’s the Division: Вербовка»

Девушка Майра с группой товарищей отправляется в путешествие с целью наладить поставки продуктов для своего поселения, жителям которого грозит голод. Путешествие будет опасным, ведь в мире, разрушенном эпидемией Зелёной отравы, смерть грозит на каждом шагу.

Что нас ждёт: приключенческий роман, основанный на серии игр от компании Ubisoft о постапокалиптическом мире.

Издательство: Hobby World

ФЭНТЕЗИ

Марлон Джеймс «Лунная Ведьма, Король-Паук»

История столетней вражды королевского канцлера Аеси и Лунной Ведьмы Соголон, увиденная глазами древней чародейки.

Что нас ждёт: вторая часть фэнтезийной трилогии «Темная звёзда», вдохновлённой африканской мифологией, от букеровского лауреата Марлона Джеймса.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи»

В стране, напоминающей Италию эпохи Возрождения, знахарка Ла Веккья из деревни Чинабро предстаёт перед трибуналом инквизиции, который расследует таинственную смерть местного монаха. В ходе расследования предлагаются несколько версий истории, охватывающей практически всю жизнь героини.

Что нас ждёт: фэнтезийный роман польской писательницы смоделирован по подлинным судебным протоколам инквизиции.

Издательство / серия: «АСТ, Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Эльза Сьюннесон «Assassin’s Creed Вальгалла: Меч Белой лошади»

Ведунья-воительница Нив получает задание внедриться в загадочный орден Незримых и выяснить, не опасны ли они для Авалона. Нив пытается подружиться с Незримыми, но когда те похищают артефакт, священный для её народа, надежды решить дело миром идут прахом.

Что нас ждёт: роман, связанный с игрой Assassin’s Creed: Вальгалла. Его действие происходит уже после финала игры.

Издательство: Hobby World

МИСТИКА И ХОРРОР

Антология «Ужас Аркхэма: Пожиратель из глубин»

В городок Аркхэм, штат Массачусетс, пришёл монстр. В городе всегда таились тени, но теперь из глубин поднялся новый голод, и он угрожает тем, кто здесь обитает. Однако есть и герои, готовые сражаться насмерть, чтобы остановить всепоглощающий ужас.

Что нас ждёт: сборник из межавторской серии «Ужас Аркхэма», основанной на популярной серии настольных игр.

Издательство / серия: Hobby World / «Ужас Аркхэма»

Джонатан Барнс «Дитя Дракулы»

Больше десяти лет назад Джонатан и Мина Харкер, победив в Трансильвании графа Дракулу, вернулись в Англию. Однако в восточноевропейской глубинке тоже пробуждается древнее зло.

Что нас ждёт: вольное продолжение знаменитого романа Брэма Стокера.

Издательство / серия: «Азбука» / «The Big Book»

Татьяна Мастрюкова «Приходи вчера: Жуткие былички»

Нечисть проникает в спокойный рациональный мир людей — как советских, так современных. Каждое столкновение с потусторонним миром уникально, финалы далеко не всегда счастливые, но неизменно справедливые, ведь что посеешь, то и пожнёшь.

Что нас ждёт: сборник мистических рассказов на основе так называемых быличек: городских легенд, примет и поверий. Причём сугубо региональных — автор охватила фольклор области Золотого кольца.

Издательство / серия: «РОСМЭН» / «Татьяна Мастрюкова. Фэнтези-Мистика-Триллер»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Дж. М. Миро «Обыкновенные монстры»

Англия, 1882 год. Сотрудники специальной академии Карндейл Элис Куик и Джон Коултон путешествуют по миру, собирая «таланты» — детей с необычными способностями. С героями соперничает зловещий Джейкоб Марбер, у которого свои виды на таких детей.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Таланты», фэнтезийного стимпанка в духе «Людей Икс».

Издательство / серия: «МИФ» / «Red Violet. Темные миры»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Ричард Пауэрс «Замешательство»

Астробиолог Тео Бирн после смерти жены в одиночку воспитывает девятилетнего сына Робина. Однажды Робин заболевает странной болезнью, и отец прибегает к экспериментальному методу лечения — нейронной обратной связи. Тем временем на Земле происходят странные события…

Что нас ждёт: роман лауреата Пулитцеровской премии был номинантом Букера-2021 и стал большим хитом в США, его экранизацию готовит компания Plan B Entertainment, принадлежащая Брэду Питту.

Издательство / серия: «АСТ» / «Великие романы»

Терри Майлз «Игра в кроликов»

Этот человек помешан на конспирологии и теориях заговора. Окружающим он известен просто как К. Однажды К увлекается игрой «Кролики», о которой ходит множество слухов. И некоторые из них, самые невероятные, могут оказаться правдой.

Что нас ждёт: бестселлер, родившийся из псевдодокументального подкаста Rabbits, который имел большой успех.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Роб ван Эссен «Хороший сын»

В мире недалёкого будущего успешный автор триллеров, чей последний роман получился провальным, по приглашению давнего друга отправляется в путешествие «куда глаза глядят». Но на самом деле у этого квеста есть тайная цель, о которой герой не подозревает.

Что нас ждёт: внецикловый роман автора, которого называют «голландским Харуки Мураками».

Издательство: «МИФ»