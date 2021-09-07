«Воспоминания»: утонувший фильм от создательницы «Мира Дикого Запада»

На дворе мрачное будущее. Мировой океан забирает своё: как и прочие прибрежные районы, восточное побережье США постепенно уходит под воду. Богачи селятся в глубинах континента, остальные вынуждены жить вброд и с печалью глядеть в завтра. Пара предприимчивых, но бесконечно грустных граждан Майами, ветераны недавней мировой войны Ник (Джекман) и Эмили (Ньютон), при помощи нейронных технологий продают отчаявшимся соотечественникам воспоминания о прекрасных былых днях. Однажды к их услугам обращается соблазнительная Мэй (Фергюсон), и жизнь Ника переворачивается с ног на голову (что особенно опасно, если проводишь дни буквально по колено в воде).

Reminiscence Жанр: киберпанк-нуар, мелодрама

Режиссёр: Лиза Джой

В ролях: Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тандиве Ньютон, Клифф Кёртис, Бретт Каллен

Возрастной рейтинг: 16+

Премьера: 26 августа

Похоже на: Странные дни (1995), Начало (2010)

Со «Странными днями» Кэтрин Бигелоу этот фильм не сравнил только ленивый, и причины, в общем-то, ясны. Снова мрачное будущее, снова торговец воспоминаниями (правда, в случае «Странных дней» преимущественно чужими), снова любовная линия между ним и женщиной с собственными скрытыми интересами. Из-за такого сходства, а ещё из-за использования всех ходовых приёмов голливудского нуара 1970-х, в названии Reminiscence легко прослеживается двойной смысл: фильм дарит воспоминания о былом, немного устаревшем, но всё ещё трогательном кинематографе.

Однако зритель, кажется, уловил более современные аналоги, о которых авторы едва ли думали: это немного BioShock, особенно в сцене с роялем; немного The Sinking City по понятным уже из названия причинам; даже отчасти «Начало» (Лиза Джой, жена Джонатана Нолана, наверное, имеет негласное семейное право немножко повторять за его братом) и продолжение химии между Джекманом и Фергюсон из «Величайшего шоумена». И те реминисценции, которые зритель ощущает после просмотра, сложнее дежа вю из старого-доброго кино. «Воспоминания» срабатывают двойственно и оба раза, скорее, негативно: и по сравнению с фильмами прошлого, и по сравнению с более современными проектами, на которые похожи, они хуже строят собственный мир.

Даже Нолан, которого постоянно ругают за излишне топорное проговаривание правил в его фантастических лентах, делает это хотя бы в рамках диалога, а «Воспоминания» объясняют почти всё с помощью закадрового голоса. Проще было бы только пустить титр с примечаниями и кратким изложением сути перед началом фильма. Визуально режиссёр не раскрывает вселенную своего произведения, а лишь подчёркивает то, что уже было наскоро проговорено прямым текстом.

В итоге реминисценции «Воспоминаний» вызывают лишь чувство разочарования. «Воспоминания» плохо справляются с созданием собственного сеттинга и по сравнению со «Странными днями», и по сравнению с BioShock. А ведь именно интересный сеттинг и интересный мир будущего больше всего привлекал зрителей в фильме Лизы Джой. Она могла сколь угодно хорошо показать здешнюю любовную линию — а та действительно очень красиво и остроумно озвучивает миф об Орфее и Эвридике — могла написать диалоги, которые в хорошем смысле напоминают серию игр Max Payne куда лучше её официальной экранизации. Даже набралась смелости, чтобы увенчать свою историю фундаментальным и очаровательно безвольным высказыванием, идя наперекор стоическому канону Голливуда.

Но всё это недостаточно зацепило и новое поколение, привыкшее к постепенной нарративной постройке сеттинга из компьютерных игр, и предыдущее, не забывшее ещё «Китайский квартал». Возможно, Лизу Джой, привыкшую к сериальному формату, просто смутил краткий хронометраж. Но, если честно, лучше было весь здешний экшен заменить поэтапным раскрытием социальной и исторической подоплёки событий фильма.

Нет, это не «Элизиум», где сказали пару слов о богатых и бедных, а затем открыли пальбу. Создатели «Воспоминаний» порой талантливо, простите, вспоминают о том, как правильно строить сеттинг. К примеру, людям в этом без пяти минут постапокалиптическом мире, где погибли все документы, дают имена и фамилии по заслугам, по каким-то связанным с ними событиям, будто на дворе одиннадцатый век. Герой Хью Джекмана настойчиво хромает, напоминая о своём военном прошлом. Новый Орлеан, живой символ разрухи и затопления после урагана Катрина, в фильме уверенно противостоит стихии, а некогда гламурное побережье Майами стало прибежищем бедняков и наркоманов. Всё это есть, но этого мало. Мир картины буквально вытесняется неплохим нуаром, хорошей мелодрамой и ненужным экшеном.